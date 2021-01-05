Большунов опять выиграл, пять первых мест – наши. Клэбо это надоело, он возвращается

РУССКИЙ «ТУР» И ФРАНЦУЗСКИЙ ВИРУС
Накануне норвежские СМИ сообщили: их сборная, не выступавшая с начала декабря,прекращает свой бойкот и возвращается на трассы Кубка мира. То ли скандинавы перестали бояться коронавируса, то ли привились от него – а может лучшему лыжнику Норвегии ЙоханнесуКлэбо просто надоело сидеть у телевизора и смотреть, как Александр Большунов и его партнеры по нашей команде громят всех на «Тур де Ски», окончательно превращая эту главную в мире многодневку в выездной чемпионат России.
Сегодня - после того, как «Тур» переехал из Швейцарии в Италию, - наши заняли в Тоблахе пять первых мест. И вполне могли занять семь – за два километра до финиша именно так оно и было! Но под занавес Морис Манифика все-таки сумел разбавить своим синим комбинезоном толпу лидеров в красных-российских. Кстати, в стане французов перед гонкой случилось небольшое ЧП: у их главного тренера Александра Русселе нашли коронавирус. Русселе и его соседа по гостиничному номеру тут же усадили на карантин, но команду от «Тура» отстранять не стали. Должен же хоть кто-то сопротивляться этим ненасытным русским?
СПИЦОВ: С ВОСЬМОГО МЕСТА НА ВТОРОЕ ЗА 400 МЕТРОВ
Впрочем, из тройки лидеров общего зачета «Тура» наши Манифика выкинули все равно. Это сделал Денис Спицов, за какие-то 400 метров подъема в середине последнего из трех кругов умудрившийся прорваться с восьмого места аж на второе! Напомню, что в воскресенье в Валь-Мюстайре именно Спицов показал лучшее время прохождения дистанции в гонке преследования. Сегодня же он выдал феноменальное ускорение на заключительных трех километрах, где выиграл 11 секунд у самого Большунова!
На судьбу золотой медали это повлиять, правда, не могло - с окончания первого круга Большунов лидировал на всех промежуточных отсечках. Теперь в зачете «Тура» он опережает всех на минуту с четвертью. Но разница между Артемом Мальцевым, который идет там вторым, и Спицовым стала чисто символичесвой - три секунды. Мальцев рассчитывал проехать часть дистанции вместе с Большуновым, но тренерские прикидки оказались не вполне точными: когда Александр стартовал под заключительным №63, Артем под 41-м уже был на выходе со стадиона.
На финише кресло для текущего лидера несколько раз переходило из одних наших рук в другие. До Большунова в нем успели посидеть и Алексей Червоткин, и Иван Якимушкин, и, конечно, Спицов. Думаю, если у Клэбо и оставались какие-то сомнения, стоит ему возвращаться или нет, то теперь они исчезли - это зрелище должно было довести скандинава до белого каления.
Хотя норвежцев мы все равно увидим еще не скоро – на этапе в Лахти, стартующем 23 января. Четыре оставшихся гонки «русского «Тур де Ски»-2020 Йоханнесу придется досмотреть в качестве телезрителя.
СТУПАК: В ТРЕХ СЕКУНДАХ ОТ ПЬЕДЕСТАЛА
Женская «разделка» обернулась победным дублем сборной США: Джессика Диггинс и Рози Бреннен упрочили свое лидерство в зачете «Тура». Хотя на середине дистанции вровень с Бреннен шла наша Юлия Белорукова-Ступак. К сожалению, второй круг американка преодолела быстрее, а Ступак выпала из призовой тройки, уступив еще и Эббе Андерсон. На финише разница между ними составила 3,5 секунды.
Хорошо хоть, что другая шведка Фрида Карлссон сегодня была не в ударе - начала мощно, но потом заметно сдала и в итоге оказалась только девятой. Как выяснилось, Карлссон бежала с травмой: подтягивалась в дверном проеме гостиничного номера, неудачно упала и теперь подумывает сняться с «Тура». В его зачете шведка по-прежнему идет третьей, но теперь между ней и идущей следом Ступак – всего 23 секунды. А вот американки уже оторвались от нашей лыжницы больше, чем на минуту.
Татьяна Сорина-Алешина сегодня замкнула топ-6 и в зачете многодневки переместилась с седьмой строчки на пятую, сразу за Ступак. Наталья Непряева вновь провалилась, показав 21-е время и лишь шестое в российской сборной. Завтра в гонке преследования Андерссон и Ступак постараются достать Бреннен, стартующую восемью секундами ранее. Возможно, к этой погоне присоединятся финка Пармакоски и Сорина.
Кубок мира. 5-й этап. Тур де Ски. Тоблах (Италия)
Индивидуальная гонка 15 км. Свободный стиль. Мужчины
1. Александр Большунов (Россия) – 32.49,6
2. Денис Спицов (Россия) – отставание 8,3
3. Иван Якимушкин (Россия) – 13,9
4. Алексей Червоткин (Россия) – 19,2
5. Артем Мальцев (Россия) – 21,8
6. Морис Манифика (Франция) – 22,9
7. Евгений Белов (Россия) – 27,6
8. Андрей Мельниченко (Россия) – 29,2
…15. Александр Терентьев (Россия) – 52,5
…18. ДариоКолонья (Швейцария) – 1.09,7
…23. Илья Семиков (Россия) – 1.1.17,6
…51. Глеб Ретивых (Россия) – 2.41,9
Зачет «Тур де Ски»
1. Александр Большунов (Россия) – 1:41,9
2. Артем Мальцев (Россия) – 1.15
3. Денис Спицов (Россия) – 1.18
4. Морис Манифика (Франция) – 1.30
5. Иван Якимушкин (Россия) – 1.48
6. ДариоКолонья (Швейцария) – 2.44
…8.Евгений Белов (Россия) – 2.48
Зачет Кубка мира. Дистанционные гонки
1. Александр Большунов (Россия) – 307
2. Иван Якимушкин (Россия) - 223
3. Андрей Мельниченко (Россия) – 189
4. Артем Мальцев (Россия) – 163
5. Евгений Белов (Россия) – 160
6. Денис Спицов (Россия) - 152
Общий зачет КМ
1. Александр Большунов (Россия) – 708
2. Федерико Пеллегрино (Италия) – 360
3. ЙоханнесКлэбо (Норвегия) – 296
4. Иван Якимушкин (Россия) – 294
5. Андрей Мельниченко (Россия) – 288
…7. Артем Мальцев (Россия) - 255
…8. Евгений Белов (Россия) – 251
Индивидуальная гонка 10 км. Свободный стиль. Женщины
1. Джессика Диггинс (США) – 25.14,5
2. Рози Бреннен (США) – 14,8
3. ЭббаАндерссон (Швеция) – 22,2
4. Юлия Белорукова-Ступак (Россия) – 25,7
5. КристаПармакоски (Финляндия) – 31,3
6. Татьяна Сорина-Алешина (Россия) – 35,6
…9. Фрида Карлссон (Швеция) – 52,4
…10. Алиса Жамбалова (Россия) – 56,9
…16. Яна Кирпиченко (Россия) – 1.14,0
…17. Анна Нечаевская (Россия) – 1.15,3
…21. Наталья Непряева (Россия) – 1.25,7
…27. Христина Мацокина (Россия) – 1.41,3
…51. Анастасия Фалеева (Россия) – 3.59,2
Зачет «Тур де Ски»
1. Джессика Диггинс (США) – 1:24.50
2. Рози Бреннен (США) – 0.20
3. Фрида Карлссон (Швеция) – 1.02
4. Юлия Белорукова-Ступак (Россия) – 1.25
5. Татьяна Сорина-Алешина (Россия) – 1.51
6. КристаПармакоски (Финляндия) – 2.02
…8. ЭббаАндерссон (Швеция) – 2.30
…11. Наталья Непряева (Россия) – 3.00
Зачет Кубка мира. Дистанционные гонки
1. Рози Бреннен (США) – 299
3. Джессика Диггинс (США) - 225
2. Юлия Белорукова-Ступак (Россия) – 222
4. Татьяна Сорина-Алешина (Россия) – 204
…8. Наталья Непряева (Россия) - 148
Общий зачет КМ
1. Рози Бреннен (США) – 540
2. Татьяна Сорина-Алешина (Россия) – 454
3. Джессика Диггинс (США) - 389
4. Наталья Непряева (Россия) - 374
…8. Юлия Белорукова-Ступак (Россия) – 332
Расписание до конца «Тур де Ски»
Тоблах (Италия)
6 января, среда
15.30 (мск). Гонка преследования 10 км. Классический стиль. Женщины
16.40. Гонка преследования 15 км. Классический стиль. Мужчины
Валь-ди-Фиемме (Италия)
8 января, пятница
15.15. Масс-старт 15 км. Классический стиль. Мужчины
17.35. Масс-старт 10 км. Классический стиль. Женщины
9 января, суббота
15.05. Спринт. Классический стиль. Мужчины, женщины
10 января, воскресенье
14.45. Масс-старт 10 км. Свободный стиль. Женщины
17.35. Масс-старт 10 км. Свободный стиль. Мужчины