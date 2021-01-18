Буров и Надыршина идут на Глобусы, как Большунов. Обзор зимних Кубков мира

Кубок мира по лыжным гонкам, который уже практически обеспечил себе Александр Большунов, будет не единственным Хрустальным глобусом России в нынешнем зимнем сезоне. После этапа КМ по фристайлу, прошедшего в субботу и воскресенье в Ярославле, это можно утверждать наверняка.
ФРИСТАЙЛ: ЗОЛОТОЙ ХЕТ-ТРИК СТАРШЕГО БРАТА
Из-за коронавируса FIS пришлось здорово перекроить привычный кубковый календарь, и некоторые этапы были сделаны сдвоенными. В лыжной акробатике это относится как раз к Ярославлю, где в минувшие выходные были разыграны аж пять комплектов наград – два женских, два мужских и один в командном турнире.
У мужчин все три золота взял действующий чемпион мира Максим Буров (не путать с младшим братом Ильей Буровым, бронзовым призером Олимпиады-2018), в активе которого теперь – три личные победы в КМ-20/21 из трех возможных. Буров-старший с большим отрывом лидирует в акробатическом зачете Кубка, где в топ-5 входят четверо россиян – включая его брата, а также серебряных призеров ярославского уик-энда Павла Кротова и Станислава Никитина. До конца сезона осталось четыре этапа, причем ближайший 23 января примет Москва, а еще два пройдут на территории бывшего СССР – в Белоруссии и Казахстане. Так что этот Глобус от нашей сборной уже явно никуда не денется.
Что касается олимпийских перспектив России в лыжной акробатике на 2022 год, то здесь нужно делать поправку на отсутствие в нынешнем Кубке мира хозяев предстоящих Игр – китайцев. Хорошей проверкой в этом плане мог бы стать чемпионат мира-2021, который тоже планировалось провести у них в стране, но его отменили еще до новогодних праздников.
Фристайл. Этап Кубка мира. Ярославль (Россия). Акробатика
Мужчины
16 января
1. Максим Буров (Россия) – 127,60
2. Павел Кротов (Россия) – 120,81
3. Ноэ Рот (Швейцария) – 120,36
Илья Буров, Ильдар Хакимов не попали в главный финал, Арсений Вагин, Станислав Никитин, Денис Сляднев (все – Россия) не прошли квалификацию.
17 января
1. Максим Буров (Россия) – 125,34
2. Станислав Никитин (Россия) – 123,98
3. Льюис Ирвинг (Канада) – 120,36
…8. Павел Кротов (Россия) – 99,50
…16. Арсений Вагин (Россия) – 82,84
…18. Илья Буров (Россия) – 80,99
…21. Денис Сляднев (Россия) – 74,97
…22. Ильдар Хакимов (Россия) – 72,96
Зачет Кубка мира
1. Максим Буров (Россия) – 300
2. Павел Кротов (Россия) – 192
3. Джастин Шонефельд (США) – 113
4. Станислав Никитин (Россия) – 110
5. Илья Буров (Россия) - 109
Женщины
16 января
1. Лора Пил (Австралия) – 96,59
2. Эшли Колдуэлл (США) – 96,23
3. Любовь Никитина (Россия) – 93,41
Анастасия Прыткова не попала в главный финал, Есения Пантюхова (обе – Россия) не прошла квалификацию.
17 января
1. Меган Ник (США) – 89,88
2. Алла Цупер (Белоруссия) – 89,92
3. Кайла Кун (США) – 87,25
…7. Анастасия Прыткова (Россия) – 83,16
…11. Любовь Никитина (Россия) – 76,49
…14. Есения Пантюхова (Россия) – 72,67
Зачет Кубка мира
1. Лора Пил (Австралия) - 210
2. Кайла Кун (США) – 146
3. Эшли Колдуэлл (США) – 145
…6. Анастасия Прыткова (Россия) – 128
…7. Любовь Никитина (Россия) – 116
Командный турнир
1. Россия-1 (Прыткова, М.Буров, Кротов) – 339,01
2. Швейцария – 325,45
3. США – 322,19
4. Россия-2 (Никитина, И.Буров, Никитин) – 314,92
СНОУБОРД: 17-ЛЕТНЯЯ «БОМБА» С САХАЛИНА
Всего через три дня после своей первой победы на кубковых этапах, одержанной 9 января в Швейцарии, София Надыршина выиграла вновь – теперь уже в австрийском Бад-Гаштайне и не в гигантском, а в обычном параллельном слаломе.
Второе золото 17-летняя уроженка Сахалина добыла ровно в той же безапелляционной манере, что и первое: Надыршина показала лучшее время в квалификации, получив тем самым право выбирать быстрейшую сторону трассы до кона плей-офф - и ни в одном из четырех заездов на вылет не оставила соперницам ни малейшего шанса! Внешне Надыршина выглядит не вполне обычно для слаломистки – этакой упитанной «бомбочкой» из разряда «кровь с молоком». Однако траекторию она выбирает идеальную, держит ее железно - и с самого старта на глазах уходит от конкуренток, даже если те не допускают видимых ошибок.
Подобным образом в этом виде спорта всех громила разве что знаменитая чешка Эстер Ледечка, которая в этом сезоне пока отдает предпочтение горным лыжам и на сноуборд отвлеклась только один раз. Любопытно было бы посмотреть на их очный поединок «доска к доске» - с такой-то Надыршиной. Кстати, в слаломном зачете КМ, который теперь возглавляет юная россиянка, Ледечка уже отстает от нее на 174 очка – при том, что за победу дается сотня.
В мужском финальном заезде Бад-Гаштайна финишную линию первым тоже пересек представитель сборной России – Дмитрий Логинов. Но его вскоре дисквалифицировали за неправильное прохождение ворот, и вместо золота дали серебро. Вечером того же дня Логинов с Надыршиной взяли еще и по бронзе – в командном турнире, завершавшем программу австрийского этапа. Следующий слалом состоится в Москве 30 января – то есть, через неделю после того, как российскую столицу навестят братья Буровы и прочие акробаты.
Сноуборд. Этап Кубка мира. Бад-Гаштайн (Австрия). Параллельный слалом
Женщины
1/8 финала. София Надыршина (Россия) – Мелани Хохрайтер (Германия) – +/-, Анастасия Курочкина (Россия) – Каролин Лангенхорст (Германия) – 0,16, Селина Йорг (Германия) – Наталья Соболева (Россия) – 0,29.
1/4 финала. София Надыршина (Россия) – Ладина Дженни (Швейцария) – 0,50, Селина Йорг (Германия) – Анастасия Курочкиниа (Россия) – 3,52.
1/2 финала. София Надыршина (Россия) – Селина Йорг (Германия) – 0,65
Финал. София Надыршина (Россия) – Хейенне Лох (Германия) – +/-
Зачет Кубка мира. Слалом
1. София Надыршина (Россия) – 274
2. Рамона Хофмайстер (Германия) – 264
3. Селина Йорг (Германия) – 240
…9. Эстер Ледечка (Чехия) - 100
Мужчины
1/8 финала. Игорь Слуев (Россия) – Арон Юриц (Австрия) – 0,11, Дмитрий Логинов (Россия) – Штефан Баумайстер (Германия) – 0,09, Андрей Соболев (Россия) – Дарио Кавицель (Швейцария) – 0,40, Дмитрий Сарсембаев (Россия) – Арвид Аунер (Австрия) – 0,40, Аарон Марч (Италия) – Дмитрий Каргалачев (Россия) – 0,06.
1/4 финала. Игорь Слуев (Россия) – Даниэле Багоцца (Италия) – 0,92, Дмитрий Логинов (Россия) – Андрей Соболев (Россия) – 0,01, Андреас Проммеггер (Австрия) – Дмитрий Сарсембаев (Россия) – 0,17.
1/2 финала. Дмитрий Логинов (Россия) - Игорь Слуев (Россия) – 0,55.
За 3-е место. Андреас Проммеггер (Австрия) – Игорь Слуев (Россия) – 0,06.
Финал. Аарон Марч (Италия) – Дмитрий Логинов (Россия) – +/-
Зачет Кубка мира. Слалом
1. Андреас Проммегер (Австрия) – 221
2. Беньямин Карл (Австрия) – 220
3. Аарон Марч (Италия) – 212
4. Игорь Слуев (Россия) – 184
…7. Дмитрий Логинов (Россия) – 122
…10. Андрей Соболев (Россия) - 95
…14. Вик Уайлд (Россия) - 85
Командный турнир
1/8 финала. Россия-1 (Логинов, Надыршина) – Япония – 0,81, Россия-3 (Соболев, Соболева) – Германия-2 - 1,48, Австрия-4 – Россия-2 (Слуев, Курочкина) – 1,48.
1/4 финала. Россия-1 – Швейцария-1 – 0,76, Германия-1 – Россия-3 – 1,48.
1/2 финала. Германия-1 – Россия-1 – 1,48.
За 3-е место. Россия-1 – Австрия-2 – 1,35.
Финал. Австрия-1 – Германия-1 – 1,48.