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Финны объявили охоту на русских? Мало им Большунова - теперь завалили Ретивых 
07 февраля 16:46
автор: Лев Тигай
автор фото: Reuters. Глеб Ретивых (слева)

Финны объявили охоту на русских? Мало им Большунова - теперь завалили Ретивых 

На этапе Кубка мира в Швеции наши Сергей Устюгов и Глеб Ретивых не попали в финал командного спринта. В 1/2 Ретивых упал после столкновения с финном Вернери Сухоненом. 

Всего две недели прошло с тех пор, как на финише эстафеты в Лахти Александр Большунов чуть не подрался с Йони Мяки, блокировавшим атаку нашего лыжника на бронзовую медаль, и на тебе – новая русско-финская история.

Мяки при ней тоже присутствовал, но лишь в качестве свидетеля. В командном спринте в шведском Ульрисехамне тренеры отвели ему роль стартера, и финн хоть и держался все время рядышком с Сергеем Устюговым (Большунов этап пропускал), на рожон не лез. Так они и приехали на финиш предпоследнего круга: Устюгов – первым, Мяки – сразу за ним. Передав эстафету Глебу Ретивых и Вернери Сухонену соответственно.

РОЖДЕНИЕ ФИНСКОЙ ЗВЕЗДЫ

Это был всего лишь полуфинальный забег – считайте, разминка для фаворитов, в списке которых Ретивых с Устюговым стояли под первым номером. Накануне оба были в финале личного спринта, где финишировали вторым и шестым соответственно. Сомневаюсь, что до сегодняшнего дня они вообще знали о существовании 23-летнего Сухонена, который в субботу впервые в карьере дошел до 1/2 и попал в топ-10 гонки Кубка мира. Скромненько - но лыжники из Финляндии обладают особым талантом обращать на себя всеобщее внимание. Даже тогда, когда они не способны добиться этого спортивными результатами.

Дело было так. На повороте перед выходом на стадион Ретивых занял позицию у самой бровки, а Сухонен, шедший вровень с Глебом по внешней траектории, почему-то решил сместиться внутрь, словно нашего лыжника там не было. Естественно, наехал на лыжу Ретивых, свалился тому под ноги и увлек за собой на снег.

ОН ДУРАЧОК ИЛИ ПРИКИДЫВАЕТСЯ?

До финиша оставалось слишком мало, чтобы успеть отыграться. Из этого забега в финал попали сразу семь команд, но Ретивых прикатил только девятым, 14 секунд спустя. После чего обернулся, и, глядя, как черту пересекает Сухонен, сказал тому, конечно, пару ласковых. С расстояния в несколько метров, так что дракой, слава богу, не пахло – у финна хватило ума пересечь финишную зону таким образом, чтобы находиться подальше от раздраженного русского. Зато чуть позже, в интервью местным журналистам Сухонен снова «ушел в несознанку»: «Понятия не имею, как это случилось. Я был в хорошей позиции, но внезапно упал». Прикинулся, так сказать, дурачком.

Впрочем, прикинулся ли? Если Мяки, перекрывая Большунову путь в Лахти находился явно впереди и формально действовал в рамках правил, то фортель Сухонена в Ульрисехамне – это не хитрость и не упрямство, а элементарная глупость из разряда «ни себе ни людям».

Хотя Ретивых на самом деле тоже есть в чем упрекнуть. Кабы он ехал не четвертым-пятым, приберегая силы для финишного рывка, а среди лидеров, риск угодить в «завал» был бы намного меньше.

Больше никого из наших на этапе не было – все остальные уехали на сбор и готовятся к стартующему 24 февраля чемпионату мира. Так что выступление сборной России в Ульрисехамне вместе с падением Ретивых и закончилось. В финале опять состоялся завал с финским участием, причем такой, что один из гонщиков их второй команды кубарем полетел через голову. Впрочем, для нас это было слабым утешением. Федерико Пеллегрино легко убежал от соперников к золоту и укрепил свое лидерство в зачете малого КМ. Теперь итальянец опережает Ретивых не на 45, а на 70 очков, и до конца сезона остаются лишь три спринтерских гонки.

Кубок мира. 9-й этап. Ульрисехамн (Швеция)

Командный спринт 6х1,2 км. Свободный стиль

Мужчины. Финал

1. Франческо Де Фабиани/Федерико Пеллегрино (Италия) – 18.29,00

2. Йовиан Хедигер/Роман Фургер (Швейцария) – отставание 1,10

3. Карл-Йохан Вестберг/Йохан Хегстрем (Швеция) – 1,61

4. Людек Селлер/Михал Новак (Чехия) – 1,63

5. Маркус Грате/Оскар Свенссон (Швеция) – 2,04

…9. Люка Шаннава/Ришар Жюв (Франция) – 24,21

Сергей Устюгов/Глеб Ретивых (Россия), Синдре Скар/Финн-Хаген Крог, Томас Ларсен/Пол Ауне (все – Норвегия) выбыли в 1/2 финала.

Зачет Кубка мира. Спринт

1. Федерико Пеллегрино (Италия) – 439

2. Глеб Ретивых (Россия) – 369

3. Александр Большунов (Россия) – 284

4. Оскар Свенссон (Швеция) – 283

5. Люка Шаннава (Франция) - 219

6. Ришар Жюв (Франция) - 214

…8. Йоханнес Клэбо (Норвегия) – 146

Общий зачет КМ

1. Александр Большунов (Россия) – 1613

2. Иван Якимушкин (Россия) – 774

3. Федерико Пеллегрино (Италия) - 613

4. Морис Манифика (Франция) - 588

5. Андрей Мельниченко (Россия) – 586

6. Евгений Белов (Россия) – 586

7. Денис Спицов (Россия) – 567

8. Артем Мальцев (Россия) – 560

9. Йоханнес Клэбо (Норвегия) – 518

Женщины. Финал

1. Ева Уревц/Анамария Лампич (Словения) – 19.40,18

2. Майя Дальквист/Линн Сван (Швеция) – 0,18

3. Лорен Ван Дер Грааф/Надин Фендрих (Швейцария) – 0,25

4. Сэйди Бьорнсен/Джессика Диггинс (США) – 0,31

5. Йонна Сундлинг/Ханна Фальк (Швеция) – 1,26

Зачет Кубка мира. Спринт

1. Анамария Лампич (Словения) – 402

2. Надин Фендрих (Швейцария) – 296

3. Линн Сван (Швеция) - 275

4. Джессика Диггинс (США) - 262

…6. Наталья Непряева (Россия) – 214

…14. Татьяна Сорина-Алешина (Россия) – 127

…16. Юлия Белорукова-Ступак (Россия) - 120

Общий зачет КМ

1. Джессика Диггинс (США) - 1246

2. Юлия Белорукова-Ступак (Россия) – 904

3. Рози Бреннен (США) – 879

4. Эбба Андерссон (Швеция) - 861

5. Татьяна Сорина-Алешина (Россия) – 780

6. Наталья Непряева (Россия) – 727

7. Линн Сван (Швеция) - 681

...9. Тереза Йохауг (Норвегия) – 611

Расписание до конца сезона

20-21 февраля. Кубок мира. Этап 10. Нове-Место (Чехия)

24 февраля - 7 марта. Чемпионат мира. Оберстдорф (Германия)

12-14 марта. Кубок мира. Этап 11. Холменколлен (Норвегия)

19-21 марта. Кубок мира. Финал. Лиллехаммер (Норвегия)

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