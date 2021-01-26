«А когда же будем бить морду?» Почему Большунову шьют дело после инцидента в эстафете

Юрист из Финляндии некий Оскар Линдберг объясняет телеканалу «Матч ТВ», что российскому лыжнику грозит до 2 лет и восьми месяцев лишения свободы. «После финиша Большунов повалил Мяки на землю. В финском уголовном праве это воспринимается как нападение средней или малой тяжести. Согласно последним решениям Верховного суда Финляндии, необязательный физический контакт сразу же после гонки или игры считается событием, произошедшим вне спортивного мероприятия».

Вы наверняка, как и Большунов, думали, что это просто спорт. В каком-то роде игра. Как футбол, хоккей, баскетбол. Где эмоции часто перехлестывают, выходя за рамки обычного поведения. В НХЛ с незапамятных времен считается нормальным, когда люди выясняют отношения на льду при помощи кулаков. В нашей стране эту привычку переняли, полагая, что такие спарринги добавляют накалу матчам. Раз зрители это любят, а хоккеисты не возражают, то почему нет. В хоккее страны Суоми те же понятия. Но, оказалось, то, что хорошо для ледовой забавы, совершенно не применимо для лыжного мира. Особенно, если мир этот европейский, где в поисках преступников на лыжной трассе зашли столь же далеко, как в отстаивании принципов толерантности ко всему на свете.

Можно ли было представить во времена Советского Союза, что финские товарищи решились бы не просто говорить о подаче заявления в полицию после выплеска эмоций в спортивном соревновании без причинения какого-либо ущерба здоровью, но и обсуждали бы во всеуслышание реальный тюремный срок? Бред, да и только? Такие оценки можно было давать раньше. Но не сейчас.

«Большунов толкнул своего соперника после финиша, что может быть расценено как уголовно наказуемое нападение, а не как обычный физический контакт в ходе гонки, - продолжает свои страшилки Линдберг. - Такие правонарушения наказываются в соответствии с главой 21 Уголовного кодекса Финляндии, посвященной преступлениям против жизни и здоровья. Если Большунов будет осужден за нападение, ему может грозить штраф или лишение свободы».

Большунов, конечно, не прав. Он поостыл и принес свои извинения. Но как-то вгоняет в ступор такие намерения финских деятелей. Они ведь не умалишенные, отдают себе прекрасно отчет, что перегибают палку. Но для чего так делают?

Можно предположить, что, во-первых, по той причине, что мочить российский спорт сейчас модно. К тому же дело это абсолютно безнаказанное, из Кремля, как при Брежневе, никто на место не поставит. Во-вторых, это хорошая возможность вывести из равновесия своего конкурента, превратив его из обожаемой многими звезды в дебошира и плохого человека, который не умеет справляться со своими эмоциями и готов на противоправные поступки для услаждения своей гордыни. Перед скорым стартом в чемпионате мира лишним не будет унизить соперника. Наконец, уголовное дело может быть ответной реакцией на неадекватное поведение наших лыжных людей в первые часы и сутки после инцидента на финском этапе Кубка мира. И эта версия видится наиболее правдоподобной.

Посмотрите, что умудрились наговорить наши действующие лица и сторонние наблюдатели. Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе, не разобравшись до конца в деталях произошедшего, тут же встала в конфликте на сторону Александра. Это, конечно, похвальное стремление – не дать своих в обиду. Но заявление о том, что Мяки «поступил по-свински», не кажется подходящим для официального представителя. Финн, как показывает повтор, действительно подрезал соперника, но в рамках правил. Если они такие, то тут не к лыжнику вопросы.

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова заявила, что на месте Большунова врезала бы финну еще и палкой. Отец Александра, его тезка говорит о том, что если не отвечать, то Россию будут унижать. «Просто нужно подходить по-русски и давать в морду». И назвал поведение Мяки скотством. Про российских болельщиков лучше вообще не упоминать. Там самые «безобидные» эпитеты по отношению к финну это «крыса» и «слабак». Все остальное – за гранью.

Как бы ответили вы на подобные призывы – дать в рожу человеку, который обыграл тебя в спортивном соревновании в честной борьбе? Можно, конечно, поступить как Евгений Плющенко, который недавно принимал публичный вызов на бой и попытался даже выбрать площадку для драки без правил с потерявшим берега хореографом из команды Этери Тутберидзе. Правда, там «бойцов» вовремя оставили окриками сверху. Но финны – не русские. Они иначе привыкли действовать в подобных случаях. Они идут в полицию. Что и произошло. Это мы привыкли разбрасываться словами «А когда же будем бить морду?». Для нас это классика произведений. У них – не так.

Помню, как в студенческие годы стал свидетелем довольно смешной истории. практику мы проходили на ГПЗ-2 в Люблино, это подшипниковый завод, на котором в те времена работала куча вьетнамцев. Люди они очень своеобразные и крайне зашуганные. Как-то раз мой приятель в шутку с вьетнамцем устроил спарринг в стиле каратэ, благо навыки были у обоих. И «легионер» разбил аборигену губу до крови. А тот в шутку бросил: мол, гони пять штук (по тем временам немаленькие деньги), иначе будем бить морду.

Ну пошутили, казалось, на том и закончили. Какого же было удивление, когда спустя несколько часов группа вьетнамских товарищей пришла к пострадавшему во главе с человеком при параде – в костюме и галстуке. Оказалось, это их руководитель в Москве. Он отозвал советского товарища в сторонку на разговор, с которого тот возвращался с трудом удерживаясь от смеха. Как оказалось, главный вьетнамский руководитель попросил уладить дело миром, признавшись, что нужную сумму они собрать не в состоянии.

Мы – не они. В России привычное дело послать кого-то незамедлительно по известному адресу, когда перед тобой кто-то перестраивается на дороге. Лыжня для нас – та же дорога. Пропустить не по-пацански. Вот и расхлебываем.

«…Во-вторых, перед финишем Большунов размахивал своей палкой так, что, возможно, пытался ударить Мяки. Большунов мог даже не попасть, не дотянуться до Мяки, однако в соответствии с разделом 5 главы 21 Уголовного кодекса Финляндии даже попытка причинить кому-либо телесные повреждения является в Финляндии уголовным преступлением. Ударить кого-либо лыжной палкой также будет равносильно нападению с нанесением вреда здоровью легкой или средней степени тяжести.

Оба преступления Большунова будут рассматриваться как одно, так как они были совершены непосредственно друг за другом. Если Большунов будет осужден за оба преступления, то максимальная санкция для него может составить до двух лет и восьми месяцев лишения свободы».