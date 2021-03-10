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Клэбо все-таки победил. Как норвежец стал великим
10 марта 22:22
автор: Дмитрий Кузнецов

Клэбо все-таки победил. Как норвежец стал великим

Пока все размышляли, чем обернется апелляция норвежской федерации на дисквалификацию своей главной звезды, Йоханнес Клэбо попросил эту самую апелляцию отозвать.

Функционеры не стали ему перечить. Все остается на своих местах: Эмиль Иверсен – чемпион гонки на 50 км на ЧМ-2021, Александр Большунов - серебряный призер. Клэбо, пришедший к финишу первым, получит несомненно приз зрительских симпатий.

Вот так одним своим мужским поступком норвежец перевернул всю эту ситуацию. И все-таки вышел победителем из всей этой истории. Теперь Клэбо войдет в летопись лыжного спорта как спортсмен, не пожелавший быть первым с оговорками. Если бы FIS первоначальный судейский вердикт отменил – а шансы на это были, он до конца жизни носил бы звание чемпиона с душком. И всякий раз вспоминали бы не его блестящее выступление, как, впрочем, и нашего Большунова, а каким образом это золото было получено.

Да и потом, нет уже драйва, чемпионат завершен. Одно дело, когда тебя по горячим следам награждают на глазах всего лыжного мира, прикованного к экранам, а твои соперники стоят рядом и смотрят на тебя снизу вверх. Совсем другое, когда перешлют тебе эту медальку или наградят где-нибудь при случае – какая разница, это будет уже другое соревнование со своими героями. Не тот эффект. Йоханнес эту нотку, кажется, уловил и не стал сопротивляться зову сердца.

Клэбо парень молодой. Он хочет в честной борьбе доказывать, что сильнее. Тем более прекрасно понимает, какое внимание сегодня приковано к героям последней гонки ЧМ-2021. По ее итогам общественное мнение точно было не на норвежской стороне. Если даже рыжий гений биатлона Бё заявил, что его тезка Клэбо проиграл секунду русскому лыжнику в попытке занять нужную колею, то что тут воду в ступе толочь.

Эпизод на самом деле раскрутил лыжи в рейтинге популярности так мощно, как не смогла бы никакая постановочная пиар-кампания. Теперь у биатлона появился неслабый конкурент. Не вид спорта определяет интерес публики, хотя это, конечно, важная составляющая. Прежде всего звезды делают кассу. Так сошлось сегодня в мужских лыжных гонках, что там есть свой Месси и свой Роналду. Эта парочка Клэбо – Большунов обречена двигать свой спорт вперед со всеми вытекающими, в том числе вниманием спонсоров.

Только представьте, какой ажиотаж будет теперь на Играх в Пекине в лыжах, если, конечно, Большунов туда приедет и будет в хорошей форме. Потому как с ним любое соревнование приобретает оттенок мирового форума, без него - будет смахивать на чемпионат Норвегии.

Это Иверсен в своей карьере уже все выиграл. Его поезд постепенно уходит. Клэбо с Большуновым будут определять лыжную моду в ближайшие годы, они нужны друг другу. Возможно, и по этой причине Йоханнес на стал добивать россиянина, который и так был слишком обидчив по итогам полтинника.

Если расставлять троицу, накатившую на финиш марафона в Оберстдорфе, чисто по человеческим качествам, по тому, как они повели себя в этой непростой ситуации, то пьедестал должен выглядеть так:

Первый – Клэбо, он подошел после гонки к Большунову и сразу извинился, одновременно пытаясь утешить. Похлопал по спине Александра, хотя тому в тот момент было, похоже, не до этого. Йоханнес не давал громких комментариев, не кричал о судейском беспределе, хотя безусловно был крайне расстроен. Его брат, поговаривают, после того как узнал о лишении Клэбо золота на полтиннике, с досады врезал ногой по двери и заработал перелом. Но сам виновник разборок на финише проявил удивительное хладнокровие. И в концовке поставил жирную точку, дав понять, что мораль для него – не пустое место.

Увы, но Большунов тут только второй. Слезы после проигрыша не украшают мужчину. Не тот случай, чтобы разводить сырость. Да, обидно, кто же спорит. Но Александр стал чемпионом в Германии, что тогда убиваться. Не родственников близких потерял, не дай бог, конечно. Потом это поведение на церемонии награждения, где наш лыжник стоял с каменным лицом, демонстративный отказ повесить медаль на грудь… Проигрывать надо уметь. И прятать свою гордыню. Даже если твой соперник поступил не по правилам. Тем более это был не тот случай, когда скандинава можно было подозревать в злом умысле.

Наконец, человек, который золото получил, не вызывает ничего, кроме чувства презрения. Его уничижительные реплики в адрес Большунова: мол, насрать мне, что он думает и как переживает, все говорят о персонаже сполна. Иверсен лишний элемент в будущем лыжного спорта. Его иконой могут стать только двое – Клэбо и его извечный русский соперник.

источник: «Советский спорт»
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