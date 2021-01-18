Буров и Надыршина идут на Глобусы, как Большунов. Обзор зимних Кубков мира

Кубок мира по лыжным гонкам, который уже практически обеспечил себе Александр Большунов, будет не единственным Хрустальным глобусом России в нынешнем зимнем сезоне. После этапа КМ по фристайлу, прошедшего в субботу и воскресенье в Ярославле, это можно утверждать наверняка.

ФРИСТАЙЛ: ЗОЛОТОЙ ХЕТ-ТРИК СТАРШЕГО БРАТА

Из-за коронавируса FIS пришлось здорово перекроить привычный кубковый календарь, и некоторые этапы были сделаны сдвоенными. В лыжной акробатике это относится как раз к Ярославлю, где в минувшие выходные были разыграны аж пять комплектов наград – два женских, два мужских и один в командном турнире.

У мужчин все три золота взял действующий чемпион мира Максим Буров (не путать с младшим братом Ильей Буровым, бронзовым призером Олимпиады-2018), в активе которого теперь – три личные победы в КМ-20/21 из трех возможных. Буров-старший с большим отрывом лидирует в акробатическом зачете Кубка, где в топ-5 входят четверо россиян – включая его брата, а также серебряных призеров ярославского уик-энда Павла Кротова и Станислава Никитина. До конца сезона осталось четыре этапа, причем ближайший 23 января примет Москва, а еще два пройдут на территории бывшего СССР – в Белоруссии и Казахстане. Так что этот Глобус от нашей сборной уже явно никуда не денется.

Что касается олимпийских перспектив России в лыжной акробатике на 2022 год, то здесь нужно делать поправку на отсутствие в нынешнем Кубке мира хозяев предстоящих Игр – китайцев. Хорошей проверкой в этом плане мог бы стать чемпионат мира-2021, который тоже планировалось провести у них в стране, но его отменили еще до новогодних праздников.

Фристайл. Этап Кубка мира. Ярославль (Россия). Акробатика