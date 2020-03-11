Норвегия отказалась от борьбы с Большуновым за Кубок мира. Трусы? Нет, слабаки - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
11 марта 2020 02:16Лыжный спортТигай Лев

Норвегия отказалась от борьбы с Большуновым за Кубок мира. Трусы? Нет, слабаки

Сборная Норвегии не поедет на три последних этапа Кубка мира в Канаду и США, хотя они не отменены.

Интересно послушать, как на эту тему будут выкручиваться перед журналистами биатлонные братья Бе, только что обвинявшие Александра Логинова во всех мыслимых грехах - не столько из-за его старых допинг-грехов (это просто повод), сколько потому, что он неожиданно обыграл их на чемпионате мира. Ау, ребята, что теперь скажете? Как вам такой поступок лыжников-соотечественников, а?

Между прочим, биатлонистам в ближайшие пару недель тоже предстоят два последних этапа КМ в Финляндии и Норвегии, и там у Бе-младшего с Тириль Экхофф есть шансы на Большой хрустальный глобус. И – удивительно - никаких отказов от Норвегии там пока нет.

В мужских же лыжах у них просто нет шансов. Впервые за много лет. Вот и вся разница, и в ней - а вовсе не в коронавирусе – все дело. Остальное - вранье.

Они просто сдались, спрятались, им стыдно. За то, что молодой, 23-летний русский лыжник Александр Большунов разбомбил Норвегию в ее любимом виде спорта. Окончательно это стало ясно в минувшее воскресенье, когда Большунов в жуткую, туманно-дождливую погоду порвал толпу хваленых норвежцев в их же знаменитом холменколленском марафоне. Доведя свой отрыв от Йоханнеса Клэбо в общем зачете Кубка мира до 495 очков и превратив заокеанский финиш сезона в формальность.

Ну, трусы, чего тут не понять? Не умеют проигрывать. Это умение - из самых трудных.

Напоследок - о формальностях. По идее, Большунову теперь не нужно вообще ничего. Ближайший из его ненорвежских преследователей Иво Нисканен отстает от Саши в общем зачете на 1002 очка, при том, что в оставшихся гонках можно взять максимум 580. Чтобы окончательно исключить все математические варианты - на тот случай, если Клэбо вдруг прилетит на ракете на второй канадский спринт 15 марта - в первом 14-го Большунову достаточно просто пройти квалификацию. Неинтересно.

Ну, так этим-то они и пытаются нам нагадить, разве не понимаете? А посему требуется - вот что.

Во-первых, просьба к Большунову: разбомбить всех в Канаде и США опять. Так сказать, на закуску, чтоб дольше помнили. Там больше спринт, но Саша и в нем вообще-то не сахар.

Во-вторых, напомню коллегам один простой факт: пока ни одному лыжнику не удавалось выигрывать большой КМ под российским флагом. За все «под тридцать» постсоветских лет. Это будет впервые! И Большунов в этом сезоне его все равно выиграл бы. А то, что норвежцы не захотели при этом присутствовать, - их проблемы.

Александр Тихонов: Никому не хочется умирать из-за коронавируса Легендарный биатлонист – об этапе Кубка мира в Нове-Место без зрителей 03.03.2020 10:00 Биатлон Волохов Юрий
Еще по теме:
«Губерниев – дурак и болван!» Тихонов ответил на обвинения комментатора Дмитрий Губерниев: Девушка, написавшая донос на Логинова, опиралась на слова Тихонова Александр Тихонов: Далин – никакой президент, на следующий конгресс IBU он может не ехать
Знарок не волнуется, Крикунов ругает Яшкина, а Кулемин делится «вакциной» от коронавируса Московское «Динамо» на домашнем льду одержало победу над «Спартаком» в пятом матче серии плей-офф – 4:1. 10.03.2020 23:20 Хоккей Кузютина Елена
Кокорин рассказал о Памеле Андерсон и резиновом фаллосе Форвард «Зенита» Александр Кокорин, проводящий весенний отрезок чемпионата в аренде в «Сочи», дал большое интервью ютуб-каналу «Красава». Приводим самые интересные высказывания бывшего узника Бутырки. 10.03.2020 22:28 Футбол
Сергей Шахрай: Талант Валиевой требует бережного отношения, у нее уже было два перелома Наш обозреватель Сергей Шахрай – о победе Камилы Валиевой на юношеском чемпионате мира по фигурному катанию 08.03.2020 14:00 Фигурное катание Волохов Юрий
Коронавирус убил атмосферу на «Месталье», Диакаби и Иличич – шансы «Валенсии» В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Валенсия» пыталась отыграть три мяча у «Аталанты», но «летучих мышей» похоронил их защитник Диакаби, «привезший» два пенальти в первом тайме. А словенец Йосип Иличич оформил покер в ворота хозяев. 11.03.2020 01:13 Футбол Мощенко Захар
Дмитрий Смоляков: Зря я угрожал Саше Емельяненко. Повелся на провокацию Российский боец Дмитрий Смоляков назвал исчерпанным конфликт с Александром Емельяненко, которому он угрожал расправой, и рассказал о переезде в США. 08.03.2020 13:00 ММА Усачев Владислав
Магия Камилы. Вместе с Лю Валиева разгромила Трусову, Косторную, и Щербакову Последнее, третье золото юниорского ЧМ в Таллине России принесла 13-летняя Камила Валиева. С «младшим» (пока) мировым рекордом. 07.03.2020 22:00 Фигурное катание Тигай Лев
Тони Фергюсон: Дам Хабибу пощечину, дважды ударю в пузо и заставлю отжиматься 20 раз Претендент на титул чемпиона UFC Тони Фергюсон заявил, что надерет зад Хабибу Нурмагомедову за то, что во время дуэли взглядов россиянин пнул его пояс. 07.03.2020 14:30 ММА Ващенко Сергей
Взлет и уход Марии. Как Шарапова завершила карьеру Пятикратная чемпионка «Больших шлемов» и экс-первая ракета планеты объявила об уходе из спорта. 26.02.2020 22:00 Теннис Мысин Николай
Еременко, Гилерме и Мусаев. Главные герои тура Итоги 21-го тура РПЛ от «Советского спорта». 10.03.2020 15:00 Футбол Безъязычный Алексей
Новости
02:02 Футбол Роман Широков: Если вы хотите подхватить коронавирус и умереть, можете и дальше ходить на футбол
01:51 Футбол Моуринью впервые за 20 лет тренерской карьеры не может выиграть 6 матчей кряду
01:39 Хоккей Мартемьянов заявил, что готов к увольнению из «Автомобилиста»
01:29 Хоккей Агент Дацюка: Пока Павел не принял решение о продолжении карьеры
00:55 Футбол «РБ Лейпциг» впервые в истории пробился в 1/4 финала Лиги чемпионов, разгромив «Тоттенхэм»
00:51 Футбол «Аталанта» впервые вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов, выбив из турнира «Валенсию»
00:32 Лыжный спорт Большунов досрочно выиграл Кубок мира
00:11 Биатлон Заключительный этап Кубка мира в Норвегии могут отменить из-за коронавируса
00:02 Хоккей Сегодня КХЛ обсудит формат проведения матчей плей-офф в Москве
23:52 Футбол «Реал Сосьедад» обыграл «Эйбар» и поднялся на четвертое место в таблице примеры
23:34 Футбол Мбаппе сдал отрицательный тест на коронавирус
23:24 Футбол Болельщики «Аталанты» пожертвовали 60 тысяч евро на борьбу с коронавирусом
23:16 ММА Лига ACA вынуждена ограничить количество мест на бой Емельяненко - Исмаилов и поднять цены на билеты
23:14 Футбол Диего Симеоне: Играть без зрителей было бы несправедливо по отношению к «Ливерпулю»
23:05 Хоккей Чемпионата Германии остановлен из-за коронавируса, титул разыгран не будет
23:03 Футбол Пресс-атташе РПЛ: Будем исполнять указание мэра Москвы
22:54 Футбол Юрген Клопп – о матчах без зрителей: Есть вещи важнее футбола
22:47 Футбол Депутат Госдумы Лебедев раскритиковал решение Собянина
22:30 Фигурное катание Евгений Плющенко: Нужно идти по пути стран, закрывших въезды и выезды
22:06 Футбол Вячеслав Колосков: Когда люди заболеют и начнут умирать, тогда будет уже поздно
Госдума во втором чтении одобрила поправки к Конституции
Главный архитектор Казани предложила строить типовые дома в исторической части города
Главу района в Карелии обвиняют в мошенничестве
В страшном ДТП в Гватемале погибла семья из Оренбургской области (18+)
Новый вице-мэр назначен во Владивостоке
Путин: Россия наилучшим образом подготовит проведение матчей Евро-2020
ФИФА и МОК прокомментировали ситуацию вокруг российского спорта
Вице-президент WADA опасается давления по делу российских спортсменов
Комитет WADA рекомендовал отстранить Россию от Олимпиады
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика