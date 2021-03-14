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«Сан Саныч – ты космос, лучший в мире. Спасибо за сезон». Болельщики восхищаются Большуновым
14 марта 17:29
автор: Юрий Волохов

«Сан Саныч – ты космос, лучший в мире. Спасибо за сезон». Болельщики восхищаются Большуновым

Сегодня в швейцарском Энгадине состоялись заключительные гонки Кубка мира по лыжным гонкам. Александр Большунов в гонке преследования на 50 км финишировал шестым.

«ЧЕРВОТКИН ПОШЕЛ В ОТРЫВ, Я ПРИТОРМАЖИВАЛ ГРУППУ»

После финиша наш лыжник посетовал на плохую работу лыж. Кажется, впервые в этом сезоне были высказаны претензии к работе сервисменов. Однако в конце Большунов все же поблагодарил сервис-бригаду и всю нашу команду за хорошую работу.

- Конечно, проблемы со скольжением сыграли свою роль. Финишная часть идет под спуск. Когда я выкатывался, лыжи уже просто останавливались, и было даже бессмысленно бороться. Конечно, пытался, но ничего из этого не выходило сегодня.

Начало гонки было спокойным, так как впереди оставалась большая дистанция. Поэтому более спокойно начинал.

Я двигаюсь в правильном направлении, получается добавлять с каждым годом, подниматься на одну ступеньку выше. На следующий год хотелось бы сделать шаг хотя бы на полступеньки, но уверенной. Нужно много тренироваться, чтобы зимой хорошо бежать

Хотелось бы сказать огромное спасибо нашей команде, сервису. Они весь сезон отработали отлично. Единственное исключение — сегодняшняя гонка, когда лыжи чуть не сработали. А так вся команда хорошо сработала по сезону. Всем спасибо», — сказал Большунов в эфире «Матч ТВ».

Проблема с лыжами не позволила Большунову прибавить на финише, но при этом он объяснил, почему старался придерживать основную группу на протяжении второй части дистанции.

- Когда Червоткин пошел в отрыв, я притормаживал группу, потому что у меня намного хуже сегодня катили лыжи, чем у Лехи. Я ему дал шанс, чтобы он попытался заехать хотя бы в троечку, но у него не хватило сил, - пояснил Большунов.

Главный и самый принципиальный соперник нашего лыжника Йоханнес Клэбо тоже не смог войти в тройку призеров – норвежец финишировал четвертым.

Сегодня же Большунову вручили «Большой хрустальный глобус» победителя Кубка мира.

Россиянин завоевал награду досрочно, еще в феврале.

«САНЯ – ТЫ КОСМОС!»

Несмотря на относительную неудачу в марафоне, болельщики поддержали Александра Большунова, поздравили его со вторым «Большим хрустальным глобусом» подряд.

snf241162
Сегодняшняя гонка ничего для Саши не решала. Лыжи тормозили (и это было заметно), и жаль, что не удержался Червоткин. Это действительно жаль

pelot
В конце концов, Саша весь сезон отпахал на максималках, пока норвежцы отдыхали дома. И понятно, что силы у чистого спортсмена не бесконечны.

semenufa
Саня, ты победитель этого сезона, нам доказывать ничего не нужно. Одну гонку из двух последних ты просто вынес всех. Нельзя все выиграть. С хрустальным глобусом, пусть норги завидуют!)

bastabratan
Сан Саныч великий лыжник, лучший в мире. И как настоящий король великодушен и позволил норвегам сегодня выиграть и пропустил Клэбу. Второй глобус подряд, последнее слово за ним. Спасибо за сезон. Браво!

berezkin58
Про лыжи это так, для репортажа, у Саши просто уже подсели батарейки к концу сезона. Он большой молодец, спасибо за сезон, за эмоции!

oby
Саня - ты космос! Поздравляем! Удачи и побед в следующем сезоне!

источник: «Советский спорт»
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