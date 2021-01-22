Устюгов возвращается, норвежцы – тоже. Только Клэбо опять сбежал

МАСТЕР ТЯНУТЬ РЕЗИНУ

Двукратный чемпион мира, именно в Лахти взявший пять медалей ЧМ-2017, в минувшем году переболел коронавирусом и потом набирал форму с большим трудом. Но сейчас этот процесс, похоже, близок к завершению. Только что, на этапе Кубка России в Кирово-Чепецке Устюгов выиграл две дистанции из трех, причем в последней – гонке преследования на 15 км любимым коньковым стилем – привез всем 17 января почти три минуты.

На финском этапе КМ Сергей побежит только эстафету – единственную в этом Кубке мира и прикидочную перед февральским чемпионатом планеты. Поскольку норвежцы решили, наконец, завязать со своим дурацким бойкотом, и возвращаются на трассы КМ, финско-эстафетную репетицию можно было бы назвать генеральной – кабы не одно принципиальное «но». Вдохновитель этого бойкота, а также лидер и финишер скандинавской команды Йоханнес Клэбо в Лахти не приехал.

Внятных объяснений на сей счет мы так и не услышали. Известно лишь, что Клэбо продолжает интенсивно тренироваться с прицелом на ЧМ и находится, как говорят в таких случаях, «под нагрузкой». Якобы именно с этим связаны его средние результаты на чемпионате страны в прошлый уик-энд. Там Клэбо выиграл спринт, зато в «разделке» был четвертым, а в скиатлоне – и вовсе 15-м. Теперь он утверждает, что, пропустив Лахти, на следующей неделе будет на этапе КМ в шведском Фалуне, но… Этому «тянульщику резины» на слово уже как-то не верится, не находите?

ЖАМБАЛОВА – ВИРУС, СТУПАК – ПРОСТУДА, СОРИНА – РАЗРЫВ СВЯЗКИ

Остальные норвежские звезды – Иверсен, Рете, Крюгер, Холунд и, конечно, Тереза Йохауг – в строю. Роют снег копытами от нетерпения. Правда, кубковый поезд для них все равно ушел: мужской Хрустальный глобус можно хоть сейчас отдавать Александру Большунову, а женский в Лахти и на других оставшихся этапах будут разыгрывать лыжницы России и США – Йохауг, при всей ее дистанционной непобедимости, отстала слишком далеко.

В этой связи вдвойне огорчительны свежие новости из лагеря нашей женской команды: у Алисы Жамбаловой нашли коронавирус, Юлия Белорукова-Ступак простудилась, а Татьяна Сорина-Алешина во время утренней пробежки получила серьезную травму – разрыв связки. Сорина выбыла минимум на месяц, вернется в лучшем случае к ЧМ в Оберстдорфе, а значит из списка претенденток на Кубок мира, где Татьяна шла четвертой в общем зачете, ее приходится, увы, вычеркивать. Теперь вся надежда на Ступак (вроде должна вернуться в Фалуне) и Наталью Непряеву. Хотя в Лахти наши девушки все равно будут на вторых ролях: воскресная эстафета потеряла минимум половину боевого состава, а завтрашний скиатлон наверняка выиграет Йохауг, это ее вотчина.