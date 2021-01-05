Большунов опять выиграл, пять первых мест – наши. Клэбо это надоело, он возвращается

РУССКИЙ «ТУР» И ФРАНЦУЗСКИЙ ВИРУС

Накануне норвежские СМИ сообщили: их сборная, не выступавшая с начала декабря,прекращает свой бойкот и возвращается на трассы Кубка мира. То ли скандинавы перестали бояться коронавируса, то ли привились от него – а может лучшему лыжнику Норвегии ЙоханнесуКлэбо просто надоело сидеть у телевизора и смотреть, как Александр Большунов и его партнеры по нашей команде громят всех на «Тур де Ски», окончательно превращая эту главную в мире многодневку в выездной чемпионат России.

Сегодня - после того, как «Тур» переехал из Швейцарии в Италию, - наши заняли в Тоблахе пять первых мест. И вполне могли занять семь – за два километра до финиша именно так оно и было! Но под занавес Морис Манифика все-таки сумел разбавить своим синим комбинезоном толпу лидеров в красных-российских. Кстати, в стане французов перед гонкой случилось небольшое ЧП: у их главного тренера Александра Русселе нашли коронавирус. Русселе и его соседа по гостиничному номеру тут же усадили на карантин, но команду от «Тура» отстранять не стали. Должен же хоть кто-то сопротивляться этим ненасытным русским?

СПИЦОВ: С ВОСЬМОГО МЕСТА НА ВТОРОЕ ЗА 400 МЕТРОВ

Впрочем, из тройки лидеров общего зачета «Тура» наши Манифика выкинули все равно. Это сделал Денис Спицов, за какие-то 400 метров подъема в середине последнего из трех кругов умудрившийся прорваться с восьмого места аж на второе! Напомню, что в воскресенье в Валь-Мюстайре именно Спицов показал лучшее время прохождения дистанции в гонке преследования. Сегодня же он выдал феноменальное ускорение на заключительных трех километрах, где выиграл 11 секунд у самого Большунова!