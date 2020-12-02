Бойкот Клэбо разрастается. Вслед за норвежцами с КМ снялись шведы и финны

Иное дело, если норвежцы и их последователи затем снимутся с «Тур де Ски» – центрального события Кубка мира, традиционно завершающегося в первые дни января. Пока определенное «нет» этой многодневке сказал один Иверсен, однако и Клэбо, и руководство всех трех «мятежных» команд всерьез обдумывают подобный вариант. «Тур» без Норвегии, Швеции и Финляндии превратит в профанацию весь нынешний КМ, который некоторые скандинавские журналисты уже называют чемпионатом России.

Вообще-то паузы в пару этапов являются обычной практикой и без всяких эпидемий – если не для целых сборных, то по крайней мере для отдельных звезд. Особенно в сезон с чемпионатом мира, который в конце февраля-начале марта должен принять немецкий Оберстдорф.

В тот же день примеру Клэбо последовал его партнер по сборной Эмиль Иверсен , на следующее утро это сделала вся команда, а теперь к географическим соседям присоединились шведы и финны. Правда, громкое словосочетание «до конца года» на самом деле означает пропуск только двух этапов – 12-13 декабря в Давосе (спринт плюс «разделки») и 19-20-го в Дрездене (спринт плюс командный спринт). Соревнования в Лиллехаммере, планировавшиеся на начало декабря, отменили еще три недели назад.

Вот как Клэбо объяснил свое решение: «Я считаю, что путешествовать между странами сейчас – совершенно неправильно. Это предполагает контакт с многими людьми. Это касается автобусов, аэропортов и других мест. Я не собираюсь подвергать себя этому… Я придерживаюсь этого мнения уже давно. Во время нашего пребывания в Руке неопределенность усилилась. Перед поездкой ситуация казалась безопаснее, чем оказалось в Финляндии».

Инициатором бойкота выступил лидер норвежской сборной Йоханнес Клэбо . Он отказался от участия в КМ первым, еще в понедельник – на следующий день после завершения стартового этапа в финской Руке. Там Клэбо выиграл две гонки из трех и возглавил общий зачет нового сезона, оставив на втором месте действующего обладателя Большого хрустального глобуса Александра Большунова .

Так ли это? Пожалуй, что да: и в топ-10, и в топ-30 общего зачета в предыдущем сезоне норвежцы, шведы и финны занимали более 60 процентов мест. Кроме них в первые пятерки пробивались только наши – и то же самое относится к квартету сильнейших стран в суммарном Кубке наций.

С другой стороны, североевропейская атака ощутимо смахивает на провокацию, попытку давления. Мол, мы нужны Кубку мира больше, чем этот кубок нужен нам. В такой ситуации первое, что приходит на ум, это посмеяться над «отказниками», обвинить их в трусости. Ведь ни норвежские биатлонисты, тоже начавшие сезон в Финляндии в минувший уик-энд, ни норвежские двоеборцы и прыгуны с трамплина, выступавшие в Руке параллельно с лыжниками, к последним не присоединились. «Для меня не могло быть и речи о том, чтобы сняться», – это слова Йоханнеса Бе.

ОНИ ЧТО-ТО ЗНАЮТ?

И все-таки хихикать над Клэбо лично я пока поостерегся бы. Мы ведь недавно уже попадали в эту ловушку – весной, когда норвежцы точно так же, с подачи своего рыжего суперспринтера, первыми отказались от поездки на последние этапы в США и Канаду, и FIS до последнего стояла на своем, но в итоге коронавирус заставил ее все отменить – Глобус Большунов получал не на подиуме, а по почте. Вполне возможно, что и сейчас норвежцы знают про развитие пандемии что-то такое, чего не знаем мы. Недаром в сборной России, пусть она ничего и не бойкотирует, подобную опасность считают вполне реальной. Кстати, в ноябре глава ФЛГР Елена Вяльбе говорила, что лучше бы от греха подальше отменить все этапы КМ до января.

В общем, все очень сложно, ситуация может развиваться по нескольким сценариям. Ежели бойкот так и ограничится парой декабрьских этапов, то это ерунда, и для России все будет великолепно. Мы не только захватим лидерство в кубковых зачетах (интересно, выйдет ли у Натальи Непряевой или Татьяны Сориной отобрать главный Глобус у самой Терезы Йохауг?), но и тоже сможем экономно распределять силы перед «Тур де Ски» и ЧМ. В самом гибком режиме из всех возможных: хотим - бежим, не хотим – не бежим. Форму Большунова, Устюгова, Непряевой, Сориной можно будет варьировать как угодно, ничем при этом не рискуя.

Кроме коронавируса. Особенно сильное впечатление на норвежцев в Руке произвел наш двоеборец Эрнест Яхин, бродивший с положительным тестом где попало. Потом его, конечно, все-таки отстранили, но осадочек остался. Хотя при всех тестах-отстранениях последних недель ни один спортсмен из зимних видов не заболел на КМ серьезно – с госпитализацией и возможными «долгоиграющими» последствиями. Да, вирус новый, неизвестный, его последствий человечество толком не знает – и тем не менее.

Уф-ф-ф… Как вы там, ау? Давайте-ка собирать все это в кучку. Чтобы «выводы коротко».

Итак, лыжный Кубок мира нам почти отдали, хотя именно почти, не до конца. Поймите, они пока только «делают вид» - то есть, то, что они умеют делать прекрасно. Нам давно учиться пора.

Что же до ЧМ, то от него Клэбо отказываться, похоже, не собирается. Не верю!

В общем, раз дают Глобус, то надо его брать – и бегать дальше. Спокойно, без истерик, с умом, как ни в чем ни бывало.

ЛИДЕРЫ ОБЩЕГО ЗАЧЕТА КУБКА МИРА ПОСЛЕ ПЕРВОГО ЭТАПА

Мужчины

Йоханнес Клэбо (Норвегия) – 296 Александр Большунов (Россия) – 257 Эмиль Иверсен (Норвегия) – 219 Ханс Холунд (Норвегия) – 176 Эндрю Масгрэйв (Великобритания) – 148 Иво Нисканен (Финляндия) Алексей Червоткин (Россия) – 131 Евгений Белов (Россия) – 131 Ристоматти Хакола (Финляндия) – 128 Андрей Мельниченко – 124

Женщины

Тереза Йохауг (Норвегия) – 301 Татьяна Сорина-Алешина (Россия) – 252 Эбба Андерссон (Швеция) – 203 Фрида Карлссон (Швеция) – 188 Рози Бреннен (США) – 177 Линн Сван (Швеция) – 166 Хелена Фоссесхольм (Норвегия) – 154 Майя Дальквист (Швеция) – 152 Йонна Сундлинг (Швеция) – 133 Керту Нисканен (Финляндия) – 131 Наталья Непряева (Россия) – 129

КАЛЕНДАРЬ СЕЗОНА-2020/21