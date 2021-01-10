Спицов – царь горы, Большунов – король «Тур де Ски»

ТАКОЙ ДУБЛЬ ЕСТЬ ТОЛЬКО У КОЛОНЬИ

За 14 предыдущих лет существования «Тур де Ски» только двум лыжникам удавалось выигрывать эту зубодробительную серию более одного раза и только одному – дважды подряд. Это Дарио Колонья, четырехкратный олимпийский чемпион и единственный четырехкратный победитель «Тура». Сегодня легендарный швейцарец тоже штурмовал самую тяжелую лыжную трассу в мире на склоне горы Альп-ди-Чермис, но пришел только 17-м. Через минуту после Дениса Спицова и Александра Большунова.

Победа в «Туре»-2020 была фактически гарантирована Большунову заранее. В зачете многодневки он опережал всех на три минуты с лишним, однако превращать заключительную гонку в прогулку – так, как принято у велосипедистов, у которых лыжники и позаимствовали этот формат – ему даже в голову не пришло. К подножию Альп-ди-Чермис Александр подъехал четвертым-пятым, но потом вработался и включился в драку всерьез. А на последних метрах, где даже самые выносливые еле плетутся, произошло невероятное: Большунов совершил мощный рывок и обошел одного за другим Андрея Мельниченко и Мориса Манифика! Как будто не было позади страшного подъема, где уклон порой превышает 40 градусов. Господи, откуда у этого парня столько сил?..

Хотя финишную черту Большунов все-таки пересек не первым, а вторым. Выиграть все шесть дистанционных гонок «Тура» и установить тем самым очередной рекорд ему не позволил Денис Спицов, преодолевший эти десять километров на 13 секунд быстрее. Его борьба за серебро и бронзу многодневки с Манифика, Иваном Якимушкиным и Артемом Мальцевым была главной интригой заключительной гонки. Перед стартом француз выигрывал у Спицова 28 секунд, а у двух других россиян – по пять.

Денис Спицов. Фото FIS

КАК ТОРМОЗИЛИ СПИЦОВА

Сборная Франции хорошо подготовилась к этой битве и поддержала своего лидера в его неравной борьбе с «русской армадой». Перед началом решающего подъема в лидеры неожиданно выскочили Клеман Парис и Жюль Лапьер, взявшие на себя роль чернорабочих-грегари. Они подтащили Манифика к горе, «выплюнули» его вперед, а потом создали заслон между своим лидером и нашими преследователями. Ведь на такой крутизне любой обгон требует серьезных усилий и времени.

В результате Спицову пришлось продираться к Манифика из глубины. Постепенно он это сделал, обошел француза и начал от него уходить, но добиться искомого полуминутного разрыва не успел – не хватило 13 секунд. Просто дистанция кончилась.