Норвежцы разгромили наших в эстафете. Большунов полез в драку и был дисквалифицирован

Не берусь судить, по правилам была отбита финишная атака Большунова или не по правилам. Там все было, что называется, на грани - да и вообще я не специалист в таких лыжных тонкостях.

Спустя минуту-другую, когда Большунов пришел в себя и понял, что натворил, он подошел к каждому из соперников и извинился. Тем не менее, Александра и всю эстафетную четверку первой сборной России дисквалифицировали. Президент ФЛГР Елена Вяльбе и тренер нашей команды Маркус Крамер ходили к судьям и пытались оспорить это решение, но тщетно.

Их параллельное движение по диагонали закончилось столкновением у правого борта. Противник, который все еще был на несколько сантиметров впереди, жестко захлопнул калитку перед Большуновым, наехав тому на лыжу. Это привело Александра в бешенство. Он замахнулся и как следует огрел обидчика палкой по спине. А чуть позже, уже за финишной чертой, въехал ему сзади «корпус в корпус» на хоккейный манер, повалив на снег. Наш парень был явно не прочь подраться. К счастью, партнеры участников инцидента быстро погасили пожар.

Это была борьба на последней прямой. После поворота Большунов выскочил на нее вторым, но набрал мощный ход и стал уходить вправо, чтобы обойти соперника. Темп у Александра был явно выше и тот, кто шел впереди, начал смещаться в ту же сторону, чтобы перекрыть дорогу российскому лыжнику.

Насчет поведения Большунова тут нечего и обсуждать. Нужно лишь констатировать, что это полное безобразие, которое без последствий оставаться не должно. Крыша у парня съехала, берега потерял и все в таком духе. Одна желтая карточка у Большунова в этом сезоне уже имелась, так что была опаска схлопотать более длительную персональную дисквалификацию. К счастью, обошлось. Большунов будет на чемпионате мира в Германии, стартующем 24 февраля.

Ну, и, наконец, самое важное: в Лахти Большунова довел до бешенства вовсе не норвежец, как вы могли подумать, а скромный финн Йони Мяки. И боролись они не за золото, а за серебро. Золото на тот момент давно уехало и финишировало.

СЕЙЧАС НОРВЕЖЦЫ ЯВНО СИЛЬНЕЕ И БЕЗ КЛЭБО

Чтобы взять реванш за вчерашнее поражение в скиатлоне, где, кстати, тоже не обошлось без скандала с непосредственным большуновским участием, наши выставили на эстафету два почти равнозначных состава. Однако норвежцев не смутило их численное меньшинство. От первого российского квартета они оторвались уже на стартовом этапе: Алексей Червоткин на последнем километре схлопотал 10-секундное отставание от Пола Голберга. Дальше Евгений Белов не проиграл, но и не отыграл, а Денис Спицов совсем далеко отпустил Шюра Рете – привез Большунову безнадежные «-40».

Вторая команда продержалась с «викингами» почти три этапа – до тех пор, пока не «встал» Андрей Мельниченко. Так «встал», что вскоре его подобрали Спицов с Иво Нисканеном. Соответственно, Сергей Устюгов, для которого это была первая гонка КМ в сезоне после перенесенного в конце минувшего года коронавируса, ушел на заключительные 7,5 км вместе с Большуновым и Мяки.

Продержался Устюгов недолго - где-то половину этапа, после чего стал стремительно отставать. Большунов поначалу дернулся в погоню за далеким Сименом Крюгером, но потом бросил - решил дожидаться финиша и борьбы за серебро. Ну, а что у них с финном вышло на стадионе, вы уже знаете.

Теперь давайте представим, что этого инцидента - не было. Вообще. Даже обойти Большунов Мяки по всем правилам, в плане сравнения с норвежцами это абсолютно ничего не изменило бы. Нас не просто обыграли – нас разгромили, закопали в лахтинский сугроб! Да, сборная Норвегии в начале января не бежала «Тур де Ски» и ей сам бог велел быть свежее нашей. Но не надо забывать и о том, что на финском этапе у них не было Йоханнеса Клэбо. Он должен объявиться на Кубке мира в следующий уик-энд в Фалуне, а сейчас, сидя на диване, с удовлетворением заявил: «Мы поставили Большунова на место».

И ведь теперь этому рыжему стервецу ничего толком и не возразишь. Вот что действительно обидно…

В женской эстафете без Юлии Белоруковой-Ступак, Татьяны Сориной-Алешинй и Алисы Жамбаловой, не приехавших в Лахти из-за различных проблем со здоровьем, пределом наших мечтаний была бронзовая медаль, но россиянкам пришлось довольствоваться деревянной. Все расклады спутала финская ветеранша Кертту Нисканен, на втором этапе умудрившаяся почти не отстать от Терезы Йохауг. Если Наталье Непряевой, Джессике Диггинс и Эмме Рибом норвежка ожидаемо привезла полминуты, то 32-летняя Нисканен уступила Йохауг меньше семи секунд! Ликвидировать отставание от сборной Финляндии наши так и не сумели. До последнего этапа они шли со шведками третьими-четвертыми, но потом Эбба Андерссон легко убежала от Марии Истоминой, а чуть позже «скушала» и Кристу Пармакоски.

Кубок мира. 7-й этап. Лахти (Финляндия)

Эстафета 4х7,5 км. Мужчины

1. Норвегия – 1:07.56,8

2. Финляндия – отставание 40,9

3. Россия-2 (Семиков, Якимушкин, Мельниченко, Устюгов) – 1.07,2

Россия-1 (Червоткин, Белов, Спицов, Большунов) финишировала третьей, но была дисквалифицирована.

Зачет Кубка мира. Дистанционные гонки

1. Александр Большунов (Россия) – 547

2. Иван Якимушкин (Россия) - 384

3. Андрей Мельниченко (Россия) – 319

4. Евгений Белов (Россия) – 293

5. Денис Спицов (Россия) - 269

...7. Алексей Червоткин (Россия) - 245

…8. Артем Мальцев (Россия) – 219

…10. Эмиль Иверсен (Норвегия) – 201

Общий зачет КМ

1. Александр Большунов (Россия) – 1391

2. Иван Якимушкин (Россия) – 675

3. Морис Манифика (Франция) - 588

4. Андрей Мельниченко (Россия) – 586

5. Евгений Белов (Россия) – 562

6. Артем Мальцев (Россия) – 525

7. Денис Спицов (Россия) – 509

…9. Алексей Червоткин (Россия) – 384

…11. Эмиль Иверсен (Норвегия) - 364

…14. Йоханнес Клэбо (Норвегия) – 296

Эстафета 4х5 км. Женщины

1. Норвегия – 39.44,4

2. Швеция – 42,9

3. Финляндия – 59,5

4. Россия-1 (Кирпиченко, Непряева, Нечаевская, Истомина) – 1.30,7

5. США – 1.48,6

…8. Россия-2 (Мекрюкова, Васильева, Смирнова, Иксанова) – 4.01,9

Зачет Кубка мира. Дистанционные гонки

1. Джессика Диггинс (США) - 412

2. Рози Бреннен (США) – 412

3. Эбба Андерссон (Швеция) - 392

4. Юлия Белорукова-Ступак (Россия) – 342

5. Наталья Непряева (Россия) – 317

6. Татьяна Сорина-Алешина (Россия) – 293

…9. Тереза Йохауг (Норвегия) – 255

Общий зачет КМ

1. Джессика Диггинс (США) - 1002

2. Рози Бреннен (США) – 835

3. Юлия Белорукова-Ступак (Россия) – 802

4. Татьяна Сорина-Алешина (Россия) – 780

5. Эбба Андерссон (Швеция) - 763

6. Наталья Непряева (Россия) – 727

…9. Тереза Йохауг (Норвегия) – 456

Расписание до конца сезона

29-31 января. Кубок мира. Этап 8. Фалун (Швеция)

6-7 февраля. Кубок мира. Этап 9. Ульрисехамн (Швеция)

20-21 февраля. Кубок мира. Этап 10. Нове-Место (Чехия)

24 февраля - 7 марта. Чемпионат мира. Оберстдорф (Германия)

12-14 марта. Кубок мира. Этап 11. Холменколлен (Норвегия)

12-й, финальный этап Кубка мира не состоится 19-21 марта в Пекине, как было запланировано. Сейчас FIS рассматривает варианты его проведения в другом месте.