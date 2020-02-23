Большунов сегодня должен был взять Кубок мира. Но его подставили свои же смазчики

После феноменальной победы Большунова в 34-километровой «гонке по полям» в четверг, когда он привез толпе норвежцев добрую минуту, казалось, что лыжный Большой хрустальный глобус можно заранее отправлять в Россию. Последней из наших им 19 лет назад владела Юлия Чепалова, мужчинам жес самого распада СССР это не удавалось никогда.

Но потом Большунов в полуфинале субботнего спринта упал на ровном месте (в начале финишной прямой, без всякого столкновения), и его преимущество над Полом Голбергом сократилось с минуты до 34 секунд. Причем норвежцы специально пропускали вперед своего лидера в зачете многодневки: Эрик Вальнес сделал это в пользу Голберга дважды, в 1/2 и в финале, и не шибко парился по данному поводу - даже наоборот, признавал умысел публично.

Нечестно? Сложный вопрос. По мне так вполне допустимо. Правилами-то не запрещено, разве нет? Иначе мы с вами переместимся в зыбкую область споров, давно перепаханную поклонниками «Формулы-1», где Михаэля Шумахера и Себастьяна Феттеля кто только из партнеров не пропускал.

Но! При всех этих мелких фокусах в воскресной победе Большунова перед гонкой не сомневался никто. Решающий удар скандинавам он уже нанес, и просто должен был «оформить сделку»: довести свой отрыв от Йоханнеса Клэбо в общем зачете КМ до шестисот с лишним очков, что, уж поверьте моему слову, категорически не отыгрывается. Тем более, за восемь гонок, оставшихся до конца сезона, пусть половина из них и представляет собой клэбин любимый спринт. Это слишком далеко.

Однако с первых сегодняшних километров у Большунова все пошло наперекосяк - в норвежскую метель он вдруг поехал «в другую сторону». Голберг имевшийся перед ним полуминутный просвет скушал очень быстро. Потом подтянулись еще пять человек, включая Клэбо, - разумеется, все опять из Норвегии. Наших было не слышно и не видно.Они все до единого намазались «не туда».

Хорошо хоть, что на сей раз хозяева трассы поимели совесть и не стали выпускать на вторую финишную позицию Клэбо. Он финишировал шестым, всего на одно место впереди Большунова, пусть дистанция между ними по секундомеру и составила больше минуты. Отрыв же в общем зачете теперь равняется «только» 417 очкам. Вроде немало, но в оставшихся гонках, с учетом всяких мелких бонусов, можно теоретически заработать до тысячи.

Большунов был, конечно, взбешен. Недо- а точнее ПЕРЕмазанные поганые лыжи он отстегнул от ступней еще до того, как пересек финишную черту, итут же покинул быстрым шагом место нежданно-негаданного норвежского триумфа. Позже провал по смазке признали все, включая главу нашей лыжной федерации Елену Вяльбе. Хорошенький у сервисеров вышел подарок ко дню Красной армии...

Хотя «+417» - все равно «+417». И что-то мне подсказывает, что через четыре недели в Канаде Большунов все-таки поднимет над головой круглую хрустальную «чушку», как бы это ни раздражало ее штатных владельцев из Норвегии. Помешать триумфу российского суперлыжника скандинавы не способны, и это прекрасно известно им самим.

А вот наши собственные «умельцы» - дело другое. Для этих кулибиных ничего невозможного нет.

Кубок мира. 15-й этап. Ски тур. Тронхейм (Норвегия)

Гонка преследования 30 км. Классический стиль. Мужчины

1. Пол Голберг (Норвегия) – 1:23.51,6

2. Симен Крюгер (Норвегия) – отставание 28,9

3. Ханс Холунд (Норвегия) – 30,1

4. Эмиль Иверсен (Норвегия) – 32,3

5. Мартин Ньонгет (Норвегия) – 32,9

6. Йоханнес Клэбо (Норвегия) – 34,2

7. Александр Большунов (Россия) – 1.41,0

…12. Евгений Белов (Россия) – 4.35,1

Гонка преследования 15 км. Женщины. Классический стиль

1. Тереза Йохауг (Норвегия) – 41.13,8

2. Хайди Венг (Норвегия) – 3.40,8

3. Ингвильд Остберг (Норвегия) – 3.41,5

…22. Алиса Жамбалова (Россия) – 13.13,5

Общий зачет Кубка мира

Мужчины

1. Александр Большунов (Россия) – 1948

2. Йоханнес Клэбо (Норвегия) – 1531

3. Пол Голберг (Норвегия) – 1202

4. Сюр Рете (Норвегия) – 1124

5. Симен Крюгер (Норвегия) – 1123

6. Иво Нисканен (Финляндия) - 1047

7. Сергей Устюгов (Россия) – 896

Женщины

1. Тереза Йохауг (Норвегия) – 2268

2. Хайди Венг (Норвегия) – 1611

3. Наталья Непряева (Россия) – 1260

4. Астрид Якобсен (Норвегия) - 1202

Оставшиеся гонки мужского Кубка мира-2019/20

29.02-1.03. Этап 16. Лахти (Финляндия). Индивидуальная гонка 15 км (классический стиль), эстафета 4х7,5 км

4.03. Этап 17. Драммен (Норвегия). Спринт (свободный стиль)

8.03. Этап 18. Осло (Норвегия). Масс-старт 50 км (К)

14-15.03. Этап 19. Спринт тур. Квебек (Канада). Спринт (К), спринт (С)

17.03. Этап 20. Спринт тур. Миннеаполис (США). Спринт (С)

20-21.03. Этап 21. Кэнмор (Канада). Масс-старт 15 км (С), гонка преследования 15 км (К)