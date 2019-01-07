«Тупая» тактика? Четверо наших в восьмерке, «умный» Холунд за пределами десятки»

Лыжный спорт 07 января 2019 19:00 Источник: «Советский спорт» Автор: Волохов Юрий

В итальянском Валь-и-Фьемме завершилась лыжная многодневка «Тур де Ски». Россияне Сергей Устюгов и Наталья Непряева стали вторыми в общем зачете престижной многодневки. Старший тренер сборной России Юрий Бородавко специально для «Советского спорта» подвел ее итоги.

– Юрий Викторович, мы беседовали перед женским масс-стартом. Тогда вы сказали, что Наталье Непряевой перед заключительной гонкой преследования с финишем в гору необходимо увеличить отрыв от третьего места. Задачу Наталья решила.

– Да, гонка сложилась для наших девушек очень хорошо. Наталья действительно выполнила задачу – финишировала второй и получила хороший задел перед гонкой преследования от Кристы Пярмякоски. Кроме этого, Анастасия Седова и Юлия Белорукова заняли четвертое и пятое места. Но скажу, что мы ожидали такие результаты: классическая гонка, длинные пологие подъемы – в таких условиях наши девушки очень хорошо себя чувствуют.

– Затем был мужской масс-старт, где Устюгов растерял значительную часть своего задела. Что там случилось?

– У Сергея было не лучшее самочувствие. Ну и, мне кажется, было ошибкой бороться за бонусные секунды на промежуточных финишах. Он «надергался», в итоге закислил мышцы и проиграл 40 секунд.

Сейчас много говорят про тактику. Я считаю, что наши ребята все делали правильно, у каждого в этой гонке были свои задачи.

– Мы с вами об этом говорили четыре дня назад, что ни о какой командной тактике на «Тур де Ски» речь не может идти.

– Именно так, поэтому мы командную тактику даже не обсуждали.

– Норвежец Ханс Кристер Холунд то наше интервью не прочитал, поэтому после масс-старта назвал нашу тактику «тупой». Обсуждали его высказывание в команде?

– Посмеялись, вот и все обсуждение. Что же с такой «тупой» тактикой четверо наших ребят в первой восьмерке, а «умный» Холунд за пределами десятки? Что там можно было сделать? Разве что сильно не взвинчивать темп. Но, например, Андрей Собакарев вообще Устюгова на трассе не видел.

– Гонка преследования с финишем в гору у женщин. Непряева справилась, хотя были опасения.

– Наташа не стала бросаться со старта, распределила силы, и ровно прошла гору. Стала второй и сохранила второе место в общем зачете.

– Вы говорили, что если Непряева войдет в топ-3 по итогам «Тур де Ски», это будет блестящим результатом. Оправдала самые смелые ожидания?

– Это великолепный результат! Ведь в первой пятерке три наших спортсменки. Раньше наши девушки только наступали на пятки лидерами, сейчас они сами одни из лидеров, они делают гонку. Если и на следующих этапах Кубка мира девушки продолжат также выступать, то можно будет говорить о возрождении в России славных традиций в женских лыжных гонках.

– На вечернем итоговом собрании девушек похвалили?

– В команде из десяти человек семь из моей группы. Одна пробежала здорово, вторая неплохо, третья не очень хорошо. В такой ситуации тренеру трудно разрываться и кого-то особенно выделять. Они все мои подопечные, я за всех одинаково переживаю. Сказал, что меня радуют ваши победы, но также вместе с вами искренне огорчаюсь неудачам.

– Пару слов о «горной» гонке. Устюгов шел значительно быстрее Клэбо, едва его не нагнал. Если б не те злополучные 40 секунд отставания…

– Эта гонка для всех тяжелая. Сергей ее здорово пробежал, и вы правы, если б не то отставание на классической гонке, мог побороться за победу в общем зачете. А вот для Александра Большунова опять гонка сложилась тяжело. В прошлом году он шагом перешел финишную черту, примерно то же самое было и сейчас. Это не позволило Саше сохранить третье место в общем зачете «Тур де Ски». Та ошибка в Оберсдорфе с лыжами, стоившая Саше 40 секунд, этого задела сейчас и не хватило для третьего места.

– Напомните, что произошло в Оберсдорфе.

– Там была проблема с лыжами, он упал на финишном спуске и двадцать человек Сашу просто объехали.

– Но в общем зачете Кубка мира Большунов продолжает идти вторым.

– Позиция неплохая, но Кубок мира дошел еще только до середины. Вся борьба впереди.

– Теперь – на заслуженный отдых. Сколько он будет продолжаться?

– До 11 января мы распустили спортсменов по домам. Кто-то в Москве останется на эти дни. Затем отправляемся в Отепя на сбор. Там будем готовиться к следующему этапу Кубка мира.

Кубок мира. Общий зачет

Мужчины

1. Йоханнес Хесфлот Клэбо (Норвегия) – 934

2. Александр Большунов (Россия) – 810

3. Сьюр Рете (Норвегия) – 634

...5. Сергей Устюгов (Россия) – 554

...11. Андрей Мельниченко (Россия) – 417

12. Денис Спицов (Россия) – 347

13. Андрей Ларьков (Россия) – 347

...23. Максим Вылегжанин (Россия) – 208

24. Евгений Белов (Россия) – 201

...32. Глеб Ретивых (Россия) – 135

...35. Андрей Собакарев (Россия) – 106

Женщины

1. Ингвильд Флугстад Эстберг (Норвегия) – 1152

2. Криста Пярмякоски (Финляндия) – 883

3. Наталья Непряева (Россия) – 881

4. Юлия Белорукова (Россия) – 680

...7. Анастасия Седова (Россия) – 489

...18. Мария Истомина (Россия) – 242

...24. Анна Нечаевская (Россия) – 175

...27. Лидия Дуркина (Россия) – 164

...43. Елена Соболева (Россия) – 75