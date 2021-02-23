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Большунов, Спицов, Непряева… Юрий Бородавко  – о готовности лыжников к ЧМ
23 февраля 08:00
автор: Юрий Волохов

Большунов, Спицов, Непряева… Юрий Бородавко  – о готовности лыжников к ЧМ

Сегодня часть сборной России по лыжным гонкам вместе со старшим тренером Юрием Бородавко переезжает из Италии в немецкий Обердорф, где завтра стартует чемпионат мира.

А накануне «Советский спорт» позвонил старшему тренеру нашей сборной, чтобы узнать последние новости о готовности наших лыжников.

– Мы сейчас в Италии, завтра выдвигаемся в Оберстдорф, – говорит Бородавко.

– По приезде в Германию ведь нужно будет сдавать тесты.
– Обязательно, но мы завтра (23 февраля. – Прим. ред.) сдадим экспресс-тесты прямо здесь. Без них мы просто не сможем пересечь ни одну границу. Ну, а по приезде в Оберстдорф, конечно, нужно будет сдать тесты еще раз. Немцы уже разработали новый тест на ту разновидность коронавируса, которая мутировала. Будем сдавать новый тест.

– Понятно, что ж таковы нынешние реалии. Всех волнует состояние Александра Большунова. В каком состоянии наш лидер подошел к главному турниру года?
– К сожалению, Александр на заключительном этапе подготовки в горах подхватил легкую простуду. Чтобы не форсировать форму, не загонять спортсмена, было принято решение спустить его с гор раньше срока и отправить в Оберстдорф, где он проходит заключительный этап подготовки.

– Денис Спицов неплохо выступил на Тур де ски. Как сейчас оцените его форму?
– На контрольном старте в Оберстдорфе дистанция была короче – в районе 10 километров. У Дениса было серьезное падение на первом круге, при этом сломалась палка. В результате был серьезный ушиб мышц. Это не позволило Денису выложиться полностью на этом контрольном страте, как мы планировали.

У меня есть некоторая тревога: сумеет ли спортсмен разогнаться, набрать те кондиции, которые необходимы для участия в скиатлоне.

– Наталья Непряева вернулась после травмы. Насколько она готова к чемпионату, готова ли стартовать уже в первых гонках?
– На сегодняшний день вероятность процентов 90, что она будут стартовать с самого начала – то есть, в спринтерской гонке. Надеемся, что с каждой гонкой Наталья будет набирать форму. И надеемся на Непряеву в классической эстафете, где у нас есть все шансы на медаль самой высокой пробы.

ПЛАН

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе еще в середине февраля озвучила медальный план сборной России на предстоящий чемпионат мира.

Это одна золотая, одна-две серебряные, одна-две бронзовые медали.

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