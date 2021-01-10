Ступак чуть не заблудилась на горном склоне, но отстояла серебро «Тур де Ски»

НА «АВТОПИЛОТЕ»
Достигнув отметки 9,2 километра, за которой подъем наконец-то начинал ослабевать, Юлия Белорукова-Ступак, словно робот, повернула направо, хотя ехать ей надо было в другую сторону. Знаменитая трасса Альп-ди-Чермис проложена зигзагом: здесь лыжницы минут десять карабкаются по жуткому склону (угол – до 44 градусов!), все время поворачивая в одну сторону, и под конец этой пытки Ступак уже толком ничего не соображала.
К счастью, на последней отсечке перед финишем дежурил один из тренеров сборной России Юрий Бородавко. Его вопль «налево!» заставил Юлю очнуться – она развернулась в нужном направлении и кое-как, за четыре с лишним минуты доковыляла оставшиеся 800 метров. На этом отрезке ее обошла Дельфин Клодель из Франции, но я сильно сомневаюсь, что Ступак ее вообще заметила. Ей надо было как угодно – хоть ползком – дойти до конца, и она до него дошла. Без сил упав на снег за последней чертой серебряным призером «Тур де Ски»-2020.
ВОСХОЖДЕНИЕ
Перед «гонкой в небо», которая второй сезон подряд проводится в формате масс-старта, а не преследования, как в прежние годы, Ступак на 54 секунды отставала в зачете «Тура» от Джессики Диггинс, и на 57 опережала плотную группу из шести преследовательниц, куда входили еще две наших – Татьяна Сорина-Алешина с Натальей Непряевой.
В роли возмутительницы спокойствия выступила шведка Эбба Андерссон. Еще до горы, на семи равнинных километрах, она пыталась разорвать пелотон ускорениями. А стоило трассе повернуть вверх, как Андерссон изо всех сил рванула к вершине. Но Диггинс была начеку. Догнать шведку она не сумела, но и далеко не отпустила – как ни старалась Андерссон, за все время подъема, просвет между ними не превышал десяти секунд.
Ступак приклеилась к Диггинс с самого начала. О золоте «Тура» россиянка явно не помышляла – лишь бы усидеть «на плечах» американской лыжницы. Остальные быстро отстали, и они пошли наверх втроем: одна чуть впереди, двое – поодаль.
Вскоре тандем догоняющих распался. Ступак начала отставать от Диггинс. Теперь все зависело от разницы на финише между россиянкой и Андерссон. Запас у Юли был большой, 1 минута 16 секунд, но на Альп-ди-Чермис и не такие разрывы таяли без остатка.
К счастью, этого времени ей все-таки хватило. В тот момент, когда Ступак под крики Бородавко на автопилоте блуждала по склону в поисках правильной траектории, ее отставание от Андерссон составляло только 35 секунд. Судьба главной серебряной медали была решена, и локальные подвиги Клодель, цапнувшей под шумок бронзу сегодняшней гонки, никого уже не волновали.
ПЛЯСКИ НА ПЬЕДЕСТАЛЕ
Таким образом, Россия третий сезон подряд берет второе место на женском «Туре». Два предыдущих года это удавалось Непряевой, которая на сей раз провела многодневку неровно и на Альп-ди-Чермис взобралась только 11-й. Зато Сорина показала себя просто блестяще – обошла несколько человек непосредственно на горе и финишировала сразу за Ступак.
Потом Юля танцевала на подиуме и рыдала сквозь маску в телекамеру, давая интервью «Матч ТВ». Два года назад она здесь была пятой, потом ушла в декретный отпуск, родила сына – и вот теперь вернулась, да как!
Диггинс, уже имеющая в своей коллекции по золотой медали чемпионата мира и Олимпийских игр, стала первой американкой, выигравшей «Тур де Ски». Кроме того, они со Ступак в том же порядке возглавили общий зачет Кубка мира-20/21. Разница – 130 очков, не близко, но и не смертельно. Так что погоня продолжается.
А нам с вами еще предстоит второе восхождение на Альп-ди-Чермис. Сегодня в 17:35 по московскому времени туда полезут мужчины. Это должна быть коронация Александра Большунова, который в зачете «Тура» опережает всех на 3 минуты и 22 секунды.
Валь-ди-Фиемме (Италия)
Кубок мира
6-й этап
Тур де Ски
Женщины
Масс-старт
10 км (С)
- Эбба Андерссон (Швеция) – 36.45,6
- Джессика Диггинс (США) – отставание 9,2
- Дельфин Клодель (Франция) – 32,6
- Юлия Белорукова-Ступак (Россия) – 40,0
- Татьяна Сорина-Алешина (Россия) – 1.04,3
…7. Рози Бреннен (США) – 1.17,8
…9. Анна Нечаевская (Россия) – 1.27,6
…11. Наталья Непряева (Россия) – 1.39,7
12. Криста Пармакоски (Финляндия) – 1.41,2
…18. Алиса Жамбалова (Россия) – 2.19,9
…20. Яна Кирпиченко (Россия) – 2.24,1
…31. Христина Мацокина (Россия) – 3.19,5
Зачет «Тур де Ски»
Итог
- Джессика Диггинс (США) – 3:04.45,8
- Юлия Белорукова-Ступак (Россия) – 1.24,8
- Эбба Андерссон (Швеция) – 2.00,8
- Татьяна Сорина-Алешина (Россия) – 2.58,1
- Криста Пармакоски (Финляндия) – 3.23,0
- Рози Бреннен (США) – 3.3.27,6
- Наталья Непряева (Россия) – 3.28,5
…12. Алиса Жамбалова (Россия) – 5.41,7
13. Яна Кирпиченко (Россия) – 6.15,9
Зачет Кубка мира
Дистанционные гонки
- Рози Бреннен (США) – 371
- Джессика Диггинс (США) - 342
- Юлия Белорукова-Ступак (Россия) – 342
- Эбба Андерссон (Швеция) – 300
- Татьяна Сорина-Алешина (Россия) – 293
- Наталья Непряева (Россия) – 248
Общий зачет КМ
- Джессика Диггинс (США) – 932
- Юлия Белорукова-Ступак (Россия) – 802
- Рози Бреннен (США) – 794
- Татьяна Сорина-Алешина (Россия) – 780
- Эбба Андерссон (Швеция) – 671
- Наталья Непряева (Россия) – 658
…16. Тереза Йохауг (Норвегия) – 301