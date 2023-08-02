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«Ехать под нейтральным флагом — унижение». Русский чемпион мира объявил бойкот Олимпиаде

Знаменитый спортсмен мечтал увидеть на Играх российский триколор.
«Ехать под нейтральным флагом — унижение». Русский чемпион мира объявил бойкот Олимпиаде
02 августа 2023 00:00
автор: Сергей Чиков
автор фото: РИА Новости

Перед Олимпиадой-2018 в МОК шли активные дискуссии относительно допуска российских спортсменов. По итогам разбирательств было принято жёсткое решение: запретить сборной использование государственной символики и дисквалифицировать всех атлетов, замешанных в допинг-скандале.

В сравнении с летними Играми 2016, условия оказались относительно приемлемыми, так что многие спортсмены безропотно начали подготовку к соревнованиям. Однако нашлись и те, чья гордость оказался уязвлена постановлением МОК.

Бойкот Олимпиаде объявил русский чемпион.

РИА Новости

«Я хотел петь гимн!»

До турнира в Пхёнчхане не были допущены многие звёзды российского спорта: от Шипулина и Устюгова до Ана. Общественность, разумеется, отреагировала на меры МОК крайне негативно, но сборной пришлось с новыми условиями пришлось смириться — иного выхода атлеты не видели. Исключением стал Никита Крюков — трёхкратный чемпион мира и олимпийский чемпион Ванкувера.

Один из сильнейших лыжников страны не побоялся открыто высказать свою позицию. Спортсмен заявил, что отказывается от поездки на Игры из-за запрета российской символики.

Принципиальность Никиты была понятна: совсем недавно он сам стал жертвой беспредела международных спортивных властей. После Олимпиады-2014 атлет попал в число обвиняемых по делу о допинге в 2017 году его лишили всех наград и пожизненно дисквалифицировали. Однако после долгих разбирательств с лыжника были сняты все обвинения, а призы были ему возвращены. Но скольких нервов спортсмену стоило добиться справедливости!

РИА Новости

— Я хотел стоять на пьедестале и видеть, как наш триколор вздымается выше всех! Я хотел петь гимн! Я хотел, чтобы сборная России выиграла общий медальный зачёт и мой вклад в эту победу был весомым. Не могу говорить за всех. Но я же побеждал и не один раз! Чистым. Ехать на Олимпийские игры под нейтральным флагом унижение, — заявил Крюков на своём официальном сайте.

Ещё одним фактором отказа стал запрет на участие в играх обслуживающего персонала и тренерского штаба:

Решение допустить на Олимпиаду «одного» спортсмена, без тренеров, без сервис-бригады, без массажистов, докторов… Знаете, если бы их не было, я бы ничего не добился. Благодаря слаженной работе всей команды удаётся выиграть! Побеждает не один человек — побеждает команда! — писал лыжник.

Новый этап карьеры

Еще до бойкота Олимпиады атлет стал выступать реже обычного. Последним его крупным достижением стало золото чемпионата мира 2017 в командном спринте. В 2019 году Крюков завершил профессиональное выступление и начал тренерскую деятельность.

РИА Новости

В преддверии Олимпиады в Пекине лыжнику доверили подготовку китайской сборной. В феврале 2022 года он закончил свою работу с азиатской командой, но по своей инициативе продолжил сотрудничать с местным лыжником Ван Цяном, которому под руководством Никиты удалось достичь невиданного для Китая результата — второго места на этапе Кубка мира в Драммене.

В марте того же года активно шли разговоры о присоединении Крюкова к штабу Юрия Каминского в сборной, однако вместо этого специалист позже возглавил команду страны по гонкам с препятствиями.

источник: «Советский спорт»
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