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Устюгов возвращается, норвежцы – тоже. Только Клэбо опять сбежал
22 января 19:00
автор: Лев Тигай

Устюгов возвращается, норвежцы – тоже. Только Клэбо опять сбежал

В субботу возобновляется Кубок мира. На этапе в Финляндии впервые после перерыва выступят норвежские лыжники – но без Йоханнеса Клэбо. В сборную России возвращается Сергей Устюгов.

МАСТЕР ТЯНУТЬ РЕЗИНУ

Двукратный чемпион мира, именно в Лахти взявший пять медалей ЧМ-2017, в минувшем году переболел коронавирусом и потом набирал форму с большим трудом. Но сейчас этот процесс, похоже, близок к завершению. Только что, на этапе Кубка России в Кирово-Чепецке Устюгов выиграл две дистанции из трех, причем в последней – гонке преследования на 15 км любимым коньковым стилем – привез всем 17 января почти три минуты.

На финском этапе КМ Сергей побежит только эстафету – единственную в этом Кубке мира и прикидочную перед февральским чемпионатом планеты. Поскольку норвежцы решили, наконец, завязать со своим дурацким бойкотом, и возвращаются на трассы КМ, финско-эстафетную репетицию можно было бы назвать генеральной – кабы не одно принципиальное «но». Вдохновитель этого бойкота, а также лидер и финишер скандинавской команды Йоханнес Клэбо в Лахти не приехал.

Внятных объяснений на сей счет мы так и не услышали. Известно лишь, что Клэбо продолжает интенсивно тренироваться с прицелом на ЧМ и находится, как говорят в таких случаях, «под нагрузкой». Якобы именно с этим связаны его средние результаты на чемпионате страны в прошлый уик-энд. Там Клэбо выиграл спринт, зато в «разделке» был четвертым, а в скиатлоне – и вовсе 15-м. Теперь он утверждает, что, пропустив Лахти, на следующей неделе будет на этапе КМ в шведском Фалуне, но… Этому «тянульщику резины» на слово уже как-то не верится, не находите?

ЖАМБАЛОВА – ВИРУС, СТУПАК – ПРОСТУДА, СОРИНА – РАЗРЫВ СВЯЗКИ

Остальные норвежские звезды – Иверсен, Рете, Крюгер, Холунд и, конечно, Тереза Йохауг в строю. Роют снег копытами от нетерпения. Правда, кубковый поезд для них все равно ушел: мужской Хрустальный глобус можно хоть сейчас отдавать Александру Большунову, а женский в Лахти и на других оставшихся этапах будут разыгрывать лыжницы России и США – Йохауг, при всей ее дистанционной непобедимости, отстала слишком далеко.

В этой связи вдвойне огорчительны свежие новости из лагеря нашей женской команды: у Алисы Жамбаловой нашли коронавирус, Юлия Белорукова-Ступак простудилась, а Татьяна Сорина-Алешина во время утренней пробежки получила серьезную травму – разрыв связки. Сорина выбыла минимум на месяц, вернется в лучшем случае к ЧМ в Оберстдорфе, а значит из списка претенденток на Кубок мира, где Татьяна шла четвертой в общем зачете, ее приходится, увы, вычеркивать. Теперь вся надежда на Ступак (вроде должна вернуться в Фалуне) и Наталью Непряеву. Хотя в Лахти наши девушки все равно будут на вторых ролях: воскресная эстафета потеряла минимум половину боевого состава, а завтрашний скиатлон наверняка выиграет Йохауг, это ее вотчина.

Зато у мужчин все наоборот. Что бы там ни болтали скандинавские «прогульщики», завтра фаворитом №1 будут не они, а Большунов. Хотя бы потому, что в прошлом сезоне Александр выиграл оба кубковых скиатлона и вообще одержал четыре победы из пяти возможных (кроме печально памятного преследования «классикой» на «Ски Туре», где наши жутко опростоволосились со смазкой) в гонках длиннее 15 км. Даже появление в Лахти Клэбо ничего в это плане не изменило бы.

Впрочем, субботняя «тридцатка» все равно будет очень интересной. Не терпится посмотреть: насколько невынужденный простой аукнулся норвежским дистанционщикам. Ну, а эстафету Россия должна выигрывать без вопросов. «Викинги» в отсутствие Клэбо явно поставят на последний этап Эмиля Иверсена (другого внятного финишера-то нет), но у наших вариантов тактики – вагон и немаленькая тележка. В принципе, хорошо бы оторваться заранее, но если не получится – тоже не смертельно. На последней прямой Большунов должен быть как минимум не хуже Иверсена.

Хотя я отдал бы этот финиш Устюгову. Думаю, он норвежца просто разорвет.

Расписание 7-го этапа Кубка мира в Лахти

23 января, суббота

  • 12:30 (мск). Скиатлон 15 км. Женщины
  • 15:00. Скиатлон 30 км. Мужчины

24 января, воскресенье

  • 11:30. Эстафета 4х5 км. Женщины
  • 12:40. Эстафета 4х7,5 км. Мужчины

Положение в общем зачете КМ

Мужчины

  1. Александр Большунов (Россия) – 1297
  2. Иван Якимушкин (Россия) – 631
  3. Морис Манифика (Франция) - 588
  4. Андрей Мельниченко (Россия) – 562
  5. Артем Мальцев (Россия) – 525
  6. Евгений Белов (Россия) – 519

…8. Денис Спицов (Россия) – 485
…9. Алексей Червоткин (Россия) 363
…13. Йоханнес Клэбо (Норвегия) – 296

Женщины

  1. Джессика Диггинс (США) 932
  2. Юлия Белорукова-Ступак (Россия) – 802
  3. Рози Бреннен (США) – 794
  4. Татьяна Сорина-Алешина (Россия) – 780
  5. Эбба Андерссон (Швеция) 671
  6. Наталья Непряева (Россия) – 658

…16. Тереза Йохауг (Норвегия) – 301

Расписание до конца сезона

  • 23-24 января. Кубок мира. Этап 7. Лахти (Финляндия)
  • 29-31 января. Кубок мира. Этап 8. Фалун (Швеция)
  • 6-7 февраля. Кубок мира. Этап 9. Ульрисехамн (Швеция)
  • 20-21 февраля. Кубок мира. Этап 10. Нове-Место (Чехия)
  • 24 февраля - 7 марта. Чемпионат мира. Оберстдорф (Германия)
  • 12-14 марта. Кубок мира. Этап 11. Холменколлен (Норвегия)

12-й, финальный этап Кубка мира не состоится 19-21 марта в Пекине, как было запланировано. Сейчас FIS рассматривает варианты его проведения в другом месте.

источник: «Советский спорт»
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