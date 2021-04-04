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Тюменский «мальчишник» Большунова: четыре золота из четырех на чемпионате России
04 апреля 22:04
автор: Лев Тигай

Тюменский «мальчишник» Большунова: четыре золота из четырех на чемпионате России

В воскресенье в Тюмени завершился чемпионат страны по лыжным гонкам. По четыре победы одержали Александр Большунов и Татьяна Сорина.

ЗОЛОТОЙ ПОКЕР ПЕРЕД СВАДЬБОЙ

Из шести дистанций Большунов в Тюмени пробежал спринт и скиатлон в начале чемпионата, а также обе эстафеты – спринтерскую и классическую. На ЧР командные гонки – можно сказать, обязательная программа. Они особенно важны для российских регионов, к которым приписаны лыжники и которые материально помогают им. Весь сезон Большунов добывал победы для России в целом, теперь пришло время поработать на конкретную часть страны - Архангельскую область.

В накладе архангелогородцы не остались. На финише Большунов ни разу не был вторым, четырежды обыграв всех с внушительным запасом. Надежда на сенсацию возникла только однажды, в командном спринте, где Александр принял эстафету от тезки-напарника Терентьева только пятым, с отставанием в 2,78 секунды. Впрочем, соперникам Большунова это не помогло: в итоге он опередил ближайшего из них на 1,85.

«На разграбление» остальной лыжной России Большунов оставил «разделку» и марафон. Вместо первой он слетал в Москву, где побывал на юмористическом телешоу Comedy Club, а заключительные 50 километров бежать не планировал изначально – ради другого, югорского марафона, который пройдет 10 апреля. Для двукратного обладателя Кубка мира это будет последняя гонка сезона, а на 24-е число у Большунова назначена свадьба с Анной-пока-еще-Жеребятьевой.

ТРЕНЕР ТУРЫШЕВ - ДВАЖДЫ В ТОП-10

Полной неудачей обернулся тюменский ЧР для титулованных Сергея Устюгова и Глеба Ретивых. В коронном личном спринте оба не дошли до полуфинала, в командном Ретивых упал – а потом упал еще раз в начале «длинной» эстафеты. Устюгов свой этап провел на ногах, но темпом тоже не порадовал – видимо, еще сказываются последствия травмы, полученной на чемпионате мира. Хотя в том, что устюговская команда стала лишь пятой, не стоит винить его одного: с лыжниками в Ханты-Мансийске дела обстоят похуже, чем с биатлонистами - в эстафете за них бежали 38-летний олимпийский чемпион Турина-2006 Евгений Дементьев и 35-летний тренер национальной сборной Сергей Турышев.

Впрочем, на Турышева югорчанам жаловаться грех. До эстафеты он с блеском провел в Тюмени две личные гонки. Когда Артем Мальцев перед скиатлоном заключил пари на бутылку дорогого коньяка с работниками сервис-группы, поставив на попадание Турышева в топ-10, тот узнал об этом, и в точности выполнил «задание» Мальцева, финишировав десятым.

Дальше – больше: перед «разделкой» ставки пошли вверх, Турышев поставил себе задачу попасть в шестерку и… вновь, словно по заказу, показал именно 6-е время! А победителем гонки стал не кто иной, как Мальцев. Кстати, к сезону он готовился как раз под руководством Турышева и намотал тогда с ним не одну тысячу километров. Вот откуда взялась отменная форма молодого тренера, всего три года назад завершившего беговую карьеру. Хотя я сильно сомневаюсь, что что-либо подобное возможно на чемпионате, скажем, Норвегии.

ПРОРЫВ СТЕПАНОВОЙ И ПОТАСОВКА НА ФИНИШЕ

В полуфинале командного спринта случилось небольшое ЧП: после столкновения на дистанции решили выяснить отношения Владислав Афанасьев из Удмуртии и Антон Быков из Татарстана. До мордобоя, к счастью, не дошло – ограничились руганью, тычками и ударами палок (на международном лыжном жаргоне это с недавних пор называется «включить Большунова» - помните наезд Александра на финна Йони Мяки?). Обоих драчунов немедленно дисквалифицировали, а через некоторое время они, поостыв, встретились, поговорили и помирились.

Тюменские организаторы, «пораженные в правах» архангельскими победами Большунова, отыгрались на прекрасной половине чемпионата. Ожидавшуюся борьбу на равных между Натальей Непряевой, Юлией Белоруковой-Ступак и Татьяной Сориной-Алешиной мы увидели только в стартовом личном спринте: там трио лидеров сборной разыграло на финише все медали и золото досталось Непряевой. Однако со скиатлона Сорина и ее помощницы по тюменской сборной уже полностью доминировали в женских гонках.

Одной из героинь ЧР-2021 стала 20-летняя чемпионка мира среди юниоров Вероника Степанова. На финише командного спринта она на равных боролась за серебро с самой Непряевой, а в эстафете мощнейшим спуртом на той же заключительной прямой отыграла метров двадцать (!) у непряевской партнерши из Архангельска Екатерины Ядовиной и сцапала еще одну бронзу. Просто молодец!

Остается добавить, что в следующем сезоне Тюмень примет не только российские соревнования: по словам президента ФЛГР Елены Вяльбе здесь состоится финальный этап Кубка мира-2021/22. Битва Большунова за третий Хрустальный глобус с Йоханнесом Клэбо на российской лыжне – разве может быть что-то более интересное?!

А знаете, может. Ведь тюменский финал КМ будет в конце марта – уже после Олимпиады.

ВСЕ ПОБЕДИТЕЛИ ЧЕМПИОНАТА РОССИИ-2021

Мужчины

Спринт (классический стиль) – Александр Большунов

Командный спринт (свободный стиль) – Александр Терентьев, Александр Большунов (Архангельская область)

Скиатлон 15+15 км – Александр Большунов

Раздельный старт 15 км (СС) – Артем Мальцев

Эстафета 4х10 км – Александр Терентьев, Александр Гребенько, Алексей Шемякин, Александр Большунов (Северо-западный округ)

Масс-старт 50 км (КС) – Илья Семиков

Женщины

Спринт (КС) – Наталья Непряева

Командный спринт (СС) – Екатерина Смирнова, Татьяна Сорина-Алешина (Тюменская область)

Скиатлон 7,5+7,5 км – Татьяна Сорина-Алешина

Раздельный старт 15 км (СС) – Татьяна Сорина-Алешина

Эстафета 4х5 км – Ольга Кучерук, Татьяна Сорина-Алешина, Екатерина Смирнова, Анна Грухвина (Тюменская область)

Масс-старт 30 км (КС) – Мария Истомина

источник: «Советский спорт»
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