Ступак затмила даже Большунова. У России – золотой дубль на «Тур де Ски»

Ступак и Андерссон выглядели явно свежее попутчиц, что было нам выгодно – ведь шведка не славится сильным финишем и вдобавок сильно отстала в зачете «Тура» за прошлую неделю. А тут еще Бреннен не дотерпела до последнего километра – потеряла контакт с группой и стала проигрывать прямо на глазах. Зато Диггинс вцепилась мертвой хваткой, и, когда они выходили на стадион, даже умудрилась вырваться в лидеры.

Чем Ступак в охотку и занялась с первых метров гонки. Шведку Эббу Андерссон, ушедшую на лыжню четырьмя секундами ранее, Юля скушала моментально. На отчаянно упиравшуюся Бреннен (еще 7 секунд) пришлось потратить весь первый 3-километровый круг, но на стадионе Ступак с Андерссон подобрали и ее. Судьба Диггинс тоже была предрешена, причем американка сама ускорила ход событий неожиданным падением - не на спуске, а, что называется, на ровном месте. Дальше они пошли вчетвером.

Однако специфика сегодняшнего преследования состояла в том, что в зачет «Тура» шли не результаты на финише, а «чистое» время прохождения дистанции. Плюс интервалы в группе лидеров были небольшими, а значит ближайшие конкурентки находились не где-то далеко впереди, а совсем рядом, в поле видимости – только догоняй.

Вот мы и дождались первого женского золота на этом «Туре». После вчерашней «разделки», где Юлия Белорукова-Ступак заняла обидное четвертое место, всего три с половиной секунды не дотянув до пьедестала, ситуация в зачете многодневки выглядела не шибко многообещающей. От Рози Бреннен, расположившейся на втором месте Ступак, отставала на минуту, а от еще одной американки Джессики Диггинс – почти на полторы.

ПОБЕДА В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ СЫНА

До замужества и недавней отлучки в декретный отпуск Ступак специализировалась именно в спринте. Именно там, под девичьей фамилией Белорукова она завоевывала медали Олимпиад и ЧМ, а также одержала в 2018-м свою первую (и до сегодняшнего дня единственную) победу в Кубке мира. И сегодня этот опыт очень пригодился российской лыжнице: Ступак вовремя подхватила спурт Диггинс, первой выскочила на финишную прямую и четко, без всякого фотофиниша отстояла золото. В день рождения сына Артемия, которому как раз сегодня исполнился один год! Ай да мама, вот это молодец!

Ступак ворвалась в топ-3 «Тура» и теперь уступает Бреннен 36 секунд, что вполне реально отыграть в трех оставшихся гонках. С Диггинс сложнее, до нее – почти минута, однако на финальной горе, венчающей эту многодневку, разрывы бывают в несколько раз больше. И в любом случае Юля должна остаться в призовой тройке – Андерссон далеко, а еще одна шведка Фрида Карлссон сегодня провалилась из-за свежей травмы.

Татьяна Сорина-Алешина, стартовавшая на 10 секунд позже Ступак, к сожалению, так и не смогла догнать группу претенденток на медали. Зато вдруг воспряла духом Наталья Непряева: двукратная вице-чемпионка «Тура» прорвалась в десятку с 21-го места и показала второе время - всего на 1,7 хуже, чем у Ступак. Четвертой по этому показателю стала еще одна россиянка Яна Кирпиченко.

ЕГО ОТДЕЛЬНАЯ ЛИГА

Мужская гонка преследования сложилась куда предсказуемее: четвертую победу подряд одержал Александр Большунов. Уже на первом километре его преимущество над преследователями выросло с 8 секунд до 20, и на этом лидер нашей сборной останавливаться не стал. По ходу четвертого, заключительного круга его отрыв превышал минуту.

Серебро и бронзу разыгрывала группа из семи лыжников, в которой «остальной мир» был представлен одиноким Морисом Манифика. Француз не ударил в грязь лицом - продержался в русской толпе до самого финиша. На пьедестал наши его, правда, не пустили: вторым финишировал Иван Якимушкин, на одну десятую опередивший Евгения Белова. Зато Манифика вернулся в тройку лидеров «Тура», вытеснив оттуда Дениса Спицова. Теперь между ними шесть секунд, а между Манифика и идущим на втором месте Артемом Мальцевым – три.

А что же Большунов? Про него соперники, думаю, уже забыли. Александр - в двух минутах впереди, в своей отдельной лиге.

Завтра на «Туре» выходной, а точнее, день переезда. Лыжный караван отправляется из Тоблаха в Валь-ди-Фиемме, где с пятницы по воскресенье пройдут три последних гонки.

Кубок мира. 5-й этап. Тур де Ски. Тоблах (Италия)

Гонка преследования 10 км. Классический стиль. Женщины

1 (4). Юлия Белорукова-Ступак (Россия) – 29.24,7

2 (3). Эбба Андерссон (Швеция) – отставание 0,7

3 (1). Джессика Диггинс (США) – 0,8

4 (2). Рози Бреннен (США) – 17,3

5 (5). Кристина Пармакоски (Финляндия) – 37,3

6 (6). Татьяна Сорина-Алешина (Россия) – 38,3

7 (10). Алиса Жамбалова (Россия) – 58,5

…10 (21). Наталья Непряева (Россия) – 1.01,7

…13 (9). Фрида Карлссон (Швеция) – 1.20,1

…24 (27). Христина Мацокина (Россия) – 2.32,3

…28 (17). Анна Нечаевская (Россия) – 2.56,5

…45 (49). Анастасия Фалеева (Россия) – 5.38,9

Зачет «Тур де Ски»

1. Джессика Диггинс (США) – 1:54.15

2. Рози Бреннен (США) – 0.22

3. Юлия Белорукова-Ступак (Россия) – 0.58

4. Фрида Карлссон (Швеция) – 1.29

5. Татьяна Сорина-Алешина (Россия) – 1.53

6-7. Криста Пармакоски (Финляндия) – 2.08

6-7. Эбба Андерссон (Швеция) – 2.08

…10. Наталья Непряева (Россия) – 2.35

…11. Алиса Жамбалова (Россия) – 3.05

Зачет Кубка мира. Дистанционные гонки

1. Рози Бреннен (США) – 339

2. Юлия Белорукова-Ступак (Россия) – 272

3. Джессика Диггинс (США) - 268

4. Татьяна Сорина-Алешина (Россия) – 238

…7. Наталья Непряева (Россия) - 174

Общий зачет КМ

1. Рози Бреннен (США) – 580

2. Татьяна Сорина-Алешина (Россия) – 488

3. Джессика Диггинс (США) - 432

4. Наталья Непряева (Россия) - 400

…6. Юлия Белорукова-Ступак (Россия) – 382

Гонка преследования 15 км. Классический стиль. Мужчины

1 (1). Александр Большунов (Россия) – 34.32,9

2 (3). Иван Якимушкин (Россия) – 55,5

3 (7). Евгений Белов (Россия) – 55,6

4 (4). Алексей Червоткин (Россия) – 56,8

5 (8). Андрей Мельниченко (Россия) – 58,7

6 (6). Морис Манифика (Франция) – 1.01,4

7 (2). Денис Спицов (Россия) – 1.04,2

8 (5). Артем Мальцев (Россия) – 1.12,1

9 (23). Илья Семиков (Россия) – 2.02,5

14 (15). Александр Терентьев (Россия) – 2.12,4

44 (53). Глеб Ретивых (Россия) – 4.47,0

Зачет «Тур де Ски»

1. Александр Большунов (Россия) – 2:15.51

2. Артем Мальцев (Россия) – 2.06

3. Морис Манифика (Франция) – 2.09

4. Денис Спицов (Россия) – 2.15

5. Иван Якимушкин (Россия) – 2.30

6. Евгений Белов (Россия) – 3.16

Зачет Кубка мира. Дистанционные гонки

1. Александр Большунов (Россия) – 357

2. Иван Якимушкин (Россия) - 269

3. Андрей Мельниченко (Россия) – 226

4. Евгений Белов (Россия) – 203

5. Артем Мальцев (Россия) – 193

6. Денис Спицов (Россия) - 184

Общий зачет КМ

1. Александр Большунов (Россия) – 758

2. Федерико Пеллегрино (Италия) – 372

3. Иван Якимушкин (Россия) – 340

4. Андрей Мельниченко (Россия) – 325

5. Йоханнес Клэбо (Норвегия) – 296

6. Евгений Белов (Россия) – 294

7. Артем Мальцев (Россия) - 285

Расписание до конца «Тур де Ски»

Валь-ди-Фиемме (Италия)

8 января, пятница

15.15 (мск). Масс-старт 15 км. Классический стиль. Мужчины

17.35. Масс-старт 10 км. Классический стиль. Женщины

9 января, суббота

15.05. Спринт. Классический стиль. Мужчины, женщины

10 января, воскресенье

14.45. Масс-старт 10 км. Свободный стиль. Женщины

17.35. Масс-старт 10 км. Свободный стиль. Мужчины