Сорина сработала на пять. Но для медали этого было мало

ЗОЛОТАЯ ДЮЖИНА ЙОХАУГ

Признаемся честно – шансов на золото не было. Не у россиянок – вообще ни у кого. Кроме Терезы Йохауг. Норвежка вошла в раж, открыв второй десяток золотых медалей ЧМ в личной копилке – пару дней назад уверенно «прибрала» к рукам победу в скиатлоне. И теперь, в гонке с раздельным стартом на 10 км, у нее просто не было конкуренток. Тем более – при такой жаре (девушки разве что в купальники не оделись), в условиях высокогорья, да плюс свободным стилем. Шведки Фрида Карлссон и Эбба Андерссон, американка Джесси Диггинс, наши Наталья Непряева, Юлия Ступак и Татьяна Сорина, опытная финка Ритта-Лиза Ропонен (42 года спортсменке, а все еще в супер-форме!), как и подруги Терезы по сборной Норвегии могли рассчитывать разве что на серебро. Это было понятно до старта. И подтвердилось в конце.

Йохауг не просто выиграла – она всем привезла больше минуты (только Карлссон отстала чуть меньше - «лишь» на 54 секунды). И после финиша даже не упала в снег отдышаться и отдохнуть, как делали все остальные. А бодро праздновала свой успех, причем читалось – сил осталось столько, что Тереза и вторую «десятку» в подобном темпе пробежит! Так норвежка стала 12-кратной чемпионкой планеты. Хоть с мазью для губ (из-за которой, по официальной версии, Тереза пять лет назад занесла в организм анаболический стероид клостебол и пропустила Олимпиаду в Пхенчхане), хоть без нее, а она все же лучшая.

Но если с золотом все было ясно изначально, то две другие медали могли достаться многим. В том числе – и российским лыжницам.

НЕУДАЧНАЯ ПОГОНЯ

Хотя, признаем, фаворитками в этой борьбе наши девушки не были. Пусть именно на «десятке» и добыты две победы в текущем сезоне – в активе Ступак и Неприяевой. Но это, все же, были не разделки, а пасьют и масс-старт в рамках «Тур де Ски». Плюс Наталья пропустила подготовку к ЧМ из-за перелома руки, едва-едва успев поправиться к первым гонкам. А Юлия, как оказалось, слишком много сил оставила в командном спринте – уже в начале дистанции было заметно, как тяжело ей даются движения, особенно в гору, так что надежда на высокий результат в ее случае быстро угасла.

Тем не менее, у нас были еще Мария Истомина и Татьяна Сорина. Причем Мария стартовала сразу перед Йохауг. Конечно, к середине дистанции Тереза ее догнала, но немного подержавшись за норвежкой Истомина подняла свой темп: на отметке в 5 км она замыкала топ-10! После норвежка умчалась вперед, а россиянку покинули силы – вторую половину гонки она провела куда хуже, в итоге откатившись на 28-ю позицию (прямо перед Ступак). Но вот Татьяна… Татьяна удивила!