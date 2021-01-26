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В Волхове открылось «Двугорье»! В городе начал работу лыжный центр, построенный компанией ФосАгро
26 января 10:00
автор: Сергей Иванов

В Волхове открылось «Двугорье»! В городе начал работу лыжный центр, построенный компанией ФосАгро

Компания «ФосАгро» построила и передала в ведение муниципалитета центр лыжного спорта «Двугорье». Открытие спортивного объекта состоялось в субботу.

Хочу пригласить всех детишек Волхова: приходите, занимайтесь, становитесь чемпионами! А я буду ждать вас в сборной команде страны, поприветствовала всех собравшихся президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе. Трехкратная олимпийская чемпионка и многократная чемпионка мира не смогла прибыть в Волхов лично, но подготовила видеообращение. Повод, конечно, хороший – открытие центра лыжного спорта стало значимым событий для региона.

Административное здание «Двугорья» (кстати, название объекта было выбрано самими волховчанами посредством голосования) построено в стиле альпийского шале и создано с соблюдением принципов безбарьерной среды, доступности для инвалидов и маломобильных групп граждан. В здании, подключенном ко всем городским коммуникациям, размещены раздевалки, медпункт, кафе, пункт проката лыж, котельная и комментаторская студия с панорамным видом на трассу. Общая площадь здания – 300 кв.м.

Также в рамках реализованного проекта проведено благоустройство территории комплекса, организована парковка, расчищены площадки для игры в футбол и волейбол. Общий объем инвестиций компании в создание в Волхове центра лыжного спорта превысил 26 миллионов рублей. И это далеко не первый подобный проект, реализованный ФосАгро, о чем упомянула та же Вяльбе. Так, она напомнила, что аналогичный Лыжный центр, созданный в Кировске (Мурманская область), традиционно принимает две гонки календаря ФЛГР – первую и завершающую сезон «Хибинскую весну».

В торжественной церемонии открытия также приняли участие заместитель председателя правительства Ленинградской области, председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Дмитрий Ялов, глава администрации Волховского района Алексей Брицун, директор Волховского филиала АО «Апатит» (Группа «ФосАгро») Алексей Иконников.

Волхов получил функциональный, современный лыжный центр с огромной классной трассой. Надеюсь, что в будущем здесь появится система искусственного оснежения, что позволит продлить сезон и проводить здесь массу спортивных соревнований. После завершения нашей церемонии я с большим удовольствием пробегу по лыжной трассе! Ура! Спорту быть! сказал Дмитрий Ялов.

Мы вместе с вами можем все! – обратился к землякам глава администрации Волховского района Алексей Брицун. – Главное, чтобы мы вместе собрались и выходили везде и во всех ситуациях победителями. А мы это умеем делать!

В честь открытия нового центра лыжного спорта был организован забег, в котором приняли участие профессиональные спортсмены, ветераны, любители, и юные лыжники из Волхова, Сясьстроя и Новой Ладоги. Все они не только с удовольствием померились силами на лыжной трассе, но и испытали себя в таких экзотических дисциплинах как керлинг чайниками, бой на подушках, бег в сапогах, скачки на надувных лошадях, зимний волейбол… Праздничное настроение дарили народный ансамбль танца «Русь» ДК «Железнодорожник» и шоу-группа «Жили-были». А сотрудники ООО «Корпоративное питание» (дочернее предприятие компании «ФосАгро») развернули полевую кухню и накормили всех горячей кашей, пирожками и чаем.

Спасибо руководству компании и города за такой подарок, теперь есть где провести хорошие соревнования, есть где встретиться ветеранам! – поделился эмоциями ветеран лыжного спорта, 12-кратный чемпион Ленинграда, двукратный чемпион СССР, чемпион Европы 1974 года Сергей Крайнов.

Сегодня мы увидели, что у центра лыжного спорта большие перспективы – он будет востребован и любим волховчанами, отметил директор ВФ АО «Апатит» Алексей Иконников. Уверен, что завсегдатаями здесь станут молодые люди, школьники. Но лыжный центр – это не только здание – в первую очередь это лыжня, лыжная трасса и для того, чтобы обеспечить высокое качество этих трасс мы приготовили еще один подарок – снегоход и необходимое оборудование. Приглашаю всех на лыжню.

источник: «Советский спорт»
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