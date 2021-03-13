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Большунов и Клэбо: прощальный концерт в Швейцарии. Стартует финальный этап КМ
13 марта 08:00
автор: Лев Тигай

Большунов и Клэбо: прощальный концерт в Швейцарии. Стартует финальный этап КМ

В субботу и воскресенье в Энгадине пройдут заключительные гонки Кубка мира-2020/21.

ОПЯТЬ МАРАФОН, НО ТЕПЕРЬ «КОНЬКОМ»

Конечно, никакой это должен был быть не финал – и ни в каком не в Энгадине. Первый этап после чемпионата мира в Оберстдорфе планировался в Холменколлене, где проведение марафонских гонок в это время года является давней традицией, и завершаться Кубку мира полагалось неделей позже - не 14 марта, а 21-го, в столице Олимпиады-2022 Пекине. Но китайцы отказались от этапа давно, потом их примеру последовал Лиллехаммер, недолго продержавшийся за «переходящее знамя», и больше достойных желающих не нашлось. Статус финала на безрыбье достался предыдущему уик-энду, после норвежского бегства экстренно подхваченного Швейцарией.

Ну что ж, Энгадин, так Энгадин, будь он неладен. По крайней мере, перед длиннющей семимесячной паузой у нас будет еще одна возможность увидеть на трассе Александра Большунова с Йоханнесом Клэбо, споры вокруг столкновения которых на финише последней гонки ЧМ-2021 не утихают до сих пор. Клэбо, конечно, совершил гениальный «ход конем», отговорив лыжных чиновников своей страны подавать апелляцию в FIS на предмет его дисквалификации. После такого благородства Большунову сам бог велел сделать какой-нибудь ответный жест. Чтобы их соперничество стало великим со всех точек зрения, включая этическую, и встало в один ряд с легендарнейшими дуэлями в истории спорта - вроде автогоночной между Айртоном Сенной и Аленом Простом.

Впрочем, история историей, а в Энгадине Большунову с Клэбо предстоит борьба непосредственно на лыжне. Обе гонки этапа фактически являются масс-стартами – пусть вторая пройдет в формате преследования по итогам первой, 15-километровой, в воскресенье всем сильнейшим должно с лихвой хватить дистанции, чтобы вновь собраться в большую группу. Опять 50 км, опять марафон, совсем как 7-го числа в Оберстдорфе! Только не «классикой», а «коньком», что, на мой вкус, дает определенное преимущество Большунову. Хотя желания реабилитироваться в Швейцарии у Клэбо будет не меньше, то есть, выше крыши.

БЕГУТ ВСЕ КРОМЕ ИВЕРСЕНА

Норвежцы привезли в Энгадин вместе с Клэбо почти всех своих звезд: Крюгера, Холунда, Голберга, Амундсена, Вальнеса, Йохауг, Фоссесхольм и трех сестер Венг. До полного комплекта не хватает неудачника Оберстдорфа Шура Рете и «бумажного чемпиона» в тамошнем марафоне Эмиля Иверсена – тот, видимо, испугался, что его в Швейцарии просто засмеют.

Наши тоже переехали из Германии практически полным составом – только Яна Кирпиченко приболела. Как и опытный Андрей Ларьков, которого поначалу хотели вызвать из России для подкрепления. Остальные уже прошли жеребьевку и получили субботние стартовые номера. Первый – разумеется, у Большунова, давно обеспечившего себе как Большой хрустальный глобус, так и малый в дистанционных гонках.

Спринтерские кубки мира уже завершились – их получат итальянец Федерико Пеллегрино и словенка Анамария Лампич. Зато в двух других зачетах у женщин кое-какая интрига еще жива. В частности, Юлии Белоруковой-Ступак предстоит отбивать атаки на второе место Эббы Андерссон из Швеции и Рози Бреннен из США, отстающих на 43 и 25 очков соответственно. С победителем там все ясно - Джессику Диггинс уже не догнать, а вот дистанционный Глобус у американки вполне могут стащить не только эти три преследовательницы, но и Тереза Йохауг.

Впрочем, это все-таки мелочи. Главное: Большунов и Клэбо опять встанут бок о бок у стартовой линии, чтобы подарить нам новую серию лыжного супербоевика. В субботу, в 13.40 по московскому времени. Предупреждаю: «Матч ТВ» показывает гонку не с начала из-за суперфутбола «Урал» - «Ротор». Ей-богу, это не шутка, я только что проверял. Так что ищите первый «Евроспорт» - и обрящете.

Расписание 10-го, заключительного этапа Кубка мира в Энгадине (Швейцария)

13 марта, суббота

13.40 (мск). Масс-старт 15 км. Классический стиль. Мужчины

17.30. Масс-старт 10 км. Классический стиль. Женщины

14 марта, воскресенье

10.15. Гонка преследования 30 км. Свободный стиль. Женщины

12.35. Гонка преследования 50 км. Свободный стиль. Мужчины

Состав сборной России

Мужчины: Александр Большунов, Алексей Червоткин, Иван Якимушкин, Артем Мальцев, Евгений Белов, Андрей Мельниченко, Илья Семиков, Илья Порошкин

Женщины: Наталья Непряева, Юлия Белорукова-Ступак, Татьяна Сорина-Алешина, Алиса Жамбалова, Христина Мацокина, Мария Истомина, Евгения Крупицкая

Положение в Кубке мира

Мужчины

Общий зачет

1. Александр Большунов (Россия) – 1613

2. Иван Якимушкин (Россия) – 774

3. Федерико Пеллегрино (Италия) - 613

4. Морис Манифика (Франция) - 588

5. Андрей Мельниченко (Россия) – 586

6. Евгений Белов (Россия) – 586

7. Денис Спицов (Россия) – 567

8. Артем Мальцев (Россия) – 560

9. Йоханнес Клэбо (Норвегия) – 518

10. Эмиль Иверсен (Норвегия) – 447

…13. Алексей Червоткин (Россия) – 384

…15. Глеб Ретивых (Россия) – 374

…16. Илья Семиков (Россия) - 360

Дистанционные гонки

1. Александр Большунов (Россия) – 769

2. Иван Якимушкин (Россия) - 483

3. Денис Спицов (Россия) - 327

4. Андрей Мельниченко (Россия) – 319

5. Евгений Белов (Россия) – 317

6. Шур Рете (Норвегия) – 287

7. Артем Мальцев (Россия) – 254

8. Эмиль Иверсен (Норвегия) – 252

…19. Йоханнес Клэбо (Норвегия) - 172

Спринт. Итог

1. Федерико Пеллегрино (Италия) – 439

2. Глеб Ретивых (Россия) – 369

3. Александр Большунов (Россия) – 284

4. Оскар Свенссон (Швеция) – 283

5. Люка Шаннава (Франция) - 219

6. Ришар Жюв (Франция) – 214

7. Эндрю Янг (Великобритания) - 157

8. Йоханнес Клэбо (Норвегия) – 146

9. Александр Терентьев (Россия) – 140

Женщины

Общий зачет

1. Джессика Диггинс (США) - 1246

2. Юлия Белорукова-Ступак (Россия) – 904

3. Рози Бреннен (США) – 879

4. Эбба Андерссон (Швеция) - 861

5. Татьяна Сорина-Алешина (Россия) – 780

6. Наталья Непряева (Россия) – 727

7. Линн Сван (Швеция) – 681

8. Анамария Лампич (Словения) - 619

9. Тереза Йохауг (Норвегия) – 611

…20. Яна Кирпиченко (Россия) - 303

Дистанционные гонки

1. Джессика Диггинс (США) - 552

2. Эбба Андерссон (Швеция) - 490

3. Юлия Белорукова-Ступак (Россия) – 444

4. Рози Бреннен (США) – 444

5. Тереза Йохауг (Норвегия) – 410

6. Катарина Хенниг (Германия) - 342

7. Наталья Непряева (Россия) – 317

8. Татьяна Сорина-Алешина (Россия) – 293

Спринт. Итог

1. Анамария Лампич (Словения) – 402

2. Надин Фендрих (Швейцария) – 296

3. Линн Сван (Швеция) - 275

4. Джессика Диггинс (США) – 262

5. Майя Дальквист (Швеция) - 244

6. Наталья Непряева (Россия) – 214

7. Йонна Сундлинг (Швеция) - 212

…14. Татьяна Сорина-Алешина (Россия) – 127

…16. Юлия Белорукова-Ступак (Россия) - 120.

источник: «Советский спорт»
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