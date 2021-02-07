Финны объявили охоту на русских? Мало им Большунова - теперь завалили Ретивых 

Всего две недели прошло с тех пор, как на финише эстафеты в Лахти Александр Большунов чуть не подрался с Йони Мяки, блокировавшим атаку нашего лыжника на бронзовую медаль, и на тебе – новая русско-финская история.

Мяки при ней тоже присутствовал, но лишь в качестве свидетеля. В командном спринте в шведском Ульрисехамне тренеры отвели ему роль стартера, и финн хоть и держался все время рядышком с Сергеем Устюговым (Большунов этап пропускал), на рожон не лез. Так они и приехали на финиш предпоследнего круга: Устюгов – первым, Мяки – сразу за ним. Передав эстафету Глебу Ретивых и Вернери Сухонену соответственно.

РОЖДЕНИЕ ФИНСКОЙ ЗВЕЗДЫ

Это был всего лишь полуфинальный забег – считайте, разминка для фаворитов, в списке которых Ретивых с Устюговым стояли под первым номером. Накануне оба были в финале личного спринта, где финишировали вторым и шестым соответственно. Сомневаюсь, что до сегодняшнего дня они вообще знали о существовании 23-летнего Сухонена, который в субботу впервые в карьере дошел до 1/2 и попал в топ-10 гонки Кубка мира. Скромненько - но лыжники из Финляндии обладают особым талантом обращать на себя всеобщее внимание. Даже тогда, когда они не способны добиться этого спортивными результатами.

Дело было так. На повороте перед выходом на стадион Ретивых занял позицию у самой бровки, а Сухонен, шедший вровень с Глебом по внешней траектории, почему-то решил сместиться внутрь, словно нашего лыжника там не было. Естественно, наехал на лыжу Ретивых, свалился тому под ноги и увлек за собой на снег.