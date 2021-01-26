Развилка для Большунова: два года тюрьмы или штраф. Россиянину вряд ли удастся избежать наказания

Про возможные санкции FIS мы сейчас говорить не будем. С большой долей вероятности они еще последуют. Сейчас речь о реальном уголовном преследовании российского лыжника.

Телеканал «Матч ТВ» пообщался с финскими юристами, чтобы выяснить возможные последствия для Большунова за этот инцидент.

Напомним, на финишном участке мужской эстафеты Большунов, не пропущенный финном Йони Мяки по крайнему правому финишному коридору, в какой-то момент начал совершать странные движения палками, внешне напоминающие попытки ударить финна, а после финиша врезался в Мяки так, что тот упал. По некоторым источникам, финн получил травму руки.

После финиша Большунов повалил Мяки на землю. В финском уголовном праве это обычно воспринимается, как нападение средней или малой тяжести. Согласно последним решениям Верховного суда Финляндии необязательный физический контакт сразу же после гонки или игры считается событием, произошедшим вне спортивного мероприятия. Поскольку Большунов толкнул своего соперника Мяки после финиша, такое поведение может быть расценено как уголовно наказуемое нападение, а не как обычный физический контакт в ходе гонки. Такие правонарушения наказываются в соответствии с главой 21 Уголовного кодекса Финляндии, которая посвящена преступлениям против жизни и здоровья. Согласно Раздела 5 главы 21, за нападение Большунову может грозить штраф или лишение свободы до двух лет.

ДО 2,8 ЛЕТ ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Далее. Перед финишем Большунов размахивал своей палкой так, что, возможно, пытался ударить Мяки. Александр мог даже не попасть, не дотянуться до Мяки, однако в соответствии с Разделом 5 Главы 21 Уголовного кодекса Финляндии даже попытка причинить кому-либо телесные повреждения является в Финляндии уголовным преступлением.

Ударить кого-либо лыжной палкой также будет равносильно нападению с нанесением вреда здоровью легкой или средней степени тяжести, о чем говорилось выше.

Оба преступления Большунова будут рассматриваться как одно, так как они были совершены непосредственно друг за другом. Если Большунов будет осужден за оба преступления, то максимальная санкция для него может составить до двух лет и восьми месяцев лишения свободы.

ЕСЛИ МЯКИ ПОВРЕДИЛ РУКУ – ЭТО ОТЯГЧЯЮЩЕЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВО

С юридической точки зрения не имеет значения, был ли Мяки травмирован. Если Мяки действительно повредил руку, это может рассматриваться как отягчающее обстоятельство, если Большунов будет признан виновным. Кроме того, Большунов должен будет возместить Мяки вред, если будет признан виновным в умышленном нанесении Мяки телесных повреждений.

Как утверждает Федерации лыжного спорта Финляндии, Мяки не будет подавать заявление в полицию. Но уже было подано два заявления по электронной почте с требованием рассмотреть инцидент 24 января. Полиция обязана на них реагировать, и почти наверняка начнет расследование.

Затем полиция направит материалы расследования в прокуратуру, и прокурор примет решение о том, следует ли привлекать к ответственности Большунова.

Что же в реальности грозит нашему лыжнику, если все же расследование будет открыто? По мнению финских юристов, тюремный срок маловероятен, а вот штраф очень даже реален.

При назначении штрафов в Финляндии учитываются доходы нарушителя. Известны случаи, когда финские звезды НХЛ на родине получали огромные штрафы за самое критическое превышение скорости.

У нас же не превышение скорости, а криминальный случай, согласно УК Финляндии. А если еще выяснится, что Мяки и вправду повредил руку после того, как Большунов толкнул его после финиша?