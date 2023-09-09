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Юные лыжники пострадали на спортивной базе под Самарой. Опасный объект до сих пор не закрыт

Прокуратура установила, что лыжероллерная трасса была сдана в эксплуатацию с серьёзными нарушениями.
Юные лыжники пострадали на спортивной базе под Самарой. Опасный объект до сих пор не закрыт
09 сентября 2023 11:00
автор: Владимир Лазарев
автор фото: РИА Новости

Открытия лыжероллерной трассы в спортивном комплексе «Чайка» под Самарой любители спорта в городе на берегах Волги ждали с нетерпением. Опытные лыжники не раз рассказывали в своих интервью, что в то время, когда выступали они сами, они очень завидовали спортсменам из Тольятти, которые уже имели в своём распоряжении подобное место для летних тренировок.

Дорогой во всех смыслах этого слова подарок юные самарские лыжники получили в конце прошлого года. Трасса была построена в рамках национального проекта «Демография» и федерального проекта «Спорт — норма жизни». По информации из открытых источников, сумма, затраченная на подготовку объекта, составила около 500 миллионов рублей.

ГАУ ДО "СШ "Чайка"

Но на фоне праздничных торжеств нашлись и те, кто сразу обратил внимание на имеющиеся недостатки трассы. В частности, специалисты отмечали опасную конфигурацию дистанции и отсутствие контруклонов в нужных местах. Нельзя было не заметить и откровенно низкое качество асфальта. А по краям трассы зачем-то была уложена щебёнка.

Всё это неминуемо должно было привести к многочисленным падениям сразу же после того, как трасса начнёт использоваться в реальных соревновательных условиях. И первый же старт показал — те, кто критиковал новый объект, оказались правы.

Во время проведения соревнований над трассой пролился дождь - и выступать на ней стало попросту опасно. Юные лыжники падали один за другим, причём в тех самых местах, на которые ранее указывали специалисты. Всего травмы получили пятнадцать подростков.

В дело вмешалась прокуратура Волжского района Самарской области, установившая, что помимо ненадлежащего качества выполненных работ, были допущены и отклонения от представленного в органы власти проекта. Заказчика и подрядчика строительства обязали в кратчайшие сроки устранить нарушения и привести объект в соответствие с заявленными в плане критериями.

Тем не менее, эксплуатация трассы продолжается и по сей день. В группе ГАУ ДО СШ «Чайка» в социальной сети опубликовано расписание работы объекта на сентябрь, в котором практически нет свободных мест. Как же так? Забеги на лыжероллерах связаны с более серьёзным риском для здоровья, чем занятия на классических лыжах — под ногами у участников не снег, а асфальт.

При этом родители продолжают отпускать своих детей для подготовки на трассе, где уже целая группа юных спортсменов получила травмы. Что должно произойти, чтобы объект наконец-то закрыли и исправили все недочёты? Учитывая, как развивается ситуация, поиском решения нужно заниматься уже сейчас, пока в живописном уголке Самарской области не разыгралась ситуация куда трагичнее, чем синяки и ушибленные коленки.

источник: «Советский спорт»
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