ЕВРО-2020ФутболХоккейБокс/ММАБиатлонФигурное катаниеТеннисБаскетбол>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
Германия - Бундеслига не начался С.Оливер Баске 0 Меди Байройт 0
Германия - Вторая Бундеслига 22:30 Санкт-Паули 0 Падерборн 07 0 П1 2.50 Х 3.60 П2 2.70
Англия - Премьер-лига 23:00 Вулверхэмптон 0 Ливерпуль 0 П1 5.80 Х 3.90 П2 1.68
Италия - Серия B 23:00 Пиза 0 СПАЛ 0 П1 3.10 Х 3.00 П2 2.55
Испания - Примера 23:00 Барселона 0 Уэска 0 П1 1.17 Х 8.90 П2 17.0
НХЛ - регулярный чемпионат 23:00 Тампа-Бэй Лайт 0 Нэшвилл Предат 0 П1 1.50 Х 4.70 П2 5.80
Португалия - Примейра 23:15 Фамаликан 0 Брага 0 П1 7.10 Х 4.50 П2 1.49
Так кто круче - Большунов или Клэбо? Итоги битвы гигантов в сезоне-20/21 
15 марта 21:10
автор: Лев Тигай

Так кто круче - Большунов или Клэбо? Итоги битвы гигантов в сезоне-20/21 

В воскресенье финишировал Кубок мира. Гвоздем сезона вновь стало противостояние россиянина Александра Большунова и норвежца Йоханнеса Клэбо, не имеющее аналогов в истории. 

ОДНОМУ КУБОК – ДРУГОМУ ЧМ

Если прошлый сезон явно завершился в пользу Большунова, отобравшего у Клэбо Большой хрустальный глобус и титул чемпиона «Тур де Ски», то в этом у обоих есть основания считать себя победителями. Пусть кубковая территория по-прежнему осталась за российским лыжником, на чемпионате мира норвежец взял реванш: три титула против одного. И исторический финиш заключительного марафона, где россиянин сломал палку, а норвежец заработал дисквалификацию, этого баланса не изменил.

Да, в Оберстдорфе Клэбо поддерживала его суперкоманда, которая на порядок сильнее российской. Кроме того, «викинги», ссылаясь на коронавирус, пропустили большинство этапов КМ и готовились исключительно к первенству планеты. Ну так и что с того? Это их выбор, имеют право. Ведь о том, что важнее-почетнее - Кубок или золото ЧМ – можно спорить до бесконечности, у обеих точек зрения есть своя правда.

Любопытно, что на тех трех этапах КМ-20/21, где бежал Клэбо, он заработал даже больше очков, нежели Большунов, - 663 против 631-го. Норвежцу хватило каких-то восьми гонок, чтобы в последней из них - в воскресенье в Энгадине - ворваться в топ-3 общего зачета, так что на подиуме они с Александром вновь стояли рядом.

С другой стороны, даже участвуй Клэбо во всех этапах, шансов отобрать Глобус у Большунова у него было бы немного. Основные очки – это горный «Тур де Ски», где справиться с русским монстром вряд ли кому-либо по плечу. Скорее, наоборот: в этом случае у Клэбо осталось бы меньше сил на Оберстдорф – и мы бы не увидели его удивительного прогресса в сверхдлинных гонках.

УРОКИ МЯКИ

Большунов тоже прибавляет. Хотя казалось бы – ему-то в чем? И так уже берет медали абсолютно на любой дистанции - от спринта до марафона, что «коньком», что «классикой». Если у Клэбо, этого финишера милостью божьей, есть вполне конкретный прообраз в лыжной истории – Петтер Нортуг, то универсалов калибра Большунова не было никогда, он такой один. В том числе потому, что Гунде Сван, Бьорн Дэли, Владимир Смирнов и прочие гиганты ХХ века гораздо меньше зависели от спринта – его доля в календаре и, соответственно, уровень конкуренции с тех пор выросли в разы.

Основной козырь Большунова – конечно, дистанционные гонки. Однако там сейчас тоже полно масс-стартов, где без финиша особо ничего не выиграешь. И посмотрите, как оперативно Александр учится, как он «подбирает хвосты»: в конце января напоролся на историю с блокировкой от Йони Мяки в Лахти, а уже в начале марта сам устроил нечто подобное для Клэбо в Оберстдорфе.

Вообще наблюдать за действиями Большунова на ЧМ в конце марафона – отдельное удовольствие. Как он готовил рывок в последний подъем, как потом выбирал на спуске идеальную траекторию, впритык облизывая то правую, то левую бровку… Не сомневаюсь, все это было тщательно продумано и отработано – специально под Клэбо. Потому тот и воткнулся в нашего лыжника в начале финишной прямой – и потому неудача стала для Большунова втройне обидной. Такую пахоту, редиски, испортили, такую домашнюю заготовку!

Места Большунова и Клэбо в гонках чемпионата мира-2021 та 4х10 км

ПЕРЕПИСЧИКИ КНИГИ РЕКОРДОВ

Шесть большуновских гонок в Оберстдорфе, ни в одной из которых он не опустился ниже четвертого места – абсолютно уникальное достижение. Более наглядного доказательства его суперуниверсальности просто не придумаешь. Их соперничество с Клэбо заставляет обоих становиться все совершеннее – и порождает рекорд за рекордом.

Лидеры всех времен по числу побед в личных мужских гонках КМ

1. Бьорн Дэли (Норвегия) – 46

2. Йоханнес Клэбо (Норвегия) – 40

3. Петтер Нортуг (Норвегия) – 38

4-6. Гунде Сван (Швеция) – 30

4-6. Владимир Смирнов (СССР/Казахстан) – 30

4-6. Мартин-Йонсруд Сундбю (Норвегия) – 30

7. Александр Большунов (Россия) – 27

8. Дарио Колонья (Швейцария) – 26

В спринтерском КМ Клэбо все исторические рекорды уже прибрал: четыре малых Глобуса и 25 побед. Большунову, который в этом тандеме «отвечает» за дистанции подлиннее, еще нужно пару-тройку лет, чтобы разобраться с Дарьо Колоньей и Дэли, но это, опять же, вопрос времени. Лидерство Сан Саныча в Кубке мира – это явно надолго, и даже шесть титулов Дэли в общем зачете ему вполне по силам превзойти. Как и хрустальную коллекцию Марин Бьорген, состоящую из дюжины шаров разного размера. У Большунова их уже сейчас пять: два здоровых и три поменьше. Правда, пусть он сначала догонит Клэбо, а то у норвежца пока на «стекляшку» больше. Куда они все это будут складывать – ума не приложу.

А как же «железки» - в смысле, медали? Особенно олимпийские, до которых в этой битве гигантов очередь дойдет уже меньше, чем через год. На что Большунов и вся сборная России могут рассчитывать на пекинских Играх-2022, судя по результатам завершившегося сезона?

Об этом мы с вами поговорим отдельно. Чуть позже, в следующей статье.

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Валентина Шевченко может провести третий бой с Амандой НуньесНовый взгляд на "инвестиции": килограмм золота со встроенным iPhone 12 ProНорвежец Симен Крюгер стал победителем мужской гонки преследования на заключительном этапе Кубка мира в ЭнгадинеЛыжница назвала россиян тупыми и сравнила Большунова с обезьяной«Лучшее тело Земли»Путин отреагировал на инцидент с Большуновым на лыжной гонке
Хоккеисту «Динамо» светит уголовка. Может сесть из-за суммы, которую зарабатывает за три дня
29-летний защитник московского «Динамо» Андрей Сергеев, недавно сделавший хет-трик в серии 1/8 финала Кубка Гагарина против «Северстали», не может спать спокойно.
«Дзюбу вызвали по инерции. Играть должен Соболев». Пономарев — о выборе Черчесова
Ветеран ЦСКА, бронзовый призер ЧМ-1966 Владимир Пономарев прокомментировал "Плеймейкеру" заявку сборной на предстоящие в марте отборочные матчи ЧМ-2022.
Допинг-бомба под российский футбол. ФИФА выкатила «убедительные» доказательства
Под подозрением оказались пробы двух футболистов и одной футболистки из России, которые были взяты еще в 2013 году. Чем это может грозить.
Гол Соболева принес победу «Спартаку», а москвичу — 1,5 млн рублей с вложенных 3 тысяч
Орзул дала 5 верных прогнозов из 5 и снова победила Нагучева. Итоги 2-го раунда «Битвы полов»
Мария Орзул дала пять точных прогнозов на матчи футбольного уик-энда с общим коэффициентом 28,38! Телеведущая повела со счетом 2:0 в "Битве полов" против комментатора Романа Нагучева.
«Кафельников — продажный, Промес — худший, «Катюша» — глупая затея». На грани фола #8
"Плеймейкер" представляет обзор неосторожных и порой неприемлемых высказываний и поступков из мира спорта. Выпуск восьмой.
Эта девушка вдохновляет короля лыж Большунова. Ставка на красоту #21
Очередной героиней нашей рубрики стала Анна Жеребятьева - невеста российского лыжника Александра Большунова.
Нью-Йорку дали Хлебушка и зрелищ. Панарин бьет «медведей», а не девушек (видео)
Форвард "Рейнджерс" Артемий Панарин отметил свое возвращение на лед после скандала голевой передачей в победном матче с "Бостоном" (4:0).
«Георгич, лучше забей и расслабься». Вопрос Карпина о судьях взорвал соцсети
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин на следующий после поражения в 22-м туре от "Химок" (0:1) задал риторический вопрос об отмененном голе форварда его команды Али Соу.
«Овечкин, Буре?.. Капризов выйдет на их уровень». Бадюков — о новой русской звезде НХЛ
Хоккейный эксперт Алексей Бадюков прокомментировал «Плеймейкеру» первый хет-трик в НХЛ форварда «Миннесоты» Кирилла Капризова.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

Встреча с главным редактором «Советского спорта»

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика