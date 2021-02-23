А накануне «Советский спорт» позвонил старшему тренеру нашей сборной, чтобы узнать последние новости о готовности наших лыжников.

– Мы сейчас в Италии, завтра выдвигаемся в Оберстдорф, – говорит Бородавко.

– По приезде в Германию ведь нужно будет сдавать тесты.

– Обязательно, но мы завтра (23 февраля. – Прим. ред.) сдадим экспресс-тесты прямо здесь. Без них мы просто не сможем пересечь ни одну границу. Ну, а по приезде в Оберстдорф, конечно, нужно будет сдать тесты еще раз. Немцы уже разработали новый тест на ту разновидность коронавируса, которая мутировала. Будем сдавать новый тест.

– Понятно, что ж таковы нынешние реалии. Всех волнует состояние Александра Большунова. В каком состоянии наш лидер подошел к главному турниру года?

– К сожалению, Александр на заключительном этапе подготовки в горах подхватил легкую простуду. Чтобы не форсировать форму, не загонять спортсмена, было принято решение спустить его с гор раньше срока и отправить в Оберстдорф, где он проходит заключительный этап подготовки.

– Денис Спицов неплохо выступил на Тур де ски. Как сейчас оцените его форму?

– На контрольном старте в Оберстдорфе дистанция была короче – в районе 10 километров. У Дениса было серьезное падение на первом круге, при этом сломалась палка. В результате был серьезный ушиб мышц. Это не позволило Денису выложиться полностью на этом контрольном страте, как мы планировали.