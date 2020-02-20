Без толку толкали. Большунов «разорвал» норвежцев на «Ски Туре»

- Это несправедливо! Похоже, что норвежцы ведут нечестную игру. Крюгер упал прямо мне под ноги – я ничего не мог поделать. Он просто воткнулся в меня в повороте, испортив всю гонку. Хотя места хватало с избытком и не было ни единой причины, чтобы упасть мне на лыжи. Хотите выигрывать так? Ну и пусть. Только выглядит это неправильно. Несправедливо. Даже не вспомню, когда последний раз я был так зол! – с трудом сдерживая эмоции, рассказывал Большунов.

Это случилось во вторник, в полуфинале спринта на нетипичной для таких гонок трассе – с резким подъемом в гору («против шерсти» по горнолыжному склону). Симен Крюгер подрезал россиянина в повороте, влетев в него на полной скорости и упав. Большунов упал тоже, не сумев перепрыгнуть через соперника (а попробуйте сделать это на лыжах!). Догнать всех остальных на коротком отрезке было попросту нереально. Спринт выиграл Йоханнес Клэбо – главный соперник россиянина в борьбе за Кубок мира. Скорее всего, он сделал бы это и так – даже при наличии Александра в финале. Тем более глупо, бессмысленно и некрасиво выглядел маневр Крюгера. И, кстати, почему в лыжных гонках нет правила, как в шорт-треке – если тебя сбивают в предыдущем забеге, ты все равно участвуешь в следующем? Так ведь честнее!

Крюгер, конечно, оправдывался, что умысла сбить Большунова не имел.

- Мы слишком близко подошли друг к другу. Мне показалось, что он позволит мне пройти вперед, а затем случилось падение. Разумеется, я упал ненамеренно. И мне ужасно жаль, что так вышло, - признался Симен.

Возможно, и так. Но Крюгер – не зеленый новичок. А двукратный олимпийский чемпион и еще серебряный призер Пхенчхана! С солидным опытом, который обязан его уберечь от таких ситуаций.

Конечно, никаких последствий в отношении норвежца не последовало. Да и какие они могли быть? Большунов выдохнул. Успокоился. Отдохнул. И подготовил свой лучший ответ.

Он просто уничтожил всю сборную Норвегии, к тому же – на ее домашней трассе!

Такие гонки входят в историю. В ней было все. И сломанная палка. И искренняя помощь от партнера по команде, когда Денис Спицов отдал Александру свою и сам с одной рукой бежал несколько сотен метров. Вот как надо помогать своим лидерам, а не бросаться под ноги соперникам! Было еще одно падение – в плотной группе, на 19-м километре (тут, правда, без явного умысла со стороны кого-то). Была борьба с командной тактикой норвежцев, в какой-то момент закрывших Большунова в «коробочке», чтобы не дать ему набрать бонусы на определенных отсечках. Но Александр справился со всем. Упал? Поднялся. Закрыли? Прорвался. А потом, на заключительной трети дистанции, был тот самый побег…

Который подарил нам фантастические кадры – как в норвежской тайге, на равнинной трассе, русский богатырь отрывается от скандинавов, и те, в бессмысленной попытке удержаться за Сан Санычем, отваливаются одним за другим…

На финише Большунов привез всем минуту (почти). На Клэбо, ставшего вторым, было больно смотреть – он там, по ходу марафона, чуть не умер. Шюр Рете, Эмиль Иверсен, Финн Хоген Крог – все выложились без остатка, но так и не поняли, как этот парень смог от них убежать, как от детей…

Может, не надо его просто злить?

И да, этот рывок Большунова принес ему не только золото гонки. Но и почти на 100 процентов – победу в «Ски Туре» (здесь преимущество над соперниками перед заключительном спринтом – больше минуты). И – главное – Большой хрустальный глобус. Который россияне (речь о мужской команде) ранее никогда не выигрывали.