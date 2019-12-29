Бронза в спринте вывела Непряеву в лидеры «Тур де Ски». На два дня

Между прочим, это первая спринтерская медаль российской сборной в нынешнем сезоне. А побед на самых коротких дистанциях мы в Кубке мира не знаем больше года, аж с ноября 2018-го. Как известно, глава ФЛГР Елена Вяльбе ликвидировала в национальной команде прежнее деление на дистанционную и спринтерскую тренировочные группы. Своя логика в этой стратегии, наверное, есть, но с другой стороны результат, что называется, на табло. Может, Вяльбе и права, когда говорит, что Никита Крюков, дескать, многое потерял из-за своей узкой специализации, и все же, после Крюкова-2010 олимпийский чемпион в лыжах у нас был всего один – Александр Легков.
Впрочем, «Тур де Ски» – не шибко скоростная история. И Наталья Непряева, уступившая сегодня только двум чистым спринтершам, не зря радовалась на финише своей бронзе. Ей даже удалось обойти в общем зачете «Тура» великую и ужасную Терезу Йохауг! Это, конечно, ненадолго, и в послезавтрашней «разделке» норвежка должна с запасом ликвидировать пятисекундное отставание, но вот как будет относительно других соперниц – это мы еще поглядим.
В полуфинале Непряевой пришлось менять палку, сломанную в середине дистанции, однако она успела выбраться с последнего места на третье и отобраться в решающий забег. Аналогичная история – причем, в том же самом месте – случилась в 1/4 с Александром Большуновым, который, тем не менее, сумел даже выиграть забег. Правда, тут ему здорово помог Пол Голберг, специально бросивший бежать на финишной прямой и тем самым уступивший Большунову место в первом, сильнейшем полуфинале.
Александр же по сетке плей-офф угодил в одну компанию с Йоханнесом Клэбо, Федерико Пеллегрино и Сергеем Устюговым. Напомню, что вчера в коньковом масс-старте Устюгов был первым, а Большунов – третьим, но сегодня сохранить лидирующие позиции им, увы, не удалось. Наших мощных гренадеров уже не впервые подвел слишком широкий заход в последний вираж спринтерской дистанции: более юркие конкуренты проскочили вперед – и Большунов с Устюговым остались без финала.
Который ожидаемо выиграл Клэбо, теперь опережающий наших в зачете «Тура» на полминуты. Во вторник их вполне реально отыграть, но вот дальше гонок с раздельного старта уже не будет. А в контактных дисциплинах сила рыжего норвежца в дополнительных рекомендациях не нуждается.
Глеб Ретивых (кстати, единственный классный «чистый» спринтер, оставшийся в нашей сборной) уверенно прошел в шестерку лучших через нижнюю половину «сетки» вместе с Голбергом. На последний забег сил обоим не хватило, хотя российский лыжник был очень близок к пьедесталу, каких-то трех десятых не дотянул.
Теперь «Тур» переезжает из Швейцарии в Италию, где и останется до финального восхождения на сумасшедшую гору «Альп-ди-Чермис» 5 января. Новизна будет в том, что это будет не преследование, как в предыдущие годы, а масс-старт, то есть «куча». Многим эта затея FIS не по душе, и что из нее в итоге получится предсказать трудно.
Ленцерхайде (Швейцария)
Кубок мира. 5-й этап. «Тур де Ски»
Спринт 1,5 км. Свободный стиль
Мужчины. Финал
1. Йоханнес Клэбо (Норвегия) – 2.55,33
2. Федерико Пеллегрино (Италия) – отставание 0,35
3. Ришар Жюв (Франция) – 0,57
4. Глеб Ретивых (Россия) – 0,86
5. Йохан Хэгстрем (Швеция) – 0,94
6. Пол Голберг (Норвегия) – 2,16
Александр Большунов, Сергей Устюгов (оба – Россия) выбыли в 1/2 финала, Артем Мальцев, Андрей Ларьков (оба – Россия), Эмиль Иверсен (Норвегия) – в 1/4 финала, Иво Нисканен (Финляндия), Дарио Колонья (Швейцария), Иван Якимушкин, Андрей Мельниченко, Денис Спицов (все – Россия) не прошли квалификацию.
Женщины. Финал
1. Анамария Лампич (Словения) – 3.06,02
2. Майкен Фалла (Норвегия) – 0,03
3. Наталья Непряева (Россия) – 0,47
4. Джессика Диггинс (США) – 1,03
5. Сэйди Бьорнсен (США) – 4,78
6. Тириль Венг (Норвегия) – 5,49
Тереза Йохауг, Хайди Венг (обе – Норвегия) – в 1/4 финала, Ингвильд Эстберг (Норвегия), Алиса Жамбалова, Яна Кирпиченко, Анна Нечаевская, Лидия Дуркина, Диана Головань (все – Россия) не прошли квалификацию.
Зачет «Тур де Ски»
Мужчины
1. Йоханнес Клэбо (Норвегия) – 35.07
2. Александр Большунов (Россия) – 32,0
3. Йонах Хэгстрем (Швеция) – 32,0
4. Пол Голберг (Норвегия) – 33,0
5. Сергей Устюгов (Россия) – 34,0
…8. Глеб Ретивых (Россия) – 1.00,0
…10. Эмиль Иверсен (Норвегия) – 1.04,0
Женщины
1. Наталья Непряева (Россия) – 31.18
2. Анамария Лампич (Словения) – 1,0
3. Тереза Йохауг (Норвегия) – 5,0
4. Тириль Венг (Норвегия) – 8,0
5. Хайди Венг (Норвегия) – 16,0
…7. Инвильд Эстберг (Норвегия) – 27,0
Общий зачет Кубка мира
Мужчины
1. Йоханнес Клэбо (Норвегия) – 616
2. Эмиль Иверсен (Норвегия) – 495
3. Александр Большунов (Россия) – 459
4. Иво Нисканен (Финляндия) – 364
5. Ханс Холлунд (Норвегия) – 308
6. Сергей Устюгов (Россия) – 300
Женщины
1. Тереза Йохауг (Норвегия) – 599
2. Хайди Венг (Норвегия) – 453
3. Джессика Диггинс (США) – 387
…7. Наталья Непряева (Россия) – 277
Тоблах (Италия)
31 декабря, вторник
14.30 (мск). Индивидуальная гонка 15 км. Мужчины. Свободный стиль
17.00. Индивидуальная гонка 10 км. Женщины. Свободный стиль
1 января, среда
13.40. Гонка преследования 10 км. Женщины. Классический стиль
15.00. Гонка преследования 15 км. Мужчины. Классический стиль
Валь-ди-Фиемме (Италия)
3 января, пятница
15.15. Масс-старт 10 км. Женщины. Классический стиль
17.15. Масс-старт 15 км. Мужчины. Классический стиль
4 января, суббота
13.25. Спринт 1,5 км. Мужчины, женщины. Классический стиль
5 января, воскресенье
15.15. Масс-старт 10 км. Женщины. Свободный стиль
17.15. Масс-старт 10 км. Мужчины. Свободный стиль