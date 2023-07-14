ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Обида длиною в 55 лет: советский лыжник победил в адских условиях, но так и не увидел награды

Владимир Павлович до сих пор вспоминает Игры в Гренобле.
Обида длиною в 55 лет: советский лыжник победил в адских условиях, но так и не увидел награды
14 июля 2023 16:30
автор: Камила Абдурахманова
автор фото: РИА Новости

Прыжки на лыжах с трамплина никогда не были нашим козырем в зимних видах спорта. За долгую историю проведения соревнований в этой дисциплине большие успехи можно пересчитать по пальцам одной руки. Гарий Напалков дважды побеждал на чемпионате мира, а единственное олимпийское золото выиграл Владимир Белоусов, которому сегодня исполнилось 77 лет. Причём эта победа далась советскому спортсмену очень и очень тяжёлой ценой.

Капризы погоды

На обычном трамплине Белоусов выступил не слишком удачно, заняв лишь восьмое место. И в день розыгрыша наград в следующем виде всё, казалось, было против того, чтобы кто-то из советских спортсменов попал в тройку. Участникам мешал сильный ветер, к тому же, как впоследствии вспоминал Владимир Павлович, выяснилось, что гору разгона перед большим трамплином кто-то посыпал солью, в итоге превратив покрытие на ней в кашу.

После справедливого протеста прыгунов на гору был завезён новый снег. Но условия от этого стали только хуже — несколько разных слоёв снега, притом порядком обледеневшего, сделали отталкивание совсем уж непредсказуемым. Тем не менее Владимир выиграл обе попытки — и в любой другой ситуации уже принимал бы поздравления с заслуженным олимпийским золотом.

РИА Новости

Но погода внезапно наладилась, и организаторы пошли на беспрецедентный шаг, отменив результаты первой попытки и заставив спортсменов прыгать в третий раз. В такой ситуации многие могли бы сломаться психологически, да и запас физических сил в таком технически сложном виде далеко не безграничен. Но Белоусов смог собраться на третью попытку — и вновь стал лучшим.

Как неоднократно рассказывал в своих интервью Владимир, дополнительным стимулом стала любовь — перед отлётом в Гренобль он пообещал девушке, что привезёт медаль, а она не поверила. Так что пришлось включать дополнительные силы и отстаивать своё право сдержать обещание.

Обокрали дважды

Вот только материальных свидетельств той победы Владимира Белоусова лишили. Тогдашний президент Франции Шарль де Голль учредил для чемпиона на большом трамплине приз — автомобиль, но его триумфатор Гренобля так и не увидел. Белоусов утверждает, что догадывается, кому в итоге досталась иномарка, но фамилий спустя много десятилетий называть не хочет, не желая ворошить прошлое.

РИА Новости

А в 90-е годы Владимир Павлович лишился и самой дорогой своей награды — золотой олимпийской медали. Вместе с ней воры вынесли подарки короля Норвегии за две победы на Хольменколленских играх. Эта ситуация всерьёз ударила по здоровью прославленного спортсмена.

В 2015 году МОК по запросу Федерации прыжков с трамплина и лыжного двоеборья России изготовил дубликат награды, который был вручён Белоусову в торжественной обстановке. Но след в душе легендарного летающего лыжника от двух незаслуженных обид остался и по сей день.

источник: «Советский спорт»
«Не брат ты нам, Бро». СССР не взял золото в лыжах из-за местного судейства
«Не брат ты нам, Бро». СССР не взял золото в лыжах из-за местного судейства
В 1982 году в эстафете на чемпионате мира по лыжам в Норвегии несправедливо отдали первое место хозяевам.
09.07.2023 09:00
Лыжный спорт
автор: Владимир Лазарев
Великого российского лыжника убил деревенский бандит. Он спешил в магазин за выпивкой
Великого российского лыжника убил деревенский бандит. Он спешил в магазин за выпивкой
Олимпийский чемпион трагически скончался на привокзальной дороге.
16.06.2023 10:00
Лыжный спорт
автор: Сергей Колесников
Коньковым ходом к облакам. Москвичка покорила Эльбрус на беговых лыжах
Коньковым ходом к облакам. Москвичка покорила Эльбрус на беговых лыжах
Варвара Прохорова совершила уникальное восхождение на высочайший пик Европы.
09.06.2023 14:00
Лыжный спорт
автор: Владимир Лазарев
Норвежцев выставляют из сборной из-за нехватки денег. Вот и карма за отстранение России!
Норвежцев выставляют из сборной из-за нехватки денег. Вот и карма за отстранение России!
Национальную команду придется сократить после ухода основного спонсора. Кто мог подумать, правда? 
22.04.2023 11:00
Лыжный спорт
автор: Алексей Колесниченко
«Я больше не мог сражаться». Почему русский Король лыж плакал на глазах у всех
«Я больше не мог сражаться». Почему русский Король лыж плакал на глазах у всех
У норвежцев ещё хватило совести оспорить явное нарушение правил.
11.04.2023 19:45
Лыжный спорт
автор: Алексей Колесниченко
Александр Легков: «Все нуждаются в спорте и общении»
Александр Легков: «Все нуждаются в спорте и общении»
Помощь детям с особенностями развития, оснащение спортивных залов современным оборудованием в любых уголках страны – всё это лишь некоторые составные части федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».
25.11.2022 11:03
Лыжный спорт
автор: Ярослав Николаев
«Обязательно приедем еще!» В Кировске завершилась «Хибинская гонка»
«Обязательно приедем еще!» В Кировске завершилась «Хибинская гонка»
В Кировске индивидуальными гонками классическим стилем на 10 км у женщин и 15 км у мужчин завершились первые в соревновательном календаре ФЛГР старты – «Хибинская гонка».
22.11.2022 18:48
Лыжный спорт
Гонка за впечатлениями. Почему Хибины манят не только лыжников
Гонка за впечатлениями. Почему Хибины манят не только лыжников
В заполярном Кировске сегодня открывается «Хибинская гонка» - первые официальные старты соревновательного календаря Федерации лыжных гонок России. Однако, Кольское Заполярье интересно не только ранним и долгим снегом. «Советский спорт» выяснил, чем еще Хибины привлекают спортсменов и туристов.
16.11.2022 09:30
Лыжный спорт
Александр Большунов стал первым в масс-старте на «Хибинской весне»
Александр Большунов стал первым в масс-старте на «Хибинской весне»
Закрывающие официальный календарь лыжных гонок в России соревнования принесли звезде Олимпиады в Пекине очередное «золото».
15.04.2022 09:00
Лыжный спорт
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.