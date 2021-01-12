Тысяча и одно очко. Такова теперь разница между Большуновым и Клэбо в Кубке мира

ТЕПЕРЬ ОН ХОЧЕТ СЕМЬ ГОНОК ЗА НЕДЕЛЮ

Напомню, что из восьми гонок «Тур де Ски»-2020 Большунов выиграл пять (повторение рекорда), а в трех остальных тоже был на подиуме. Конечно, участвуй в «Туре» норвежцы, превосходство россиянина не было бы столь тотальным, но и отобрать у него титул им вряд ли было под силу. Уж больно впечатляющей оказалась мощь, с которой Большунов преодолел изнурительный календарь многодневки.

Из 150 человек (84 мужчины и 66 женщин), стартовавших 1 января в Швейцарии, 10-го до финиша на склоне Альп-ди-Чермис с грехом пополам добрались лишь 92 (51 и 41). Александр же, неумолимо штампуя победы, с одной стороны признавал, что никакой он не железный и тоже устает, а с другой позволял себе рассуждать, что интересно, мол, было бы пробежать «Тур»… вообще без выходных - скажем, семь гонок за неделю. Думаю, остальных лыжников от одной мысли о подобном эксперименте прошибал холодный пот.

Так или иначе, выиграв второй «Тур» подряд, Большунов повторил достижение 8-летней давности швейцарца Дарио Колоньи, и я не очень-то представляю, что может помешать россиянину через год оформить первый в истории мужских лыж победный хет-трик. Пусть следующий сезон и будет олимпийским, а значит особенным.

Кто и сколько раз выигрывал мужской «Тур де Ски»

4 Дарио Колонья (Швейцария) 2008/09, 2010/11, 2011/12, 2017/18 2 Александр Большунов (Россия) 2019/20, 2020/21 2 Мартин-Йонсруд Сундбю (Норвегия) 2013/14, 2015/16 2 Лукаш Бауэр (Чехия) 2007/08, 2009/10 1 Йоханнес Клэбо (Норвегия) 2018/19 1 Сергей Устюгов (Россия) 2016/17 1 Петтер Нортуг (Норвегия) 2014/15 1 Александр Легков (Россия) 2012/13 1 Тобиас Ангерер (Германия) 2006/07

ЗАВЕРНИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, КУБОК. ИЛИ ВСЕ ТРИ?

«Тур де Ски»-2020 завершен. Кубок мира-20/21 продолжается, но его пик тоже пройден. В многодневке разыгрывалось огромное количество очков: Большунов, как чемпион, получил 400 и даже за десятое место полагалось 104 – больше, чем за победу в рядовой гонке КМ. Плюс еще начисления за отдельные дистанции (тут за каждое золото полагалось по полсотни) и дополнительный бонусно-спринтерский зачет, где Большунов тоже опередил всех. Итоговый «навар» Александра с этих десяти фантастических дней составил 785 кубковых баллов (из восьмисот возможных) и 92 400 евро призовых. Так что начало года у парня получилось - ударней некуда.

И вот как после этого выглядит ситуация в КМ.

Кубок мира. Положение после шести этапов

Мужчины

Общий зачет

1. Александр Большунов (Россия) – 1297

2. Иван Якимушкин (Россия) – 631

3. Морис Манифика (Франция) - 588

4. Андрей Мельниченко (Россия) – 562

5. Артем Мальцев (Россия) – 525

6. Евгений Белов (Россия) – 519

…8. Денис Спицов (Россия) – 485

…9. Алексей Червоткин (Россия) - 363

…13. Йоханнес Клэбо (Норвегия) – 296

Спринт

1. Федерико Пеллегрино (Италия) – 325

2. Александр Большунов (Россия) – 284

3. Глеб Ретивых (Россия) – 253

4. Эндрю Янг (Великобритания) – 157

5. Ришар Жюв (Франция) – 142

6. Артем Мальцев (Россия) – 126

…8. Александр Терентьев (Россия) - 118

…22. Эрик Вальнес (Норвегия) – 50

…23. Йоханнес Клэбо (Норвегия) - 46

Дистанционные гонки

1. Александр Большунов (Россия) – 453

2. Иван Якимушкин (Россия) - 340

3. Андрей Мельниченко (Россия) – 295

4. Морис Манифика (Франция) - 252

5. Евгений Белов (Россия) – 250

6. Денис Спицов (Россия) - 245

7. Алексей Червоткин (Россия) - 224

8. Артем Мальцев (Россия) – 219

…22. Ханс Холунд (Норвегия) – 76

…33. Йоханнес Клэбо (Норвегия) – 50

Как видите, судьба Большого хрустального глобуса предрешена: он тоже «остается на второй год» - у Большунова. В общем зачете Александр опережает всех более, чем вдвое, а его преимущество над извечным соперником Йоханнесом Клэбо теперь стало четырехзначным и составляет унизительные 1001 очко. При том, что до конца – 11 «отдельных» гонок (финальный мини-тур в Пекине, как известно, отменен), включая две командные. Даже если кто-то сумеет выиграть их все, это принесет ему 950 очков, так что Клэбо можно не считать. Да и разница в 636 между Большуновым и его ближайшим преследователем Иваном Якимушкиным – тоже непреодолимая пропасть. Ведь сам Александр после триумфа на «Туре» на печи сидеть не собирается.

Хотя в принципе – имеет полное право. Не по-дурацки, как норвежцы с их «вирусным бойкотом», а преследуя вполне разумную цель: как можно лучше подготовиться к чемпионату мира, который с 24 февраля по 7 марта примет немецкий Оберстдорф. Для Клэбо и его команды этот ЧМ - последний в сезоне шанс хоть как-то спасти свою репутацию. Так почему бы не дать скандинавской ребятне запоздало «погулять» на КМ, а самому тем временем подкопить силы для нового удара?

Впрочем, сил, как мы знаем, у Большунова и так вагон. Да и вообще, подобные игры - не в его духе. Какой-нибудь один этап он может пропустить, но, думаю, не больше. В конце концов, кроме большого глобуса существуют и малые – например, спринтерский, где Александр все еще идет вторым после Федерико Пеллегрино. Их разделяют отнюдь не смертельные 39 очков, причем из четырех оставшихся спринтов три будут классическими - итальянец в этом стиле не так хорош, как в любимом «коньке».

Расписание до конца КМ-2020/21

23-24 января. Этап 7. Лахти (Финляндия). Скиатлон 30/15* км, эстафеты.

29-31 января. Этап 8. Фалун (Швеция). Спринт (К), раздельный старт 15/10 км (С), масс-старт 15/10 км (К).

6-7 февраля. Этап 9. Ульрисехамн (Швеция). Спринт (С), командный спринт.

20-21 февраля. Этап 10. Нове-Место (Чехия). Спринт (К), раздельный старт 15/10 км (С).

12-14 марта. Этап 11. Холменколлен (Норвегия). Спринт (К), раздельный старт 50/30 км (С).

12-й, финальный этап, который должен был состояться 19-21 марта в Пекине, отменен. Чемпионат мира пройдет с 24 февраля по 7 марта в Оберстдорфе (Германия).

(К) – классический стиль, (С) – свободный стиль, * - протяженность мужских/женских дистанционных гонок.

ЙОХАУГ УЖЕ НЕ ДОГОНИТ ДИГГИНС. ТОЛЬКО ЕСЛИ НАШИ

В женском КМ лидерство теперь тоже принадлежит победительнице «Тур де Ски» - Джессике Диггинс. Но там разрывы гораздо меньше, основная борьба за трофей впереди – и россиянки должны принять в ней самое непосредственное участие.

Кубок мира. Положение после шести этапов

Женщины

Общий зачет

1. Джессика Диггинс (США) - 932

2. Юлия Белорукова-Ступак (Россия) – 802

3. Рози Бреннен (США) – 794

4. Татьяна Сорина-Алешина (Россия) – 780

5. Эбба Андерссон (Швеция) - 671

6. Наталья Непряева (Россия) – 658

…16. Тереза Йохауг (Норвегия) – 301

Спринт

1. Анамария Лампич (Словения) – 261

2. Надин Фендрих (Швейцария) – 259

3. Наталья Непряева (Россия) – 214

4. Рози Бреннен (США) – 173

5. Джессика Диггинс (США) – 158

…7. Линн Сван (Швеция) – 150

…8. Татьяна Сорина-Алешина (Россия) – 127

…10. Юлия Белорукова-Ступак (Россия) – 120

Дистанционные гонки

1. Рози Бреннен (США) – 371

2. Джессика Диггинс (США) - 342

3. Юлия Белорукова-Ступак (Россия) – 342

4. Эбба Андерссон (Швеция) - 300

5. Татьяна Сорина-Алешина (Россия) – 293

6. Наталья Непряева (Россия) – 248

…9. Фрида Карлссон (Швеция) – 227

…21. Тереза Йохауг (Норвегия) – 100

Отыграть у Диггинс полторы сотни очков вполне реально, так что шансы на Кубок сохраняют еще три лыжницы – еще одна американка Рози Бреннен, а также две наших молодых мамы, вернувшихся перед этим сезоном из декретных отпусков: Юлия Белорукова-Ступак и Татьяна Сорина-Алешина.

Правда, тут есть важное «но»: Диггинс – настоящий универсал, и не вполне понятно, где ее можно опережать-догонять. Судя по «Тур де Ски», хуже всего американке удаются дистанционные гонки «классикой», но как раз их-то в этом сезоне почти не осталось. Из пяти значащихся в календаре личных «неспринтов» три с половиной (с учетом ближайшего скиатлона) являются коньковыми. В общем, если Диггинс ничего не пропустит или где-нибудь не провалится, отобрать у нее Кубок будет трудновато.

Тереза Йохауг? На этот счет можете не волноваться - пусть норвежка за время простоя отстала не так безнадежно, как Клэбо, для нее кубковый поезд тоже ушел. Считайте сами: у Йохауг триста очков, плюс максимальные (и вполне вероятные) пятьсот в дистанционных гонках, плюс какие-то крохи от спринта и эстафеты – получается явно не больше тысячи. До которой наши наверняка доберутся, а Диггинс уже сейчас рукой подать.