Йохауг не смогла пройти квалификацию на Игры в Токио

Мало кто знает, что 14-кратная чемпионка мира по лыжным гонкам занимается еще и бегом на длинные дистанции, а в 2019-м даже стала чемпионкой Норвегии в беге на 10 тысяч метров. Кстати, победила тогда Тереза с рекордом турнира – 32.20,87. Могла бы пробежать и быстрее, но слишком резво начала, не рассчитав силы на все полчаса.
Если вы считаете, что уровень чемпионата Норвегии невысок, то можно сравнить с результатами прошлогоднего чемпионата России. Там бы Йохауг тоже стала бы первой с отрывом более чем полминуты от второго места – чемпионка России Елена Коробкина первенствовала в Смоленске с результатом 32.56,53.
Интересно, что показала бы Тереза на чемпионате Европы, который должен был состояться в прошлом году в Париже, и куда она смогла отобраться. К сожалению, турнир отменили из-за пандемии.
Результата, показанного норвежкой в 2019-м не хватило для квалификации на чемпионат мира, однако год назад она с помощью «светового зайца» (специальная технология, помогающая бегунам на дорожке, своеобразный электронный пейсмейкер) сумела улучшить свой результат на 40 секунд – 31.40,67. С этим временем на чемпионате мира 2019 года она стала бы третьей!
Сегодня на знаменитом стадионе «Бишлетт» в Осло тоже был «световой заяц». Йохауг бежала в паре с двукратной медалисткой чемпионатов Европы Каролиной Гровдал. Обе установили личные рекорды – Гровдал показала 30.50,84, Йохауг – 31.32,88.
– В этом и в прошлом году были совершенно разные гонки, – цитирует Терезу сайт NRK. – В прошлом году я бежала намного медленнее, чем в этом. К счастью, передо мной был «световой заяц», за которым я старалась следить.
Самым большим вопросом перед стартом было, хватит ли у Йохауг терпения, чтобы бежать в своем темпе за своим зайцем, а не гоняться за Гровдал, которая должна была стартовать быстрее. Надо признать, что у Терезы это вполне получилось. Не получилось другое – она не смогла угнаться за «олимпийским зайцем». Для того, чтобы квалифицироваться на Игры-2020 в Токио, надо было показать результат 30.25. Йохауг не хватило всего восемь секунд: за четыре круга до конца дистанции красный свет начал понемногу удаляться от лучшей лыжницы мира.
– На полпути мне пришлось тяжеловато, я почувствовала, чтобы не надорваться, надо немного отпустить «зайца», – призналась Йохауг. – В итоге мне не хватило восьми секунд , но при этом я очень счастлива и горда сегодняшней гонкой.
– Зачем вам вообще это нужно – вы же лыжница?
– Это мотивирует, я всегда хочу стремиться к чему-то новому. Но даже если бы я выполнила норматив, я не поехала бы в Токио. Моя цель – Олимпиада в Пекине в следующем году.
В фантастической коллекции медалей Терезы пока не хватает индивидуального олимпийского золота. Если, а точнее, когда она возьмет его в Пекине, возможно, и бросит вызов легкоатлетам.
– Было бы весело, – улыбается норвежка. – Чувствую, что способности у меня есть. Надо только поработать над техникой.