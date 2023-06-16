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Великого российского лыжника убил деревенский бандит. Он спешил в магазин за выпивкой

Олимпийский чемпион трагически скончался на привокзальной дороге.
Великого российского лыжника убил деревенский бандит. Он спешил в магазин за выпивкой
16 июня 2023 10:00
автор: Сергей Колесников
автор фото: Getty Images

За два десятка лет в составе сначала советской, а затем и российской сборной Алексей Прокуроров успел выиграть все возможные награды. На счету великого лыжника были золотые медали как Олимпиады, так и чемпионата мира, но мотивацию для выступлений на высшем уровне он не терял до последнего - на пенсию заслуженный мастер вышел лишь к 39 годам.

После окончания карьеры Прокуроров переключился на тренерскую деятельность, тут же заявив о себе как о большом профессионале. Вскоре Алексей возглавил сборную России, с ходу начав показывать результат, но реализовать свой потенциал специалист не успел.

Жизнь великого спортсмена трагически прервалась из-за страшного инцидента на дороге.

«ДОСТИГ ВСЕГО, К ЧЕМУ СТРЕМИЛСЯ»

В профессиональный спорт Прокуроров попал как бы наперекор судьбе. Врачи строго запрещали юному Алексею подобные нагрузки из-за проблем с сердцем, но прислушиваться к их советам парень не стал - и в 12 лет самостоятельно записался в лыжную секцию.

Талант Прокуророва раскрылся практически мгновенно. Уже в 17 лет лыжник пробился в призовую тройку чемпионата России, заслужив вызов в юниорскую сборную. Спустя ещё три года он дебютировал на Кубке мира, а затем получил приглашение на Универсиаду-1985. Турнир в Беллуно стал ключевым для Алексея на молодёжном этапе карьеры. Из Италии спортсмен привёз сразу три комплекта медалей разной пробы - к тому моменту с его именем уже связывали грядущее возрождение нашей мужской сборной.

Прокуроров эти ожидания оправдал вполне. В 22 года он получил приглашение во взрослую национальную команду, начав подготовку к Олимпиаде-1988. В Канаде советский новичок выступил потрясающе: Алексей вырвал золото уже в первой гонке - «тридцатке» классикой, а затем прибавил к нему серебро эстафеты.

Источник фото: "Советский спорт"

Впоследствии Прокуроров поучаствует ещё в четырёх олимпиадах, но уже в составе другой сборной - российской. В 90-х Алексей будет оставаться одним из немногих наших лыжников, сохранявших стабильность на высшем уровне. С 1990 по 1998 год спортсмен в каждом сезоне выигрывал хотя бы одну гонку на Кубке мира, а также регулярно попадал в призовую тройку чемпионатов мира. Главным его достижением после распада СССР станет золото Тронхейма-1997, завоёванное в фирменной «тридцатке».

В 2002 году Алексей в последний раз съездил на Олимпиаду, вскоре после чего объявил о завершении карьеры. Последней его гонкой стала 58-километровая классика в Лиллехаммере, закрывавшая сезон Кубка мира: в том забеге он финишировал на 40 месте. Конкурировать с молодыми олимпийский чемпион уже не мог. Прокуроров устроил для коллег банкет и официально попрощался.

- С одной стороны, я достиг всего, к чему стремился. Но с другой — хочется еще раз пережить победные мгновения. Это непередаваемые ощущения, как наркотик. Причем не в тот момент, когда на пьедестале стоишь, а сразу после финиша. Не хочется ведь бегать просто так. Особенно если когда-то был первым, - приводил слова спортсмена «Спорт-Экспресс».

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ТРЕНЕР

Окончив Владимирский пединститут, Прокуроров в середине нулевых перешёл к тренерской работе. Получить место сначала в юниорской, а затем и во взрослой сборной ему помог известный коллега - Юрий Бородавко. С 2006 года Алексей уже самостоятельно возглавлял женскую национальную команду - для 42-летнего специалиста это само по себе большое достижение.

Результаты под его руководством спортсменки начали показывать мгновенно. Одним из главных успехов на старте карьеры для Прокуророва стал ренессанс Ольги Завьяловой: тренер убедил девушку не уходить из спорта, согласовал специальную программу подготовки - и уже на чемпионате мира-2007 лыжница взяла своё второе золото в карьере.

Источник фото: Федерация лыжных гонок России

При Прокуророве перед сборной открывались замечательные перспективы, однако продолжить работу с командой молодому специалисту было не суждено.

«ВОДИТЕЛЬ ПЬЯНЫЙ, ДА ЕЩЁ НЕ СПАЛ СУТКИ»

10 октября 2008 года жизнь Алексея трагически прервалась. За день до этого тренер приехал в родной Владимир, чтобы навестить семью, а на следующие сутки рано утром должен был уезжать - его ждали на совещании национальной федерации в Москве. Прокуроров отправился на Владимирский централ, но дойти до цели не успел: на подходе к зданию вокзала его на скорости 90 км/час сбила машина. От полученных травм спортсмен скончался на месте.

Убийцей Прокуророва оказался Юрий Мацора. Мужчина сел за руль пьяным, хотя водить машину по закону вообще не мог - органы уже отобрали у него права за прошлые проступки. Репутация у преступника вообще была сомнительная: тренер Владимир Малашенков позже рассказывал, что Мацора с братом «держали в страхе» весь родной посёлок. Накануне же инцидента родственники устроили пьянку, затянувшуюся аж до утра.

- Пили знатно, но все равно не хватило, а в поселке уже все магазины закрыты. Вот они и решили сразу с утра во Владимир поехать. Видимо, еще выпивки прикупить. Выходит, водитель и так пьяный, да еще и не спал сутки. Какая тут реакция? Вот и случилась трагедия, - цитирует Малашенкова «Спорт-Экспресс».

В суде Мацора так и не признал вину полностью, но всё же получил максимальные по соответствующей статье пять лет лишения свободы. Мать Юрия при этом считала приговор несправедливым - и даже начала угрожать жене погибшего. Деревенский бандит в итоге вышел из тюрьмы несколькими месяцами раньше положенного, но вскоре страшная судьба настигла уже его: водителя и его брата обнаружили убитыми в лесу.

Великого российского лыжника убил деревенский бандит. Он спешил в магазин за выпивкой
Великого российского лыжника убил деревенский бандит. Он спешил в магазин за выпивкой
Олимпийский чемпион трагически скончался на привокзальной дороге.
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