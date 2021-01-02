Большунов на «Тур де Ски» везет всем минуту. Белов с Червоткиным упали и чуть не подрались

Бронза – у Ивана Якимушкина, серебро в женской гонке – у Юлии Белоруковой-Ступак.

Пьедестал этой гонки должен был быть полностью российским. Наши контролировали ее ход все 15 километров, со старта и почти до самого конца. Несмотря на отсутствие норвежцев, продолжающих бойкотировать Кубок мира из опаски заразиться коронавирусом, преобладающим цветом комбинезонов в лидирующей группе все равно был красный - порой россияне возглавляли цепочки гонщиков в каждой лыжне из четырех.

Чистые спринтеры, захватившие лидерство в «Туре» в пятницу, сегодня поотваливались довольно быстро. Дольше всех – до середины дистанции - в голове пелотона продержался Федерико Пеллегрино, но стоило Александру Большунову резко ускориться в подъем в начале третьего круга, как итальянец стал проседать буквально на глазах. Как будто он ехал не в гору, как все, а в обратном направлении.

Усидеть за Большуновым не удалось никому. Хотя некоторые из наших честно пытались – прежде всего Евгений Белов, Алексей Червоткин и Иван Якимушкин. Из зарубежных лыжников темп россиян кое-как выдерживали лишь двое – француз Морис Манифика и знаменитый швейцарец Дарио Колонья.

РАЗБОРКИ ДО И ПОСЛЕ ФИНИШНОЙ ЧЕРТЫ

Большунов уже в начале девятого километра уехал от всех на 20 секунд, предрешив тем самым судьбу золота. Остальные медали были разыграны на финише, причем перед выходом на стадион впереди в этой группе шли трое наших, но… На вираже Белов и Червоткин, пытаясь занять лучшую траекторию, столкнулись и упали, а Якимушкин, чтобы не угодить в эту кучу-малу, был вынужден на полном ходу уехать в кювет. Когда он оттуда выбрался, Колоньи уже и след простыл – 35-летний ветеран умчался к своему серебру. Хорошо хоть бронзу удалось отстоять от атаки Манифика.

Была опаска, что Якимушкина могут наказать – за то, что он вернулся на трассу не в том месте, где съехал с нее, а немного дальше. Обошлось, хотя дисквалификация в сборной России все-таки произошла - ей подвергли Червоткина. Ругаться они с Беловым начали еще на трассе – сразу после падения, вместо того, чтобы бежать дальше. А чуть позже продолжили выяснять отношения и за финишной чертой. К счастью, обошлось без драки. Виновным в столкновении судьи признали Червоткина, его седьмой результат аннулирован.

В суммарном зачете «Тур де Ски» Большунов теперь выигрывает ровно минуту у второго места, которое занимает финалист вчерашнего спринта Артем Мальцев. Остальные – еще дальше, и именно с такими отставаниями лыжники уйдут завтра на трассу коньковой гонки преследования. До конца «Тура» еще шесть дистанций из восьми, но я не представляю, что может помешать Большунову повторить свой прошлогодний успех.

БЕЛОРУКОВА – БОЛЬШЕ НЕ СПРИНТЕР?

А вот наши женщины сегодняшний раунд многодневки, пожалуй, проиграли. Даже несмотря на серебро Юлии Белоруковой-Ступак, которая недавно вернулась в большой спорт после рождения ребенка. До беременности она специализировалась в спринте, где брала медали ЧМ и Олимпиады-2018, а сейчас за какие-то три недели дважды стала призером дистанционных гонок КМ – в декабре в Давосе и сегодня. Выиграть россиянке не позволила другая «неожиданная универсалша» – победительница вчерашнего спринта Линн Сван. До этого дня у молодой шведки не было ни одной медали на столь длинных дистанциях.

Наталья Непряева и Татьяна Сорина-Алешина, считавшиеся основными надеждами нашей сборной на нынешнем «Туре», за медали побороться, увы, не смогли. Просто не выдержали темпа. Теперь в зачете многодневки они и Ступак располагаются рядом, на седьмом, восьмом и девятом местах, проигрывая Сван около минуты. Хотя эта разница обманчива – скорее надо говорить о 33 секундах между Рози Бреннен, замыкающей шведско-американский квартет лидеров, и Сориной, возглавляющей наше трио. В воскресенье россиянки попытаются отыграть этот гандикап.

Кубок мира. 4-й этап. Тур де Ски. Валь-Мюстайр (Швейцария)

Масс-старт 15 км. Классический стиль. Мужчины

1. Александр Большунов (Россия) – 34.09,8

2. Дарио Колонья (Швейцария) – отставание 23,5

3. Иван Якимушкин (Россия) – 25,3

4. Морис Манифика (Франция) – 27,7

5. Денис Спицов (Россия) – 34,4

…7. Илья Семиков (Россия) – 43,4

…8. Евгений Белов (Россия) – 47,2

…13. Артем Мальцев (Россия) – 49,8

…21. Андрей Мельниченко (Россия) – 1.22,8

…30. Александр Терентьев (Россия) – 1.46,0

…41. Глеб Ретивых (Россия) – 2.15,4

Алексей Червоткин (Россия) финишировал седьмым, но был дисквалифицирован за столкновение с Евгением Беловым.

Зачет «Тур де Ски»

1. Александр Большунов (Россия) – 36.19

2. Артем Мальцев (Россия) – 1.00

3. Оскар Свенссон (Швеция) – 1.10

4. Дарио Колонья (Швейцария) – 1.11

5. Иван Якимушкин (Россия) – 1.16

…8. Евгений Белов (Россия) – 1.37

…9. Денис Спицов (Россия) – 1.40

…11. Илья Семиков (Россия) – 1.51

…13. Андрей Мельниченко (Россия) – 1.55

Зачет Кубка мира. Дистанционные гонки

1. Александр Большунов (Россия) – 207

2. Андрей Мельниченко (Россия) – 149

3. Иван Якимушкин (Россия) - 143

Общий зачет КМ

1. Александр Большунов (Россия) – 608

2. Федерико Пеллегрино (Италия) – 324

3. Йоханнес Клэбо (Норвегия) – 296

…5. Андрей Мельниченко (Россия) – 248

…8. Иван Якимушкин (Россия) – 214

…9. Глеб Ретивых (Россия) - 207

…10. Евгений Белов (Россия) – 197

…12. Артем Мальцев (Россия) - 172

…13. Алексей Червоткин (Россия) – 157

Масс-старт 10 км. Классический стиль. Женщины

1. Линн Сван (Швеция) – 30.09,9

2. Юлия Белорукова-Ступак (Россия) – 0,7

3. Джессика Диггинс (США) – 0,8

4. Фрида Карлссон (Швеция) – 1,4

…6. Рози Бреннен (США) – 3,4

…7. Яна Кирпиченко (Россия) – 4,5

…8. Алиса Жамбалова (Россия) – 13,6

…10. Татьяна Сорина-Алешина – 17,9

…16. Наталья Непряева (Россия) – 31,9

…26. Христина Мацокина (Россия) – 1.32,0

…28. Анна Нечаевская (Россия) – 1.35,6

…48. Анастасия Фалеева (Россия) – 2.48,8

Зачет «Тур де Ски»

1. Линн Сван (Швеция) – 32.42

2. Джессика Диггинс (США) – 0.13

3. Фрида Карлссон (Швеция) – 0.18

4. Рози Бреннен (США) – 0.20

…7. Татьяна Сорина-Алешина (Россия) – 0.53

…8. Юлия Белорукова-Ступак (Россия) – 0.56

…9. Наталья Непряева (Россия) – 1.12

…13. Яна Кирпиченко (Россия) – 1.23

…14. Алиса Жамбалова (Россия) – 1.33

Зачет Кубка мира. Дистанционные гонки

1. Рози Бреннен (США) – 207

2. Юлия Белорукова-Ступак (Россия) – 145

3. Татьяна Сорина-Алешина (Россия) – 138

…5. Наталья Непряева (Россия) - 114

Общий зачет КМ

1. Рози Бреннен (США) – 451

2. Татьяна Сорина-Алешина (Россия) – 388

3. Наталья Непряева (Россия) - 340

…10. Юлия Белорукова-Ступак (Россия) – 255

Расписание до конца «Тур де Ски»

Валь-Мюстайр (Швейцария)

3 января, воскресенье

13.35 (мск). Гонка преследования 15 км. Свободный стиль. Мужчины

17.25. Гонка преследования 10 км. Свободный стиль. Женщины

Тоблах (Италия)

5 января, вторник

15.00. Индивидуальная гонка 10 км. Свободный стиль. Женщины

16.45. Индивидуальная гонка 15 км. Свободный стиль. Мужчины

6 января, среда

15.30. Гонка преследования 10 км. Классический стиль. Женщины

16.40. Гонка преследования 15 км. Классический стиль. Мужчины

Валь-ди-Фиемме (Италия)

8 января, пятница

15.15. Масс-старт 15 км. Классический стиль. Мужчины

17.35. Масс-старт 10 км. Классический стиль. Женщины

9 января, суббота

15.05. Спринт. Классический стиль. Мужчины, женщины

10 января, воскресенье

14.45. Масс-старт 10 км. Свободный стиль. Женщины

17.35. Масс-старт 10 км. Свободный стиль. Мужчины