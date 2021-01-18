Буров и Надыршина идут на Глобусы, как Большунов. Обзор зимних Кубков мира

ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболБиатлонФормула 1Итоги года>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра
НБА - регулярный чемпионат окончен Сакраменто Кингз 123 Нью-Орлеан Пеликанс 128
НБА - регулярный чемпионат окончен Лос-Анджелес Клипперс 129 Индиана Пэйсерс 96
НБА - регулярный чемпионат 20:00 Нью-Йорк Никс 0 Орландо Мэджик 0 2.02 1.83
НХЛ - регулярный чемпионат 20:00 Детройт Ред Уингз 0 Коламбус Блю Джекетс 0 3.6 4.1 1.88
НБА - регулярный чемпионат 22:30 Атланта Хоукс 0 Миннесота Тимбервулвз 0
Италия - Серия А 22:45 Кальяри 0 Милан 0 5.2 3.9 1.7
НБА - регулярный чемпионат 23:00 Портленд Трэйл Блэйзерс 0 Сан-Антонио Спёрс 0 1.95 1.88
НБА - регулярный чемпионат 23:00 Майами Хит 0 Детройт Пистонс 0 1.42 2.75
Англия - Премьер-лига 23:00 Арсенал 0 Ньюкасл Юнайтед 0
Бразилия - Серия А 01:00 Палмейрас 0 Коринтианс 0 2 3.2 4.2
НБА - регулярный чемпионат 01:00 Мемфис Гриззлиз 0 Финикс Санз 0
НХЛ - регулярный чемпионат 01:00 Нью-Йорк Айлендерс 0 Бостон Брюинз 0 2.9 4.2 2.14
Бразилия - Серия А 02:00 Гояс 0 Фламенго 0
НХЛ - регулярный чемпионат 03:00 Торонто Мэйпл Лифс 0 Виннипег Джетс 0
НХЛ - регулярный чемпионат 03:30 Филадельфия Флайерз 0 Баффало Сэйбрз 0
НБА - регулярный чемпионат 03:30 Бруклин Нетс 0 Милуоки Бакс 0 2.1 1.76
НБА - регулярный чемпионат 03:30 Торонто Рэпторс 0 Даллас Маверикс 0 1.59 2.25
НБА - регулярный чемпионат 04:00 Чикаго Буллз 0 Хьюстон Рокетс 0 1.87 1.87
НХЛ - регулярный чемпионат 04:00 Нэшвилл Предаторз 0 Каролина Харрикейнз 0 2.65 4.1 2.32
НХЛ - регулярный чемпионат 04:00 Сент-Луис Блюз 0 Сан-Хосе Шаркс 0 1.83 4.5 3.5
НХЛ - регулярный чемпионат 05:00 Анахайм Дакс 0 Миннесота Уайлд 0 2.85 4 2.2
НХЛ - регулярный чемпионат 05:00 Эдмонтон Ойлерз 0 Монреаль Канадиенс 0 2.4 4.6 2.4
НХЛ - регулярный чемпионат 05:00 Калгари Флэймз 0 Ванкувер Кэнакс 0 2.03 4.1 3.1
Буров и Надыршина идут на Глобусы, как Большунов. Обзор зимних Кубков мира
18 января 16:19
автор: Лев Тигай

Буров и Надыршина идут на Глобусы, как Большунов. Обзор зимних Кубков мира

Лыжный акробат Максим Буров и сноубордистка София Надыршина не только одержали победы на минувшей неделе, но и лидируют в зачетах своих КМ.

Кубок мира по лыжным гонкам, который уже практически обеспечил себе Александр Большунов, будет не единственным Хрустальным глобусом России в нынешнем зимнем сезоне. После этапа КМ по фристайлу, прошедшего в субботу и воскресенье в Ярославле, это можно утверждать наверняка.

ФРИСТАЙЛ: ЗОЛОТОЙ ХЕТ-ТРИК СТАРШЕГО БРАТА

Из-за коронавируса FIS пришлось здорово перекроить привычный кубковый календарь, и некоторые этапы были сделаны сдвоенными. В лыжной акробатике это относится как раз к Ярославлю, где в минувшие выходные были разыграны аж пять комплектов наград – два женских, два мужских и один в командном турнире.

У мужчин все три золота взял действующий чемпион мира Максим Буров (не путать с младшим братом Ильей Буровым, бронзовым призером Олимпиады-2018), в активе которого теперь – три личные победы в КМ-20/21 из трех возможных. Буров-старший с большим отрывом лидирует в акробатическом зачете Кубка, где в топ-5 входят четверо россиян – включая его брата, а также серебряных призеров ярославского уик-энда Павла Кротова и Станислава Никитина. До конца сезона осталось четыре этапа, причем ближайший 23 января примет Москва, а еще два пройдут на территории бывшего СССР – в Белоруссии и Казахстане. Так что этот Глобус от нашей сборной уже явно никуда не денется.

Что касается олимпийских перспектив России в лыжной акробатике на 2022 год, то здесь нужно делать поправку на отсутствие в нынешнем Кубке мира хозяев предстоящих Игр – китайцев. Хорошей проверкой в этом плане мог бы стать чемпионат мира-2021, который тоже планировалось провести у них в стране, но его отменили еще до новогодних праздников.

Фристайл. Этап Кубка мира. Ярославль (Россия). Акробатика

Мужчины

16 января

1. Максим Буров (Россия) – 127,60

2. Павел Кротов (Россия) – 120,81

3. Ноэ Рот (Швейцария) – 120,36

Илья Буров, Ильдар Хакимов не попали в главный финал, Арсений Вагин, Станислав Никитин, Денис Сляднев (все – Россия) не прошли квалификацию.

17 января

1. Максим Буров (Россия) – 125,34

2. Станислав Никитин (Россия) – 123,98

3. Льюис Ирвинг (Канада) – 120,36

…8. Павел Кротов (Россия) – 99,50

…16. Арсений Вагин (Россия) – 82,84

…18. Илья Буров (Россия) – 80,99

…21. Денис Сляднев (Россия) – 74,97

…22. Ильдар Хакимов (Россия) – 72,96

Зачет Кубка мира

1. Максим Буров (Россия) – 300

2. Павел Кротов (Россия) – 192

3. Джастин Шонефельд (США) – 113

4. Станислав Никитин (Россия) – 110

5. Илья Буров (Россия) - 109

Женщины

16 января

1. Лора Пил (Австралия) – 96,59

2. Эшли Колдуэлл (США) – 96,23

3. Любовь Никитина (Россия) – 93,41

Анастасия Прыткова не попала в главный финал, Есения Пантюхова (обе – Россия) не прошла квалификацию.

17 января

1. Меган Ник (США) – 89,88

2. Алла Цупер (Белоруссия) – 89,92

3. Кайла Кун (США) – 87,25

…7. Анастасия Прыткова (Россия) – 83,16

…11. Любовь Никитина (Россия) – 76,49

…14. Есения Пантюхова (Россия) – 72,67

Зачет Кубка мира

1. Лора Пил (Австралия) - 210

2. Кайла Кун (США) – 146

3. Эшли Колдуэлл (США) – 145

…6. Анастасия Прыткова (Россия) – 128

…7. Любовь Никитина (Россия) – 116

Командный турнир

1. Россия-1 (Прыткова, М.Буров, Кротов) – 339,01

2. Швейцария – 325,45

3. США – 322,19

4. Россия-2 (Никитина, И.Буров, Никитин) – 314,92

СНОУБОРД: 17-ЛЕТНЯЯ «БОМБА» С САХАЛИНА

Всего через три дня после своей первой победы на кубковых этапах, одержанной 9 января в Швейцарии, София Надыршина выиграла вновь – теперь уже в австрийском Бад-Гаштайне и не в гигантском, а в обычном параллельном слаломе.

Второе золото 17-летняя уроженка Сахалина добыла ровно в той же безапелляционной манере, что и первое: Надыршина показала лучшее время в квалификации, получив тем самым право выбирать быстрейшую сторону трассы до кона плей-офф - и ни в одном из четырех заездов на вылет не оставила соперницам ни малейшего шанса! Внешне Надыршина выглядит не вполне обычно для слаломистки – этакой упитанной «бомбочкой» из разряда «кровь с молоком». Однако траекторию она выбирает идеальную, держит ее железно - и с самого старта на глазах уходит от конкуренток, даже если те не допускают видимых ошибок.

Подобным образом в этом виде спорта всех громила разве что знаменитая чешка Эстер Ледечка, которая в этом сезоне пока отдает предпочтение горным лыжам и на сноуборд отвлеклась только один раз. Любопытно было бы посмотреть на их очный поединок «доска к доске» - с такой-то Надыршиной. Кстати, в слаломном зачете КМ, который теперь возглавляет юная россиянка, Ледечка уже отстает от нее на 174 очка – при том, что за победу дается сотня.

В мужском финальном заезде Бад-Гаштайна финишную линию первым тоже пересек представитель сборной России – Дмитрий Логинов. Но его вскоре дисквалифицировали за неправильное прохождение ворот, и вместо золота дали серебро. Вечером того же дня Логинов с Надыршиной взяли еще и по бронзе – в командном турнире, завершавшем программу австрийского этапа. Следующий слалом состоится в Москве 30 января – то есть, через неделю после того, как российскую столицу навестят братья Буровы и прочие акробаты.

Сноуборд. Этап Кубка мира. Бад-Гаштайн (Австрия). Параллельный слалом

Женщины

1/8 финала. София Надыршина (Россия) – Мелани Хохрайтер (Германия) – +/-, Анастасия Курочкина (Россия) – Каролин Лангенхорст (Германия) – 0,16, Селина Йорг (Германия) – Наталья Соболева (Россия) – 0,29.

1/4 финала. София Надыршина (Россия) – Ладина Дженни (Швейцария) – 0,50, Селина Йорг (Германия) – Анастасия Курочкиниа (Россия) – 3,52.

1/2 финала. София Надыршина (Россия) – Селина Йорг (Германия) – 0,65

Финал. София Надыршина (Россия) – Хейенне Лох (Германия) – +/-

Зачет Кубка мира. Слалом

1. София Надыршина (Россия) – 274

2. Рамона Хофмайстер (Германия) – 264

3. Селина Йорг (Германия) – 240

…9. Эстер Ледечка (Чехия) - 100

Мужчины

1/8 финала. Игорь Слуев (Россия) – Арон Юриц (Австрия) – 0,11, Дмитрий Логинов (Россия) – Штефан Баумайстер (Германия) – 0,09, Андрей Соболев (Россия) – Дарио Кавицель (Швейцария) – 0,40, Дмитрий Сарсембаев (Россия) – Арвид Аунер (Австрия) – 0,40, Аарон Марч (Италия) – Дмитрий Каргалачев (Россия) – 0,06.

1/4 финала. Игорь Слуев (Россия) – Даниэле Багоцца (Италия) – 0,92, Дмитрий Логинов (Россия) – Андрей Соболев (Россия) – 0,01, Андреас Проммеггер (Австрия) – Дмитрий Сарсембаев (Россия) – 0,17.

1/2 финала. Дмитрий Логинов (Россия) - Игорь Слуев (Россия) – 0,55.

За 3-е место. Андреас Проммеггер (Австрия) – Игорь Слуев (Россия) – 0,06.

Финал. Аарон Марч (Италия) – Дмитрий Логинов (Россия) – +/-

Зачет Кубка мира. Слалом

1. Андреас Проммегер (Австрия) – 221

2. Беньямин Карл (Австрия) – 220

3. Аарон Марч (Италия) – 212

4. Игорь Слуев (Россия) – 184

…7. Дмитрий Логинов (Россия) – 122

…10. Андрей Соболев (Россия) - 95

…14. Вик Уайлд (Россия) - 85

Командный турнир

1/8 финала. Россия-1 (Логинов, Надыршина) – Япония – 0,81, Россия-3 (Соболев, Соболева) – Германия-2 - 1,48, Австрия-4 – Россия-2 (Слуев, Курочкина) – 1,48.

1/4 финала. Россия-1 – Швейцария-1 – 0,76, Германия-1 – Россия-3 – 1,48.

1/2 финала. Германия-1 – Россия-1 – 1,48.

За 3-е место. Россия-1 – Австрия-2 – 1,35.

Финал. Австрия-1 – Германия-1 – 1,48.

источник: «Советский спорт»
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Фигуристки Брэди Теннелл и Карен Чен выступят в составе сборной США на ЧМ-2021 по фигурному катанию"Трактор" всухую выиграл у "Локомотива"Российская фигуристка Алина Загитова поделилась фотографией из сауны"Конечно, это риск": Черданцев о назначении ОвчинниковаКабаева блеснула фигурой в обворожительном платье у ёлки«Голый клининг» набирает популярность
О чем поет «Спартак». От Глушакова до Хендрикса, но пока без Кокорина
Новичок "Спартака" Йоррит Хендрикс "проставился" песней после приезда на зимние сборы красно-белых. Под впечатлением от услышанного "Плеймейкер" решил вспомнить главных спартаковских "теноров" последних лет.
Новая РПЛ «12+12». Почему во второй этап стоило бы взять не 6, а 8 клубов
«Плеймейкер» делится своим мнением о появившемся в СМИ проекте новой структуры чемпионата России и предлагает свой немного скорректированный вариант реформы.
Деньги решают всё? Почему не только «Зенит», но и «Барса» с «Юве» должны выиграть свои чемпионаты
«Плеймейкер» провел финансовый аудит пяти ведущих европейских чемпионатов и Российской Премьер-Лиги за последние пять сезонов, чтобы выявить зависимость турнирных результатов команд от трансферных цен их футболистов.
Зверюга Хендрикс, иранский Гном Гномыч и «Катюша» аутентичная. «Телега едет»#3
"Плеймейкер" представляет обзор самых интересных публикаций в Telegram за минувшую неделю. Выпуск третий.
Месси сорвался. Великий аргентинец проиграл Суперкубок и был удален за отмашку (видео)
"Барселона" дважды вела в счете в финале Суперкубка Испании благодаря голам Антуана Гризманна, но позволила "Атлетику" перевести игру в овертайм, в котором баски забили еще, а Лионель Месси схватил красную карточку.
С Акинфеевым будет работать тренер, дочка которого – крутая чемпионка. Ставка на красоту#5
Дмитрий Крамаренко отправился на первые зимние сборы ЦСКА в качестве нового тренера вратарей команды. А мы в традиционной рубрике представляем его дочь Лалу – трехкратную чемпинку мира по художественной гимнастике среди юниорок.
Свечников выбил сотню, Романов впервые победил, а у Белоруссии родилась «Легенда № 17». Обзор НХЛ (видео)
«Плеймейкер» рассказывает о матчах очередного игрового дня НХЛ, последовавших за подвигами Артемия Панарина, Павла Бучневича и Александра Георгиева в дерби Нью-Йорка.
Русские рейнджеры взорвали дерби Нью-Йорка: у Панарина и Бучневича по 2 гола, у Георгиева – сухарь (видео)
Во втором матче "Рейнджерс" и "Айлендерс" в стартовавшем сезоне НХЛ дубли Артемия Панарина и Павла Бучневича превратили в кошмар дебютный матч Ильи Сорокина.
Хабиб пока не вернулся, но шансы возросли. Глава UFC назвал условия
После переговоров с Даной Уайтом лучший боец в легком весе Хабиб Нурмагомедов не исключил возобновления карьеры. Но для этого надо выполнить ряд условий.
Кина не будет. Как «Спартак» и «Зенит» не договорились о матче в ОАЭ
Клубы из Москвы и Санкт-Петербурга снова спорят – теперь из-за товарищеской встречи в Дубае, которая не состоится.

Футбол. «Манчестер Юнайтед» vs «Бернли». «Атлетико» vs «Севилья». Хоккей. ЦСКА vs «Динамо» Рига.

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика