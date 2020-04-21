Допинг, но легальный. О высоких технологиях в спорте

Мы поговорили с молодым российским предпринимателем Антоном Юрченко, который воссоздал и усовершенствовал советскую формулу лыжной смазки, разработанную его отцом на закрытом секретном производстве.

Антону 37 лет, он на продвинутом уровне увлекается лыжами, регулярно выходит на лыжню и участвует в марафонах. Вначале было увлечение лыжным спортом и эксперименты с различными лыжными смазками для увеличения скольжения и скорости, а затем Антон решил начать производство лыжной смазки. Задача была амбициозная: создать продукт, не уступающий по качеству самым уважаемым мировым маркам. Находясь в самоизоляции, мы созваниваемся, чтобы поговорить о скольжении, европейских стандартах смазок, закрытых советских лабораториях, о скелетах в шкафах мировых производителей лыжных смазок и, конечно, о лыжах.

– Можно ли назвать ваши смазки разрешенным допингом для спортсменов?

– Конечно. Ведь за их применение ничего не бывает, а скорость и показатели они увеличивают здорово. Поэтому, думаю, да – это легальный «допинг» для спортсменов и простых лыжников.

– И WADA к спортсменам, использующим ваш «допинг» не придет?

– Упаси бог. Наши средства не подпадают под ее юрисдикцию. Все спортсмены готовят лыжи к гонкам. Мы лишь помогаем им делать это наиболее эффективным образом и добиваться лучших результатов.

– А если говорить про какие-то реальные результаты применения?

– Результат – это скоростные показатели спортсмена, его победы или поражения. Приведу яркий пример: Большунов Александр, четырехкратный призер Олимпийских игр 2018 года не так давно проиграл гонку классическим стилем и стал седьмым. Но это не он проиграл, наши сервисеры проиграли. И они это признали – не угадали с погодой и как следствие не попали с смазкой. Они смотрели прогноз, согласно которому снег должен был закончится через 15 минут после начала гонки. А он шел всю гонку. Соответственно лыжи Александра не были подготовлены должным образом. Он держал все 30 километров гонку и шёл первый, но на финишной прямой споткнулся, когда под колодкой лыжи, налипла гора снега. Было невооруженным глазом видно, что у него огромные проблемы в скольжении лыж и там уже достаточно большое количество снега. Он тормозил, а норвежцы все ехали. По моему мнению, если бы была подобрана правильная смазка, Александр без сомнения выиграл бы эту гонку.

– Антон, вы же ведь не профессиональный спортсмен, но выбрали очень специфичный бизнес. Как так вышло?

– Пять лет назад я начал увлеченно заниматься лыжным спортом, меня это все захватило. Я начал экипироваться, начал вникать понемногу – а как можно увеличить скорость и скольжение, повысить качество катания. Тем более, что еще в детстве у меня был опыт, который помню до сих пор. Отец был ученым-химиком, работал в закрытой лаборатории. И один раз он принес мне пузырек с какой-то суспензией. Говорит: «на, помажь лыжи – это мы тут для сборной Союза делаем, у нас спортсмены так бегают». А мне как раз купили пластиковые лыжи. По тем временам это было очень круто. Я их намазал как смог и помню вот то ощущение легкого скольжения.

– Почему, вдруг, в секретной лаборатории стали выпускать лыжную смазку? Это же ведь не военные и не космические технологии...

– Мой отец в советское время был руководителем Специального конструкторского бюро медицинской тематики при Кирово-Чепецком химкомбинате. Там работали молодые ученые и специалисты, которые приехали в Кирово-Чепецк со всего Советского Союза. Их главной задачей была разработка сердечного клапана, который, кстати, мой отец и создал в итоге. Затем был коленный сустав, протезы зубов и множество других разработок. И в какой-то момент был звонок сверху. Отца и его команду попросили разработать и создать на основе фторопластового производства и фторуглеродов, с которыми они работали, экспериментальный вариант лыжной смазки для нашей сборной. Они разработали и выпускали ее какое-то время конкретно под сборную СССР, этой продукции не было в магазинах. Потом это все затихло, конечно. А в 2009 году несколько людей, которые когда-то работали вместе с отцом, попытались возродить производство лыжных смазок. Вроде бы была идея, но планомерно этим заниматься никто не стал и завод стал просто продавать сырье для лыжных смазок. И вот пару лет назад я и несколько моих друзей-энтузиастов решили начать производство. Но формулу мы, конечно серьезно дорабатывали. И до сих пор с учетом обратной связи и тенденций на рынке постоянно продолжаем вносить какие-то изменения.

– Какова в целом ситуация в России с производством подобных продуктов?

– Большинство российских товаров, присутствующих на рынке сделаны «в гараже» или «на коленке». Либо дженерики иностранных продуктов, либо старые формулы, немного доработанные с учетом того, как изменился за эти годы лыжный спорт. А лыжный спорт изменился кардинально: лыжи изменились по структуре, изменились технологии нанесения смазки, изменились скорости. То, что сейчас представлено у российских производителей – это, по большому счету, архаизм. Производители не вкладываются в упаковку, в разработку бренда и самое главное – они не вкладываются в усовершенствование своих продуктов. Поэтому и возникло желание сделать что-то по-настоящему конкурентоспособное европейским маркам. И в этом смысле мы четко попали в историю с импортозамещением. Наш продукт на 100% российский.





– Где вы берете сырье для производства?

– Используем стопроцентное заводское российское сырье. Сегодня все мировые бренды закупают сырье у нас в России.

– Российское сырье так востребовано? У нас оно какое-то особенное?

– Не так давно норвежцы провели и обнародовали исследования, в которых говорилось о том, что наличие в лыжных смазках, запрещенного Евросоюзом продукта под названием перфтороктановая кислота и её производных, очень опасно для экологии. Грубо говоря: продукт нанесли на лыжи, затем он попал в снег, снег растаял попал в траву, корова съела траву, человек выпил молоко, заболел раком и умер. Сейчас эта тема активно обсуждается на всех профессиональных конференциях.

– Я так понимаю, в российской продукции нет этого запрещенного компонента? Поэтому такой спрос?

– В Европе фторуглерод – это полностью синтезированный материал и вот почему в нем присутствует перфтороктановая кислота. В России сырье производят другим образом – используя жидкие нефтяные парафины, обогащая их путём фторирования в несколько этапов. При такой технологии перфтороктановая кислота отсутствует. Мы все прекрасно понимаем, что мировые бренды используют и тот и другой продукт, но они транслируют свое ответственное отношение к этой проблеме: мы боремся – вот посмотрите мы покупаем в России вот эту штуку, она никому не несёт вреда.

– Насколько сложно запустить такую продукцию на рынок?

– Мы шаг за шагом, понемногу начинаем собирать свою целевую аудиторию. Я езжу, катаюсь, знакомлюсь с спортсменами, с сервисерами. Я даю нашу продукцию, чтобы ее пробовали, откатывали. Честно скажу, что вначале года все шло ни шатко ни валко. Я туда закидываю, сюда закидываю, и все как-то замерло. А потом спустя какое-то время пошли результаты: там наши смазки поехали, тут хорошо себя проявили. Нам стали звонить, просить еще прислать продукт. Даже деньги начали платить! Вот это было настоящей победой.

Вот не так давно из сборной Татарстана звонили, девочки пробежали пару месяцев назад на наших жидкостях и выиграли. В Пермскую краевую федерацию лыжных гонок тоже отдаем тестировать. Ребята говорят, что наши порошки постоянно входят в тройку лидеров, и часто становятся первыми. А они откатывают очень многие смазки, есть с чем сравнить. Но, есть и замечания, конечно же. Вот молодёжная сборная России по лыжному спорту откатались и сказали – эти порошки не работают, а вот эта жидкость всегда попадает в топ-3. Соответственно мы даём задание нашим химикам, и они начинают дорабатывать температурный режим и дожимать прочие критерии.

– Не пожалели, что ввязались в эту историю?

– Ничуть. Этим можно заниматься и этим нужно заниматься, потому что результат есть.

– Где можно посмотреть на вашу продукцию?

– На нашем сайте aurora-wax.ru есть много интересного о нашей марке. Мы стараемся регулярно его обновлять и добавляем новую информацию о продуктах, которые мы разрабатываем и выпускаем.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ПЬЯНКОВ ДМИТРИЙ ЮРЬЕВИЧ

Спортивный директор Пермской краевой федерации лыжных гонок

– Современные технологии подготовки лыж требуют смазочного материала который был бы износостоек и невосприимчив к агрессивным средам – грязный снег, выбросы, которые оседают на снег и так далее. Главная задача – обеспечить высокое скольжение в различных погодных условиях. В то же время технология должна предусматривать легкость нанесения. С ребятами, которые производят лыжные смазки в Кирово-Чепецке, у нас уже двухлетний контакт. Тестировал это все на юниорском чемпионате мира, для биатлонистов тоже берем и видит отличный результат. Смазки AURORA в этом году позволили нашему спортсмену Коростылеву Савелию стать призером спартакиады школьников России. В финале гонки он бежал именно на этой смазке. В прошлом году наш спортсмен на всероссийских соревнованиях тоже был призером тоже на эмульсии из Кирово-Чепецка. Вообще смазок очень много, мы тестируем всех мировых производителей, порядка 70 различных вариантов откатываем. С уверенностью могу сказать, что «авроровские» составы в рейтинге по откатке всегда в десятке - занимает 5-6 место, иногда третье, второе. А эмульсии занимают первое место, и мы пользуемся ими очень часто. Жаль пока что их не получается много производить. Технология у ребят не позволяет быстро производить большое количество этих эмульсий, они быстро заканчиваются. В любом случаем, мы очень рады что на рынок вышел новый производитель. Надеюсь, они смогут удовлетворить спрос в достаточном количестве.

ОЛЕГ МАДУДОВ

Генеральный директор компании AURORA-WAX.RU

– Когда-то давно я учился на «программиста» и нам преподавали как правильно создавать программный продукт. Мы решили внедрить некоторые «программистские» технологии в спортивный бизнес. При разработке есть две стадии тестирования. Первая стадия – это альфа-тестирование (самотестирование). Когда мы сами мажем этот состав, сами катаемся и смотрим: работает или не работает. Меняем рецептуру и вносим добавления по нашему разумению. Но нас немного и у нас свои «представления о прекрасном», и для подготовки правильных смазок нам и нужна вторая стадия, которая называется public beta-testing, то есть публичное бета-тестирование. Мы отдаем свою продукцию в сборные, спортсменам и смотрим как наша продукция ведет себя по сравнению с другими марками, что можно улучшишь, что можно изменить, как лучше наносить. Как раз в этой среде мы получаем развёрнутый результат, потому что у нашей целевой аудитории есть в запасе все самые лучшие мировые производители, они пользуются как известными дорогими европейскими брендами, так и нашими российскими и даже кустарными «самоделками», которые едут. Основное направление нашего взаимодействия с потребителями – обратная связь от спортсменов и любителей, чтобы сделать максимально кастомизированный под конкретные задачи продукт, удобный, комфортный в применении состав, позволяющий достичь высоких результатов. Ведь мы не просто производим смазки, а пытаемся помочь нашим клиентам добиться новых побед и подарить им дополнительное удовольствие от катания.

АЛЕКСЕЙ СЕЛИВЕРСТОВ

Лыжник-любитель, катается на продукции AURORA

– Всегда видно, сколько человек тренируется, не важно – как он экипирован. Когда ты едешь с кем-то рядом, понятна степень подготовки. Хотя иногда случаются странные вещи, которые ты не как не можешь объяснить. В прошедшем сезоне мы бежали лыжный полумарафон и среди участников был мужчина довольно крупный, килограмм 110. Так вот никто его не мог догнать. Мы вначале едем с полным осознанием своего превосходства, а он взял и «сделал» всех. Потом поговорили с ним. Оказалось, все дело в правильной смазке. Точно так же я на финише паренька догнал уже, когда поумнее стал и начал готовить лыжи. Мне 45 лет, а он молодой спортивный. Он посмотрел на меня – типа не пытайся. А я ускоряюсь со спуска и ускоряюсь в подъём, он уже сзади тяжело дышит. А я спокойно иду, лыжи работают и это такую радость приносит. Для меня, наверное, как и для многих, время – очень ценный ресурс. И когда ты нанес мазь на лыжи и вместо пяти километров пролетаешь пятнадцать за тоже время, ты от занятия спортом начинаешь получать гораздо больше радости.