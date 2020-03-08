Лыжная Норвегия - у ног Большунова. Совсем скоро Кубок мира будет наш

Это была последняя европейская гонка сезона. Дальше Кубок мира отправляется в Северную Америку, где и финиширует две недели спустя. В Канаде и США запланированы трехраундовая спринтерская многодневка, и две дистанции по 15 км – масс-старт и гонка преследования. Во всех эти видах Йоханнес Клэбо очень силен, за океаном норвежец способен набрать максимальные 580 очков в общий зачет КМ. Соответственно, для Александра Большунова было важно воспользоваться холменколленским марафоном и как можно больше увеличить отрыв от Клэбо. Перед стартом их разделяли солидные, но все-таки не дававшие гарантий 410 очков.
Из-за коронавируса гонку решили провести без зрителей, хотя это касалось только стадиона. Такую трассу целиком не оцепишь и вдоль лыжни народу местами было достаточно. Вообще, норвежцы всю неделю канючили, что такая длинная гонкане нужна, желающих участвовать в ней с каждым годом все меньше и надо заменить 50 километров на 15 или вообще на спринт. Мол, будет дешево и сердито.
Клэбо принял в этом нытье самое непосредственное участие. Согласитесь, не поддержи он перемен, повышающих его же шансы на Кубок мира, это было бы странно. Впрочем, скандинавская болтовня так и осталась болтовней: марафон если и отменят, то не раньше следующего сезона.
КАРЛССОН ОБГОНЯЕТ «МАЛЫША»
В субботнем женском масс-старте случилось страшное: проиграла Тереза Йохауг. Она, как обычно, быстро убежала от пелотона и к середине 30-километровой дистанции везла ему больше 50 секунд, но на последних километрах ее вдруг стали стремительно догонять молодые шведки Эбба Андерсон и Фрида Карлссон. Онивовремя остановились на стадионе и заменили лыжи, а Йохауг не рискнула тратить время на пит-стоп - и потом крепко об этом пожалела. Под конец Карлссон шла настолько быстрее, словно у нее, как у одноименного сказочного персонажа, сзади был пропеллер (кстати, Йохауг с ее миниатюрной комплекцией вполне сошла бы за Малыша). Вскоре от минутного преимущества норвежки остался пшик, и на финишной прямой Карлссон выиграла у нее секунду с хвостиком!
Что не помешало Йохауг досрочно гарантировать себе третий в карьере Кубок мира. Наша Наталья Непряева в субботу финишировала пятой, на 12 мест впереди Хайди Венг, однако сократить разницу с норвежкой в кубковом зачете, где они идут третьей и второй соответственно, у россиянки не получилось. Это еще одна, наряду с пит-стопами, «фишка» марафона: здесь полно промежуточных финишей, на каждом из которых разыгрываются бонусные очки. Венг, прежде чем сдать на последних километрах, успела настругать там больше 30 баллов, и в сумме заработала их даже больше, чем Непряева.
Впрочем, шансов закончить сезон на втором месте, как год назад, Наталья практически лишилась еще в феврале, когда из-за болезни снялась со «Ски-тура». Теперь ей ни выше подняться, ни ниже опуститься- ближайшие преследовательницы Эстберг и Якобсен в Америку не едут. Одна получила травму, а другую не отпускает… медицинский университет. Запретили студентке переносить начало какой-то там практики. Непряева же за океаном будет бегать в свое удовольствие. Жалеет только, что из женской сборной туда больше никого не везут. Без напарницы не выйдет поучаствовать в смешанной эстафете, которой 22 марта завершится Кубок мира-2019/20.
ТУМАННЫЕ МУЧЕНИЯ КЛЭБО
Но вернемся к мужчинам, чей «полтинник» с учетом фактора пит-стопов обещал превратиться в жуткую головоломку. Сразу вспомнилось, как в олимпийском Пхенчхане-2018 Большунов проиграл золото Иво Нисканену – именно на этой дистанции, именнотой же «классикой» и именно из-за того, что не сменил лыжи. Плюс шесть (!) здешних бонусных отсечек, где можно набрать до 90 очков - почти каксотняза общую победу. Плюс безобразная погода - туман и дождь. М-да, что-то будет…
А было - вот что.
Первый же промежуточный финиш Клэбо прозевал: лишь шестое место при втором большуновском, то есть, «минус семь». В дальнейшем они все время были рядом на аналогичных отсечках, и по сумме всех шести сыграли почти вничью – 48:47 в пользу россиянина. И на этом «детские игры» закончились.Хватит! Начался настоящий марафон.
То, что Клэбо досидел «в голове» до последних бонусов(а это, между прочим, 35 кэмэ), сильно настораживало. И ведь он уже успел поменять лыжи - после пяти из восьми 6-километровых кругов. Дальше партнеры по команде быстро подвезли его обратно к лидерам.
А что же Большунов?
ШЕСТЬ КРУГОВ, ПЕРЕОБУТЬСЯ – И ВПЕРЕД!
Его пит-стоп состоялся на 38-м километре, когда подвозить обратно из наших было особо уже и некому. Только Большунову, в отличие от Клэбо, «подвозяшие», как выяснилось, и не нужны! Уже на отметке 40,1 он не только отыграл потерянные на переобувание 19 секунд, но и вышел в лидеры! Ай-да маладца…
Это был не просто контррывок, а явно продуманная тактика. Просидеть «в голове» шесть кругов, потом поменять лыжи на свежие и сразу- вперед. «На все деньги»!
А когда Большунов начинает «на все деньги» - это кирдык, норвежцы не дадут соврать. Усидеть за ним шансов, мягко говоря, негусто. У старательных хозяев трассы там оставалась вроде бы огромная толпа (12 из 16 в лидирующей группе!), но это им не помогло совершенно. Против такого лома приема ни у кого нет.
СМЕРТЬ «ФРЕДДИ» КРЮГЕРА
Хотя Симен Крюгер все-таки доехал с Сашей до стадиона. Тот самый «Фредди» Крюгер, что завалил Большунова в спринте пару недель назад. Ай какой лакомый подарок, иди сюда!
На финишной прямой в норвежском Холменколлене Большунов разобрался с норвежским Крюгером, как с ребенком. Ау, Норвегия ты где? На коленках? Окей, там тебе и место.
Клэбо приполз 15-м. Вместо прежних «+410» он получил «+495». Это означает, что в Америке Большунову в пяти гонках достаточно набрать 86 очков. Халява полнейшая.
Я практически уверен, что Саша поднимет над головой Большой хрустальный глобус не позже, чем 17 марта в Миннеаполисе. А может и 15-го в Квебеке, это уж как пойдет. За выход в финал тамошних спринтов положено по 34 очка, за 1/2 - по 22… Всё, нокаут, дело сделано.
Да, если кто не в курсе, то мужской Кубок мира российские лыжники не выигрывали еще никогда. А теперь - «когда». Вот-вот, совсем скоро.
Готовим шампанское!
Кубок мира. 18-й этап. Холменколлен (Норвегия)
Масс-старт 50 км. Мужчины. Классический стиль
1. Александр Большунов (Россия) – 2:08.05,3
2.СименКрюгер (Норвегия) – отставание 0,9
3. Эмиль Иверсен (Норвегия) – 19,5
4. Эйрик Огдаль (Норвегия) – 20,3
5. Ханс Холунд (Норвегия) – 20,8
6. Дарио Колонья (Швейцария) – 21,3
7. Сюр Рете (Норвегия) – 22,3
…12. Мартин-Йонсруд Сундбю (Норвегия) – 1.08,2
…14. Илья Семиков (Россия) – 1.19,2
…15. Йоханнес Клэбо (Норвегия) – 1.42,8
…16. Иво Нисканен (Финляндия) – 1.46,3
…17. Алексей Червоткин (Россия) – 1.51,3
…19. Александр Бессмертных (Россия) – 2.25,0
…20. Иван Якимушкин (Россия) – 2.40,6
…23. Ермил Вокуев (Россия) – 3.32,6
…32. Андрей Собакарев (Россия) – 5.39,8
Общий зачет Кубка мира
1. Александр Большунов (Россия) - 2221
2. Йоханнес Клэбо (Норвегия) - 1726
3. Пол Голберг (Норвегия) - 1311
4. Симен Крюгер (Норвегия) - 1260
5. Сюр Рете (Норвегия) - 1257
6. Иво Нисканен (Финляндия) - 1219
…8. Сергей Устюгов (Россия) - 908
Оставшиеся мужские гонки КМ-2019/20
14.03. Квебек (Канада). 19-й этап. Спринт-тур. Спринт. Классический стиль
15.03. Квебек (Канада). 19-й этап. Спринт-тур. Спринт. Свободный стиль.
17.03. Миннеаполис (США). 20-й этап. Спринт-тур. Спринт. Свободный стиль
20.03. Кэнмор (Канада). 21-й этап. Масс-старт 15 км. Свободный стиль
21.03. Кэнмор (Канада). 21-й этап. Гонка преследования 15 км. Классический стиль
Масс-старт 30 км. Женщины Классический стиль
1. Фрида Карлссон (Швеция) – 1:22.19,2
2. Тереза Йохауг (Норвегия) – 1,2
3. Эбба Андерссон (Швеция) – 20,9
4. Шарлотта Калла (Швеция) – 40,5
5. Наталья Непряева (Россия) – 43,1
…16. Астрид Якобсен (Норвегия) – 51,3
…17. Хайди Венг (Норвегия) – 1.12,3
Общий зачет Кубка мира
1. Тереза Йохауг (Норвегия) - 2506
2. Хайди Венг (Норвегия) - 1697
3. Наталья Непряева (Россия) - 1356
4. Астрид Якобсен (Норвегия) - 1289
5. Ингвильд Эстберг (Норвегия) – 1110
6. Джессика Диггинс (США) – 1078