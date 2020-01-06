Юрий Бородавко: Гонку с Большуновым не обсудили – его сразу забрали на допинг-контроль

«Большунов и Непряева поработали над устранением проблемы горной гонки»

- Начнем с главного героя – Александра Большунова. Год назад гонка в гору стала большой проблемой для Александра. В этот раз проблем он не испытал и после окончания гонки было видно, что силы у него еще остались. Вы специально работали над покорением горы?

- Действительно, два года подряд для Саши горная гонка была самым тяжелым испытанием. Поэтому мы уделили повышенное внимание этой проблеме – на тренировках было много работы, посвященной подъему в гору. Тоже самое касается и Натальи Непряевой – в прошлом году ей также тяжело далась эта гора. Мы неплохо поработали над устранением этой проблемы, и как видите – она пришла в одни ноги с признанными «горнячками» и стала второй в общем зачете «Тур де ски».

Что касается Александра, после финиша он сказал, что боялся повторения предыдущих двух горных гонок и опасался, что его может «долбануть» на макушке подъема, как это уже бывало, поэтому он не стал гнаться за Рете и Крюгером, хотя силы у него для этого были. И на заключительном пологом отрезке после крутых подъемов он даже ускорился и финишировал в итоге третьим.

- Поговорили с ним вечером после гонки?

- Поговорить нам не удалось – сразу после награждения Саша пошел на допинг-контроль, а в этот же вечер мы улетали. Только успел его поздравить с победой в «Тур де ски».

Следующий этап ребята пропустят, а затем у нас будет сбор в Ново-Место, там уже со спокойной головой проанализируем гонку в гору и весь «Тур де ски».

- Клэбо до горы шел в лидерах, но на горе, как говорится, спекся. Прогнозировали, что именно так сложится гонка для нашего главного конкурента?

- В прошлом году он очень достойно поднялся в гору, поэтому нет, не ожидали. На наше счастье в этом году гонка у Йоханесса не получилась, но мы его ни в коей мере не сбрасываем со счетов. Это великий лыжник, который в своих коронных дисциплинах – спринте и масс-старте выглядит просто великолепно. Я очень рад, что в борьбе с таким соперником нам удалось занять два первых места.

«Предыдущий формат горной гонки нравился больше»

- Как вам новая система в горной гонке, когда все стартуют с массового старта?

- Раньше - кто приходил первым, тот и становился победителем в общем зачете, теперь во время гонки нужно внимательно следить за всеми конкурентами. По смотрибельности и мне предыдущий формат нравился больше.

- Во время равнинной гонки тренеры бегают вдоль трассы и подсказывают лыжникам. Вчера на горе я тренеров не заметил, были только болельщики. Это связано с тем, что в гору тяжело и тренерам бежать?

- Действительно за гонкой наблюдало много болельщиков, туристов, поэтому вы не заметили тренеров. У нас через каждые 300-500 метров вдоль всей трассы стояли сервисмены с запасными лыжами, а также представители тренерского штаба.

- Они же и подсказывали ребятам – где прибавить?

- Спортсмены сами знали, кто фаворит, кто лидирует. Когда Клэбо отстал, не было нужды гнаться за Рете и Крюгером. Ребята к их побегу отнеслись спокойно. Если бы они представляли опасность для Большунова и Устюгова, наши ребята плотно включились бы в борьбу с ними.

«Большунов и Клэбо с большим уважением относятся друг к другу»

- Клэбо 31 декабря в разделке проиграл больше минуты Устюгову и после гонки в расстроенных чувствах сказал журналистам, что потерял все шансы на победу, ничего не получается. Большунов в своем инстаграме пригласил норвежца на день рождения, написал, что приготовил для Йоханнеса торт и самогон папиного производства. Саша налаживает человеческие контакты с конкурентами.

- Жаль, что Йоханесс не пришел. Они же ровесники, ограничиваться только борьбой на трассе не хочется. Они с большим уважением относятся друг к другу. Установление человеческого контакта между двумя прекрасными спортсменами пойдет только всем на пользу. Саша более отрытый, Йоханесс достаточно закрытый парень.

Один сотрудник нашего тренерского штаба достаточно плотно общается с дедушкой и отцом Йоханесса. У нас даже возникла идея о проведении совместных тренировочных сборов в межсезонье. Чтобы с окончанием зимы не затухал интерес к лыжным гонкам.

- Большунов лидирует в Кубке мира. Будем брать?

- Понятно, будем биться за победу. Он мы с большим уважением относимся ко всем соперникам, и к тому же Клэбо. Йоханесс тоже один из претендентов на победу в общем зачете.

- Денис Спицов набрал хорошую форму, напоминает себя образца олимпийского Пхенчхана. Психология или хорошо поработали в межсезонье?

- Предсезонка у Дениса получилось сложной – он дважды болел. Из-за этого не смог выполнить всю запланированную работу. Но Денис проявил характер, свои лучшие качества, подобрался к первой десятке в общем зачете. Даже приятно удивляет нас в не самой любимой для него классике.

Что касается вашего вопроса, были сильные переживания и у Дениса, и у меня – сможет ли он выйти на свой прежний уровень из-за скомканной подготовки. Но Денис попадал в десятку на нескольких гонках с небольшим отставанием от победителя. Думаю, все у него налаживается.

- Мы с вами общались в декабре. Тогда после исполкома ВАДА норвежцы потребовали отстранить наших лыжников от всех соревнований. Какая сейчас обстановка в пелотоне?

- Президент норвежской федерации лыжных гонок извинился за те свои слова. Журналисты вырвали его фразу из контекста и она получилось искаженной. Сегодня у нас хорошие контакты с тренерскими штабами всех сборных, включая норвежскую команду. В зоне для награждения норвежцы выглядели немного расстроенными - их лидер Клэбо занял только третье место. Но они искренне поздравили с победой Сашу Большунова и Сергея Устюгова и весь наш тренерский штаб. Они говорили, что победа русских лыжников будет их дополнительно стимулировать.



