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Большунов опять выиграл, пять первых мест – наши. Клэбо это надоело, он возвращается
05 января 18:58
автор: Лев Тигай

Большунов опять выиграл, пять первых мест – наши. Клэбо это надоело, он возвращается

На «Тур де Ски» Александр Большунов одержал третью победу подряд. Серебро и бронза в «разделке» коньковым стилем – у Дениса Спицова и Ивана Якимушкина соответственно.

РУССКИЙ «ТУР» И ФРАНЦУЗСКИЙ ВИРУС

Накануне норвежские СМИ сообщили: их сборная, не выступавшая с начала декабря,прекращает свой бойкот и возвращается на трассы Кубка мира. То ли скандинавы перестали бояться коронавируса, то ли привились от него – а может лучшему лыжнику Норвегии ЙоханнесуКлэбо просто надоело сидеть у телевизора и смотреть, как Александр Большунов и его партнеры по нашей команде громят всех на «Тур де Ски», окончательно превращая эту главную в мире многодневку в выездной чемпионат России.

Сегодня - после того, как «Тур» переехал из Швейцарии в Италию, - наши заняли в Тоблахе пять первых мест. И вполне могли занять семь – за два километра до финиша именно так оно и было! Но под занавес Морис Манифика все-таки сумел разбавить своим синим комбинезоном толпу лидеров в красных-российских. Кстати, в стане французов перед гонкой случилось небольшое ЧП: у их главного тренера Александра Русселе нашли коронавирус. Русселе и его соседа по гостиничному номеру тут же усадили на карантин, но команду от «Тура» отстранять не стали. Должен же хоть кто-то сопротивляться этим ненасытным русским?

СПИЦОВ: С ВОСЬМОГО МЕСТА НА ВТОРОЕ ЗА 400 МЕТРОВ

Впрочем, из тройки лидеров общего зачета «Тура» наши Манифика выкинули все равно. Это сделал Денис Спицов, за какие-то 400 метров подъема в середине последнего из трех кругов умудрившийся прорваться с восьмого места аж на второе! Напомню, что в воскресенье в Валь-Мюстайре именно Спицов показал лучшее время прохождения дистанции в гонке преследования. Сегодня же он выдал феноменальное ускорение на заключительных трех километрах, где выиграл 11 секунд у самого Большунова!

На судьбу золотой медали это повлиять, правда, не могло - с окончания первого круга Большунов лидировал на всех промежуточных отсечках. Теперь в зачете «Тура» он опережает всех на минуту с четвертью. Но разница между Артемом Мальцевым, который идет там вторым, и Спицовым стала чисто символичесвой - три секунды. Мальцев рассчитывал проехать часть дистанции вместе с Большуновым, но тренерские прикидки оказались не вполне точными: когда Александр стартовал под заключительным №63, Артем под 41-м уже был на выходе со стадиона.

На финише кресло для текущего лидера несколько раз переходило из одних наших рук в другие. До Большунова в нем успели посидеть и Алексей Червоткин, и Иван Якимушкин, и, конечно, Спицов. Думаю, если у Клэбо и оставались какие-то сомнения, стоит ему возвращаться или нет, то теперь они исчезли - это зрелище должно было довести скандинава до белого каления.

Хотя норвежцев мы все равно увидим еще не скоро – на этапе в Лахти, стартующем 23 января. Четыре оставшихся гонки «русского «Тур де Ски»-2020 Йоханнесу придется досмотреть в качестве телезрителя.

СТУПАК: В ТРЕХ СЕКУНДАХ ОТ ПЬЕДЕСТАЛА

Женская «разделка» обернулась победным дублем сборной США: Джессика Диггинс и Рози Бреннен упрочили свое лидерство в зачете «Тура». Хотя на середине дистанции вровень с Бреннен шла наша Юлия Белорукова-Ступак. К сожалению, второй круг американка преодолела быстрее, а Ступак выпала из призовой тройки, уступив еще и Эббе Андерсон. На финише разница между ними составила 3,5 секунды.

Хорошо хоть, что другая шведка Фрида Карлссон сегодня была не в ударе - начала мощно, но потом заметно сдала и в итоге оказалась только девятой. Как выяснилось, Карлссон бежала с травмой: подтягивалась в дверном проеме гостиничного номера, неудачно упала и теперь подумывает сняться с «Тура». В его зачете шведка по-прежнему идет третьей, но теперь между ней и идущей следом Ступак – всего 23 секунды. А вот американки уже оторвались от нашей лыжницы больше, чем на минуту.

Татьяна Сорина-Алешина сегодня замкнула топ-6 и в зачете многодневки переместилась с седьмой строчки на пятую, сразу за Ступак. Наталья Непряева вновь провалилась, показав 21-е время и лишь шестое в российской сборной. Завтра в гонке преследования Андерссон и Ступак постараются достать Бреннен, стартующую восемью секундами ранее. Возможно, к этой погоне присоединятся финка Пармакоски и Сорина.

Кубок мира. 5-й этап. Тур де Ски. Тоблах (Италия)

Индивидуальная гонка 15 км. Свободный стиль. Мужчины

1. Александр Большунов (Россия) – 32.49,6

2. Денис Спицов (Россия) – отставание 8,3

3. Иван Якимушкин (Россия) – 13,9

4. Алексей Червоткин (Россия) – 19,2

5. Артем Мальцев (Россия) – 21,8

6. Морис Манифика (Франция) – 22,9

7. Евгений Белов (Россия) – 27,6

8. Андрей Мельниченко (Россия) – 29,2

…15. Александр Терентьев (Россия) – 52,5

…18. ДариоКолонья (Швейцария) – 1.09,7

…23. Илья Семиков (Россия) – 1.1.17,6

…51. Глеб Ретивых (Россия) – 2.41,9

Зачет «Тур де Ски»

1. Александр Большунов (Россия) – 1:41,9

2. Артем Мальцев (Россия) – 1.15

3. Денис Спицов (Россия) – 1.18

4. Морис Манифика (Франция) – 1.30

5. Иван Якимушкин (Россия) – 1.48

6. ДариоКолонья (Швейцария) – 2.44

…8.Евгений Белов (Россия) – 2.48

Зачет Кубка мира. Дистанционные гонки

1. Александр Большунов (Россия) – 307

2. Иван Якимушкин (Россия) - 223

3. Андрей Мельниченко (Россия) – 189

4. Артем Мальцев (Россия) – 163

5. Евгений Белов (Россия) – 160

6. Денис Спицов (Россия) - 152

Общий зачет КМ

1. Александр Большунов (Россия) – 708

2. Федерико Пеллегрино (Италия) – 360

3. ЙоханнесКлэбо (Норвегия) – 296

4. Иван Якимушкин (Россия) – 294

5. Андрей Мельниченко (Россия) – 288

…7. Артем Мальцев (Россия) - 255

…8. Евгений Белов (Россия) – 251

Индивидуальная гонка 10 км. Свободный стиль. Женщины

1. Джессика Диггинс (США) – 25.14,5

2. Рози Бреннен (США) – 14,8

3. ЭббаАндерссон (Швеция) – 22,2

4. Юлия Белорукова-Ступак (Россия) – 25,7

5. КристаПармакоски (Финляндия) – 31,3

6. Татьяна Сорина-Алешина (Россия) – 35,6

…9. Фрида Карлссон (Швеция) – 52,4

…10. Алиса Жамбалова (Россия) – 56,9

…16. Яна Кирпиченко (Россия) – 1.14,0

…17. Анна Нечаевская (Россия) – 1.15,3

…21. Наталья Непряева (Россия) – 1.25,7

…27. Христина Мацокина (Россия) – 1.41,3

…51. Анастасия Фалеева (Россия) – 3.59,2

Зачет «Тур де Ски»

1. Джессика Диггинс (США) – 1:24.50

2. Рози Бреннен (США) – 0.20

3. Фрида Карлссон (Швеция) – 1.02

4. Юлия Белорукова-Ступак (Россия) – 1.25

5. Татьяна Сорина-Алешина (Россия) – 1.51

6. КристаПармакоски (Финляндия) – 2.02

…8. ЭббаАндерссон (Швеция) – 2.30

…11. Наталья Непряева (Россия) – 3.00

Зачет Кубка мира. Дистанционные гонки

1. Рози Бреннен (США) – 299

3. Джессика Диггинс (США) - 225

2. Юлия Белорукова-Ступак (Россия) – 222

4. Татьяна Сорина-Алешина (Россия) – 204

…8. Наталья Непряева (Россия) - 148

Общий зачет КМ

1. Рози Бреннен (США) – 540

2. Татьяна Сорина-Алешина (Россия) – 454

3. Джессика Диггинс (США) - 389

4. Наталья Непряева (Россия) - 374

…8. Юлия Белорукова-Ступак (Россия) – 332

Расписание до конца «Тур де Ски»

Тоблах (Италия)

6 января, среда

15.30 (мск). Гонка преследования 10 км. Классический стиль. Женщины

16.40. Гонка преследования 15 км. Классический стиль. Мужчины

Валь-ди-Фиемме (Италия)

8 января, пятница

15.15. Масс-старт 15 км. Классический стиль. Мужчины

17.35. Масс-старт 10 км. Классический стиль. Женщины

9 января, суббота

15.05. Спринт. Классический стиль. Мужчины, женщины

10 января, воскресенье

14.45. Масс-старт 10 км. Свободный стиль. Женщины

17.35. Масс-старт 10 км. Свободный стиль. Мужчины

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