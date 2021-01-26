В Волхове открылось «Двугорье»! В городе начал работу лыжный центр, построенный компанией ФосАгро

– Хочу пригласить всех детишек Волхова: приходите, занимайтесь, становитесь чемпионами! А я буду ждать вас в сборной команде страны, – поприветствовала всех собравшихся президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе. Трехкратная олимпийская чемпионка и многократная чемпионка мира не смогла прибыть в Волхов лично, но подготовила видеообращение. Повод, конечно, хороший – открытие центра лыжного спорта стало значимым событий для региона.

Административное здание «Двугорья» (кстати, название объекта было выбрано самими волховчанами посредством голосования) построено в стиле альпийского шале и создано с соблюдением принципов безбарьерной среды, доступности для инвалидов и маломобильных групп граждан. В здании, подключенном ко всем городским коммуникациям, размещены раздевалки, медпункт, кафе, пункт проката лыж, котельная и комментаторская студия с панорамным видом на трассу. Общая площадь здания – 300 кв.м.

Также в рамках реализованного проекта проведено благоустройство территории комплекса, организована парковка, расчищены площадки для игры в футбол и волейбол. Общий объем инвестиций компании в создание в Волхове центра лыжного спорта превысил 26 миллионов рублей. И это далеко не первый подобный проект, реализованный ФосАгро, о чем упомянула та же Вяльбе. Так, она напомнила, что аналогичный Лыжный центр, созданный в Кировске (Мурманская область), традиционно принимает две гонки календаря ФЛГР – первую и завершающую сезон «Хибинскую весну».

В торжественной церемонии открытия также приняли участие заместитель председателя правительства Ленинградской области, председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Дмитрий Ялов, глава администрации Волховского района Алексей Брицун, директор Волховского филиала АО «Апатит» (Группа «ФосАгро») Алексей Иконников.

– Волхов получил функциональный, современный лыжный центр с огромной классной трассой. Надеюсь, что в будущем здесь появится система искусственного оснежения, что позволит продлить сезон и проводить здесь массу спортивных соревнований. После завершения нашей церемонии я с большим удовольствием пробегу по лыжной трассе! Ура! Спорту быть! – сказал Дмитрий Ялов.