Первый день года – и сразу медаль. Большунов начал «Тур де Ски» с серебра в спринте

Просыпайся, народ! Подымай лица из тазиков с оливье, выпутывай из шевелюр обрывки серпантина – и встречай спортивный 2021-й. Сегодня в четверть 12-го по московскому времени его открыла американка Джулия Керн, первой ушедшая на трассу квалификации в швейцарском Валь Мюстаире.
В этом году женский «Тур де Ски» должен быть даже поинтереснее мужского. У лыжников в отсутствие сборной Норвегии, продолжающей бойкотировать Кубок мира из-за опасений заразиться коронавирусом, многодневка рискует превратиться в выездной чемпионат России. Год назад в ее первую десятку наряду с нашими и норвежцами смогли забраться только двое – 35-летний Дарио Колонья, чьи лучшие времена позади, и Иво Нисканен, на днях снявшийся с нынешнего «Тура».
Остальная финская сборная бежит – как и шведы, тоже пропускавшие в конце декабря этапы в Давосе и Дрездене. Однако звезд первой величины помимо Нисканена в этих странах нынче нет. Точнее, есть, но только в женских командах – там-то Швеция как раз очень сильна. И без непробиваемой Терезы Йохауг одними из главных претенденток на победу в «Туре» будут Фрида Карлссон и Эбба Андерссон. Их противостояние с нашими лыжницами и американками обещает крайне любопытный сюжет.
Первый раунд россиянки проиграли. Ни Наталье Непряевой, ни Татьяне Сориной-Алешиной не удалось пробиться в финальный забег – в отличие от Карлссон, и двух представительниц США. Лидер общего зачета КМ Рози Бреннен пришла к финишу четвертой и увеличила свое преимущество над Сориной с 43 очков до 55, а Джессика Диггинс и Карлссон даже сумели забраться на пьедестал – благодаря падению Надин Фандрих и дисквалификации еще одной чистой спринтерши Анамарии Лампич. Впрочем, отставания наших в зачете «Тура» не столь велики: Сорина уступает там Диггинс 23 секунды (сегодняшняя победительница Линн Сван – не в счет), а Непряева – 28.
Мужская сборная России выступила гораздо мощнее: десять человек на старте, семеро в плей-офф – и сразу трое в финале. Обладатель Хрустального глобуса и действующий победитель «Тура» Александр Большунов завоевал серебро, уступив лишь чемпиону мира в спринте Федерико Пеллегрино. Итальянец в дистанционных гонках не силен, так что уже завтра, после классического масс-старта, Большунов должен возглавить список лидеров многодневки. А лучшие шансы стать там в субботу вторым – у другого россиянина Артема Мальцева.
Жаль только, что компанию Большунову на сегодняшнем подиуме не смог составить Глеб Ретивых. Наш мастер финишного рывка слишком далеко отпустил француза Ришара Жува и довольствовался «деревянной медалью». Между прочим, 30 декабря Ретивых исполнилось 29 лет, а через сутки (то есть, вчера) с 24-м днем рождения в сборной поздравляли Большунова. Два именинника на одном пьедестале – это было бы красиво, но...
Пеллегрино не только закрепился на первом месте в спринтерском зачете КМ, но и вышел на второе в общем, обойдя норвежского «прогульщика» Йоханнеса Клэбо. Впрочем, до Большунова им обоим – как до луны. Александр уже оторвался от всех на 238 очков, а каким будет его запас после «Тура», за победу в котором дают 400, – даже страшно представить.
Валь Мюстаир (Швейцария)
Кубок мира
4-й этап
«Тур де Ски»
1-й этап
Мужчины
Спринт (С)
Финал
- Федерико Пеллегрино (Италия) – 3.08,44
- Александр Большунов (Россия) – отставание 0,57
- Ришар Жюв (Франция) – 2,53
- Глеб Ретивых (Россия) – 4,33
- Артем Мальцев (Россия) – 4,82
- Люка Шаннава (Франция) – 28,28
Андрей Мельниченко, Александр Терентьев выбыли в 1/2 финала, Иван Якимушкин, Евгений Белов (все – Россия), Дарио Колонья (Швейцария) – в 1/4 финала, Денис Спицов, Алексей Червоткин, Илья Семиков (все – Россия) не прошли квалификацию.
Зачет Кубка мира
Спринт
- Федерико Пеллегрино (Италия) – 285
- Александр Большунов (Россия) – 241
- Глеб Ретивых (Россия) – 207
…8. Артем Мальцев (Россия) – 92
Общий зачет Кубка мира
- Александр Большунов (Россия) – 558
- Федерико Пеллегрино (Италия) – 320
- Йоханнес Клэбо (Норвегия) – 296
…5. Андрей Мельниченко (Россия) – 238
…7. Глеб Ретивых (Россия) – 207
…10. Иван Якимушкин (Россия) – 171
…11. Евгений Белов (Россия) – 167
…12. Алексей Червоткин (Россия) – 157
…13. Артем Мальцев (Россия) – 152
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Джессика Диггинс, Линн Сван, Фрида Карлссон. Фото FIS
Женщины
Спринт (С)
Финал
- Линн Сван (Швеция) – 3.32,01
- Джессика Диггинс (США) – 3,41
- Фрида Карлссон (Швеция) – 5,83
- Рози Бреннен (США) – 8,00
- Надин Фандрих (Швейцария) – 1.02,00
Анамария Лампич (Словения) дисквалифицирована за столкновение с Фандрих в финале. Татьяна Сорина-Алешина, Наталья Непряева выбыли в 1/2 финала, Юлия Белорукова-Ступак, Христина Мацокина – в 1/4 финала, Яна Кирпиченко, Алиса Жамбалова, Анна Нечаевская, Анастасия Фалеева, Анна Жеребятьева (все – Россия), Эбба Андерссон (Швеция), Тереза Штадлобер (Австрия) не прошли квалификацию.
Зачет Кубка мира
Спринт
- Надин Фандрих (Швейцария) – 238
- Анамария Лампич (Словения) – 221
- Наталья Непряева (Россия) – 174
Общий зачет Кубка мира
- Рози Бреннен (США) – 417
- Татьяна Сорина-Алешина (Россия) – 362
- Наталья Непряева (Россия) – 325
- Тереза Йохауг (Норвегия) – 301
…10. Юлия Белорукова-Ступак (Россия) – 209
Расписание до конца «Тур де Ски»
Валь Мюстаир (Швейцария)
2 января, суббота
- 14:30 (мск). Масс-старт 10 км. Классический стиль. Женщины
- 16:45. Масс-старт 15 км. Классический стиль. Мужчины
3 января, воскресенье
- 13:35. Гонка преследования 15 км. Свободный стиль. Мужчины
- 17:25. Гонка преследования 10 км. Свободный стиль. Женщины
Тоблах (Италия)
5 января, вторник
- 15:00. Индивидуальная гонка 10 км. Свободный стиль. Женщины
- 16:45. Индивидуальная гонка 15 км. Свободный стиль. Мужчины
6 января, среда
- 15:30. Гонка преследования 10 км. Классический стиль. Женщины
- 16:40. Гонка преследования 15 км. Классический стиль. Мужчины
Валь-ди-Фиемме (Италия)
8 января, пятница
- 15:15. Масс-старт 15 км. Классический стиль. Мужчины
- 17:35. Масс-старт 10 км. Классический стиль. Женщины
9 января, суббота
- 15:05. Спринт. Классический стиль. Мужчины, женщины
10 января, воскресенье
- 14:45. Масс-старт 10 км. Свободный стиль. Женщины
- 17:35. Масс-старт 10 км. Свободный стиль. Мужчины