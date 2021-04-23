Bosco и ФЛГР провели большую автограф-сессию с российскими лыжниками в ГУМе

Очереди фанатов, вспышки камер и возгласы «Чемпионы!» - вчера ГУМ наполнился атмосферой спорта, радости и гордости за российских спортсменов! Под громкие аплодисменты поклонники лыжного спорта встречали российскую сборную во главе с Еленой Вяльбе - главой Федерации лыжных гонок страны (ФЛГР).

В этот вечер Bosco и ФЛГР пригласили всех поклонников лыжного спорта встретиться с любимыми спортсменами. Александр Большунов, Наталья Непряева, Глеб Ретивых, Иван Якимушкин, Яна Кирпичнко, Артём Мальцев и Елена Вяльбе раздавали автографы и фотографировались с поклонниками.

Александр Большунов, чемпион мира по скиатлону 2021, привез в ГУМ свои награды – медали и Хрустальный глобус.

Очередь на вход стала собираться за два часа до назначенного времени автограф-сессии. Многие из гостей приехали из других городов, чтобы встретиться со спортсменами.

Во время мероприятия глава группы компаний Bosco di Ciliegi Михаил Куснирович и чемпион мира по скиатлону 2021 Александр Большунов вручили памятный подарок юной лыжнице - 12-летней Саше из Ногинского района, которая написала письмо лично Михаилу Эрнестовичу с просьбой осуществить ее мечту - получить костюм как у любимых спортсменов Александра Большунова и Натальи Непряевой. Лыжники пожелали Саше побед и сфотографировались на память.

«Такие мероприятия оказывают огромное развитие на российский спорт. Сегодня пришло много детей и молодежи - это яркий знак того, что лыжный спорт развивается в нашей стране. Bosco гордится долгой дружбой и сотрудничеством с Федерацией лыжных гонок России. Мы очень рады, что в нашей экипировке российские лыжники завоёвывают призовые места! Желаем им дальнейших побед!» - заявил коммерческий директор бренда Bosco Павел Григоров.

Автограф-сессия продлилась боле полутора часов. Спортсмены поблагодарили поклонников за оказанное гостеприимство. По словам российских лыжников, они не ожидали, что соберется такое большое количество людей, которые любят лыжный спорт и следят за лыжными соревнованиями.

Bosco многие годы является официальным экипировщиком российской сборной по лыжным гонкам. Бренд поддерживает российских спортсменов, работает со спортивными федерациями и способствует развитию спорта в нашей стране.