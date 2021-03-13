Большунов и Клэбо: прощальный концерт в Швейцарии. Стартует финальный этап КМ

ОПЯТЬ МАРАФОН, НО ТЕПЕРЬ «КОНЬКОМ»

Конечно, никакой это должен был быть не финал – и ни в каком не в Энгадине. Первый этап после чемпионата мира в Оберстдорфе планировался в Холменколлене, где проведение марафонских гонок в это время года является давней традицией, и завершаться Кубку мира полагалось неделей позже - не 14 марта, а 21-го, в столице Олимпиады-2022 Пекине. Но китайцы отказались от этапа давно, потом их примеру последовал Лиллехаммер, недолго продержавшийся за «переходящее знамя», и больше достойных желающих не нашлось. Статус финала на безрыбье достался предыдущему уик-энду, после норвежского бегства экстренно подхваченного Швейцарией.

Ну что ж, Энгадин, так Энгадин, будь он неладен. По крайней мере, перед длиннющей семимесячной паузой у нас будет еще одна возможность увидеть на трассе Александра Большунова с Йоханнесом Клэбо, споры вокруг столкновения которых на финише последней гонки ЧМ-2021 не утихают до сих пор. Клэбо, конечно, совершил гениальный «ход конем», отговорив лыжных чиновников своей страны подавать апелляцию в FIS на предмет его дисквалификации. После такого благородства Большунову сам бог велел сделать какой-нибудь ответный жест. Чтобы их соперничество стало великим со всех точек зрения, включая этическую, и встало в один ряд с легендарнейшими дуэлями в истории спорта - вроде автогоночной между Айртоном Сенной и Аленом Простом.

Впрочем, история историей, а в Энгадине Большунову с Клэбо предстоит борьба непосредственно на лыжне. Обе гонки этапа фактически являются масс-стартами – пусть вторая пройдет в формате преследования по итогам первой, 15-километровой, в воскресенье всем сильнейшим должно с лихвой хватить дистанции, чтобы вновь собраться в большую группу. Опять 50 км, опять марафон, совсем как 7-го числа в Оберстдорфе! Только не «классикой», а «коньком», что, на мой вкус, дает определенное преимущество Большунову. Хотя желания реабилитироваться в Швейцарии у Клэбо будет не меньше, то есть, выше крыши.

БЕГУТ ВСЕ КРОМЕ ИВЕРСЕНА

Норвежцы привезли в Энгадин вместе с Клэбо почти всех своих звезд: Крюгера, Холунда, Голберга, Амундсена, Вальнеса, Йохауг, Фоссесхольм и трех сестер Венг. До полного комплекта не хватает неудачника Оберстдорфа Шура Рете и «бумажного чемпиона» в тамошнем марафоне Эмиля Иверсена – тот, видимо, испугался, что его в Швейцарии просто засмеют.

Наши тоже переехали из Германии практически полным составом – только Яна Кирпиченко приболела. Как и опытный Андрей Ларьков, которого поначалу хотели вызвать из России для подкрепления. Остальные уже прошли жеребьевку и получили субботние стартовые номера. Первый – разумеется, у Большунова, давно обеспечившего себе как Большой хрустальный глобус, так и малый в дистанционных гонках.