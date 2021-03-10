Клэбо все-таки победил. Как норвежец стал великим

Функционеры не стали ему перечить. Все остается на своих местах: Эмиль Иверсен – чемпион гонки на 50 км на ЧМ-2021, Александр Большунов - серебряный призер. Клэбо, пришедший к финишу первым, получит несомненно приз зрительских симпатий.

Вот так одним своим мужским поступком норвежец перевернул всю эту ситуацию. И все-таки вышел победителем из всей этой истории. Теперь Клэбо войдет в летопись лыжного спорта как спортсмен, не пожелавший быть первым с оговорками. Если бы FIS первоначальный судейский вердикт отменил – а шансы на это были, он до конца жизни носил бы звание чемпиона с душком. И всякий раз вспоминали бы не его блестящее выступление, как, впрочем, и нашего Большунова, а каким образом это золото было получено.

Да и потом, нет уже драйва, чемпионат завершен. Одно дело, когда тебя по горячим следам награждают на глазах всего лыжного мира, прикованного к экранам, а твои соперники стоят рядом и смотрят на тебя снизу вверх. Совсем другое, когда перешлют тебе эту медальку или наградят где-нибудь при случае – какая разница, это будет уже другое соревнование со своими героями. Не тот эффект. Йоханнес эту нотку, кажется, уловил и не стал сопротивляться зову сердца.

Клэбо парень молодой. Он хочет в честной борьбе доказывать, что сильнее. Тем более прекрасно понимает, какое внимание сегодня приковано к героям последней гонки ЧМ-2021. По ее итогам общественное мнение точно было не на норвежской стороне. Если даже рыжий гений биатлона Бё заявил, что его тезка Клэбо проиграл секунду русскому лыжнику в попытке занять нужную колею, то что тут воду в ступе толочь.

Эпизод на самом деле раскрутил лыжи в рейтинге популярности так мощно, как не смогла бы никакая постановочная пиар-кампания. Теперь у биатлона появился неслабый конкурент. Не вид спорта определяет интерес публики, хотя это, конечно, важная составляющая. Прежде всего звезды делают кассу. Так сошлось сегодня в мужских лыжных гонках, что там есть свой Месси и свой Роналду. Эта парочка Клэбо – Большунов обречена двигать свой спорт вперед со всеми вытекающими, в том числе вниманием спонсоров.