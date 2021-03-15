Так кто круче - Большунов или Клэбо? Итоги битвы гигантов в сезоне-20/21 

С другой стороны, даже участвуй Клэбо во всех этапах, шансов отобрать Глобус у Большунова у него было бы немного. Основные очки – это горный «Тур де Ски», где справиться с русским монстром вряд ли кому-либо по плечу. Скорее, наоборот: в этом случае у Клэбо осталось бы меньше сил на Оберстдорф – и мы бы не увидели его удивительного прогресса в сверхдлинных гонках.

Любопытно, что на тех трех этапах КМ-20/21, где бежал Клэбо, он заработал даже больше очков, нежели Большунов, - 663 против 631-го. Норвежцу хватило каких-то восьми гонок, чтобы в последней из них - в воскресенье в Энгадине - ворваться в топ-3 общего зачета, так что на подиуме они с Александром вновь стояли рядом.

Да, в Оберстдорфе Клэбо поддерживала его суперкоманда, которая на порядок сильнее российской. Кроме того, «викинги», ссылаясь на коронавирус, пропустили большинство этапов КМ и готовились исключительно к первенству планеты. Ну так и что с того? Это их выбор, имеют право. Ведь о том, что важнее-почетнее - Кубок или золото ЧМ – можно спорить до бесконечности, у обеих точек зрения есть своя правда.

Если прошлый сезон явно завершился в пользу Большунова, отобравшего у Клэбо Большой хрустальный глобус и титул чемпиона «Тур де Ски», то в этом у обоих есть основания считать себя победителями. Пусть кубковая территория по-прежнему осталась за российским лыжником, на чемпионате мира норвежец взял реванш: три титула против одного. И исторический финиш заключительного марафона, где россиянин сломал палку, а норвежец заработал дисквалификацию, этого баланса не изменил.

УРОКИ МЯКИ

Большунов тоже прибавляет. Хотя казалось бы – ему-то в чем? И так уже берет медали абсолютно на любой дистанции - от спринта до марафона, что «коньком», что «классикой». Если у Клэбо, этого финишера милостью божьей, есть вполне конкретный прообраз в лыжной истории – Петтер Нортуг, то универсалов калибра Большунова не было никогда, он такой один. В том числе потому, что Гунде Сван, Бьорн Дэли, Владимир Смирнов и прочие гиганты ХХ века гораздо меньше зависели от спринта – его доля в календаре и, соответственно, уровень конкуренции с тех пор выросли в разы.

Основной козырь Большунова – конечно, дистанционные гонки. Однако там сейчас тоже полно масс-стартов, где без финиша особо ничего не выиграешь. И посмотрите, как оперативно Александр учится, как он «подбирает хвосты»: в конце января напоролся на историю с блокировкой от Йони Мяки в Лахти, а уже в начале марта сам устроил нечто подобное для Клэбо в Оберстдорфе.

Вообще наблюдать за действиями Большунова на ЧМ в конце марафона – отдельное удовольствие. Как он готовил рывок в последний подъем, как потом выбирал на спуске идеальную траекторию, впритык облизывая то правую, то левую бровку… Не сомневаюсь, все это было тщательно продумано и отработано – специально под Клэбо. Потому тот и воткнулся в нашего лыжника в начале финишной прямой – и потому неудача стала для Большунова втройне обидной. Такую пахоту, редиски, испортили, такую домашнюю заготовку!

Места Большунова и Клэбо в гонках чемпионата мира-2021 та 4х10 км

ПЕРЕПИСЧИКИ КНИГИ РЕКОРДОВ

Шесть большуновских гонок в Оберстдорфе, ни в одной из которых он не опустился ниже четвертого места – абсолютно уникальное достижение. Более наглядного доказательства его суперуниверсальности просто не придумаешь. Их соперничество с Клэбо заставляет обоих становиться все совершеннее – и порождает рекорд за рекордом.

Лидеры всех времен по числу побед в личных мужских гонках КМ

1. Бьорн Дэли (Норвегия) – 46

2. Йоханнес Клэбо (Норвегия) – 40

3. Петтер Нортуг (Норвегия) – 38

4-6. Гунде Сван (Швеция) – 30

4-6. Владимир Смирнов (СССР/Казахстан) – 30

4-6. Мартин-Йонсруд Сундбю (Норвегия) – 30

7. Александр Большунов (Россия) – 27

8. Дарио Колонья (Швейцария) – 26

В спринтерском КМ Клэбо все исторические рекорды уже прибрал: четыре малых Глобуса и 25 побед. Большунову, который в этом тандеме «отвечает» за дистанции подлиннее, еще нужно пару-тройку лет, чтобы разобраться с Дарьо Колоньей и Дэли, но это, опять же, вопрос времени. Лидерство Сан Саныча в Кубке мира – это явно надолго, и даже шесть титулов Дэли в общем зачете ему вполне по силам превзойти. Как и хрустальную коллекцию Марин Бьорген, состоящую из дюжины шаров разного размера. У Большунова их уже сейчас пять: два здоровых и три поменьше. Правда, пусть он сначала догонит Клэбо, а то у норвежца пока на «стекляшку» больше. Куда они все это будут складывать – ума не приложу.

А как же «железки» - в смысле, медали? Особенно олимпийские, до которых в этой битве гигантов очередь дойдет уже меньше, чем через год. На что Большунов и вся сборная России могут рассчитывать на пекинских Играх-2022, судя по результатам завершившегося сезона?

Об этом мы с вами поговорим отдельно. Чуть позже, в следующей статье.