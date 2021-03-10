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ТВ-рейтинги: битва Большунова и Клэбо отняла у биатлона первенство на лыжне
10 марта 23:00
автор: Лев Тигай

ТВ-рейтинги: битва Большунова и Клэбо отняла у биатлона первенство на лыжне

Опубликованы телерейтинги минувшей недели. Первое место среди спортивных передач занимает воскресная трансляция марафонской гонки на лыжном чемпионате мира.

Весь этот сезон лыжники по пятам преследовали биатлонистов в статистических ТВ-сводках компании «Медиаскоп», исследующей зрительскую аудиторию в городах России с населением от ста тысяч жителей. «Чистые» гонщики вроде бы незначительно проигрывали стреляющим – но все-таки проигрывали, неделю за неделей, хотя побед и медалей у них было в разы больше. Только сейчас, по ходу ЧМ в Оберстдорфе этот барьер был, наконец, преодолен.

Причем это произошло на флажке, в самый последний день. Да которого - и в четверг, и в пятницу, и в субботу - биатлонные трансляции с кубкового этапа в Нове Место по-прежнему смотрели чуть-чуть лучше. До тех пор, пока невероятный 50-километровый триллер, завершившийся столкновением на финишной прямой Александра Большунова с Йоханнесом Клэбо и долгим разбирательством, которое привело к дисквалификации норвежца и передаче чемпионского титула Эмилю Иверсену, не сломал эту традицию.

Хотя если сравнивать воскресный рейтинг лыж с биатлонным чемпионатом мира в Поклюке, состоявшимся в феврале, то преимущество опять на стороне последнего. Заметьте, даже эпохальная схватка Большунова с Клэбо, обновившая рекорд лыжного сезона, в годовом хит-параде спортивных трансляций не смогла пробиться в первую десятку, вся вторая половина которой оккупирована биатлоном.

Между прочим, прошлой зимой рейтинги лыжных гонок порой бывали выше, чем сейчас. Правда, тогда их показывал Первый канал, чей охват аудитории ощутимо больше, чем у «Матч ТВ». Напомним, что спортивный канал в 2020-м приобрел права на показ лыжного Кубка мира после нескольких лет перерыва. А «Первый», похоже, допустил ошибку, когда решил не продолжать лыжные эксперименты после пробного КМ-2019/20. Теперь, если зритель действительно распробовал это блюдо, плоды в следующем, олимпийском сезоне будет пожинать «Матч».

В этом плане любопытно взглянуть на рейтинги ближайшего уик-энда, когда Большунов и Клэбо вновь встретятся на лыжне – последний раз в рамках текущего Кубка мира. Ну, а дальше в ход пойдет «тяжелая артиллерия»: 24 марта в Стокгольме стартует чемпионат мира по фигурному катанию и в этот же день футбольная сборная России начинает на Мальте отборочный турнир ЧМ-2022.

СПОРТИВНЫЕ ТРАНСЛЯЦИИ С НАИБОЛЬШИМ РЕЙТИНГОМ НА РОССИЙСКОМ ТВ В 2021 ГОДУ

1 января – 7 марта

источник: «Советский спорт»
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