Лыжная Норвегия - у ног Большунова. Совсем скоро Кубок мира будет наш

Это была последняя европейская гонка сезона. Дальше Кубок мира отправляется в Северную Америку, где и финиширует две недели спустя. В Канаде и США запланированы трехраундовая спринтерская многодневка, и две дистанции по 15 км – масс-старт и гонка преследования. Во всех эти видах Йоханнес Клэбо очень силен, за океаном норвежец способен набрать максимальные 580 очков в общий зачет КМ. Соответственно, для Александра Большунова было важно воспользоваться холменколленским марафоном и как можно больше увеличить отрыв от Клэбо. Перед стартом их разделяли солидные, но все-таки не дававшие гарантий 410 очков.

Из-за коронавируса гонку решили провести без зрителей, хотя это касалось только стадиона. Такую трассу целиком не оцепишь и вдоль лыжни народу местами было достаточно. Вообще, норвежцы всю неделю канючили, что такая длинная гонкане нужна, желающих участвовать в ней с каждым годом все меньше и надо заменить 50 километров на 15 или вообще на спринт. Мол, будет дешево и сердито.

Клэбо принял в этом нытье самое непосредственное участие. Согласитесь, не поддержи он перемен, повышающих его же шансы на Кубок мира, это было бы странно. Впрочем, скандинавская болтовня так и осталась болтовней: марафон если и отменят, то не раньше следующего сезона.

КАРЛССОН ОБГОНЯЕТ «МАЛЫША»

В субботнем женском масс-старте случилось страшное: проиграла Тереза Йохауг. Она, как обычно, быстро убежала от пелотона и к середине 30-километровой дистанции везла ему больше 50 секунд, но на последних километрах ее вдруг стали стремительно догонять молодые шведки Эбба Андерсон и Фрида Карлссон. Онивовремя остановились на стадионе и заменили лыжи, а Йохауг не рискнула тратить время на пит-стоп - и потом крепко об этом пожалела. Под конец Карлссон шла настолько быстрее, словно у нее, как у одноименного сказочного персонажа, сзади был пропеллер (кстати, Йохауг с ее миниатюрной комплекцией вполне сошла бы за Малыша). Вскоре от минутного преимущества норвежки остался пшик, и на финишной прямой Карлссон выиграла у нее секунду с хвостиком!

Что не помешало Йохауг досрочно гарантировать себе третий в карьере Кубок мира. Наша Наталья Непряева в субботу финишировала пятой, на 12 мест впереди Хайди Венг, однако сократить разницу с норвежкой в кубковом зачете, где они идут третьей и второй соответственно, у россиянки не получилось. Это еще одна, наряду с пит-стопами, «фишка» марафона: здесь полно промежуточных финишей, на каждом из которых разыгрываются бонусные очки. Венг, прежде чем сдать на последних километрах, успела настругать там больше 30 баллов, и в сумме заработала их даже больше, чем Непряева.

Впрочем, шансов закончить сезон на втором месте, как год назад, Наталья практически лишилась еще в феврале, когда из-за болезни снялась со «Ски-тура». Теперь ей ни выше подняться, ни ниже опуститься- ближайшие преследовательницы Эстберг и Якобсен в Америку не едут. Одна получила травму, а другую не отпускает… медицинский университет. Запретили студентке переносить начало какой-то там практики. Непряева же за океаном будет бегать в свое удовольствие. Жалеет только, что из женской сборной туда больше никого не везут. Без напарницы не выйдет поучаствовать в смешанной эстафете, которой 22 марта завершится Кубок мира-2019/20.

ТУМАННЫЕ МУЧЕНИЯ КЛЭБО

Но вернемся к мужчинам, чей «полтинник» с учетом фактора пит-стопов обещал превратиться в жуткую головоломку. Сразу вспомнилось, как в олимпийском Пхенчхане-2018 Большунов проиграл золото Иво Нисканену – именно на этой дистанции, именнотой же «классикой» и именно из-за того, что не сменил лыжи. Плюс шесть (!) здешних бонусных отсечек, где можно набрать до 90 очков - почти каксотняза общую победу. Плюс безобразная погода - туман и дождь. М-да, что-то будет…

А было - вот что.

Первый же промежуточный финиш Клэбо прозевал: лишь шестое место при втором большуновском, то есть, «минус семь». В дальнейшем они все время были рядом на аналогичных отсечках, и по сумме всех шести сыграли почти вничью – 48:47 в пользу россиянина. И на этом «детские игры» закончились.Хватит! Начался настоящий марафон.

То, что Клэбо досидел «в голове» до последних бонусов(а это, между прочим, 35 кэмэ), сильно настораживало. И ведь он уже успел поменять лыжи - после пяти из восьми 6-километровых кругов. Дальше партнеры по команде быстро подвезли его обратно к лидерам.

А что же Большунов?

ШЕСТЬ КРУГОВ, ПЕРЕОБУТЬСЯ – И ВПЕРЕД!

Его пит-стоп состоялся на 38-м километре, когда подвозить обратно из наших было особо уже и некому. Только Большунову, в отличие от Клэбо, «подвозяшие», как выяснилось, и не нужны! Уже на отметке 40,1 он не только отыграл потерянные на переобувание 19 секунд, но и вышел в лидеры! Ай-да маладца…

Это был не просто контррывок, а явно продуманная тактика. Просидеть «в голове» шесть кругов, потом поменять лыжи на свежие и сразу- вперед. «На все деньги»!

А когда Большунов начинает «на все деньги» - это кирдык, норвежцы не дадут соврать. Усидеть за ним шансов, мягко говоря, негусто. У старательных хозяев трассы там оставалась вроде бы огромная толпа (12 из 16 в лидирующей группе!), но это им не помогло совершенно. Против такого лома приема ни у кого нет.

СМЕРТЬ «ФРЕДДИ» КРЮГЕРА

Хотя Симен Крюгер все-таки доехал с Сашей до стадиона. Тот самый «Фредди» Крюгер, что завалил Большунова в спринте пару недель назад. Ай какой лакомый подарок, иди сюда!

На финишной прямой в норвежском Холменколлене Большунов разобрался с норвежским Крюгером, как с ребенком. Ау, Норвегия ты где? На коленках? Окей, там тебе и место.

Клэбо приполз 15-м. Вместо прежних «+410» он получил «+495». Это означает, что в Америке Большунову в пяти гонках достаточно набрать 86 очков. Халява полнейшая.

Я практически уверен, что Саша поднимет над головой Большой хрустальный глобус не позже, чем 17 марта в Миннеаполисе. А может и 15-го в Квебеке, это уж как пойдет. За выход в финал тамошних спринтов положено по 34 очка, за 1/2 - по 22… Всё, нокаут, дело сделано.

Да, если кто не в курсе, то мужской Кубок мира российские лыжники не выигрывали еще никогда. А теперь - «когда». Вот-вот, совсем скоро.

Готовим шампанское!

Кубок мира. 18-й этап. Холменколлен (Норвегия)

Масс-старт 50 км. Мужчины. Классический стиль

1. Александр Большунов (Россия) – 2:08.05,3

2.СименКрюгер (Норвегия) – отставание 0,9

3. Эмиль Иверсен (Норвегия) – 19,5

4. Эйрик Огдаль (Норвегия) – 20,3

5. Ханс Холунд (Норвегия) – 20,8

6. Дарио Колонья (Швейцария) – 21,3

7. Сюр Рете (Норвегия) – 22,3

…12. Мартин-Йонсруд Сундбю (Норвегия) – 1.08,2

…14. Илья Семиков (Россия) – 1.19,2

…15. Йоханнес Клэбо (Норвегия) – 1.42,8

…16. Иво Нисканен (Финляндия) – 1.46,3

…17. Алексей Червоткин (Россия) – 1.51,3

…19. Александр Бессмертных (Россия) – 2.25,0

…20. Иван Якимушкин (Россия) – 2.40,6

…23. Ермил Вокуев (Россия) – 3.32,6

…32. Андрей Собакарев (Россия) – 5.39,8

Общий зачет Кубка мира

1. Александр Большунов (Россия) - 2221

2. Йоханнес Клэбо (Норвегия) - 1726

3. Пол Голберг (Норвегия) - 1311

4. Симен Крюгер (Норвегия) - 1260

5. Сюр Рете (Норвегия) - 1257

6. Иво Нисканен (Финляндия) - 1219

…8. Сергей Устюгов (Россия) - 908

Оставшиеся мужские гонки КМ-2019/20

14.03. Квебек (Канада). 19-й этап. Спринт-тур. Спринт. Классический стиль

15.03. Квебек (Канада). 19-й этап. Спринт-тур. Спринт. Свободный стиль.

17.03. Миннеаполис (США). 20-й этап. Спринт-тур. Спринт. Свободный стиль

20.03. Кэнмор (Канада). 21-й этап. Масс-старт 15 км. Свободный стиль

21.03. Кэнмор (Канада). 21-й этап. Гонка преследования 15 км. Классический стиль

Масс-старт 30 км. Женщины Классический стиль

1. Фрида Карлссон (Швеция) – 1:22.19,2

2. Тереза Йохауг (Норвегия) – 1,2

3. Эбба Андерссон (Швеция) – 20,9

4. Шарлотта Калла (Швеция) – 40,5

5. Наталья Непряева (Россия) – 43,1

…16. Астрид Якобсен (Норвегия) – 51,3

…17. Хайди Венг (Норвегия) – 1.12,3

Общий зачет Кубка мира

1. Тереза Йохауг (Норвегия) - 2506

2. Хайди Венг (Норвегия) - 1697

3. Наталья Непряева (Россия) - 1356

4. Астрид Якобсен (Норвегия) - 1289

5. Ингвильд Эстберг (Норвегия) – 1110

6. Джессика Диггинс (США) – 1078