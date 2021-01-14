Унтер-норвежская вдова. Клэбо хотел подмять под себя весь мир, но надорвался

ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболБиатлонФормула 1Итоги года>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра
КХЛ - регулярный чемпионат окончен Сибирь 1 Куньлунь Ред Стар 3
КХЛ - регулярный чемпионат окончен Барыс 3 Салават Юлаев 6
КХЛ - регулярный чемпионат окончен Трактор 2 Витязь 1
КХЛ - регулярный чемпионат перерыв Локомотив 1 ЦСКА 0 1.9 3.8 3.5
Кубок Италии 1-й тайм, 4' Сассуоло 0 СПАЛ 0
Германия - Бундеслига 21:00 Лёвен Брауншвейг 0 Миттельдойчер 0
Англия - Премьер-лига 23:00 Арсенал 0 Кристал Пэлас 0 1.6 4.1 6
Суперкубок Испании 23:00 Реал Мадрид 0 Атлетик Б 0
Кубок Италии 23:15 Аталанта 0 Кальяри 0 1.27 6.5 9
НХЛ - регулярный чемпионат 03:00 Баффало Сэйбрз 0 Вашингтон Кэпиталз 0
НХЛ - регулярный чемпионат 03:00 Нью-Йорк Рейнджерс 0 Нью-Йорк Айлендерс 0
НБА - регулярный чемпионат 03:00 Филадельфия Сиксерс 0 Майами Хит 0
НХЛ - регулярный чемпионат 03:00 Нью-Джерси Дэвилз 0 Бостон Брюинз 0
НХЛ - регулярный чемпионат 03:30 Детройт Ред Уингз 0 Каролина Харрикейнз 0
НБА - регулярный чемпионат 03:30 Сан-Антонио Спёрс 0 Хьюстон Рокетс 0
НБА - регулярный чемпионат 03:30 Торонто Рэпторс 0 Шарлотт Хорнетс 0
НХЛ - регулярный чемпионат 04:00 Нэшвилл Предаторз 0 Коламбус Блю Джекетс 0
НХЛ - регулярный чемпионат 04:00 Виннипег Джетс 0 Калгари Флэймз 0
НХЛ - регулярный чемпионат 05:00 Эдмонтон Ойлерз 0 Ванкувер Кэнакс 0
НХЛ - регулярный чемпионат 05:00 Аризона Койотс 0 Сан-Хосе Шаркс 0
НХЛ - регулярный чемпионат 06:00 Лос-Анджелес Кингз 0 Миннесота Уайлд 0
НБА - регулярный чемпионат 06:00 Денвер Наггетс 0 Голден Стэйт Уорриорз 0
НБА - регулярный чемпионат 06:00 Портленд Трэйл Блэйзерс 0 Индиана Пэйсерс 0
НХЛ - регулярный чемпионат 06:00 Вегас Голден Найтс 0 Анахайм Дакс 0
Унтер-норвежская вдова. Клэбо хотел подмять под себя весь мир, но надорвался
14 января 18:28
автор: Дмитрий Кузнецов

Унтер-норвежская вдова. Клэбо хотел подмять под себя весь мир, но надорвался

Победное шествие Александра Большунова и России на «Тур де Ски» прошло без основных конкурентов из Норвегии. Чем обернулся этот бойкот для его авторов - и для мировых лыж в целом?

МЯТЕЖ ПО СЦЕНАРИЮ

Эта история началась в конце ноября-начале декабря: после стартового этапа в финской Руке сборная Норвегии заявила, что отказывается от дальнейшего участия в Кубке мира на неопределенный срок. Дескать, из-за слабой организации соревнований угроза заразиться коронавирусом слишком велика, и они не хотят рисковать здоровьем спортсменов.

Вскоре к бойкоту присоединились географические соседи из Швеции и Финляндии. Международная лыжная федерация (FIS) пыталась договориться с «мятежниками», но те стояли на своем. В частности, предлагали провести весь «Тур де Ски» в одном месте, без переездов – например, в Норвегии. Вариант совершенно нереальный - ведь Италия с Швейцарией, где были запланированы гонки «Тура», от своих обязательств (естественно, закрепленных на бумаге с подписями, печатями и «суммами прописью») не отказывались и уже вовсю готовились к предстоящей многодневке.

Поначалу к норвежской «забастовке» отнеслись серьезно. Лыжный мир помнил, как в марте скандинавы тоже первыми снялись с заключительных, североамериканских этапов КМ, и как тогда над ними все (включая меня) смеялись-издевались – мол, струсили, не захотели смотреть, как Александру Большунову вручают Кубок мира.

Что было дальше - известно: на фоне нарастающей волны страха перед вирусом команды одна за другой стали следовать норвежскому примеру, и в последний момент, когда некоторые сборные (например, российская) уже находились за океаном, FIS вынуждена была отменить концовку сезона. Большунов уехал домой несолоно хлебавши и свой Хрустальный глобус получил гораздо позже, по почте.

Теперь, когда история повторилась, уже никто не спешил махать на норвежцев руками и крутить пальцами у виска. А вдруг они опять знают что-то такое, чего не знаем мы?

Заметьте: и в начале, и в конце 2020 года события развивались по абсолютно идентичному сценарию. Первым в обоих случаях подавал голос лидер сборной Норвегии Йоханнес Клэбо. Через несколько часов к нему присоединялся Эмиль Иверсен, далее следовало официальное заявление руководства команды и после паузы - шведско-финский «одобрямс». Обычно я терпеть не могу всякую конспирологию, но тут «постановка» настолько бросалась в глаза, что не заметить ее было невозможно.

ХОТЕЛИ ВСЕХ НАГНУТЬ – ДА «НАГИБАЛКА» НЕ ДОРОСЛА

Так что это было? Может, все гораздо проще, и они действительно до дрожи боятся коронавируса?

Может и так. Хотя вообще-то профессиональный спорт всегда сопряжен с немалым риском для здоровья, и те, кто им занимается, не могут этого не знать. Да, Covid-19 – зараза серьезная, она уже погубила два миллиона человек. Но травмы мозга в боксе и аварии в автогонках, согласитесь, ничуть не лучше. Однако ж дерутся, как дрались, и гоняются, как гонялись, – параллельно совершенствуя по мере сил правила безопасности.

Впрочем, копаться в особенностях скандинавского менталитета мне по штату не положено. Отмечу лишь, что земляки Клэбо из других видов спорта подобных фортелей почему-то не выкидывают. Будь то суперфутболист Холланд, супершахматист Карлсен или коллеги-зимники – включая близких по специализации биатлонистов или, к примеру, двоеборцев. Которые ежедневно рискуют без всяких вирусов: со стометрового трамплина можно так навернуться, что костей не соберешь. Еще норвежские гандболисты, приехав в Египет на стартовавший в среду чемпионат мира, пришли в ужас от «мер безопасности» в тамошнем «недопузыре», где все ходят без масок и никто ничего толком не соблюдает. Однако, поворчав, они не уехали, а остались - и будут играть.

Короче, пандемия пандемией, но в случае с Клэбо сотоварищи дело было не только и не столько в вирусе. Думаю, они просто воспользовались случаем, чтобы показать свою исключительность. Мол, наша страна – де-факто главная в лыжных гонках (а Клэбо – соответственно, главный в этой лыжной стране), без Норвегии у FIS ничего не выйдет, так что с нами лучше не спорить. .

Это не ноу-хау и не бином Ньютона. Попытки спортивных суперзвезд диктовать окружающим свои условия случались многократно. Скажем, можно вспомнить конфликты Бобби Фишера с шахматной ФИДЕ. Или совсем свежий пример: долгие и непростые переговоры НБА с Леброном Джеймсом и прочими мультимиллионерами от баскетбола о возобновлении чемпионата посреди пандемии – и потом о его продолжении во время волны антирасистских протестов в США. Уж где-где, а в Америке прекрасно понимают: публика платит именно за звезд, так что муштровать их на армейский манер - себе дороже.

Но с другой стороны- всему есть предел. Пойдя ва-банк, норвежские лыжники явно переоценили свои возможности - и проиграли. Высекли сами себя подобно гоголевской унтер-офицерской вдове.

БЕГСТВО С ПОЛЯ БОЯ

Сообразительные шведско-финские соратники первыми дали задний ход - отказались от бойкота еще до начала «Тур де Ски». А потом дошло и до «рыжего жирафа» Клэбо – видимо, когда он вдоволь насмотрелся по «ящику», как Большунов разрывает всех в клочья, и Россия мешками гребет медали. Оказалось, лыжные гонки вполне могут существовать и без Норвегии. Вопрос «кто кому нужнее» разрешился сам собой.

И вот что удивительно: как только это произошло, весь страх норвежцев перед вирусом если не испарился, то по крайней мере съежился до адекватно-человеческих размеров. На следующей неделе,23 января в Лахти, они возвращаются на трассы КМ. Хотя по большому счету кубковый поезд для Норвегии уже ушел – и в смысле шансов на Хрустальные глобусы, и по призовым, которые для лыжников являются основным источником заработка. Десятки и сотни тысяч долларов непоправимо уплыли в российские, американские и шведские карманы. А все, что остается попавшим впросак «викингам» - это делать хорошую мину при плохой игре и разглагольствовать, что на февральском чемпионате мира мы, дескать, всем покажем.

Ну, насчет ЧМ - это мы еще поглядим. Пусть Тереза Йохауг свои три золота там наверняка возьмет, да и с Клэбо в спринте совладать будет непросто, на более протяженных мужских дистанциях наши вполне способны надавать норвежцам по кумполу. Как-то не убеждают свежие результаты их Кубка страны, где в масс-старте 10 января весь пьедестал заняли спринтеры - Эрик Вальнес, Пол Голберг и победивший Клэбо. Говорят, «гуляли» они там все 30 километров в темпе первенства водокачки. Понятно почему: недели, просиженные у телевизора, не шибко способствуют хорошей спортивной форме.

Впрочем, даже если норвежские слова в кои-то веки не разойдутся с делом, и в Оберстдорфе они действительно сцапают больше половины золота, это все равно будет пиррова победа. ЧМ – не Олимпиада, ради него сезоном жертвуют только слабаки. Ну, или переболевшие – не собственным страхом, а настоящим коронавирусом, причем с затяжными последствиями, не бессимптомно. Как Сергей Устюгов, только что выигравший в Кирово-Чепецке свое первое же после долгого перерыва соревнование: спринт в рамках нашего национального Кубка. Нелюбимой «классикой» - и с огромным отрывом больше двух секунд.

Выходит, что у России перед ЧМ-2021 тоже есть «секретное оружие» - помимо Большунова и других героев «Тур де Ски». А Клэбо… Клэбо пускай лечится. Не от «короны» – от звездной болезни. Эта болячка давно известна и куда лучше изучена.

Жаль только вакцины от нее нет.

Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Баринов и ещё 31 футболист отправились с "Локомотивом" в Испанию"Сент-Луис" обыграл "Колорадо" в матче регулярного чемпионата НХЛ (видео)Американские журналисты назвали фаворита в борьбе за Кубок СтэнлиУмерший за рулем актер Гусев ехал на юбилей своей свадьбыФото Алины Кабаевой в бикини "взорвало" соцсети«Голый клининг» набирает популярность
«Катюша» – это война. «Калинка» вместо гимна России – куда более подходящий вариант
Знаменитая песня «Катюша» может заменить российский гимн на чемпионатах мира и Олимпиадах, на которых наши спортсмены выступят в нейтральном статусе. Но почему именно она?
Алексей Бадюков: У Романова в «Монреале» отличное будущее. У Капризова в «Миннесоте» – тоже
Хоккейный эксперт Алексей Бадюков прокомментировал «Плеймейкеру» уверенный дебют в НХЛ защитника "Монреаль Канадиенс" Александра Романова.
В нашем спорте – новый Царь. Романов уже оправдывает фамилию
Новичок «Монреаль Канадиенс» защитник Александр Романов удостоился хороших оценок после первого матча в НХЛ.
Как бы Озил и «Арсенал» не доигрались в своем блефе. Обзор трансферов-2021
"Плеймейкер" рассказывает о готовящихся и совершенных сделках в европейских топ-чемпионатах во время зимнего трансферного окна, которое будет открыто до конца января.
Дебютант Романов затмил Малкина, Сергачев и Барбашев тоже набрали по очку. НХЛ-2021 стартовала (видео)
В первый день регулярного сезона НХЛ-2021 россияне не забивали, но отметились в протоколах матчей полезными действиями.
Железняков и Плющенко наговорили на дисквалификацию. «На грани фола»#2
"Плеймейкер" представляет недельный обзор неосторожных и порой неприемлемых высказываний и поступков представителей российского спорта. Выпуск второй.
Овечкин не забьет 50 голов, а «Вашингтон» будет лучшим. Осторожный прогноз на НХЛ-2021
За несколько часов до старта регулярного чемпионата НХЛ "Плеймейкер" поинтересовался ожиданиями букмекеров от захватывающего заокеанского сезона.
Урезанная регулярка, миллиард убытков и возвращение на «Матч ТВ». Какой будет НХЛ-2021
Несмотря на все волнения, злоключения и возгласы пессимистов о невозможности играть в хоккей из-за пандемии, НХЛ все-таки начинает новый чемпионат.
«Тампа» без Куча, Ови в «доме престарелых», Хлебушек готов к штурму. Чего ждать в НХЛ-2021
«Плеймейкер» выделяет основные интриги стартующего сезона Национальной хоккейной лиги.
Четыре интриги Овечкина: погоня за Гретцки, «Ришар», контракт и второй Кубок Стэнли
В ночь с 13 на 14 января за океаном стартует очередной сезон НХЛ.

Футбол. «Манчестер Юнайтед» vs «Бернли». «Атлетико» vs «Севилья». Хоккей. ЦСКА vs «Динамо» Рига.

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика