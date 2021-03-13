Александр Тихонов: Когда-то Бог нам послал Веденина и Бажукова, теперь – Большунова

Напомним, сегодня Александр Большунов уверенно победил в первой гонке финального этапа Кубка мира в Швейцарии в масс-старте на 15 км. Финишировавший вторым норвежец Йоханнес Клэбо отстал на 18 секунд.

– Когда-то Бог нам послал Веденина, Бажукова. Савельева. Затем был серьезный провал в мужских лыжах. И вот сейчас у нас есть Большунов, – говорит Тихонов. – Такие спортсмены рождаются не часто. И вот родился работоспособный, дисциплинированный, нормальный парень.

– Что скажете про тактику Большунова?

– Каждый по-разному распределяет свои силы, в зависимости о самочувствия. Саша – молодец, видит, что есть запас сил, не стал никого ждать, тянуть до последнего километра, сам стал хорошо работать. Создал отрыв.

Если б он подустал, тогда бы шел в толпе, и уже победу разыграл бы на последнем километре. А если чувствуешь, что есть силы, в себе уверен, чего тянуть? Правильно Саша сделал, что убежал от всех.

– Клэбо и Холунн не очень-то и ринулись за Большуновым…

– Видимо, вначале думали его усыпить, а он взял и уехал от них.

– Александр решил не повторять финиш марафона на ЧМ, не играть в рулетку.

– Правильно сделал, видит, что силы есть, взял и убежал.

– Ваш прогноз на завтрашний марафон. Клэбо вроде бы в дистанционных гонках был не так силен, но в этом сезоне здорово прибавил.

– Готовился к сезону, хорошо поработал над слабыми местами. Посмотрим, думаю, будет борьба. Парень очень талантливый, столько навыигрывал уже..

– Трехкратный олимпийский чемпион в 24 года…

– Я первый раз выиграл олимпийское золото в 21 год.

– Так и Клэбо в Пхенчхане был 21..

– Самородок, что там говорить.

Энгадин, Швейцария. Кубок мира.

Мужчины. Масс-старт, 15 км. Классический стиль

1. Александр Большунов (Россия) — 34.07,1

2. Йоханнес Клебо – отставание 18,4

3. Пол Голберг (оба— Норвегия) +18,9

4. Йенс Бурман (Швеция) +20,0

5. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) +21,2

6. Артём Мальцев +24,2

…10 Алексей Червоткин +40,9

…25. Иван Якимушкин +1.04,4

…27. Евгений Белов +1.11,4

…32. Илья Порошкин +1.14,7

…34. Илья Семиков +1.16,7

…64. Андрей Мельниченко (все — Россия) +2.34,5.