Юрий Бородавко: Большунов– гений? Знаю точно, что он трудоголик

– Юрий Викторович, как там норвежцы себя чувствуют после того, что Саша с ними сделал на трассе?

– Не знаю, как там у норвежцев, но у нас точно праздник, – говорит Юрий Бородавко.

– Погода была неприятная – дождь, туман. Но наши смазчики угадали с покрытием.

– Да, сервисмены хорошо поработали, как и всегда. Они заготовили лыжи на все случаи. На последнем тестировании все наши спортсмены получили полную информацию, когда и какие лыжи нужно менять. У нас лыжи работали лучше, сервисмены отработали отлично.

– Но Большунов не менял лыжи долго. Норвежцы, включая Клэбо, поменяли на отметке 31 км, Саша стал менять только на 37,2 км. Вы вместе с ним разрабатывали тактику?

– Нет, Саша сам решал, когда поменять лыжи. Нужно было следить, когда будут менять соперники. Но понятно, что лучше это было делать ближе к концу дистанции, чтобы смазки хватило до конца гонки. Так и получилось, лыжи у Саши сработали на отлично.

– В гонке стартовали 15 норвежцев. Что подумали, когда увидели, что такое количество норвежских лыжников будут на старте?

– Это общая практика, но могу сказать, что никто из норвежских лыжников Клэбо не тащил, преференций ему не создавал, каждый боролся за себя.

– После половины дистанции в лидирующей группе осталось20 лыжников из них 12 норвежцев. Все равно было тревожно. Что подумали?

– Ничего такого не думали. Темп был достаточно высокий. Но для меня было удивительно, что Клэбо до сорокового километра поддерживал этот высокий темп, шел в лидирующей группе. Только после сорокового километра он начал отваливаться.

– Все-таки он спринтер, на марафон его не хватает.

– На сегодняшний день, да.

– На отметке 37,2 Большунов решил все-таки поменять лыжи, потерял на этом 19 секунд, но зато вместе в Крюгером оторвался от лидирующей группы. В этот момент вы поняли, что гонка наша?

– Таких мыслей не было. Крюгер показал высокую скорость, не уступал Александру лидирующую позицию. Было видно, что норвежец настроен очень серьезно. Оставалось надеяться только на финишную прямую.

– Большунов за Крюгером«посидел», затем три раза оттолкнулся и выиграл финиш.

– Не совсем так. Все решилось на последних 10-15 метрах.

– Но все же наш главный соперник за большой кубок Клэбо уже отвалился.

– Мы в этом момент про кубок не думали, думали только об этой гонке. Потому что на сегодняшний день только три человека в мире смогли выиграть эту гонку дважды подряд – Петтер Нортуг, Мартин Сундбю и вот наш Александр.

– Как поздравили Сашу после финиша?

– Не было какой-то большой радости, столько сил у всех отобрала эта гонка. Поэтому просто скромно поздравил.

– Клэбо поздравил Сашу с победой?

– Да, они пообщались после финиша. И насколько я понял, Клэбо поздравил Александра. Кроме этого, тренеры норвежской команде поздравили меня и наш тренерский штаб, пожали руку. Конечно, мы понимаем их состояние. Но что делать – мы сильнее.

– Можно сказать про Большунова, что он гений, феномен?

– Могу сказать точно, что он трудоголик.

– Вы утром улетаете<a»> в Канаду?

– Да, сейчас выдвигаемся в Осло, утром вылетаем. Но пока не все ясно. Сейчас проходит заседание Международной федерации лыжных гонок. Там будет решаться, проводить ли этапы Кубка мира в Канаде из-за угрозы коронавируса. У нас билеты куплены, завтра утром мы должны вылететь в Канаду. Но если ФИС решит этапы отменить, мы не полетим.

Но у нас есть потери – приболели Андрей Ларьков и Денис Спицов. Они точно в Канаду не полетят.