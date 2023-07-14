Обида длиною в 55 лет: советский лыжник победил в адских условиях, но так и не увидел награды

Прыжки на лыжах с трамплина никогда не были нашим козырем в зимних видах спорта. За долгую историю проведения соревнований в этой дисциплине большие успехи можно пересчитать по пальцам одной руки. Гарий Напалков дважды побеждал на чемпионате мира, а единственное олимпийское золото выиграл Владимир Белоусов, которому сегодня исполнилось 77 лет. Причём эта победа далась советскому спортсмену очень и очень тяжёлой ценой.

Капризы погоды

На обычном трамплине Белоусов выступил не слишком удачно, заняв лишь восьмое место. И в день розыгрыша наград в следующем виде всё, казалось, было против того, чтобы кто-то из советских спортсменов попал в тройку. Участникам мешал сильный ветер, к тому же, как впоследствии вспоминал Владимир Павлович, выяснилось, что гору разгона перед большим трамплином кто-то посыпал солью, в итоге превратив покрытие на ней в кашу.

После справедливого протеста прыгунов на гору был завезён новый снег. Но условия от этого стали только хуже — несколько разных слоёв снега, притом порядком обледеневшего, сделали отталкивание совсем уж непредсказуемым. Тем не менее Владимир выиграл обе попытки — и в любой другой ситуации уже принимал бы поздравления с заслуженным олимпийским золотом.

РИА Новости

Но погода внезапно наладилась, и организаторы пошли на беспрецедентный шаг, отменив результаты первой попытки и заставив спортсменов прыгать в третий раз. В такой ситуации многие могли бы сломаться психологически, да и запас физических сил в таком технически сложном виде далеко не безграничен. Но Белоусов смог собраться на третью попытку — и вновь стал лучшим.

Как неоднократно рассказывал в своих интервью Владимир, дополнительным стимулом стала любовь — перед отлётом в Гренобль он пообещал девушке, что привезёт медаль, а она не поверила. Так что пришлось включать дополнительные силы и отстаивать своё право сдержать обещание.

Обокрали дважды

Вот только материальных свидетельств той победы Владимира Белоусова лишили. Тогдашний президент Франции Шарль де Голль учредил для чемпиона на большом трамплине приз — автомобиль, но его триумфатор Гренобля так и не увидел. Белоусов утверждает, что догадывается, кому в итоге досталась иномарка, но фамилий спустя много десятилетий называть не хочет, не желая ворошить прошлое.

РИА Новости

А в 90-е годы Владимир Павлович лишился и самой дорогой своей награды — золотой олимпийской медали. Вместе с ней воры вынесли подарки короля Норвегии за две победы на Хольменколленских играх. Эта ситуация всерьёз ударила по здоровью прославленного спортсмена.

В 2015 году МОК по запросу Федерации прыжков с трамплина и лыжного двоеборья России изготовил дубликат награды, который был вручён Белоусову в торжественной обстановке. Но след в душе легендарного летающего лыжника от двух незаслуженных обид остался и по сей день.