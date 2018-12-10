«Наши парни из стали. Но Большунов – из чего-то более прочного». Норвежцы в шоке от россиянина

Лыжный спорт 10 декабря 2018 20:00 Источник: «Советский спорт» Автор: Мысин Николай

Реакция норвежской прессы на старт сезона в исполнении Александра Большунова.

Который возглавил общий зачет Кубка мира, в финале спринта в Лиллехаммере «съел» самого Йоханнеса Клэбо и едва не гарантировал золото нашей эстафетной четверке в минувший уик-энд.

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Полное доминирование Йоханнеса Клэбо в классическом спринте продлилось ровно одну зиму. В начале этого сезона она закончилось. Сложно сказать, кто больше удивился – сам Йоханнес или все мы. Но Клэбо, по крайней мере, должен был быть более осведомлен о своем прямом конкуренте. И том, на что он способен. То, что случилось в Лиллехаммере, не стало сенсацией. Но стало неприятным сюрпризом.

Лидер сборной Норвегии на финише финала спринта внезапно уступил Большунову!

Ведь Клэбо смотрел влево. Проверял, кто из соперников бежит позади. Однако Александр появился в его слепой зоне – справа. Йоханнес не почувствовал опасности. А Большунов включил режим «турбо». Это была ошибка норвежца – еще молодого, но уже опытного лыжника. Однако всем нам стоит признать – возможно, в будущем ситуация повторится. И далеко не факт, что Клэбо, даже увидев россиянина своевременно, сумеет одолеть его на финише. Мы столкнулись с новой реальностью в мире лыжного спорта. А именно: у русских появился человек, который может выиграть все – от спринта до марафона.

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Евгений Белов отправил Большунова на этап в 16 секундах позади Сундбю. И в 8 секундах отставания от Холунда. Но Александр отыгрался практически мгновенно! Он «съел» обоих норвежцев уже на первых километрах дистанции. И вышел вперед. Было заметно, что ему тяжело. Но еще тяжелее было хозяевам трассы. Повиснув на плечах могучего русского, они старались не отставать. Но и Холунду в итоге пришлось отпустить Большунова. И даже Сундбю, бежавший изо всех сил, не смог поддержать этот темп. В итоге Денис Спицов ушел на свой этап первым. В 10 секундах впереди Сюра Роте. И с превосходством в 34 секунды над Магне Хага.

Да, это было что-то невероятное!

NRK

Мартин Сундбю, который был сокрушен Большуновым на втором этапе эстафеты в Бейтоштолене, признался, что впечатлен скоростью Александра.

- То, что он сделал на этих 7,5 км – нечто совершенное дикое и невообразимое! – отметил Сундбю. – Я сам не в плохой форме. И я был очень мотивирован – ведь мы боролись за победу на глазах своих болельщиков! Но то, что выдал Большунов – такого я раньше не видел. Не думал, что кто-нибудь способен провести весь этап на такой невероятной скорости. Александр способен поднять лыжный спорт на совершенно новый уровень.

VG

- Бег Большунова на втором этапе – самое сильное, что я когда-либо видел, - признался тренер сборной Норвегии Эйрик Мюр Носсум. – Ранее мне не приходилось встречаться с подобной скоростью в классическом стиле. Зато теперь мы знаем, с чем нам предстоит иметь дело в гонке на 15 км на чемпионате мира! Александр сметает всех на своем пути! Он не делает рывков. Он просто бежит настолько быстро, что за ним никто угнаться не может. Я знаю, из чего сделаны мои парни - из стали. Но Большунов, похоже, сделан из чего-то попрочнее. По сравнению с ним мы выглядим просто как малые дети.