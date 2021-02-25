Девятьяров: Большунов в хорошей форме, но пока не смог поддержать темп, предложенный норвежцами

– Сориной еще и не повезло в самой гонке – прямо перед ней упала финская лыжница …

Татьяна Сорина тоже выступила не в свою силу, и, думаю, это тоже последствие непростой травмы. Какое-то невезение нас преследует: накануне чемпионата мира две наши ведущие лыжницы получили травмы.

– Девчонки неудачно выступили, но здесь нужно учесть, что одна из лидеров нашей команды Непряева только недавно вернулись после травмы. Конечно, это сказалось на ее форме. Что и показал сегодняшний спринт, где особенно важна резкость.

– Михаил начнем с девушек. Они открывали сегодня программу.

«НЕПРЯЕВА И СОРИНА ПОСЛЕ ТРАВМ, ЭТО НУЖНО УЧИТЫВАТЬ»

– Да, ей пришлось выскакивать с лыжни, чтобы не врезаться в соперницу. Потом пока вернулась на трассу – а это драгоценное время.

Но пока шведские и норвежские лыжницы выглядят очень уверенно.

«БЫЛО ЗАМЕТНО, КАК УСТЮГОВ ПРИХРАМЫВАЛ»

– Перейдем к мужчинам – тоже медалей нет. Что скажете?

– Наши лидеры Большунов и Устюгов, в общем, сработали неплохо. Все знают, что накануне чемпионата Саша приболел, поэтому готовился отдельно от группы. В принципе, видно, что Александр в хорошей форме, просто пока ему не хватило скорости, чтобы на равных посоперничать с норвежцами в спринте. Спринт – коронка Клэбо, это всем известно.

Устюгов выступил в свою силу, учитывая, что на контрольной тренировке Сергей получил травму – упал и повредил мышцы бедра. Было заметно, как Сергей прихрамывал.

По сегодняшней гонке было видно, что норвежцы к ней подготовились лучше. Большунов не смог поддержать темп, когда норвежцы спуртовали.

– Норвежцы в принципе лучше готовы, или только показали свои козыри в своем коронном спринте?

– После первой гонки трудно делать какие-то глубокие выводы. Норвежцы в спринте оказалась сильнее. Но чемпионат длинный, гонок много. Уверен, медали у нас точно будут. В субботу скиатлон, Большунов точно побежит. Еще кто-то из наших специально готовится к скиатлону. Посмотрим. Но повторю, видно, что Большунов в хорошей форме.