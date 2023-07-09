«Не брат ты нам, Бро». СССР не взял золото в лыжах из-за местного судейства

Противостояние России и Норвегии в лыжных гонках началось задолго до того, как Александр Большунов чуть ли не на кулаках выяснял с норвежцем Клэбо, кто из них сильнее. За сорок лет до начала современного соперничества случилась легендарная гонка на чемпионате мира по лыжным гонкам 1982 года.

Соревнования проходили в Норвегии и главным вопросом тогда был, кто сильнее - местная звезда Оддвар Бро или советский спортсмен Александр Завьялов. Во время эстафеты Бро и Завьялов бежали последними в своих командах. Право бежать четвертым – привилегия самых быстрых и выносливых. Новержец тенью держался за Завьяловым, а когда решил пойти на обгон, то буквально толкнул Александра, да так, что палка Оддвара оказалась между ног у нашего лыжника. «Отчетливо помню, как слева от меня неожиданно возникла большая тень и протянула мне палку. Если бы ее длина составляла 135 см, она мне бы все равно пригодилась. Я был рад любой», — вспоминал Бро.

Завьялов упал, а норвежцу кто-то из пронырливых болельщиков из толпы подал другую палку, которая размерами полностью подходила хозяину трассы. Удивительное совпадение! Эта палка оказалась «роялем в кустах». К финишу спортсмены прибежали одновременно и, хотя на разных современных повторах видно, что Завьялов на долю секунды оказался быстрее, «золото» все равно отдали норвежцам. Завьялов считает, что во время столкновения именно он обгонял Бро, а не наоборот. Но Оддвар думал иначе. По его мнению, Завьялов намеренно переместился влево для создания помехи сопернику. «Скорее всего, на месте Завьялова я поступил бы так же», — рассуждал норвежец. «По фото ясно видно, что я на ботинок впереди в финишном створе. Если бы считались сотые доли секунды, то сборная СССР была бы на первом месте», — вспоминал Завьялов.

Именно тогда у отечественного зрителя возник вопрос: а имеет ли право лыжник использовать палку, которую ему выдали болельщики? Но на том чемпионате мира нравы стояли такие, что подобным вопросом даже задаваться не стали. Имеет – не имеет, какая разница, главное, что первое место осталось у сходящей с ума по лыжам Норвегии, для которой эта победа до сих остается эпохальной и культовой, как для тех же хоккейных американцев их «Чудо на льду» или для канадцев шайба Пола Хендерсона в Суперсерии-1972.

В Норвегии даже спустя более сорока лет после этой гонки, существует выражение: «Где ты был, когда Оддвар Бро сломал свою лыжную палку?», а сама палка хранится на стенде в гостинице в Холменколлене недалеко от места проведения гонок. В Хелонде, городе, где появился на свет Бро, есть памятник лыжнику со сломанной палкой. А местные телеканалы раз в год повторяют легендарную эстафету. Бро и сейчас просят рассказать о том эпизоде: «Иногда это происходит по 10 раз в день. Тот же самый вопрос, изо дня в день».