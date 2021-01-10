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Спицов – царь горы, Большунов – король «Тур де Ски»
10 января 19:00
автор: Лев Тигай
автор фото: FIS. На фото: Морис Монифика, Александр Большунов, Денис Спицов

Спицов – царь горы, Большунов – король «Тур де Ски»

Завершилась многодневка «Тур де Ски», которую второй год подряд выиграл Александр Большунов. В последней «гонке в гору» не было равных другому россиянину – Денису Спицову.

ТАКОЙ ДУБЛЬ ЕСТЬ ТОЛЬКО У КОЛОНЬИ

За 14 предыдущих лет существования «Тур де Ски» только двум лыжникам удавалось выигрывать эту зубодробительную серию более одного раза и только одному – дважды подряд. Это Дарио Колонья, четырехкратный олимпийский чемпион и единственный четырехкратный победитель «Тура». Сегодня легендарный швейцарец тоже штурмовал самую тяжелую лыжную трассу в мире на склоне горы Альп-ди-Чермис, но пришел только 17-м. Через минуту после Дениса Спицова и Александра Большунова.

Победа в «Туре»-2020 была фактически гарантирована Большунову заранее. В зачете многодневки он опережал всех на три минуты с лишним, однако превращать заключительную гонку в прогулку – так, как принято у велосипедистов, у которых лыжники и позаимствовали этот формат – ему даже в голову не пришло. К подножию Альп-ди-Чермис Александр подъехал четвертым-пятым, но потом вработался и включился в драку всерьез. А на последних метрах, где даже самые выносливые еле плетутся, произошло невероятное: Большунов совершил мощный рывок и обошел одного за другим Андрея Мельниченко и Мориса Манифика! Как будто не было позади страшного подъема, где уклон порой превышает 40 градусов. Господи, откуда у этого парня столько сил?..

Хотя финишную черту Большунов все-таки пересек не первым, а вторым. Выиграть все шесть дистанционных гонок «Тура» и установить тем самым очередной рекорд ему не позволил Денис Спицов, преодолевший эти десять километров на 13 секунд быстрее. Его борьба за серебро и бронзу многодневки с Манифика, Иваном Якимушкиным и Артемом Мальцевым была главной интригой заключительной гонки. Перед стартом француз выигрывал у Спицова 28 секунд, а у двух других россиян – по пять.

Денис Спицов. Фото FIS

КАК ТОРМОЗИЛИ СПИЦОВА

Сборная Франции хорошо подготовилась к этой битве и поддержала своего лидера в его неравной борьбе с «русской армадой». Перед началом решающего подъема в лидеры неожиданно выскочили Клеман Парис и Жюль Лапьер, взявшие на себя роль чернорабочих-грегари. Они подтащили Манифика к горе, «выплюнули» его вперед, а потом создали заслон между своим лидером и нашими преследователями. Ведь на такой крутизне любой обгон требует серьезных усилий и времени.

В результате Спицову пришлось продираться к Манифика из глубины. Постепенно он это сделал, обошел француза и начал от него уходить, но добиться искомого полуминутного разрыва не успел – не хватило 13 секунд. Просто дистанция кончилась.

Француз, надо признать, тоже был хорош – к примеру, Якимушкин его так и не достал, хотя пытался отчаянно. А вот Мальцев в этих разборках участия не принимал. Он был далеко позади, где-то ближе к Колонье. В общем, Манифика отстоял свое серебро и не дал сборной России забрать весь подиум мужского «Тура». У Спицова – бронза, а также золото заключительной супергонки, аналога которой в мировых лыжах, как известно, нет.

КЛЭБО НИЧЕГО БЫ НЕ ИЗМЕНИЛ

В Кубке мира наступает небольшой перерыв. У лыжников будет почти две недели, чтобы перевести дух перед следующим этапом, который пройдет 23-24 января в Лахти. Там будут первые в сезоне эстафеты – и там будут норвежцы. Йоханнес Клэбо и его команда, по собственной дурацкой инициативе пропустившие весь декабрь и половину января, возвращаются голодными и злыми. Им надоело считать победы Большунова, сидя у телевизоров.

Только не надо заводить «шарманку» про то, что, участвуй норвежцы в этом «Туре», и у него мог бы быть другой победитель. Ничего подобного. Я абсолютно уверен: такой Большунов (восемь гонок – восемь медалей, включая пять золотых!) раздолбал бы Клэбо ровно так же, как и всех прочих.

На «Тур де Ски» сейчас только один король.

Валь-ди-Фиемме (Италия)
Кубок мира
6-й этап
Тур де Ски
Мужчины
Масс-старт
10 км (С)

  1. Денис Спицов (Россия) – 32.41,0
  2. Александр Большунов (Россия) – отставание 13,3
  3. Морис Манифика (Франция) – 15,2
  4. Евгений Белов (Россия) – 21,8
  5. Андрей Мельниченко (Россия) – 24,0
  6. Иван Якимушкин (Россия) – 26,9

…12. Артем Мальцев (Россия) – 49,6
…15. Алексей Червоткин (Россия) – 1.09,1
16. Федерико Пеллегрино (Италия) – 1.09,5
17. Дарио Колонья (Швейцария) – 1.10,9
…21. Илья Семиков (Россия) – 1.25,5
…29. Александр Терентьев (Россия) – 1.39,5
…50. Глеб Ретивых (Россия) – 4.19,6

Зачет «Тур де Ски»
Итог

  1. Александр Большунов (Россия) – 3:32.32,3
  2. Морис Манифика (Франция) – 3.23,9
  3. Денис Спицов (Россия) – 3.36,7
  4. Иван Якимушкин (Россия) – 3.40,6
  5. Артем Мальцев (Россия) – 4.03,3
  6. Евгений Белов (Россия) – 5.08,5
  7. Андрей Мельниченко (Россия) – 5.23,7
  8. Дарио Колонья (Швейцария) – 6.04,6

…11. Илья Семиков (Россия) – 7.36,2
…17. Алексей Червоткин (Россия) – 8.25,8

Зачет Кубка мира
Дистанционные гонки

  1. Александр Большунов (Россия) – 453
  2. Иван Якимушкин (Россия) 340
  3. Андрей Мельниченко (Россия) – 295
  4. Морис Манифика (Франция) 252
  5. Евгений Белов (Россия) – 250
  6. Денис Спицов (Россия) 245
  7. Алексей Червоткин (Россия) 224
  8. Артем Мальцев (Россия) – 219

Общий зачет КМ

  1. Александр Большунов (Россия) – 1297
  2. Иван Якимушкин (Россия) – 631
  3. Морис Манифика (Франция) 588
  4. Андрей Мельниченко (Россия) – 562
  5. Артем Мальцев (Россия) – 525
  6. Евгений Белов (Россия) – 519

…8. Денис Спицов (Россия) – 485
9. Алексей Червоткин (Россия) 363
…13. Йоханнес Клэбо (Норвегия) – 296

источник: «Советский спорт»
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