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А Большунов-то – не железный. Золото удержал, но Спицов с Мальцевым были быстрее
03 января 18:51
автор: Лев Тигай

А Большунов-то – не железный. Золото удержал, но Спицов с Мальцевым были быстрее

Александр Большунов и стартовал, и финишировал первым в гонке преследования, сохранив лидерство в «Тур де Ски». Артем Мальцев – второй, Денис Спицов – четвертый.

Алексею Червоткину, столкнувшемуся вчера на последних метрах масс-старта с Евгением Беловым, из-за чего оба упали и лишились шансов на медали, заменили дисквалификацию на трехминутный штраф в общем зачете «Тура». Россия пыталась опротестовать это решение, но апелляцию отклонили, и сегодня Червоткин ушел на дистанцию только 61-м. В многодневке он теперь ни на что не претендует, зато продолжит выступать в ней и набирать очки в Кубке мира.

СЮРПРИЗ ОТ МАЛЬЦЕВА И ПОГОНЯ СПИЦОВА

Александр Большунов, накануне заработавший себе стартовый гандикап ровно в минуту, все 15 километров прошел в одиночестве, однако увеличить свое превосходство не сумел. Подъемы в начале каждого из четырех кругов давались ему непросто, и преследователи всякий раз подбирались к лидеру секунд на 10-15. Правда, затем Большунов отыгрывался на спусках, но все-таки не до конца. Его время прохождения дистанции оказалось только пятым – на шесть секунд хуже, чем у серебряного призера Артема Мальцева и на целых 29, чем у еще одного россиянина Дениса Спицова, показавшего лучшую скорость на лыжне.

27-летний Мальцев в прежние годы далеко не всегда попадал в основной состав сборной и свою первую медаль в личной гонке КМ добыл совсем недавно – в середине декабря в Давосе. Зато сегодня он выглядел ощутимо свежее Большунова и закрепился на второй позиции в «Туре». По ходу гонки зацепиться за Мальцева сумел только Дарио Колонья, да и тот продержался недолго - в середине дистанции Артем ушел от знаменитого швейцарца, как от «стоячего».

Вскоре Колонью проглотила следующая группа, состоявшая из Спицова, Ивана Якимушкина и Мориса Манифика. На последнем круге француз совершил ускорение, принесшее ему бронзу, хотя Спицов упирался отчаянно - и едва не доупирался до разборок на финишной прямой. Теперь он четвертый - как в этом преследовании, так и, соответственно, во всем «Туре».

Похоже, что Манифика – единственный, кто может помешать нашим лыжникам занять весь пьедестал «Тур де Ски»-2020. От Мальцева француза со Спицовым отделяют лишь 13 секунд, которые за пять оставшихся гонок можно отыграть раз сто. Лидерству же Большунова по-прежнему ничто не угрожает. Пусть 53,7 – это меньше минуты, но отрыв все равно большой.

НЕПРЯЕВУ ВЫЧЕРКИВАЕМ, ТЕПЕРЬ ВСЯ НАДЕЖДА - НА СТУПАК

Над нашей женской командой после вчерашнего масс-старта тоже навис небольшой скандальчик. Чиновник FIS, контролируя, как спортсмены соблюдают правила эпидемиологической безопасности, исподтишка вел видеосъемку на мобильный телефон, и шведские СМИ, узнав об этом, тут же подняли крик – мол, Юлию Белорукову-Ступак, праздновавшую свое серебро, и еще одну россиянку Наталью Непряеву вот-вот дисквалифицируют за то, что они не носили масок.

На поверку оказалось, что скандинавские коллеги поспешили выдать желаемое за действительное. Все обошлось штрафом в 230 швейцарских франков (по курсу это нечто среднее между евро и долларом), и его наложили не только на российскую сборную, но и на французскую, и даже, представьте себе, на шведскую. В общем, накликали, умники, сами на своих.

Шансов на медали гонки преследования у наших лыжниц практически не было. Татьяна Сорина-Алешина, Юлия Белорукова-Ступак и Наталья Непряева стартовали друг за другом, седьмой-восьмой-девятой и их задачей было не отстать от лидеров – шведки Фриды Карлссон и американок Джессики Диггинс и Рози Бреннан. Это трио к концу третьего километра догнало, слопало, а чуть позже и сбросило победительницу двух предыдущих дистанций Линн Сван.

Непряева поддержать российскую погоню оказалась не в состоянии. Серебряный призер двух последних «Туров» пришла только 11-й, схлопотав полторы минуты, и из борьбы на подиум нынешней многодневки, считайте, выбыла. «Не тянет» она на данный момент, увы.

Зато Сорина и Ступак, объединившись, последовательно подбирали отстающих спринтерш: Надин Фендрих, Анамарию Лампич, а потом и Сван. Под конец Сорина явно сдала, и Ступак пришлось ускоряться на финиш без соотечественницы – но с прилепившейся упрямицей Лампич. Словенка досидела «рюкзаком» на юлиных плечах до заключительных метров и фирменным рывком сцапала «деревянную медаль». Ступак пришла пятой, Сорина – седьмой.

Еще хуже, что американско-шведское трио прошло дистанцию быстрее, чем россиянки. Пусть Ступак и показала сегодня четвертое «чистое» время - сразу после лидеров. Если на старте она уступала Диггинс (та, кстати, выиграла и возглавила зачет «Тура»), Карлссон и Бреннен меньше сорока секунд, то теперь эта разница составляет минуту, а у Сориной – минуту с четвертью. Это еще не полная безнадега, но довольно близко к таковой. Остается лишь сожалеть об ошибке Ступак в позавчерашнем спринте, когда она неудачно выбрала четвертьфинальный забег и выбыла из плей-офф в первом же раунде, потеряв тем самым около двадцати зачетных секунд.

Впрочем, гонок впереди еще много – включая заключительный подъем на жуткую гору, где отыгрывают и по две минуты, и по три. Но это будет в следующее воскресенье. А сейчас швейцарская часть «Тура» завершена, и лыжный караван перебирается из Валь-Мюстайра в Италию.

До встречи во вторник - на коньковых «разделках» в Тоблахе.

Кубок мира. 4-й этап. Тур де Ски. Валь-Мюстайр (Швейцария)

Гонка преследования 15 км. Свободный стиль. Мужчины

  • 1 (1). Александр Большунов (Россия) – 32.11,1
  • 2 (2). Артем Мальцев (Россия) – отставание 53,7
  • 3 (7). Морис Манифика (Франция) – 1.07,0
  • 4 (9). Денис Спицов (Россия) – 1.10,7
  • 5 (5). Иван Якимушкин (Россия) – 1.34,2
  • 6 (4). Дарио Колонья (Швейцария) – 1.34,7
  • …12 (8). Евгений Белов (Россия) – 2.20,6
  • …21 (13). Андрей Мельниченко (Россия) – 3.26,1
  • …24 (11). Илья Семиков (Россия) – 3.34,0
  • …26 (20). Александр Терентьев (Россия) – 3.39,9
  • …39 (27). Глеб Ретивых (Россия) – 4.31,0
  • …48 (61). Алексей Червоткин (Россия) – 5.26,1

Зачет Кубка мира. Дистанционные гонки

  • 1. Александр Большунов (Россия) – 257
  • 2. Иван Якимушкин (Россия) - 180
  • 3. Андрей Мельниченко (Россия) – 159
  • …5. Евгений Белов (Россия) – 128
  • …6. Артем Мальцев (Россия) – 126
  • …8. Денис Спицов (Россия) - 106

Общий зачет КМ

  • 1. Александр Большунов (Россия) – 658
  • 2. Федерико Пеллегрино (Италия) – 354
  • 3. Йоханнес Клэбо (Норвегия) – 296
  • …5. Андрей Мельниченко (Россия) – 258
  • …6. Иван Якимушкин (Россия) – 251
  • …9. Евгений Белов (Россия) – 219
  • …10. Артем Мальцев (Россия) - 218
  • …11. Глеб Ретивых (Россия) - 207

Гонка преследования 10 км. Свободный стиль. Женщины

  • 1 (2). Джессика Диггинс (США) – 26.54,1
  • 2 (4). Рози Бреннен (США) – 5,6
  • 3 (3). Фрида Карлссон (Швеция) – 10,7
  • 4 (5). Анамария Лампич (Словения) – 57,9
  • 5 (8). Юлия Белорукова-Ступак (Россия) – 59,5
  • 6 (1). Линн Сван (Швеция) – 1.12,9
  • 7 (7). Татьяна Сорина-Алешина (Россия) – 1.15,5
  • …11 (9). Наталья Непряева (Россия) – 1.34,6
  • …14 (14). Алиса Жамбалова (Россия) – 2.07,1
  • …15 (13). Яна Кирпиченко (Россия) – 2.07,6
  • …28 (32). Анна Нечаевская (Россия) – 3.45,5
  • …30 (24). Христина Мацокина (Россия) – 4.10,5
  • …54 (48). Анастасия Фалеева (Россия) – 8.00,5

Зачет Кубка мира. Дистанционные гонки

  • 1. Рози Бреннен (США) – 253
  • 2. Юлия Белорукова-Ступак (Россия) – 182
  • 3. Джессика Диггинс (США) - 175
  • 4. Татьяна Сорина-Алешина (Россия) – 170
  • …6. Наталья Непряева (Россия) - 138

Общий зачет КМ

  • 1. Рози Бреннен (США) – 494
  • 2. Татьяна Сорина-Алешина (Россия) – 420
  • 3. Наталья Непряева (Россия) - 364
  • …10. Юлия Белорукова-Ступак (Россия) – 292

Расписание до конца «Тур де Ски»

Тоблах (Италия)

5 января, вторник

15.00 (мск). Индивидуальная гонка 10 км. Свободный стиль. Женщины

16.45. Индивидуальная гонка 15 км. Свободный стиль. Мужчины

6 января, среда

15.30. Гонка преследования 10 км. Классический стиль. Женщины

16.40. Гонка преследования 15 км. Классический стиль. Мужчины

Валь-ди-Фиемме (Италия)

8 января, пятница

15.15. Масс-старт 15 км. Классический стиль. Мужчины

17.35. Масс-старт 10 км. Классический стиль. Женщины

9 января, суббота

15.05. Спринт. Классический стиль. Мужчины, женщины

10 января, воскресенье

14.45. Масс-старт 10 км. Свободный стиль. Женщины

17.35. Масс-старт 10 км. Свободный стиль. Мужчины

источник: «Советский спорт»
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