А Большунов-то – не железный. Золото удержал, но Спицов с Мальцевым были быстрее

Алексею Червоткину, столкнувшемуся вчера на последних метрах масс-старта с Евгением Беловым, из-за чего оба упали и лишились шансов на медали, заменили дисквалификацию на трехминутный штраф в общем зачете «Тура». Россия пыталась опротестовать это решение, но апелляцию отклонили, и сегодня Червоткин ушел на дистанцию только 61-м. В многодневке он теперь ни на что не претендует, зато продолжит выступать в ней и набирать очки в Кубке мира.

СЮРПРИЗ ОТ МАЛЬЦЕВА И ПОГОНЯ СПИЦОВА

Александр Большунов, накануне заработавший себе стартовый гандикап ровно в минуту, все 15 километров прошел в одиночестве, однако увеличить свое превосходство не сумел. Подъемы в начале каждого из четырех кругов давались ему непросто, и преследователи всякий раз подбирались к лидеру секунд на 10-15. Правда, затем Большунов отыгрывался на спусках, но все-таки не до конца. Его время прохождения дистанции оказалось только пятым – на шесть секунд хуже, чем у серебряного призера Артема Мальцева и на целых 29, чем у еще одного россиянина Дениса Спицова, показавшего лучшую скорость на лыжне.

27-летний Мальцев в прежние годы далеко не всегда попадал в основной состав сборной и свою первую медаль в личной гонке КМ добыл совсем недавно – в середине декабря в Давосе. Зато сегодня он выглядел ощутимо свежее Большунова и закрепился на второй позиции в «Туре». По ходу гонки зацепиться за Мальцева сумел только Дарио Колонья, да и тот продержался недолго - в середине дистанции Артем ушел от знаменитого швейцарца, как от «стоячего».

Вскоре Колонью проглотила следующая группа, состоявшая из Спицова, Ивана Якимушкина и Мориса Манифика. На последнем круге француз совершил ускорение, принесшее ему бронзу, хотя Спицов упирался отчаянно - и едва не доупирался до разборок на финишной прямой. Теперь он четвертый - как в этом преследовании, так и, соответственно, во всем «Туре».

Похоже, что Манифика – единственный, кто может помешать нашим лыжникам занять весь пьедестал «Тур де Ски»-2020. От Мальцева француза со Спицовым отделяют лишь 13 секунд, которые за пять оставшихся гонок можно отыграть раз сто. Лидерству же Большунова по-прежнему ничто не угрожает. Пусть 53,7 – это меньше минуты, но отрыв все равно большой.