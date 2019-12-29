Бронза в спринте вывела Непряеву в лидеры «Тур де Ски». На два дня

Загрузка...

Между прочим, это первая спринтерская медаль российской сборной в нынешнем сезоне. А побед на самых коротких дистанциях мы в Кубке мира не знаем больше года, аж с ноября 2018-го. Как известно, глава ФЛГР Елена Вяльбе ликвидировала в национальной команде прежнее деление на дистанционную и спринтерскую тренировочные группы. Своя логика в этой стратегии, наверное, есть, но с другой стороны результат, что называется, на табло. Может, Вяльбе и права, когда говорит, что Никита Крюков, дескать, многое потерял из-за своей узкой специализации, и все же, после Крюкова-2010 олимпийский чемпион в лыжах у нас был всего один – Александр Легков.

Впрочем, «Тур де Ски» – не шибко скоростная история. И Наталья Непряева, уступившая сегодня только двум чистым спринтершам, не зря радовалась на финише своей бронзе. Ей даже удалось обойти в общем зачете «Тура» великую и ужасную Терезу Йохауг! Это, конечно, ненадолго, и в послезавтрашней «разделке» норвежка должна с запасом ликвидировать пятисекундное отставание, но вот как будет относительно других соперниц – это мы еще поглядим.

В полуфинале Непряевой пришлось менять палку, сломанную в середине дистанции, однако она успела выбраться с последнего места на третье и отобраться в решающий забег. Аналогичная история – причем, в том же самом месте – случилась в 1/4 с Александром Большуновым, который, тем не менее, сумел даже выиграть забег. Правда, тут ему здорово помог Пол Голберг, специально бросивший бежать на финишной прямой и тем самым уступивший Большунову место в первом, сильнейшем полуфинале.

Александр же по сетке плей-офф угодил в одну компанию с Йоханнесом Клэбо, Федерико Пеллегрино и Сергеем Устюговым. Напомню, что вчера в коньковом масс-старте Устюгов был первым, а Большунов – третьим, но сегодня сохранить лидирующие позиции им, увы, не удалось. Наших мощных гренадеров уже не впервые подвел слишком широкий заход в последний вираж спринтерской дистанции: более юркие конкуренты проскочили вперед – и Большунов с Устюговым остались без финала.

Который ожидаемо выиграл Клэбо, теперь опережающий наших в зачете «Тура» на полминуты. Во вторник их вполне реально отыграть, но вот дальше гонок с раздельного старта уже не будет. А в контактных дисциплинах сила рыжего норвежца в дополнительных рекомендациях не нуждается.

Глеб Ретивых (кстати, единственный классный «чистый» спринтер, оставшийся в нашей сборной) уверенно прошел в шестерку лучших через нижнюю половину «сетки» вместе с Голбергом. На последний забег сил обоим не хватило, хотя российский лыжник был очень близок к пьедесталу, каких-то трех десятых не дотянул.

Теперь «Тур» переезжает из Швейцарии в Италию, где и останется до финального восхождения на сумасшедшую гору «Альп-ди-Чермис» 5 января. Новизна будет в том, что это будет не преследование, как в предыдущие годы, а масс-старт, то есть «куча». Многим эта затея FIS не по душе, и что из нее в итоге получится предсказать трудно.

Ленцерхайде (Швейцария)

Кубок мира. 5-й этап. «Тур де Ски»

Спринт 1,5 км. Свободный стиль

Мужчины. Финал

1. Йоханнес Клэбо (Норвегия) – 2.55,33

2. Федерико Пеллегрино (Италия) – отставание 0,35

3. Ришар Жюв (Франция) – 0,57

4. Глеб Ретивых (Россия) – 0,86

5. Йохан Хэгстрем (Швеция) – 0,94

6. Пол Голберг (Норвегия) – 2,16

Александр Большунов, Сергей Устюгов (оба – Россия) выбыли в 1/2 финала, Артем Мальцев, Андрей Ларьков (оба – Россия), Эмиль Иверсен (Норвегия) – в 1/4 финала, Иво Нисканен (Финляндия), Дарио Колонья (Швейцария), Иван Якимушкин, Андрей Мельниченко, Денис Спицов (все – Россия) не прошли квалификацию.

Женщины. Финал

1. Анамария Лампич (Словения) – 3.06,02

2. Майкен Фалла (Норвегия) – 0,03

3. Наталья Непряева (Россия) – 0,47

4. Джессика Диггинс (США) – 1,03

5. Сэйди Бьорнсен (США) – 4,78

6. Тириль Венг (Норвегия) – 5,49

Тереза Йохауг, Хайди Венг (обе – Норвегия) – в 1/4 финала, Ингвильд Эстберг (Норвегия), Алиса Жамбалова, Яна Кирпиченко, Анна Нечаевская, Лидия Дуркина, Диана Головань (все – Россия) не прошли квалификацию.

Зачет «Тур де Ски»

Мужчины

1. Йоханнес Клэбо (Норвегия) – 35.07

2. Александр Большунов (Россия) – 32,0

3. Йонах Хэгстрем (Швеция) – 32,0

4. Пол Голберг (Норвегия) – 33,0

5. Сергей Устюгов (Россия) – 34,0

…8. Глеб Ретивых (Россия) – 1.00,0

…10. Эмиль Иверсен (Норвегия) – 1.04,0

Женщины

1. Наталья Непряева (Россия) – 31.18

2. Анамария Лампич (Словения) – 1,0

3. Тереза Йохауг (Норвегия) – 5,0

4. Тириль Венг (Норвегия) – 8,0

5. Хайди Венг (Норвегия) – 16,0

…7. Инвильд Эстберг (Норвегия) – 27,0

Общий зачет Кубка мира

Мужчины

1. Йоханнес Клэбо (Норвегия) – 616

2. Эмиль Иверсен (Норвегия) – 495

3. Александр Большунов (Россия) – 459

4. Иво Нисканен (Финляндия) – 364

5. Ханс Холлунд (Норвегия) – 308

6. Сергей Устюгов (Россия) – 300

Женщины

1. Тереза Йохауг (Норвегия) – 599

2. Хайди Венг (Норвегия) – 453

3. Джессика Диггинс (США) – 387

…7. Наталья Непряева (Россия) – 277

Расписание оставшихся гонок «Тур де Ски»

Тоблах (Италия)

31 декабря, вторник

14.30 (мск). Индивидуальная гонка 15 км. Мужчины. Свободный стиль

17.00. Индивидуальная гонка 10 км. Женщины. Свободный стиль

1 января, среда

13.40. Гонка преследования 10 км. Женщины. Классический стиль

15.00. Гонка преследования 15 км. Мужчины. Классический стиль

Валь-ди-Фиемме (Италия)

3 января, пятница

15.15. Масс-старт 10 км. Женщины. Классический стиль

17.15. Масс-старт 15 км. Мужчины. Классический стиль

4 января, суббота

13.25. Спринт 1,5 км. Мужчины, женщины. Классический стиль

5 января, воскресенье

15.15. Масс-старт 10 км. Женщины. Свободный стиль

17.15. Масс-старт 10 км. Мужчины. Свободный стиль