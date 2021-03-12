Юрий Бородавко: Нужно менять правила, а так проиграли оба – и Большунов, и Клэбо

Моральная сторона тоже не вызывает вопросов: с Александром в Лахти поступили точно так же: финн ему перекрыл путь. Почему он не может этого сделать? Здесь нет никакого криминала, просто нужно менять правила.

Сейчас Саша все сделал четко и не так, как в Лахти – контролировал внешний радиус, не дал Клэбо поравняться с собой, перекрыл его раньше. Поэтому Большунов все сделал правильно с тактической точки зрения.

- По горячим следам сразу после гонки вы довольно эмоционально высказались по поводу инцидента на финише. Думаю, вы затем внимательно посмотрели этот эпизод. Кто же там виноват? - Саша способный ученик, он быстро учится на своих ошибках. Похожая ситуация была в Лахти во время эстафеты. Александр тогда получил дисквалификацию, было много эмоций.

- Юрий Викторович, начнем с главной темы недели. Норвежцы отозвали апелляцию на дисквалификацию Йоханнеса Клэбо по итогам марафонской гонки на ЧМ. Причем об этом попросил сам Клэбо. Многие наши болельщики похвалили норвежца. У вас какие чувства? - Никакой радости нет, потому что из-за этой ситуации проиграли оба – и Большунов, и Клэбо.

13 и 14 марта в швейцарском городе Энгадине продет финальный этап Кубка мира по лыжным гонкам. Накануне мы поговорили со старшим тренером нашей сборной Юрием Бородавко.

- Да, после этого инцидента многие заговорили о правилах. Что конкретно нужно поменять?

- Нужно четко прописать: никто никому не должен мешать – ни впереди идущий, ни тот, кто идет сзади. Потому что выбор лыжни можно трактовать совершенно по-разному.

- И все-таки вы не ответили: Клэбо виноват в том эпизоде?

- Он подбил палку Александра, она отскочила, из-за этого палка сказалась у Александра между ног. В результате она сломалась. Это стопроцентная помеха, тут даже обсуждать нечего.

- Клэбо изложил причины отзыва апелляции: мол, победители должны определяться на лыжне, а не в кабинетах, и что он вновь хочет встретиться с Большуновым в эти выходные на финале Кубка мира. Джентльмен?

- Ну, говорить можно сколько угодно, соревнуйся честно и никаких проблем не будет.

- После той марафонской гонки на чемпионате мира прошло уже несколько дней. Каково сейчас психологическое состояние Большунова?

- Александр, конечно, переживал, но сейчас подуспокоился – нельзя жить одной гонкой, нужно смотреть вперед.

«ПРИГЛАШЕНИЕ КЛЭБО НА СВАДЬБУ БОЛЬШУНОВ НЕ ОТЗЫВАЛ»

- Поясните, что с приглашением на свадьбу, которое Большунов сделал Йоханнесу Клэбо? Пошли слухи, что после инцидента на финише марафона на чемпионате мира о приезде Клэбо на свадьбу к Большунову уже речь не идет.

- Александр точно не отзывал приглашение и, насколько я знаю, не собирается этого делать, оно остается в силе. Свадьба запланирована на конец апреля.



- Как думаете, приедет норвежец на свадьбу после этого инцидента в марафоне?

- Клэбо очень опасается коронавируса, это может его остановить. Хотя, я не могу залезть к Йоханнесу в голову. Кто знает, может быть возьмет и приедет.

- В Швейцарии на последнем этапе Кубка мира всего по две гонки у мужчин и женщин. Может опять получиться, что Большунов будет бороться один против толпы норвежцев.

- Может получиться и так. Каждый борется за победу в меру своей готовности и своих возможностей. Но каждый спортсмен будет стараться показать максимальный результат. Все-таки после чемпионата мира напряжение немного спало. Будем надеться на лучшее.

- Вы ранее говорили, что Ларьков подъедет в Энгадин, заменит травмированного Спицова.

- Ларьков не приедет – он простудился.

Состав сборной России на финальный этап Кубка мира

Мужчины: Большунов, Червоткин, Якимушкин, Мельниченко, Семиков, Белов, Мальцев, Порошкин. Женщины: Сорина, Непряева, Ступак, Мацокина, Истомина, Жамбалова,

В программе соревнований в Энгадине, которые 13 и 14 марта, классический масс-старт на 10 км у женщин и на 15 км у мужчин, а также гонка преследования свободным стилем на 30 и 50 км соответственно.