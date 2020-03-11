Норвегия отказалась от борьбы с Большуновым за Кубок мира. Трусы? Нет, слабаки

Интересно послушать, как на эту тему будут выкручиваться перед журналистами биатлонные братья Бе, только что обвинявшие Александра Логинова во всех мыслимых грехах - не столько из-за его старых допинг-грехов (это просто повод), сколько потому, что он неожиданно обыграл их на чемпионате мира. Ау, ребята, что теперь скажете? Как вам такой поступок лыжников-соотечественников, а?

Между прочим, биатлонистам в ближайшие пару недель тоже предстоят два последних этапа КМ в Финляндии и Норвегии, и там у Бе-младшего с Тириль Экхофф есть шансы на Большой хрустальный глобус. И – удивительно - никаких отказов от Норвегии там пока нет.

В мужских же лыжах у них просто нет шансов. Впервые за много лет. Вот и вся разница, и в ней - а вовсе не в коронавирусе – все дело. Остальное - вранье.

Они просто сдались, спрятались, им стыдно. За то, что молодой, 23-летний русский лыжник Александр Большунов разбомбил Норвегию в ее любимом виде спорта. Окончательно это стало ясно в минувшее воскресенье, когда Большунов в жуткую, туманно-дождливую погоду порвал толпу хваленых норвежцев в их же знаменитом холменколленском марафоне. Доведя свой отрыв от Йоханнеса Клэбо в общем зачете Кубка мира до 495 очков и превратив заокеанский финиш сезона в формальность.

Ну, трусы, чего тут не понять? Не умеют проигрывать. Это умение - из самых трудных.

Напоследок - о формальностях. По идее, Большунову теперь не нужно вообще ничего. Ближайший из его ненорвежских преследователей Иво Нисканен отстает от Саши в общем зачете на 1002 очка, при том, что в оставшихся гонках можно взять максимум 580. Чтобы окончательно исключить все математические варианты - на тот случай, если Клэбо вдруг прилетит на ракете на второй канадский спринт 15 марта - в первом 14-го Большунову достаточно просто пройти квалификацию. Неинтересно.

Ну, так этим-то они и пытаются нам нагадить, разве не понимаете? А посему требуется - вот что.

Во-первых, просьба к Большунову: разбомбить всех в Канаде и США опять. Так сказать, на закуску, чтоб дольше помнили. Там больше спринт, но Саша и в нем вообще-то не сахар.

Во-вторых, напомню коллегам один простой факт: пока ни одному лыжнику не удавалось выигрывать большой КМ под российским флагом. За все «под тридцать» постсоветских лет. Это будет впервые! И Большунов в этом сезоне его все равно выиграл бы. А то, что норвежцы не захотели при этом присутствовать, - их проблемы.