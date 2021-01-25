«Подлый финн» ничего не нарушал. Так кто взбесил Большунова – он или свои же лыжи?

Финишных коридоров на последней прямой трассы в Лахти – три штуки. Они разделены между собой пунктирными рядами специальных темных меток, напоминающих елочные веточки и торчащих над снегом на несколько сантиметров. Пересекать эту разметку, закрывая пусть твоему преследователю, запрещено. Зато блокировать внутри коридора лидер имеет право.

Вот что сказал по этому поводу в интервью «Матч ТВ» рейс-директор по лыжным гонкам FIS Пьер Миньере : «Когда ты идешь первым, ты можешь выбирать коридор. Финский лыжник выбрал траекторию и сделал все правильно. Большунов тоже все делал правильно, он не мог переместиться на другую траекторию. Большунов мог обогнать соперника до финишного коридора, но сделать этого не успел и оказался в невыгодном положении. Жаловаться на соперника точно не за что».

«Подло», «нечестно», «провокация», «скотство» – вот как действия Мяки характеризуют те, кто так или иначе оправдывает Большунова. То есть, речь идет о моральной оценке, которую, как известно, на хлеб не намажешь и к делу не пришьешь. Я же предлагаю задаться куда более прозаическим вопросом: нарушал финн правила или нет?

За последние сутки на эту тему сказаны и написаны горы всякой ерунды. Как это часто бывает в подобных случаях, основные споры развернулись не вокруг того, что произошло непосредственно на трассе, а вокруг последствий: удара палкой, который Большунов то ли нанес, то ли не нанес финскому лыжнику перед финишной чертой, и хоккейно-опрокидывающего толчка корпусом уже за ней.

Мяки, выйдя из последнего поворота, сначала шел по центру финишной прямой, но потом, чувствуя, что набравший ход Большунов вот-вот обойдет его, сместился в сторону, чтобы закрыть Александру путь. Их столкновение произошло уже у правого борта, в крайнем коридоре. По ногам лыжников видно, что поравняться с финном россиянин так и не успел – то есть, хозяин трассы оставался в своем лидерском праве. Стало быть, остается последний, главный вопрос: успел Мяки нырнуть в правый коридор до разметки или не успел?

Приведенный выше ролик из трансляции Eurosport четкого ответа не дает. Мешают либо туман, либо не самый подходящий ракурс. Но вот вам еще одно видео от финского канала SVT, где начало коридоров обозначено специальной графикой.

Заметьте: известный в недавнем прошлом шведский лыжник Матиас Фредрикссон, комментировавший этот эпизод для SVT (изображение сопровождают финские титры с переводом его слов), осудил действия Мяки – назвал их неспортивными. Но меня больше смутило другое: разметки-то – по-прежнему не видать. А нарисовать с помощью компьютера на экране можно все, что душе угодно.

Расставить все точки над i помогло только третье видео, теперь уже с норвежского канала NRK. Там есть довольно крупный план, снятый из-за спин Большунова и Мяки, где отчетливо видно: финн все-таки успел перейти в правый коридор до начала разметки.

Кроме того, на последнем ролике легко разглядеть: когда Большунов откровенно замахнулся палкой на Мяки, он по нему не попал, но перед этим ударом был еще один – короткий тычок. И он точно достиг своей цели. Так что заявления главы ФЛГР Елены Вяльбе, что Александр якобы бил только по снегу, не соответствуют действительности.

Выходит, все просто: оказывается, Мяки защищался по правилам. И лахтинский случай нельзя сравнивать с финишем скиатлона в олимпийском Сочи-2014, когда Мартин-Йонсруд Сундбю «подрезал» в борьбе за бронзу Максима Вылегжанина. Там норвежец откровенно перешел на последних метрах из своего коридора в соседний-российский, и его действительно надо было наказать. Вот сами посмотрите – и почувствуйте разницу.

КТО ВПЕРЕДИ – ТОТ И ПРАВ

Спрашивается: почему же тогда у Большунова столько адвокатов – в том числе, из профессионально-лыжной среды? Ну, с Россией в этом смысле все понятно: наши стоят за наших, а Вяльбе защищать Большунова всеми разрешенными средствами просто по штату положено. Что же до Фредрикссона и немногочисленных подобных ему иностранцев, то здесь мы переходим в уже упоминавшуюся область красивых эпитетов. В зону неписанных и зачастую воображаемых норм: честно – нечестно, спортивно – неспортивно и все в таком духе.

Это, конечно же, детский сад. Раз правила на сегодняшний день таковы, то их надо непременно знать и желательно соблюдать – иначе точно ничего не выиграешь. Причем не какую-то свою версию правил, а реальную – ту, что определяется FIS. Даже если что-то в ней кажется вам нечестным, неверным или подлым.

Да, споры вокруг контактных обгонов в спорте существуют давно и неизбежны до сих пор, как и двоякие толкования, – будь то лыжи, шорт-трек или автогонки «Формулы-1». Однако при всех различиях везде методом проб и ошибок пришли к одному, общему правилу: кто первый, тот обычно и прав. Высунул вперед нос болида или пол-ботинка – тогда тебя не трожь, а коли едешь сзади – терпи и молчи.

И тут мы подходим ко второму (а может и первому) главному вопросу: почему Большунов оказался позади Мяки? Почему в воскресенье он боролся не за золото с Сименом Крюгером, а за серебро со скромнягой-финном? Когда норвежец уже 40 секунд как финишировал и при желании мог чайку себе успеть заварить.

Кстати, с турнирной точки зрения эта гонка ничего толком не значила. Второй подряд Кубок мира Большунов обеспечил себе еще две недели назад, после «Тур де Ски». Правда, впереди чемпионат мира – но с этой точки зрения важным был бы спор за победу с Норвегией, а его не было. Разница же между вторым и третьим местами на Кубке мира – не для финнов, для сборной России – только в сумме призовых. Так стоило ли из-за них заводиться?

КОШМАР СО СМАЗКОЙ

Разгром, учиненный норвежцами конкурентам в Лахти, отчасти объясняется их свежестью. Пока наши до изнеможения лазили по итальянским горам на «Тур де Ски», они спокойно тренировались дома. То есть, Крюгер и его команда, вернувшиеся после перерыва, изначально должны были иметь на финском этапе преимущество. Плюс у россиян возникли дополнительные, внеплановые проблемы со смазкой. После субботнего скиатлона это признала Вяльбе, а вчера тренер Большунова Юрий Бородавко открытым текстом заявил в интервью агентству «Р-Спорт»: «На нормальных лыжах он бы такого не допустил. А на таких соревноваться невозможно… Они не работали, как должны были работать».

Эти 40 секунд Большунову привезли заранее, уже к началу его последнего этапа. Алексей Червоткин, Евгений Белов и Денис Спицов – все на недомазанных лыжах. А Александр по той же причине не смог убежать от Мяки, хотя в нормальный день сделал бы это без особого труда.

Заметьте: сутками ранее, под конец скиатлона Большунов тоже остался один против пяти норвежцев. И его падение в лесу перед выходом на стадион было вызвано не сомнительной тактикой соперников, как думали многие, включая меня, а тем, что Александр на вираже перед этим падением ехал только пятым. Опять сзади! Вот и получил себе под ноги упавшего Ханса Холунда. Сейчас уже найдено соответствующее видео (в телетрансляцию момент не попал) и даже Вяльбе признала: там никто не виноват.

ПАМПЕРС ДЛЯ ИВЕРСЕНА

А теперь выстраиваем события в цепочку с точки зрения Большунова. Сначала он громит всех на «Тур де Ски», потом в Лахти вдруг обнаруживает, что еле-еле может усидеть за норвежцами – и рядом нет никого из своих, и наконец то же самое происходит уровнем ниже, с несчастным Мяки. Как так?!

Естественно, это вызывает раздражение. Ну, так парень раздражался, раздражался – и дораздражался. Психанул. За что и получил наказание – было бы странно, если бы недовольным, даже чемпионского калибра, позволялось вымещать свое недовольство на попавшихся под руку окружающих.

Вот и вся история. «Финская неспортивность» в ней – не более, чем спусковой крючок. Не она, так что-то другое подвернулось бы, неважно. Сейчас оно случилось – и, слава богу, прошло. Надо успокоиться, настучать по кумполу горе-смазчикам (обязательно!) и готовиться к чемпионату мира. А не брать пример с такого же, только норвежского, детсадовца Эмиля Иверсена, который разлагольствует в соцсетях, что их команда теперь «мочится на всех».

С такими драться не нужно. Это и не по-русски, и не по-мужски. Их нужно обыгрывать – и с улыбкой дарить памперс в красивой упаковке.