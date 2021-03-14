«Сан Саныч – ты космос, лучший в мире. Спасибо за сезон». Болельщики восхищаются Большуновым

«ЧЕРВОТКИН ПОШЕЛ В ОТРЫВ, Я ПРИТОРМАЖИВАЛ ГРУППУ»

После финиша наш лыжник посетовал на плохую работу лыж. Кажется, впервые в этом сезоне были высказаны претензии к работе сервисменов. Однако в конце Большунов все же поблагодарил сервис-бригаду и всю нашу команду за хорошую работу.

- Конечно, проблемы со скольжением сыграли свою роль. Финишная часть идет под спуск. Когда я выкатывался, лыжи уже просто останавливались, и было даже бессмысленно бороться. Конечно, пытался, но ничего из этого не выходило сегодня.

Начало гонки было спокойным, так как впереди оставалась большая дистанция. Поэтому более спокойно начинал.

Я двигаюсь в правильном направлении, получается добавлять с каждым годом, подниматься на одну ступеньку выше. На следующий год хотелось бы сделать шаг хотя бы на полступеньки, но уверенной. Нужно много тренироваться, чтобы зимой хорошо бежать

Хотелось бы сказать огромное спасибо нашей команде, сервису. Они весь сезон отработали отлично. Единственное исключение — сегодняшняя гонка, когда лыжи чуть не сработали. А так вся команда хорошо сработала по сезону. Всем спасибо», — сказал Большунов в эфире «Матч ТВ».