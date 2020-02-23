Большунов сегодня должен был взять Кубок мира. Но его подставили свои же смазчики - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
23 февраля 2020 22:01Лыжный спортТигай Лев

Большунов сегодня должен был взять Кубок мира. Но его подставили свои же смазчики

Александр Большунов из-за плохой подготовки лыж проиграл многодневку «Ски тур»: вместо уверенного лидерства на старте финальной гонки преследования он финишировал только седьмым.

После феноменальной победы Большунова в 34-километровой «гонке по полям» в четверг, когда он привез толпе норвежцев добрую минуту, казалось, что лыжный Большой хрустальный глобус можно заранее отправлять в Россию. Последней из наших им 19 лет назад владела Юлия Чепалова, мужчинам жес самого распада СССР это не удавалось никогда.

Но потом Большунов в полуфинале субботнего спринта упал на ровном месте (в начале финишной прямой, без всякого столкновения), и его преимущество над Полом Голбергом сократилось с минуты до 34 секунд. Причем норвежцы специально пропускали вперед своего лидера в зачете многодневки: Эрик Вальнес сделал это в пользу Голберга дважды, в 1/2 и в финале, и не шибко парился по данному поводу - даже наоборот, признавал умысел публично.

Нечестно? Сложный вопрос. По мне так вполне допустимо. Правилами-то не запрещено, разве нет? Иначе мы с вами переместимся в зыбкую область споров, давно перепаханную поклонниками «Формулы-1», где Михаэля Шумахера и Себастьяна Феттеля кто только из партнеров не пропускал.

Но! При всех этих мелких фокусах в воскресной победе Большунова перед гонкой не сомневался никто. Решающий удар скандинавам он уже нанес, и просто должен был «оформить сделку»: довести свой отрыв от Йоханнеса Клэбо в общем зачете КМ до шестисот с лишним очков, что, уж поверьте моему слову, категорически не отыгрывается. Тем более, за восемь гонок, оставшихся до конца сезона, пусть половина из них и представляет собой клэбин любимый спринт. Это слишком далеко.

Однако с первых сегодняшних километров у Большунова все пошло наперекосяк - в норвежскую метель он вдруг поехал «в другую сторону». Голберг имевшийся перед ним полуминутный просвет скушал очень быстро. Потом подтянулись еще пять человек, включая Клэбо, - разумеется, все опять из Норвегии. Наших было не слышно и не видно.Они все до единого намазались «не туда».

Хорошо хоть, что на сей раз хозяева трассы поимели совесть и не стали выпускать на вторую финишную позицию Клэбо. Он финишировал шестым, всего на одно место впереди Большунова, пусть дистанция между ними по секундомеру и составила больше минуты. Отрыв же в общем зачете теперь равняется «только» 417 очкам. Вроде немало, но в оставшихся гонках, с учетом всяких мелких бонусов, можно теоретически заработать до тысячи.

Большунов был, конечно, взбешен. Недо- а точнее ПЕРЕмазанные поганые лыжи он отстегнул от ступней еще до того, как пересек финишную черту, итут же покинул быстрым шагом место нежданно-негаданного норвежского триумфа. Позже провал по смазке признали все, включая главу нашей лыжной федерации Елену Вяльбе. Хорошенький у сервисеров вышел подарок ко дню Красной армии...

Хотя «+417» - все равно «+417». И что-то мне подсказывает, что через четыре недели в Канаде Большунов все-таки поднимет над головой круглую хрустальную «чушку», как бы это ни раздражало ее штатных владельцев из Норвегии. Помешать триумфу российского суперлыжника скандинавы не способны, и это прекрасно известно им самим.

А вот наши собственные «умельцы» - дело другое. Для этих кулибиных ничего невозможного нет.

Кубок мира. 15-й этап. Ски тур. Тронхейм (Норвегия)

Гонка преследования 30 км. Классический стиль. Мужчины

1. Пол Голберг (Норвегия) – 1:23.51,6

2. Симен Крюгер (Норвегия) – отставание 28,9

3. Ханс Холунд (Норвегия) – 30,1

4. Эмиль Иверсен (Норвегия) – 32,3

5. Мартин Ньонгет (Норвегия) – 32,9

6. Йоханнес Клэбо (Норвегия) – 34,2

7. Александр Большунов (Россия) – 1.41,0

…12. Евгений Белов (Россия) – 4.35,1

Гонка преследования 15 км. Женщины. Классический стиль

1. Тереза Йохауг (Норвегия) – 41.13,8

2. Хайди Венг (Норвегия) – 3.40,8

3. Ингвильд Остберг (Норвегия) – 3.41,5

…22. Алиса Жамбалова (Россия) – 13.13,5

Общий зачет Кубка мира

Мужчины

1. Александр Большунов (Россия) – 1948

2. Йоханнес Клэбо (Норвегия) – 1531

3. Пол Голберг (Норвегия) – 1202

4. Сюр Рете (Норвегия) – 1124

5. Симен Крюгер (Норвегия) – 1123

6. Иво Нисканен (Финляндия) - 1047

7. Сергей Устюгов (Россия) – 896

Женщины

1. Тереза Йохауг (Норвегия) – 2268

2. Хайди Венг (Норвегия) – 1611

3. Наталья Непряева (Россия) – 1260

4. Астрид Якобсен (Норвегия) - 1202

Оставшиеся гонки мужского Кубка мира-2019/20

29.02-1.03. Этап 16. Лахти (Финляндия). Индивидуальная гонка 15 км (классический стиль), эстафета 4х7,5 км

4.03. Этап 17. Драммен (Норвегия). Спринт (свободный стиль)

8.03. Этап 18. Осло (Норвегия). Масс-старт 50 км (К)

14-15.03. Этап 19. Спринт тур. Квебек (Канада). Спринт (К), спринт (С)

17.03. Этап 20. Спринт тур. Миннеаполис (США). Спринт (С)

20-21.03. Этап 21. Кэнмор (Канада). Масс-старт 15 км (С), гонка преследования 15 км (К)

Панарину – Харта, Шестеркину – Колдера! А Лундквист готовится к пенсии? Нью-йоркские россияне тащат «Рейнджерс» в плей-офф и при успехе миссии могут претендовать на титулы MVP сезона и лучшего новичка. 22.02.2020 12:45 Хоккей Славин Виталий
Еще по теме:
Мартин Бродо: Овечкина выделяет мощь его броска, страсть к победам и эмоциональность Валерий Зелепукин: Если Овечкин избежит травм, то сумеет побить рекорд Гретцки Майк Салливан – о поражении «Баффало»: Я расстроен и обеспокоен
«Фигурное катание – цепь унижений». Как насиловали фигуристок Спортсменки прервали молчание после призыва десятикратной чемпионки Франции Сары Абитболь, которую тренер насиловал около двух лет. 03.02.2020 14:30 Фигурное катание Иванова Дарья
Навстречу друг другу. Рублев и Хачанов с победы начали турнир в Роттердаме Россияне Андрей Рублев и Карен Хачанов вышил во второй раунд крупного турнира ATP в Голландии. Рублев разгромил грузина Николоза Басилашвили, Хачанов – итальянца Фабио Фонини. 11.02.2020 20:30 Теннис Мысин Николай
Врежет ли Логинов пакостникам из IBU? Сегодня - последний день ЧМ-2020 Чемпионат мира в Антхольце завершается двумя масс-стартами. От России в них побегут Александр Логинов, Матвей Елисеев, Никита Поршнев и Екатерина Юрлова-Перхт. 23.02.2020 09:07 Биатлон Тигай Лев
Еще по теме:
Владимир Драчев: Хочется, чтобы все добавляли, как Логинов Йоханнес Бе выиграл масс-старт, Поршнев – 26-й Александр Логинов о решение сняться с масс-старта: С физикой все хорошо, а вот концентрация на нуле
«Такие матчи хочется забыть». Федерер проиграл Джоковичу Новак Джокович уверенно победил Роджера Федерера, в финале женского турнира сыграют София Кенин и Гарбина Мугуруса. «Советский спорт» – об итогах четверга на Australian Open. 30.01.2020 18:45 Теннис Мысин Николай
От Кокорина и Смолова до Тарасова и Фролова. «Самые-самые» зимние трансферы РПЛ Выделяем самые громкие переходы уходящей футбольной зимы. 21.02.2020 10:00 Футбол Мощенко Захар
«Вызов самой себе». Ким Клийстерс проиграла после своего возвращения на корт Экс-первая ракетка мира возобновила карьеру во второй раз. 17.02.2020 22:00 Теннис Иванова Дарья
Ученик Емельяненко против обидчика Харитонова. Какие бои смотреть на этой неделе Валентин Молдавский выступит на турнире Bellator 239, а Зубайра Тухугов и Магомед Мустафаев – на UFC Fight Night 168. 21.02.2020 13:00 ММА Ващенко Сергей
Сергей Чепиков: Логинов единственный лидер, он явно выше среднего уровня сборной России Двукратный олимпийский чемпион Сергей Чепиков – о 7-м месте в сингл-миксте и единственном лидере сборной. 20.02.2020 20:00 Биатлон Волохов Юрий
Уроженка Москвы покорила Мельбурн. София Кенин выиграла Australian Open В финале чемпионата Австралии София Кенин победила испанку Гарбину Мугурусу – 4:6, 6:2, 6:2. Но радуются этой победе болельщики из США, а не в России. 01.02.2020 16:45 Теннис Мысин Николай
Новости
22:23 Футбол «Севилья» разгромила «Хетафе» и вышла на третье место в чемпионате Испании
22:11 ММА Гэтжи считает, что Макгрегор избегает поединка с ним
22:03 Футбол «Вольфсбург» с крупным счетом обыграл «Майнц»
21:54 Футбол Гол Мхитаряна помог «Роме» разгромить «Лечче» и прервать серию из трех поражений
21:44 Футбол Источник: «Барселона» предлагает Мартинесу 7 млн евро в год
21:40 Футбол «Химки» вышли в финал Кубка ФНЛ, обыграв КАМАЗ
21:31 Футбол Дубль Обамеянга принес «Арсеналу» победу над «Эвертоном»
21:19 Хоккей Знарок – о матче с «Динамо»: В овертайме упустили гол из-за невнимательности
21:13 Теннис Первая ракетка России Александрова проиграла американке Анисимовой в первом круге турнира в Дохе
21:08 Хоккей Крикунов – о победе над «Спартаком»: Где-то «Динамо» повезло
20:57 Футбол «Уфа» разгромила команду Бенитеса в товарищеском матче
20:54 Лыжный спорт Маркус Крамер: В нормальную погоду Большунов выиграл бы гонку преследования
20:45 Лыжный спорт Елена Вяльбе: Понятно, что с первого подъема Большунов матерился, как и вся команда
20:44 Футбол «Вальядолид» обыграл «Эспаньол»
20:32 Теннис Касаткина в упорной борьбе уступила Мугурусе в первом круге турнира WTA в Дохе
20:29 Хоккей Московское «Динамо» по буллитам обыграло «Спартак»
20:20 Баскетбол Сборная России обыграла команду Македонии во втором матче отбора на Евробаскет-2021
20:05 Футбол «Арсенал» сыграл вничью с чемпионом Казахстана «Астаной» в последнем зимнем спарринге
20:01 Биатлон Владимир Драчев: Хочется, чтобы все добавляли, как Логинов
19:56 Хоккей «Локомотив» выиграл у «Авангарда» с «сухим» счетом
США обвинили Россию в распространении дезинформации о коронавирусе
Управляющая компания от застройщика: хорошо или плохо?
Было непросто: губернатор Приморья рассказал о службе в армии и показал фото
Итоги недели: московское время, «разборки» коммунистов и неудачи «Ротора»
Всероссийский фестиваль студенческих театров пройдет в Таганроге
«Зенит» обыграл «Лион» в матче Лиги Чемпионов
Марию Ласицкене не допустили на турнир в Глазго из-за вопросов по статусу
ФИФА и МОК прокомментировали ситуацию вокруг российского спорта
РУСАДА получило от WADA уведомление о вероятных санкциях
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика