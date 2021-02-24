Два золота – хорошо, три – супер. Чего ждать от сборной России на ЧМ-2021

Во время сегодняшней квалификации трасса, тьфу-тьфу, держалась нормально. Бендика легко разгромила соперниц из экзотических стран вроде Ливана или Бразилии и заработала допуск к борьбе за медали - пусть здесь они и будут разыгрываться без ее непосредственного участия (чай не биатлон). Зато российские лыжники всерьез претендуют на подиум буквально на каждой из 12 дистанций чемпионата.

В четверг спринтерские забеги на вылет тоже начнутся не в пять вечера по московскому, как планировалось изначально, а в 13.30. Дальше расписание пока не трогают – хотят посмотреть, как пойдут дела в первые дни, да и синоптики к выходным обещают понижение температуры до 8-10 градусов. Но, скорее всего, эти переносы – не последние, так что следите за изменениями в календаре ЧМ.

Начало этой гонки накануне перенесли с половины первого на девять утра по местному времени. Виной тому – совсем не зимняя погода в баварских Альпах: яркое солнце, дневная температура воздуха - около «+15». Снега организаторам хватает, нынешней зимой его в Европе нападало более, чем достаточно. Но при такой жаре трасса расползается очень быстро, ни солью, ни селитрой ее не удержать. Вот и решили передвинуть гонки на утро, когда попрохладнее.

Прошло всего три дня, и неугомонная Бендика вновь бежит на чемпионате мира. Теперь не в Словении, а в Германии, и уже налегке, без винтовки за спиной. Из-за занятости в биатлонном Кубке мира латышке не хватает очков в лыжном рейтинге, и свое право выступать в Оберстдорфе ей пришлось доказывать в квалификационной «разделке», открывавшей сегодня программу ЧМ-2021.

Не далее, как в минувшее воскресенье, Байба Бендика чуть не стала в Поклюке чемпионкой мира по биатлону. На последний огневой рубеж масс-старта они с Лизой-Терезой Хаузер пришли впереди всех и попади латышка пять из пяти, как ее соперница из Австрии… К сожалению, в то время, как Хаузер умчалась к золотой медали, Бендике пришлось мотать штрафные круги – два промаха отбросили ее на девятое место.

Чемпионат мира. Оберстдорф (Германия)

Квалификационная гонка с раздельным стартом 5 км. Свободный стиль. Женщины

1. Байба Бендика (Латвия) – 11.48,3

2. Карен Чанлунг (Тайланд) – 24,3

3. Катя Галстян (Армения) – 1.05,9

Квалификационная гонка с раздельным стартом 10 км. Свободный стиль. Мужчины

1. Марк Чанлунг (Тайланд) – 24.23,8

2. Кэмпбелл Райт (Новая Зеландия) – 29,4

3. Мартин Меллер (Дания) – 53,2

Расписание до конца чемпионата

25 февраля, четверг

11.00. Спринт. Классический стиль. Квалификация. Мужчины, женщины

13.30. Спринт. Классический стиль. Мужчины, женщины. Плей-офф

27 февраля, суббота

13.45. Скиатлон 7,5+7,5 км. Женщины

15.30. Скиатлон 15+15 км. Мужчины

28 февраля, воскресенье

13.00. Командный спринт. Свободный стиль. Мужчины, женщины. Полуфиналы

15.00. Командный спринт. Свободный стиль. Мужчины, женщины. Финалы

2 марта, вторник

15.15. Гонка с раздельным стартом 10 км. Свободный стиль. Женщины

3 марта, среда

15.15. Гонка с раздельным стартом 15 км. Свободный стиль. Мужчины

4 марта, четверг

15.15. Эстафета 4х5 км. Женщины

5 марта, пятница

15.15. Эстафета 4х10 км. Мужчины

6 марта, суббота

14.30. Масс-старт 30 км. Классический стиль. Женщины

7 марта, воскресенье

15.00. Масс-старт 50 км. Классический стиль. Мужчины

СЕРЕБРОМ И БРОНЗОЙ МЫ УЖЕ НАЕЛИСЬ

Медали, как известно, бывают разные. На предыдущем ЧМ в Зеефельде два года назад наша лыжегоночная сборная стала второй по общему количеству призовых мест, но ни одна из восьми российских наград не была золотой – сплошь серебро и бронза, как на Олимпиаде-2018. Теперь, за год до следующих Игр в Пекине, самое время переходить от этих металлов к главному, более благородному.

Вообще с золотом ЧМ в нынешнем зимнем сезоне дела у России пока обстоят не ахти. Уже определились чемпионы планеты в 51-м из 109 видов олимпийской программы, а наша страна представлена в этом списке лишь двумя спортсменами – саночником Романом Репиловым и конькобежкой Ангелиной Голиковой. По числу побед мы делим с Францией скромное восьмое место – позади шведов, швейцарцев, австрийцев, американцев…

Все разыгранные медали зимних чемпионатов мира-2020/21 по олимпийским дисциплинам

Как-то грустно, вы не находите? А чтобы исправить эту картину, лыжникам нужно не просто бороться за медали – нужно побеждать. Готовы ли к этому Александр Большунов и вся наша команда?

СПРИНТ С ЭСТАФЕТОЙ КЛЭБО ВРЯД ЛИ ОТДАСТ

Если вы, насмотревшись побед Большунова в Кубке мира, полагаете, что в Оберстдорфе он заграбастает все золото одной левой, то ошибаетесь. Пусть по универсальности Александру в мире равных нет, на ЧМ соревнуются не по очкам и не по сумме дистанций, а на каждой из них в отдельности. Да, Большунов хочет бежать всю программу ЧМ «от и до», и он действительно способен бороться за золото везде – от спринта до марафона, хоть коньком, хоть классикой. Но, как мы уже выяснили чуть выше, бороться и выиграть – это две большие разницы. Минимум в половине гонок этого чемпионата лидер сборной России и лучший лыжник мира не будет фаворитом №1.

Прежде всего – из-за Йоханнеса Клэбо. Хотя норвежец пропустил большую часть кубкового сезона, включая «Тур де Ски», сильнейшим финишером планеты он от этого быть не перестал – в конце января в Фалуне мы имели возможность вновь в этом убедиться. На последней прямой бороться с Клэбо почти невозможно, а значит любая гонка с общего старта – это его территория. Особенно когда дистанция покороче – в личном и командном спринте, а также в эстафете, где его всегда ставят на последний этап. Можно, конечно, попробовать оторваться на предыдущих, но там у норвежцев тоже не мальчики для битья – Рете, Крюгер, Холунд, Иверсен. От таких поди убеги. Тем более, что скандинавы, сами отдавшие Кубок мира в руки Большунову своим «вирусным бойкотом», поставили все именно на ЧМ и готовились только к нему.

Два спринта и эстафета – это уже полчемпионата. Что у нас остается? Всего три гонки: «разделка», скиатлон и марафон. Две последние дистанции – тоже масс-старты, но для Клэбо 30 км все-таки многовато, а «полтинник» - явно перебор. Это уже территория Большунова. Вот и получается, что идеальным результатом в Оберстдорфе для Александра будут три золота. А если делать реальный прогноз - с поправкой на конкурентов помимо Клэбо (они, кстати, есть не только в Норвегии) плюс на непредвиденные ЧП вроде падений и промахов со смазкой - то выходит, что две победы – вполне хороший вариант.

УСТЮГОВ ВСЕ-ТАКИ БЕЖИТ. КАК И НЕПРЯЕВА С СОРИНОЙ

А как же остальная сборная России? Что ж, в ней хватает элитных лыжников, но назвать их «готовыми чемпионами» все-таки трудно. Скажем, Глеб Ретивых – бесспорно, спринтер экстра-класса, однако главным соперником Клэбо в четверг считается не он и не Большунов, а Эрик Вальнес. Ведь именно этот норвежец в ноябре сделал то, что за последние два с лишним года не удавалось больше никому: обыграл Клэбо в спринте.

Женщины? Боюсь, что там наш удел - борьба за вторые-третьи места, не более. Ведь в девичьих лыжах есть как свой «клэбозаменитель» - мощнейшая группа шведских спринтерш во главе с Линн Сван, так и «Большунов в юбке» - Тереза Йохауг. Остальным же, включая россиянок, видимо, придется подбирать то, что останется. Хотя и в командном спринте, и в эстафете медали вполне возможны. Многое будет зависеть от того, насколько успели набрать форму после едва залеченных травм Наталья Непряева и Татьяна Сорина-Алешина. Обе завтра бегут, и если окажется, что они действительно «на ходу», то вместе с Юлией Белоруковой-Ступак получится крепкая «ударная группа».

Четвертой на спринт заявлена Христина Мацокина. У мужчин компанию Большунову с Ретивых составят молодой Александр Терентьев и – все-таки Сергей Устюгов. Двукратный чемпион мира 2017 года уже по прибытии в Оберстдорф упал во время контрольной гонки и получил растяжение мышцы левого бедра. Нога у Устюгова не в порядке до сих пор, но сегодня после тренировки его решили оставить в заявке.

Квалификация спринта начнется завтра в 11.00 по московскому времени. Все гонки в прямом эфире транслируют «Матч ТВ» и Eurosport. Чемпионат в Оберстдорфе стартовал – и пусть он вернет нашим болельщикам должок, образовавшийся после биатлонных мучений в Поклюке.

Cостав сборной России

Мужчины: Александр Большунов, Сергей Устюгов, Денис Спицов, Иван Якимушкин, Евгений Белов, Алексей Червоткин, Глеб Ретивых, Андрей Мельниченко, Артем Мальцев, Илья Семиков, Александр Терентьев, Сергей Ардашев

Женщины: Наталья Непряева, Юлия Белорукова-Ступак, Татьяна Сорина-Алешина, Алиса Жамбалова, Яна Кирпиченко, Анна Нечаевская, Анастасия Фалеева, Христина Мацокина, Мария Истомина, Вероника Степанова, Лилия Васильева, Евгения Крупицкая