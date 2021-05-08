Йохауг не смогла пройти квалификацию на Игры в Токио

Мало кто знает, что 14-кратная чемпионка мира по лыжным гонкам занимается еще и бегом на длинные дистанции, а в 2019-м даже стала чемпионкой Норвегии в беге на 10 тысяч метров. Кстати, победила тогда Тереза с рекордом турнира – 32.20,87. Могла бы пробежать и быстрее, но слишком резво начала, не рассчитав силы на все полчаса.

Если вы считаете, что уровень чемпионата Норвегии невысок, то можно сравнить с результатами прошлогоднего чемпионата России. Там бы Йохауг тоже стала бы первой с отрывом более чем полминуты от второго места – чемпионка России Елена Коробкина первенствовала в Смоленске с результатом 32.56,53.

Интересно, что показала бы Тереза на чемпионате Европы, который должен был состояться в прошлом году в Париже, и куда она смогла отобраться. К сожалению, турнир отменили из-за пандемии.

Результата, показанного норвежкой в 2019-м не хватило для квалификации на чемпионат мира, однако год назад она с помощью «светового зайца» (специальная технология, помогающая бегунам на дорожке, своеобразный электронный пейсмейкер) сумела улучшить свой результат на 40 секунд – 31.40,67. С этим временем на чемпионате мира 2019 года она стала бы третьей!

Сегодня на знаменитом стадионе «Бишлетт» в Осло тоже был «световой заяц». Йохауг бежала в паре с двукратной медалисткой чемпионатов Европы Каролиной Гровдал. Обе установили личные рекорды – Гровдал показала 30.50,84, Йохауг – 31.32,88.