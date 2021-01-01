Первый день года – и сразу медаль. Большунов начал «Тур де Ски» с серебра в спринте

Просыпайся, народ! Подымай лица из тазиков с оливье, выпутывай из шевелюр обрывки серпантина – и встречай спортивный 2021-й. Сегодня в четверть 12-го по московскому времени его открыла американка Джулия Керн, первой ушедшая на трассу квалификации в швейцарском Валь Мюстаире.

В этом году женский «Тур де Ски» должен быть даже поинтереснее мужского. У лыжников в отсутствие сборной Норвегии, продолжающей бойкотировать Кубок мира из-за опасений заразиться коронавирусом, многодневка рискует превратиться в выездной чемпионат России. Год назад в ее первую десятку наряду с нашими и норвежцами смогли забраться только двое – 35-летний Дарио Колонья, чьи лучшие времена позади, и Иво Нисканен, на днях снявшийся с нынешнего «Тура».

Остальная финская сборная бежит – как и шведы, тоже пропускавшие в конце декабря этапы в Давосе и Дрездене. Однако звезд первой величины помимо Нисканена в этих странах нынче нет. Точнее, есть, но только в женских командах – там-то Швеция как раз очень сильна. И без непробиваемой Терезы Йохауг одними из главных претенденток на победу в «Туре» будут Фрида Карлссон и Эбба Андерссон. Их противостояние с нашими лыжницами и американками обещает крайне любопытный сюжет.

Первый раунд россиянки проиграли. Ни Наталье Непряевой, ни Татьяне Сориной-Алешиной не удалось пробиться в финальный забег – в отличие от Карлссон, и двух представительниц США. Лидер общего зачета КМ Рози Бреннен пришла к финишу четвертой и увеличила свое преимущество над Сориной с 43 очков до 55, а Джессика Диггинс и Карлссон даже сумели забраться на пьедестал – благодаря падению Надин Фандрих и дисквалификации еще одной чистой спринтерши Анамарии Лампич. Впрочем, отставания наших в зачете «Тура» не столь велики: Сорина уступает там Диггинс 23 секунды (сегодняшняя победительница Линн Сван – не в счет), а Непряева – 28.

Мужская сборная России выступила гораздо мощнее: десять человек на старте, семеро в плей-офф – и сразу трое в финале. Обладатель Хрустального глобуса и действующий победитель «Тура» Александр Большунов завоевал серебро, уступив лишь чемпиону мира в спринте Федерико Пеллегрино. Итальянец в дистанционных гонках не силен, так что уже завтра, после классического масс-старта, Большунов должен возглавить список лидеров многодневки. А лучшие шансы стать там в субботу вторым – у другого россиянина Артема Мальцева.