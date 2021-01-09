Девушка дня. Юлия Ступак - российская лыжница

Юлия Ступак (в девичестве - Белорукова) - одна из лучших российских лыжниц. Она становилась двукратной бронзовой призеркой Олимпиады в Южной Корее в 2018 году, серебряной призеркой чемпионата мира 2017 года в командном спринте, бронзовой призеркой чемпионата мира 2019 года в эстафете. Ступак является Заслуженным мастером спорта России и лейтенантом Вооруженных сил РФ.
Интересный факт. Юлия была дублершей актрисы, сыгравшей Елену Вяльбе в художественном фильме «Белый снег».
источник: «Советский спорт»