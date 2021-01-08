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Золото не отдаем никому. Теперь вместе с Большуновым выиграла Непряева
08 января 19:37
автор: Лев Тигай

Золото не отдаем никому. Теперь вместе с Большуновым выиграла Непряева

У России – второй подряд победный дубль на «Тур де Ски». В масс-стартах классическим стилем не было равных Александру Большунову и Наталье Непряевой.

Накануне лыжный караван перебрался из Тоблаха в итальянский же Валь-ди-Фиемме – к подножию горы, где в воскресенье определятся победители главной лыжной многодневки. И первыми на трассу сегодня вышли мужчины.

БОЛЬШУНОВ УЖЕ ВЫИГРЫВАЕТ… БЕЗ ПОМОЩИ ПАЛОК

Особенность этих масс-стартов состояла в том, что на первом из двух промежуточных финишей, как и прежде, разыгрывались только очки в спринтерский зачет «Тура», зато на второй – секунды в зачет общий, что, как вы понимаете, гораздо важнее. И если на третьем километре Александр Большунов пересек бонусную черту вторым, вслед за французом Ришаром Жювом, то на девятом уже не оставил шансов никому, сцапав максимальные 15 секунд.

Несколько российских лыжников постоянно присутствовали в группе лидеров, но их превосходство все-таки было не таким подавляющим, как в Тоблахе. Сплошной красный цвет наших комбинезонов сменился куда более пестрой картиной с участием представителей нескольких стран. Хотя первым возмутителем спокойствия все равно выступил россиянин: на четвертом километре попытался в одиночку уйти в отрыв Евгений Белов. В какой-то момент его преимущество достигло угрожающих восьми секунд, но тут пелотон опомнился – и быстро настиг беглеца.

Этот рывок дорого обошелся потом Белову -он финишировал лишь в третьем десятке. Туда же откатился Артем Мальцев, который перед гонкой занимал второе место в зачете «Тура», а после нее очутился на пятом. Статус ближайшего преследователя Большунова перешел к Морису Манифика. Упрямый француз продолжает оставаться единственным препятствием на пути нашей сборной к целиком российскому подиуму многодневки. Впрочем, разрывы там небольшие. У Дениса Спицова Манифика выигрывает 13 секунд, а у Ивана Якимушкина – 10.

К Большунову эти серебряно-бронзовые разборки не имеют ни малейшего отношения. Пропасть между ним и остальными участниками «Тура»-2020 продолжает расти: было две минуты – стало больше двух с половиной. И как ни старался хозяин трассы Франческо де Фабиани прервать победную серию нашего лыжника, ничего из этой затеи не вышло. Большунов успел среагировать на отчаянный рывок итальянца, потом отсиделся в паре метрах позади наглеца, а в начале финишной прямой объехал Де Фабиани просто как «стоячего». Причем в этот момент Большунов даже не толкался палками - вообще! Настолько огромными оказались сила его разгона и качество скольжения лыж. Выглядело это так, словно человек пытается состязаться в скорости с огромным красно-желтым (цвет майки лидера) снегоходом.

Выиграв пятую гонку подряд, Большунов тем самым повторил рекорд Сергея Устюгова, установленный на «Туре» трехлетней давности. Но серия российских побед на этом не закончилась. Как и в среду, наши взяли два золота из двух возможных – причем в женском масс-старте это сделала не Юлия Белорукова-Ступак, а Наталья Непряева.

НЕПРЯЕВА ВОСКРЕСЛА - А СТУПАК ТЕПЕРЬ ВТОРАЯ В «ТУРЕ»

Вице-чемпионка двух предыдущих «Туров» в начале нынешнего была далека от лучшей формы, но теперь, слава богу, пришла в себя. В отличие от Большунова, Непряева (кстати, они оба тренируются у Юрия Бородавко) на финише не стала никого догонять-обгонять, а сразу умчалась от соперниц на стадионе и пересекла черту в гордом одиночестве. Настоящий нокаут!

Ступак до последнего, десятого километра держалась в лидирующей группе, но до конца не дотерпела. Джессика Диггинс, возглавляющая зачет «Тура», начала отставать намного раньше, но финишировали они со Ступак друг за другом, девятой и восьмой соответственно, так что россиянка отыграла меньше десяти секунд. Жаль. Зато Ступак теперь идет второй по сумме всей многодневки: другая американка Рози Бреннен явно выдохлась, отстала аж на две минуты и мигом улетела на седьмое место в «Туре».

Непряева там теперь восьмая, Татьяна Сорина-Алешина – девятая. Ступак же уступает Диггинс 55 секунд и на 47 опережает тандем Карлссон-Андерссон. В субботу в Валь-ди-Фиемме состоится классический спринт, в котором Ступак и Диггинс ощутимо сильнее обеих шведок и примерно равны между собой. То есть, многое будет зависеть от мелочей – например, от правильного выбора забегов в «сетке» плей-офф. Если удастся сократить разрыв еще секунд на двадцать, у россиянки появится реальный шанс на победу. И все решит только последняя «гонка в гору» 10 января.

Кубок мира. 6-й этап. Тур де Ски. Валь-ди-Фиемме (Италия)

Масс-старт 15 км. Классический стиль. Мужчины

1. Александр Большунов (Россия) – 41.33,7

2. Франческо де Фабиани (Италия) – отставание 1,8

3. Алексей Червоткин (Россия) – 3,7

4. Илья Семиков (Россия) – 6,7

5. Иван Якимушкин (Россия) – 7,6

…7. Андрей Мельниченко (Россия) – 9,6

…10. Морис Манифика (Франция) – 14,9

…12. ДариоКолонья (Швейцария) – 17,1

…20. Денис Спицов (Россия) – 32,0

…24. Евгений Белов (Россия) – 48,1

…27. Артем Мальцев (Россия) – 1.03,6

…40. Александр Терентьев (Россия) – 2.29,2

…48. Глеб Ретивых (Россия) – 4.07,6

Зачет «Тур де Ски»

1. Александр Большунов (Россия) – 2:57.09

2. Морис Манифика (Франция) – 2.37

3. Иван Якимушкин (Россия) – 2.47

4. Денис Спицов (Россия) – 2.50

5. Артем Мальцев (Россия) – 3.17

6. ДариоКолонья (Швейцария) – 4.17

7. Евгений Белов (Россия) – 4.19

…9. Андрей Мельниченко (Россия) – 4.46

Зачет Кубка мира. Дистанционные гонки

1. Александр Большунов (Россия) – 407

2. Иван Якимушкин (Россия) - 306

3. Андрей Мельниченко (Россия) – 258

4. Евгений Белов (Россия) – 210

…6. Алексей Червоткин (Россия) - 208

…7. Артем Мальцев (Россия) – 197

…8. Денис Спицов (Россия) - 195

Общий зачет КМ

1. Александр Большунов (Россия) – 808

2. Иван Якимушкин (Россия) – 377

3. Федерико Пеллегрино (Италия) – 372

4. Андрей Мельниченко (Россия) – 357

5. Евгений Белов (Россия) – 301

6. ЙоханнесКлэбо (Норвегия) – 296

7. Артем Мальцев (Россия) – 289

8. Алексей Червоткин (Россия) - 280

Масс-старт 10 км. Классический стиль. Женщины

1. Наталья Непряева (Россия) – 30.35,5

2. Катарина Хенниг (Германия) –2,4

3. ЭббаАндерссон (Швеция) – 4,1

4. Тереза Штадлобер (Австрия) – 6,6

5. ЙоханнаМатинтало (Финляндия) – 7,2

6. КристаПармакоски (Финляндия) – 9,9

7. Алиса Жамбалова (Россия) – 13,7

8. Юлия Белорукова-Ступак (Россия) – 15,1

9. Джессика Диггинс (США) – 24,0

10. Яна Кирпиченко (Россия) – 27,3

11. Фрида Карлссон (Швеция) – 29,5

…14. Татьяна Сорина-Алешина (Россия) – 49,8

…22. Анна Нечаевская (Россия) – 1.19,0

…24. Христина Мацокина (Россия) – 1.22,8

…31. Рози Бреннен (США) – 2.00,5

…35. Анастасия Фалеева (Россия) – 2.26,9

Зачет «Тур де Ски»

1. Джессика Диггинс (США) – 2:25.02

2. Юлия Белорукова-Ступак (Россия) – 0.55

3. Фрида Карлссон (Швеция) – 1.42

4. ЭббаАндерссон (Швеция) – 1.45

…7. Рози Бреннен (США) – 2.11

…8. Наталья Непряева (Россия) – 2.19

…9. Татьяна Сорина-Алешина (Россия) – 2.23

…10. Алиса Жамбалова (Россия) – 3.04

Зачет Кубка мира. Дистанционные гонки

1. Рози Бреннен (США) – 339

2. Юлия Белорукова-Ступак (Россия) – 302

3. Джессика Диггинс (США) - 296

4. Татьяна Сорина-Алешина (Россия) – 256

…7. Наталья Непряева (Россия) - 224

Общий зачет КМ

1. Рози Бреннен (США) – 580

2. Татьяна Сорина-Алешина (Россия) – 506

3. Джессика Диггинс (США) - 460

4. Наталья Непряева (Россия) - 450

5. Юлия Белорукова-Ступак (Россия) – 412

Расписание до конца «Тур де Ски»

9 января, суббота

15.05 (мск). Спринт. Классический стиль. Мужчины, женщины

10 января, воскресенье

14.45. Масс-старт 10 км. Свободный стиль. Женщины

17.35. Масс-старт 10 км. Свободный стиль. Мужчины

источник: «Советский спорт»
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