Спицов – царь горы, Большунов – король «Тур де Ски»

ТАКОЙ ДУБЛЬ ЕСТЬ ТОЛЬКО У КОЛОНЬИ
За 14 предыдущих лет существования «Тур де Ски» только двум лыжникам удавалось выигрывать эту зубодробительную серию более одного раза и только одному – дважды подряд. Это Дарио Колонья, четырехкратный олимпийский чемпион и единственный четырехкратный победитель «Тура». Сегодня легендарный швейцарец тоже штурмовал самую тяжелую лыжную трассу в мире на склоне горы Альп-ди-Чермис, но пришел только 17-м. Через минуту после Дениса Спицова и Александра Большунова.
Победа в «Туре»-2020 была фактически гарантирована Большунову заранее. В зачете многодневки он опережал всех на три минуты с лишним, однако превращать заключительную гонку в прогулку – так, как принято у велосипедистов, у которых лыжники и позаимствовали этот формат – ему даже в голову не пришло. К подножию Альп-ди-Чермис Александр подъехал четвертым-пятым, но потом вработался и включился в драку всерьез. А на последних метрах, где даже самые выносливые еле плетутся, произошло невероятное: Большунов совершил мощный рывок и обошел одного за другим Андрея Мельниченко и Мориса Манифика! Как будто не было позади страшного подъема, где уклон порой превышает 40 градусов. Господи, откуда у этого парня столько сил?..
Хотя финишную черту Большунов все-таки пересек не первым, а вторым. Выиграть все шесть дистанционных гонок «Тура» и установить тем самым очередной рекорд ему не позволил Денис Спицов, преодолевший эти десять километров на 13 секунд быстрее. Его борьба за серебро и бронзу многодневки с Манифика, Иваном Якимушкиным и Артемом Мальцевым была главной интригой заключительной гонки. Перед стартом француз выигрывал у Спицова 28 секунд, а у двух других россиян – по пять.
Денис Спицов. Фото FIS
КАК ТОРМОЗИЛИ СПИЦОВА
Сборная Франции хорошо подготовилась к этой битве и поддержала своего лидера в его неравной борьбе с «русской армадой». Перед началом решающего подъема в лидеры неожиданно выскочили Клеман Парис и Жюль Лапьер, взявшие на себя роль чернорабочих-грегари. Они подтащили Манифика к горе, «выплюнули» его вперед, а потом создали заслон между своим лидером и нашими преследователями. Ведь на такой крутизне любой обгон требует серьезных усилий и времени.
В результате Спицову пришлось продираться к Манифика из глубины. Постепенно он это сделал, обошел француза и начал от него уходить, но добиться искомого полуминутного разрыва не успел – не хватило 13 секунд. Просто дистанция кончилась.
Француз, надо признать, тоже был хорош – к примеру, Якимушкин его так и не достал, хотя пытался отчаянно. А вот Мальцев в этих разборках участия не принимал. Он был далеко позади, где-то ближе к Колонье. В общем, Манифика отстоял свое серебро и не дал сборной России забрать весь подиум мужского «Тура». У Спицова – бронза, а также золото заключительной супергонки, аналога которой в мировых лыжах, как известно, нет.
КЛЭБО НИЧЕГО БЫ НЕ ИЗМЕНИЛ
В Кубке мира наступает небольшой перерыв. У лыжников будет почти две недели, чтобы перевести дух перед следующим этапом, который пройдет 23-24 января в Лахти. Там будут первые в сезоне эстафеты – и там будут норвежцы. Йоханнес Клэбо и его команда, по собственной дурацкой инициативе пропустившие весь декабрь и половину января, возвращаются голодными и злыми. Им надоело считать победы Большунова, сидя у телевизоров.
Только не надо заводить «шарманку» про то, что, участвуй норвежцы в этом «Туре», и у него мог бы быть другой победитель. Ничего подобного. Я абсолютно уверен: такой Большунов (восемь гонок – восемь медалей, включая пять золотых!) раздолбал бы Клэбо ровно так же, как и всех прочих.
На «Тур де Ски» сейчас только один король.
Валь-ди-Фиемме (Италия)
Кубок мира
6-й этап
Тур де Ски
Мужчины
Масс-старт
10 км (С)
- Денис Спицов (Россия) – 32.41,0
- Александр Большунов (Россия) – отставание 13,3
- Морис Манифика (Франция) – 15,2
- Евгений Белов (Россия) – 21,8
- Андрей Мельниченко (Россия) – 24,0
- Иван Якимушкин (Россия) – 26,9
…12. Артем Мальцев (Россия) – 49,6
…15. Алексей Червоткин (Россия) – 1.09,1
16. Федерико Пеллегрино (Италия) – 1.09,5
17. Дарио Колонья (Швейцария) – 1.10,9
…21. Илья Семиков (Россия) – 1.25,5
…29. Александр Терентьев (Россия) – 1.39,5
…50. Глеб Ретивых (Россия) – 4.19,6
Зачет «Тур де Ски»
Итог
- Александр Большунов (Россия) – 3:32.32,3
- Морис Манифика (Франция) – 3.23,9
- Денис Спицов (Россия) – 3.36,7
- Иван Якимушкин (Россия) – 3.40,6
- Артем Мальцев (Россия) – 4.03,3
- Евгений Белов (Россия) – 5.08,5
- Андрей Мельниченко (Россия) – 5.23,7
- Дарио Колонья (Швейцария) – 6.04,6
…11. Илья Семиков (Россия) – 7.36,2
…17. Алексей Червоткин (Россия) – 8.25,8
Зачет Кубка мира
Дистанционные гонки
- Александр Большунов (Россия) – 453
- Иван Якимушкин (Россия) – 340
- Андрей Мельниченко (Россия) – 295
- Морис Манифика (Франция) – 252
- Евгений Белов (Россия) – 250
- Денис Спицов (Россия) – 245
- Алексей Червоткин (Россия) – 224
- Артем Мальцев (Россия) – 219
Общий зачет КМ
- Александр Большунов (Россия) – 1297
- Иван Якимушкин (Россия) – 631
- Морис Манифика (Франция) – 588
- Андрей Мельниченко (Россия) – 562
- Артем Мальцев (Россия) – 525
- Евгений Белов (Россия) – 519
…8. Денис Спицов (Россия) – 485
9. Алексей Червоткин (Россия) – 363
…13. Йоханнес Клэбо (Норвегия) – 296