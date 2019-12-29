Бронза в спринте вывела Непряеву в лидеры «Тур де Ски». На два дня - Советский спорт
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29 декабря 2019 16:15Лыжный спортТигай Лев

Бронза в спринте вывела Непряеву в лидеры «Тур де Ски». На два дня

Россиянка Наталья Непряева возглавила зачет крупнейшей лыжной многодневки благодаря третьему месту в коньковом спринте. У мужчин Глеб Ретивых – четвертый.

Между прочим, это первая спринтерская медаль российской сборной в нынешнем сезоне. А побед на самых коротких дистанциях мы в Кубке мира не знаем больше года, аж с ноября 2018-го. Как известно, глава ФЛГР Елена Вяльбе ликвидировала в национальной команде прежнее деление на дистанционную и спринтерскую тренировочные группы. Своя логика в этой стратегии, наверное, есть, но с другой стороны результат, что называется, на табло. Может, Вяльбе и права, когда говорит, что Никита Крюков, дескать, многое потерял из-за своей узкой специализации, и все же, после Крюкова-2010 олимпийский чемпион в лыжах у нас был всего один – Александр Легков.

Впрочем, «Тур де Ски» не шибко скоростная история. И Наталья Непряева, уступившая сегодня только двум чистым спринтершам, не зря радовалась на финише своей бронзе. Ей даже удалось обойти в общем зачете «Тура» великую и ужасную Терезу Йохауг! Это, конечно, ненадолго, и в послезавтрашней «разделке» норвежка должна с запасом ликвидировать пятисекундное отставание, но вот как будет относительно других соперниц это мы еще поглядим.

В полуфинале Непряевой пришлось менять палку, сломанную в середине дистанции, однако она успела выбраться с последнего места на третье и отобраться в решающий забег. Аналогичная история – причем, в том же самом месте – случилась в 1/4 с Александром Большуновым, который, тем не менее, сумел даже выиграть забег. Правда, тут ему здорово помог Пол Голберг, специально бросивший бежать на финишной прямой и тем самым уступивший Большунову место в первом, сильнейшем полуфинале.

Александр же по сетке плей-офф угодил в одну компанию с Йоханнесом Клэбо, Федерико Пеллегрино и Сергеем Устюговым. Напомню, что вчера в коньковом масс-старте Устюгов был первым, а Большунов третьим, но сегодня сохранить лидирующие позиции им, увы, не удалось. Наших мощных гренадеров уже не впервые подвел слишком широкий заход в последний вираж спринтерской дистанции: более юркие конкуренты проскочили вперед – и Большунов с Устюговым остались без финала.

Который ожидаемо выиграл Клэбо, теперь опережающий наших в зачете «Тура» на полминуты. Во вторник их вполне реально отыграть, но вот дальше гонок с раздельного старта уже не будет. А в контактных дисциплинах сила рыжего норвежца в дополнительных рекомендациях не нуждается.

Глеб Ретивых (кстати, единственный классный «чистый» спринтер, оставшийся в нашей сборной) уверенно прошел в шестерку лучших через нижнюю половину «сетки» вместе с Голбергом. На последний забег сил обоим не хватило, хотя российский лыжник был очень близок к пьедесталу, каких-то трех десятых не дотянул.

Теперь «Тур» переезжает из Швейцарии в Италию, где и останется до финального восхождения на сумасшедшую гору «Альп-ди-Чермис» 5 января. Новизна будет в том, что это будет не преследование, как в предыдущие годы, а масс-старт, то есть «куча». Многим эта затея FIS не по душе, и что из нее в итоге получится предсказать трудно.

Ленцерхайде (Швейцария)
Кубок мира. 5-й этап. «Тур де Ски»
Спринт 1,5 км. Свободный стиль

Мужчины. Финал

1. Йоханнес Клэбо (Норвегия) – 2.55,33
2. Федерико Пеллегрино (Италия) – отставание 0,35
3. Ришар Жюв (Франция) – 0,57
4. Глеб Ретивых (Россия) – 0,86
5. Йохан Хэгстрем (Швеция) – 0,94
6. Пол Голберг (Норвегия) – 2,16

Александр Большунов, Сергей Устюгов (оба Россия) выбыли в 1/2 финала, Артем Мальцев, Андрей Ларьков (оба Россия), Эмиль Иверсен (Норвегия) – в 1/4 финала, Иво Нисканен (Финляндия), Дарио Колонья (Швейцария), Иван Якимушкин, Андрей Мельниченко, Денис Спицов (все – Россия) не прошли квалификацию.

Женщины. Финал

1. Анамария Лампич (Словения) – 3.06,02
2. Майкен Фалла (Норвегия) – 0,03
3. Наталья Непряева (Россия) – 0,47
4. Джессика Диггинс (США) – 1,03
5. Сэйди Бьорнсен (США) – 4,78
6. Тириль Венг (Норвегия) – 5,49

Тереза Йохауг, Хайди Венг (обе Норвегия) в 1/4 финала, Ингвильд Эстберг (Норвегия), Алиса Жамбалова, Яна Кирпиченко, Анна Нечаевская, Лидия Дуркина, Диана Головань (все – Россия) не прошли квалификацию.

Зачет «Тур де Ски»

Мужчины

1. Йоханнес Клэбо (Норвегия) – 35.07
2. Александр Большунов (Россия) – 32,0
3. Йонах Хэгстрем (Швеция) – 32,0
4. Пол Голберг (Норвегия) – 33,0
5. Сергей Устюгов (Россия) – 34,0
…8. Глеб Ретивых (Россия) – 1.00,0
…10. Эмиль Иверсен (Норвегия) – 1.04,0

Женщины

1. Наталья Непряева (Россия) – 31.18
2. Анамария Лампич (Словения) – 1,0
3. Тереза Йохауг (Норвегия) – 5,0
4. Тириль Венг (Норвегия) – 8,0
5. Хайди Венг (Норвегия) – 16,0
…7. Инвильд Эстберг (Норвегия) – 27,0

Общий зачет Кубка мира

Мужчины

1. Йоханнес Клэбо (Норвегия) – 616
2. Эмиль Иверсен (Норвегия) – 495
3. Александр Большунов (Россия) – 459
4. Иво Нисканен (Финляндия) – 364
5. Ханс Холлунд (Норвегия) – 308
6. Сергей Устюгов (Россия) 300

Женщины

1. Тереза Йохауг (Норвегия) – 599
2. Хайди Венг (Норвегия) – 453
3. Джессика Диггинс (США) – 387
…7. Наталья Непряева (Россия) 277

Расписание оставшихся гонок «Тур де Ски»

Тоблах (Италия)

31 декабря, вторник

14.30 (мск). Индивидуальная гонка 15 км. Мужчины. Свободный стиль
17.00. Индивидуальная гонка 10 км. Женщины. Свободный стиль

1 января, среда

13.40. Гонка преследования 10 км. Женщины. Классический стиль
15.00. Гонка преследования 15 км. Мужчины. Классический стиль

Валь-ди-Фиемме (Италия)

3 января, пятница

15.15. Масс-старт 10 км. Женщины. Классический стиль
17.15. Масс-старт 15 км. Мужчины. Классический стиль

4 января, суббота

13.25. Спринт 1,5 км. Мужчины, женщины. Классический стиль

5 января, воскресенье

15.15. Масс-старт 10 км. Женщины. Свободный стиль
17.15. Масс-старт 10 км. Мужчины. Свободный стиль

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