ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболБиатлонФормула 1Девушка дня>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Бойкот Клэбо разрастается. Вслед за норвежцами с КМ снялись шведы и финны
02 декабря 17:00
автор: Лев Тигай

Бойкот Клэбо разрастается. Вслед за норвежцами с КМ снялись шведы и финны

Сборные Швеции и Финляндии объявили, что не будут выступать в Кубке мира до конца года из-за риска заражений коронавирусом. Вчера такое же решение приняла норвежская команда.

ОПЯТЬ ВСЕ ИДУТ ЗА РЫЖИМ

Инициатором бойкота выступил лидер норвежской сборной Йоханнес Клэбо. Он отказался от участия в КМ первым, еще в понедельник – на следующий день после завершения стартового этапа в финской Руке. Там Клэбо выиграл две гонки из трех и возглавил общий зачет нового сезона, оставив на втором месте действующего обладателя Большого хрустального глобуса Александра Большунова.

Вот как Клэбо объяснил свое решение: «Я считаю, что путешествовать между странами сейчас – совершенно неправильно. Это предполагает контакт с многими людьми. Это касается автобусов, аэропортов и других мест. Я не собираюсь подвергать себя этому… Я придерживаюсь этого мнения уже давно. Во время нашего пребывания в Руке неопределенность усилилась. Перед поездкой ситуация казалась безопаснее, чем оказалось в Финляндии».

В тот же день примеру Клэбо последовал его партнер по сборной Эмиль Иверсен, на следующее утро это сделала вся команда, а теперь к географическим соседям присоединились шведы и финны. Правда, громкое словосочетание «до конца года» на самом деле означает пропуск только двух этапов 12-13 декабря в Давосе (спринт плюс «разделки») и 19-20-го в Дрездене (спринт плюс командный спринт). Соревнования в Лиллехаммере, планировавшиеся на начало декабря, отменили еще три недели назад.

Вообще-то паузы в пару этапов являются обычной практикой и без всяких эпидемий если не для целых сборных, то по крайней мере для отдельных звезд. Особенно в сезон с чемпионатом мира, который в конце февраля-начале марта должен принять немецкий Оберстдорф.

СУДЬБА СЕЗОНА ЗАВИСИТ ОТ «ТУР ДЕ СКИ»

Иное дело, если норвежцы и их последователи затем снимутся с «Тур де Ски» центрального события Кубка мира, традиционно завершающегося в первые дни января. Пока определенное «нет» этой многодневке сказал один Иверсен, однако и Клэбо, и руководство всех трех «мятежных» команд всерьез обдумывают подобный вариант. «Тур» без Норвегии, Швеции и Финляндии превратит в профанацию весь нынешний КМ, который некоторые скандинавские журналисты уже называют чемпионатом России.

Так ли это? Пожалуй, что да: и в топ-10, и в топ-30 общего зачета в предыдущем сезоне норвежцы, шведы и финны занимали более 60 процентов мест. Кроме них в первые пятерки пробивались только наши и то же самое относится к квартету сильнейших стран в суммарном Кубке наций.

С другой стороны, североевропейская атака ощутимо смахивает на провокацию, попытку давления. Мол, мы нужны Кубку мира больше, чем этот кубок нужен нам. В такой ситуации первое, что приходит на ум, это посмеяться над «отказниками», обвинить их в трусости. Ведь ни норвежские биатлонисты, тоже начавшие сезон в Финляндии в минувший уик-энд, ни норвежские двоеборцы и прыгуны с трамплина, выступавшие в Руке параллельно с лыжниками, к последним не присоединились. «Для меня не могло быть и речи о том, чтобы сняться», это слова Йоханнеса Бе.

ОНИ ЧТО-ТО ЗНАЮТ?

И все-таки хихикать над Клэбо лично я пока поостерегся бы. Мы ведь недавно уже попадали в эту ловушку – весной, когда норвежцы точно так же, с подачи своего рыжего суперспринтера, первыми отказались от поездки на последние этапы в США и Канаду, и FIS до последнего стояла на своем, но в итоге коронавирус заставил ее все отменить – Глобус Большунов получал не на подиуме, а по почте. Вполне возможно, что и сейчас норвежцы знают про развитие пандемии что-то такое, чего не знаем мы. Недаром в сборной России, пусть она ничего и не бойкотирует, подобную опасность считают вполне реальной. Кстати, в ноябре глава ФЛГР Елена Вяльбе говорила, что лучше бы от греха подальше отменить все этапы КМ до января.

В общем, все очень сложно, ситуация может развиваться по нескольким сценариям. Ежели бойкот так и ограничится парой декабрьских этапов, то это ерунда, и для России все будет великолепно. Мы не только захватим лидерство в кубковых зачетах (интересно, выйдет ли у Натальи Непряевой или Татьяны Сориной отобрать главный Глобус у самой Терезы Йохауг?), но и тоже сможем экономно распределять силы перед «Тур де Ски» и ЧМ. В самом гибком режиме из всех возможных: хотим - бежим, не хотим не бежим. Форму Большунова, Устюгова, Непряевой, Сориной можно будет варьировать как угодно, ничем при этом не рискуя.

Кроме коронавируса. Особенно сильное впечатление на норвежцев в Руке произвел наш двоеборец Эрнест Яхин, бродивший с положительным тестом где попало. Потом его, конечно, все-таки отстранили, но осадочек остался. Хотя при всех тестах-отстранениях последних недель ни один спортсмен из зимних видов не заболел на КМ серьезно – с госпитализацией и возможными «долгоиграющими» последствиями. Да, вирус новый, неизвестный, его последствий человечество толком не знает – и тем не менее.

Уф-ф-ф… Как вы там, ау? Давайте-ка собирать все это в кучку. Чтобы «выводы коротко».

Итак, лыжный Кубок мира нам почти отдали, хотя именно почти, не до конца. Поймите, они пока только «делают вид» - то есть, то, что они умеют делать прекрасно. Нам давно учиться пора.

Что же до ЧМ, то от него Клэбо отказываться, похоже, не собирается. Не верю!

В общем, раз дают Глобус, то надо его брать и бегать дальше. Спокойно, без истерик, с умом, как ни в чем ни бывало.

ЛИДЕРЫ ОБЩЕГО ЗАЧЕТА КУБКА МИРА ПОСЛЕ ПЕРВОГО ЭТАПА

Мужчины

  1. Йоханнес Клэбо (Норвегия) – 296
  2. Александр Большунов (Россия) – 257
  3. Эмиль Иверсен (Норвегия) – 219
  4. Ханс Холунд (Норвегия) – 176
  5. Эндрю Масгрэйв (Великобритания) – 148
  6. Иво Нисканен (Финляндия)
  7. Алексей Червоткин (Россия) – 131
  8. Евгений Белов (Россия) – 131
  9. Ристоматти Хакола (Финляндия) 128
  10. Андрей Мельниченко – 124

Женщины

  1. Тереза Йохауг (Норвегия) 301
  2. Татьяна Сорина-Алешина (Россия) – 252
  3. Эбба Андерссон (Швеция) 203
  4. Фрида Карлссон (Швеция) – 188
  5. Рози Бреннен (США) – 177
  6. Линн Сван (Швеция) – 166
  7. Хелена Фоссесхольм (Норвегия) – 154
  8. Майя Дальквист (Швеция) – 152
  9. Йонна Сундлинг (Швеция) – 133
  10. Керту Нисканен (Финляндия) 131
  11. Наталья Непряева (Россия) – 129

КАЛЕНДАРЬ СЕЗОНА-2020/21

  • 12-13 декабря. Кубок мира. Этап 2. Давос (Швейцария)
  • 19-20 декабря. Кубок мира. Этап 3. Дрезден (Германия)
  • 1-3 января. Кубок мира. Этап 4. Тур де Ски. Валь Мюстар (Швейцария)
  • 5-6 января. Кубок мира. Этап 5. Тур де Ски. Тоблах (Италия)
  • 8-10 января. Кубок мира. Этап 6. Тур де Ски. Валь-ди-Фиемме (Италия)
  • 16-17 января. Кубок мира. Этап 7. Ульрисехамм (Швеция)
  • 23-24 января. Кубок мира. Этап 8. Лахти (Финляндия)
  • 30-31 января. Кубок мира. Этап 9. Фалун (Швеция)
  • 20-21 февраля. Кубок мира. Этап 10. Нове-Место (Чехия)
  • 24 февраля – 7 марта. Чемпионат мира. Оберстдорф (Германия)
  • 12-14 марта. Кубок мира. Этап 11. Холменколлен (Норвегия)
  • 19-21 марта. Кубок мира. Финал. Пекин (Китай)

источник: «Советский спорт»
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Мусаев: наши мысли связаны только с тем, как пройти дальшеЕлизавета Туктамышева начала сотрудничать с производителем спортивной одежды и обувиУ московского "Локомотива" больше нет шансов на выход в плей-офф Лиги чемпионов.Естественная красота Софьи Жук. Фото"Какой здоровенный!": в Сети появилось новое видео с ДзюбойМОК аннулировал результаты хоккейной сборной РФ на Олимпиаде
Использует ли «Зенит» последний шанс в ЛЧ? Да – 3,40!
2 декабря петербуржцы проведут матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Брюгге». Для команды Сергея Семака уже не будет другой возможности зацепиться за еврокубковую весну.
Впервые в истории женщина будет судить матч Лиги чемпионов
Новое испытание для Стефани Фраппар.
Сезон смены чемпионов? Время ставить на второй эшелон!
Экстремальные условия текущих национальных чемпионатов дают реальную возможность для давно ничего не выигрывавших команд подвинуть привычных чемпионов с пьедестала.
Не навреди. Новые законодательные инициативы могут привести к уходу букмекеров в теневой сектор
В Госдуму РФ внесен законопроект о создании единого органа контроля за букмекерскими компаниями и тотализаторами. Одновременно Минфин представил проект закона об увеличении размера целевых отчислений в этой отрасли. Все это предсказуемо приведет к негативным последствиям. Спорт денег не получит, а букмекерам придется уйти в тень.
Немного одежды, много крови и еще больше денег. Как зарабатывает Арианни Селесте
А ведь казалось бы: всего-навсего выноси табличку с номером раунда и покачивай бедрами в такт ходьбе. Да, и главное, чтобы одежды при этом на тебе было не так много. Но это норм, работа такая.
Немецкое дерби. Почему «Спартак» еле спасся в игре с «Динамо»?
Можно долго шутить и вешать мемы о том, как хорошо разогнался Сандро Шварц на багаже Кирилла Новикова, но факт остается фактом: четыре матча, и в них - три победы, из которых одна - над "Локо" с разгромным счетом 5:1, а в четвертой игре - гостевой - еле ноги уносит "Спартак", спасаясь на 85-й минуте!
Ничего нового матч в Белграде не показал. Полемическое мнение
Тут ведь какая ситуация: критикуешь сборную и топчешься на ней - молодец, собираешь как истовый хайпожор свою порцию хайпа; призываешь не трогать Черчесова - мерзавец, потому что отрабатываешь чей-то заказ или облизываешь кого-то.
«Достало». Жена Дзюбы требует развода
Судя по всему, лимит доверия и всепрощения Дзюба уже исчерпал.
Это она опубликовала интимное видео Дзюбы
Блогеру Наталье Веретенниковой теперь открыто угрожают.
Боец и актер Олег Тактаров: Все порицающие Дзюбу подлежат уничтожению
Олег Тактаров выложил в инстаграме видеообращение, в котором раскритиковал тех, кто высмеивает нападающего «Зенита» и сборной России Артему Дзюбу.

Футбол. «Локомотив» vs «Зальцбург». Бокс. Майк Тайсон возвращается. Хоккей. НХЛ стартует в январе.

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика