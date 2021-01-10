Ступак чуть не заблудилась на горном склоне, но отстояла серебро «Тур де Ски»

НА «АВТОПИЛОТЕ»

Достигнув отметки 9,2 километра, за которой подъем наконец-то начинал ослабевать, Юлия Белорукова-Ступак, словно робот, повернула направо, хотя ехать ей надо было в другую сторону. Знаменитая трасса Альп-ди-Чермис проложена зигзагом: здесь лыжницы минут десять карабкаются по жуткому склону (угол – до 44 градусов!), все время поворачивая в одну сторону, и под конец этой пытки Ступак уже толком ничего не соображала.

К счастью, на последней отсечке перед финишем дежурил один из тренеров сборной России Юрий Бородавко. Его вопль «налево!» заставил Юлю очнуться – она развернулась в нужном направлении и кое-как, за четыре с лишним минуты доковыляла оставшиеся 800 метров. На этом отрезке ее обошла Дельфин Клодель из Франции, но я сильно сомневаюсь, что Ступак ее вообще заметила. Ей надо было как угодно – хоть ползком – дойти до конца, и она до него дошла. Без сил упав на снег за последней чертой серебряным призером «Тур де Ски»-2020.

ВОСХОЖДЕНИЕ

Перед «гонкой в небо», которая второй сезон подряд проводится в формате масс-старта, а не преследования, как в прежние годы, Ступак на 54 секунды отставала в зачете «Тура» от Джессики Диггинс, и на 57 опережала плотную группу из шести преследовательниц, куда входили еще две наших – Татьяна Сорина-Алешина с Натальей Непряевой.

В роли возмутительницы спокойствия выступила шведка Эбба Андерссон. Еще до горы, на семи равнинных километрах, она пыталась разорвать пелотон ускорениями. А стоило трассе повернуть вверх, как Андерссон изо всех сил рванула к вершине. Но Диггинс была начеку. Догнать шведку она не сумела, но и далеко не отпустила – как ни старалась Андерссон, за все время подъема, просвет между ними не превышал десяти секунд.

Ступак приклеилась к Диггинс с самого начала. О золоте «Тура» россиянка явно не помышляла – лишь бы усидеть «на плечах» американской лыжницы. Остальные быстро отстали, и они пошли наверх втроем: одна чуть впереди, двое – поодаль.