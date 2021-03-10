Клэбо все-таки победил. Как норвежец стал великим

Функционеры не стали ему перечить. Все остается на своих местах: Эмиль Иверсен – чемпион гонки на 50 км на ЧМ-2021, Александр Большунов - серебряный призер. Клэбо, пришедший к финишу первым, получит несомненно приз зрительских симпатий.
Вот так одним своим мужским поступком норвежец перевернул всю эту ситуацию. И все-таки вышел победителем из всей этой истории. Теперь Клэбо войдет в летопись лыжного спорта как спортсмен, не пожелавший быть первым с оговорками. Если бы FIS первоначальный судейский вердикт отменил – а шансы на это были, он до конца жизни носил бы звание чемпиона с душком. И всякий раз вспоминали бы не его блестящее выступление, как, впрочем, и нашего Большунова, а каким образом это золото было получено.
Да и потом, нет уже драйва, чемпионат завершен. Одно дело, когда тебя по горячим следам награждают на глазах всего лыжного мира, прикованного к экранам, а твои соперники стоят рядом и смотрят на тебя снизу вверх. Совсем другое, когда перешлют тебе эту медальку или наградят где-нибудь при случае – какая разница, это будет уже другое соревнование со своими героями. Не тот эффект. Йоханнес эту нотку, кажется, уловил и не стал сопротивляться зову сердца.
Клэбо парень молодой. Он хочет в честной борьбе доказывать, что сильнее. Тем более прекрасно понимает, какое внимание сегодня приковано к героям последней гонки ЧМ-2021. По ее итогам общественное мнение точно было не на норвежской стороне. Если даже рыжий гений биатлона Бё заявил, что его тезка Клэбо проиграл секунду русскому лыжнику в попытке занять нужную колею, то что тут воду в ступе толочь.
Эпизод на самом деле раскрутил лыжи в рейтинге популярности так мощно, как не смогла бы никакая постановочная пиар-кампания. Теперь у биатлона появился неслабый конкурент. Не вид спорта определяет интерес публики, хотя это, конечно, важная составляющая. Прежде всего звезды делают кассу. Так сошлось сегодня в мужских лыжных гонках, что там есть свой Месси и свой Роналду. Эта парочка Клэбо – Большунов обречена двигать свой спорт вперед со всеми вытекающими, в том числе вниманием спонсоров.
Только представьте, какой ажиотаж будет теперь на Играх в Пекине в лыжах, если, конечно, Большунов туда приедет и будет в хорошей форме. Потому как с ним любое соревнование приобретает оттенок мирового форума, без него - будет смахивать на чемпионат Норвегии.
Это Иверсен в своей карьере уже все выиграл. Его поезд постепенно уходит. Клэбо с Большуновым будут определять лыжную моду в ближайшие годы, они нужны друг другу. Возможно, и по этой причине Йоханнес на стал добивать россиянина, который и так был слишком обидчив по итогам полтинника.
Если расставлять троицу, накатившую на финиш марафона в Оберстдорфе, чисто по человеческим качествам, по тому, как они повели себя в этой непростой ситуации, то пьедестал должен выглядеть так:
Первый – Клэбо, он подошел после гонки к Большунову и сразу извинился, одновременно пытаясь утешить. Похлопал по спине Александра, хотя тому в тот момент было, похоже, не до этого. Йоханнес не давал громких комментариев, не кричал о судейском беспределе, хотя безусловно был крайне расстроен. Его брат, поговаривают, после того как узнал о лишении Клэбо золота на полтиннике, с досады врезал ногой по двери и заработал перелом. Но сам виновник разборок на финише проявил удивительное хладнокровие. И в концовке поставил жирную точку, дав понять, что мораль для него – не пустое место.
Увы, но Большунов тут только второй. Слезы после проигрыша не украшают мужчину. Не тот случай, чтобы разводить сырость. Да, обидно, кто же спорит. Но Александр стал чемпионом в Германии, что тогда убиваться. Не родственников близких потерял, не дай бог, конечно. Потом это поведение на церемонии награждения, где наш лыжник стоял с каменным лицом, демонстративный отказ повесить медаль на грудь… Проигрывать надо уметь. И прятать свою гордыню. Даже если твой соперник поступил не по правилам. Тем более это был не тот случай, когда скандинава можно было подозревать в злом умысле.
Наконец, человек, который золото получил, не вызывает ничего, кроме чувства презрения. Его уничижительные реплики в адрес Большунова: мол, насрать мне, что он думает и как переживает, все говорят о персонаже сполна. Иверсен лишний элемент в будущем лыжного спорта. Его иконой могут стать только двое – Клэбо и его извечный русский соперник.