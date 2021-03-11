«Йоханнес, ты лучший! Respect from Russia». Россияне благодарят Клэбо за отзыв апелляции

Сам Йоханнес Клебо объяснил, почему принял такое решение, на своей странице в соцсети.

Мы всегда знали, что есть аргументы как за, так и против того, что Норвегия должна обжаловать дисквалификацию Йоханнеса после марафона на чемпионате мира. Поэтому мы поддерживаем Йоханнеса и сразу же связались с FIS, когда он заявил о своем желании, - цитируют Бьервига норвежские СМИ.

- Он хочет закончить это дело и оставить его позади. Он хочет, чтобы лыжные гонки были выиграны на стадионе, а не юридическим путем.

Как сообщил спортивный директор сборной Норвегии по лыжным гонкам Эспен Бьервиг, апелляция была отозвана по просьбе самого спортсмена.

«Честно признаюсь, у меня было несколько трудных дней - и в эмоциональном плане американские горки. Я был в глубочайшей депрессии. На это ушло много энергии, и я не хочу больше тратить на это время и силы. История уже вышла за границы соревнований. Я лыжник, а они хотят решить результат лыжной гонки в офисе — это неправильно.

Я должен смотреть в будущее. У меня были хорошие гонки на лучшем для меня чемпионате мира, и я позабочусь о том, чтобы никогда больше не оказаться в такой ситуации. Я попросил Норвежскую лыжной ассоциации отменить апелляцию на решение жюри FIS. В любом случае, получить золотую медаль через несколько дней после моей лучшей гонки за всю карьеру было бы уже совсем не то.

Теперь с этим делом покончено, и мне нужно сосредоточиться на финале Кубка мира в выходные. Я хочу поздравить Эмиля с победой — и считаю, что он заслуживает настоящего праздника. Поздравляю друга! В то же время хочу поздравить Большунова с серебряной медалью. Он блестящий лыжник.

Впереди у нас будет много сложных соревнований. С нетерпением жду финала Кубка мира — и сделаю всё, что смогу, в субботу и воскресенье», — написал Клебо на своей странице в Instagram.

Напомним, на финише марафона на завершившемся в воскресенье чемпионате мира, Клэбо первым пересек финишную черту в классическом масс-старте на 50 км, но был дисквалифицирован. Жюри FIS решило, что норвежец создавал помехи шедшему первым россиянину Александру Большунову. Чемпионом мира был признан норвежец Эмиль Иверсен.

9 марта норвежская федерация подала апелляцию в FIS. Норвежцы просили признать инцидент гоночным и сохранить первоначальные результаты. Теперь апелляция отозвана.

Таким образом, золото остается у Эмиля Иверсена (Норвегия), серебро — у Александра Большунова (Россия), бронза — у Симена Хегстада Крюгера (Норвегия).

«ТЫ СИЛЬНЫЙ ЛЫЖНИК, А САН САНЫЧА МЫ ПРОСТО ЛЮБИМ»

На решение Клэбо активно отреагировали российские болельщики. Под его постом в Instagram оставлены комментарии, в которых любители спорта восхищаются поступком норвежского лыжника.

Вот некоторые из этих постов.

«Йоханнес, ты лучший! Вся Россия переживала и болела за тебя! Психологически ты победил в марафоне — это все увидели».

«Слова настоящего мужчины. Respect from Russia».

«Ты сильный лыжник, но Сан Саныча просто любим всем сердцем».

«Вы оба достойны, вы подняли лыжный спорт на новый уровень! Играйте честно, дружите и пусть победит сильнейший!»

Однако на российских спортивных сайтах преобладают другие комментарии.

Akulovka-hoper

Первый комментарий не понятен, как вся Россия могла переживать за Клэбо?

Selivan2000

Ты реально думаешь, это русский человек написал?)

zspkhv

Я точно болел за Россию. И не думал болеть за норвегов. Насчет Клебо. Думаю, ему теперь с этим моментом оставаться в спортивном мире. И его другу по команде с золотой медалью тоже жить и знать, что она не его. А Саша станет ещё сильнее.

evgeniy77777

Капец, полились дифирамбы. Прагматичные норги просто быстро поняли, что апелляция не прокатит, без шансов, и решили сохранить лицо, чтоб симпатии публики перешли на сторону «благородного Клебо».

laskowyi

Звонил сейчас Иверсену, говорит ночью распил золотую медаль на три части и почтой выслал Большунову и Клебо.

9061899598

Лицемерие по-норвежски! На фига ему 110-е очередное золото, если можно сразу стать полубогом. И никто не будет попрекать про астму. Стоить признать, как сильны они в командной тактике. Надеюсь, Саня больше не попадёт в их капканы.

ermakovasa

Кто-то поверил словам этого насквозь прожженного, двуличного лжеца... Когда понял, что правда не на его стороне, сразу запел другую песню. Он еще не раз в воздухе переобуется, как ему скажут, так и будет петь. Когда не правы или проиграли, тогда становятся такими осмысленными и вежливыми. Таких друзей надо держать подальше от себя.